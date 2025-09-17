MEXC 取引所
ニューヨークの銀行にブロックチェーン分析の活用を助言：NYDFS
ニューヨークの銀行にブロックチェーン分析の活用を推奨：NYDFSの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク州金融サービス監督官のエイドリエン・ハリスは水曜日にガイダンスレターを発行し、ニューヨークのすべての銀行組織に対して、仮想通貨活動に関連するコンプライアンス強化とリスク管理のためにブロックチェーン分析の使用を検討するよう助言しました。NYDFSは銀行への新通知で以前のVCRAと分析ガイダンスを関連付け 金融サービス局（DFSまたはNYDFS）[...] 出典：https://news.bitcoin.com/new-york-banks-advised-to-leverage-blockchain-analytics-nydfs/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 04:33
FOMCが9月に25ベーシスポイントの利下げを確認し、ビットコインのボラティリティが急上昇
ビットコインの価格のボラティリティ、FOMCが9月に25ベーシスポイントの利下げを確認したことで急上昇 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン（BTC）は9月17日、連邦準備制度理事会が25ベーシスポイントの利下げを確認し、フェデラルファンド金利の目標範囲を4%から4.25%に引き下げた後、急激な値動きを見せました。この決定により、準備金残高に対する金利も4.15%に引き下げられ、プライマリークレジットレートも4.25%に引き下げられ、いずれも9月18日から有効となります。FRBはニューヨーク連銀のオープンマーケットデスクが新しい範囲を維持するためのオープンマーケットオペレーションを実施すると述べ、これには最大5,000億ドルのオーバーナイト買戻し契約と取引相手ごとに1日1,600億ドルの上限を設けたリバースレポが含まれます。 CryptoSlateのデータによると、ビットコインは声明発表前に日中高値の116,318ドルまで急上昇した後、トレーダーが「ニュース売り」を行ったため114,820ドルまで急落しました。この下落は激しかったものの短命で、ビットコインは報道時点で115,639ドルまで回復しました。 この急激な値動きは、デジタル資産がドルの流動性とFRBの政策変更に対して非常に敏感であることを強調しています。利下げは広く予想されていましたが、借入コストを高く維持した後、FRBが数ヶ月ぶりに政策を調整したことを示しています。市場はこの決定を織り込んでいましたが、ビットコインの反応の速さは、トレーダーが金融環境の変化に対してどのようにポジションを取っているかを浮き彫りにしました。 投資家は現在、中央銀行が年末までに追加の利下げを実施する可能性についての更なる指針を得るため、後のジェローム・パウエル議長の記者会見を待っています。株式市場も発表後にボラティリティを示し、債券市場が緩和的な金融環境を織り込む中で国債利回りは低下しました。ビットコインの誇張された動きは、より広範なリスク心理を反映していましたが、日中の値動きはより鋭いものでした。 ビットコイン市場データ 2025年9月17日19:38（UTC）の報道時点で、ビットコインは時価総額で1位にランクされており、過去24時間の価格は0.8%下落しています。ビットコインの時価総額は2.3兆ドルで、24時間の取引高は525億ドルです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 03:16
連邦準備制度理事会が金利を25ベーシスポイント引き下げ；ビットコインが116,000ドルを超える
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が政策金利を25ベーシスポイント引き下げ；ビットコインは116,000ドルを超える FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は水曜日に政策金利を0.25%引き下げ、基準となるフェデラルファンド金利の目標レンジを4.00%から4.25%に設定しました。この動きは市場で広く予想されていたもので、中央銀行による数年ぶりの利下げとなり、雇用成長の鈍化と米国経済に対する下振れリスクの高まりへの懸念を反映しています。 声明の中で、連邦公開市場委員会（FOMC）は「最近の指標によると、今年前半の経済活動の成長は緩やかになっています。雇用の増加は鈍化し、失業率はわずかに上昇していますが、依然として低い水準にあります。インフレは上昇し、やや高い水準を維持しています」と述べました。 FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は雇用の最大化と物価の安定という二重の使命を強調しましたが、「経済見通しに関する不確実性は依然として高い」こと、そして「雇用に対する下振れリスクが高まっている」ことを認めました。 25ベーシスポイントの利下げ決定は、ジェローム・パウエル議長を含む11人の委員によって支持されました。スティーブン・I・ミランからは、より大きな50ベーシスポイントの引き下げを主張する反対意見が1件ありました。 ビットコインのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)利下げへの反応 発表後、Bitcoin Magazine Proのデータによると、ビットコイン（BTC）は116,000ドルをわずかに上回りました。この動きは、より緩和的な金融政策がビットコインなどの暗号資産を含むリスク資産を支援する可能性があるという投資家心理を反映しています。 市場アナリストは、ビットコインの迅速な反応をマクロ感応型資産としての役割の高まりの兆候として指摘しました。S&P 500とNasdaqが緩やかな上昇を示す中、ビットコインの価格急騰は、より緩和的な金融環境への期待から、デジタル資産が不釣り合いに恩恵を受ける可能性があることを浮き彫りにしました。 政策見通し FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は、今後の調整は入ってくるデータに依存すると強調しました。「フェデラルファンド金利の目標レンジに対する追加調整を検討する際、委員会は入ってくるデータ、変化する見通し、リスクのバランスを慎重に評価する」と声明は述べています。 FOMCもまた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 03:12
速報：FRB議長パウエル、金利決定後に発言 – ライブ
FRB議長のジェローム・パウエル氏は、金利決定後にライブ記者会見を開催しています。詳細は以下の通りです。続きを読む：速報：FRB議長ジェローム・パウエル、金利決定後に発言 – ライブ
Coinstats
2025/09/18 02:38
Botanixがビットコインネイティブの利回りを提供するstBTCをローンチ
Botanixがビットコイン・ネイティブの利回りを提供するstBTCを発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Botanix Labsは、ネットワークガス手数料をユーザーに直接再分配することでビットコインを利回りを生み出す資産に変えるよう設計された、流動性ステーキングトークンstBTCを発表しました。このプロトコルは今週後半に利回りの蓄積を開始し、9月25日にGenesis Vaultがオープンする予定で、上限は50 BTCとなっています。このイニシアチブは、インフレトークンモデルや中央集権的な管理者に依存せずにビットコイン・ネイティブの利回りを生成する最初の試みの一つとなります。stBTCは、ユーザーがBotanixのパーミッションレススマートコントラクトにビットコインを預け、ステーキングボールトの持分を表すstBTCトークンを受け取ることで機能します。取引が発生すると、BTCで支払われるBotanixネットワークガス手数料の50%がstBTC保有者に還元されます。時間の経過とともに、stBTCの価値はBTCに対して増加し、ユーザーは元の預け入れ額に利回りを加えた金額を償還できるようになります。Botanixは、初期リターンが年間20〜50%に達し、その後6〜8%程度で安定すると予測しており、これはイーサリアムステーキングと同様のレベルですが、完全にビットコインで表示されます。Botanixによると、セキュリティ監査はSpearbitとSigma Primeによって完了しており、プロトコルはイーサリアムベースのステーキング製品も支えるEIP-4626ボールト標準に基づいて構築されています。同社のSpiderchainアーキテクチャは、Galaxy、Alchemy、Fireblocksを含む16の独立したエンティティによって運営され、ネットワークを保護しています。採用が増えれば、Botanixはこのシステムがビットコインを分散型金融のための生産的で組み合わせ可能な資産にし、同時にネットワークのコンセンサスを強化する可能性があると主張しています。これは発展中のストーリーです。この記事はAIの支援を受けて作成され、編集者Jeffrey Albusによって公開前に確認されました。ニュースをメールボックスに受け取りましょう。Blockworksのニュースレターを探索してください：出典：https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 02:37
アダム・ウェインライト、再びマウンドに立ちダリル・カイルを称える
アダム・ウェインライトがダリル・カイルを称えて再びマウンドに立つという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2023年7月18日、ミズーリ州セントルイスのブッシュ・スタジアムでマイアミ・マーリンズ戦の2回裏、セントルイス・カージナルスのアダム・ウェインライトがダグアウトにいる様子。（写真：Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images）Getty Images セントルイス・カージナルス一筋のアダム・ウェインライトは非常に気さくな人物で、野球の伝統やバーベキューについて話したり、冗談を共有したりすることも珍しくありません。先週のZoom通話中、私がシカゴ・カブスのファンだと初めて言及したとき、そのような彼の人柄が表れました。彼は私のファン心について「ここまでのところ、このインタビューはあまりうまくいっていないと思う」と応じました。しかし、ウェインライトは9月19日、より真剣な理由でブッシュ・スタジアムに戻ります。今回は、亡くなった元カージナルスの選手であり友人でもあるダリル・カイルを称えるためです。ウェインライトは先発投手としてではなく、試合の始球式を行うためにマウンドに立ちます。マウンドでは、カイルの娘シエラも加わり、二人で「Playing with Heart（心を込めてプレーする）」という新しいプログラムの立ち上げを支援します。 「ダリルの死は、心臓病がエリートアスリートであっても、最高の肉体的状態にある人であっても差別しないという警告でした」とウェインライトは述べました。「このプログラムは、人々がリスクを認識し、行動を起こし、そして願わくば命を救うことを支援するためのものです。」 2005年から2023年までセントルイス・カージナルスの先発投手として活躍したウェインライトは、野球の伝統の本質と心臓の健康に関する重要なメッセージを融合させることを目指しています。カージナルスで愛されていた投手カイルは、2002年に33歳で早発性心臓病により悲劇的に亡くなりました。彼の突然の死は野球界に衝撃を与え、チームメイト、ファン、そして特に彼の家族に永続的な影響を残しました。今、20年以上経った今、シエラ・カイルはウェインライトと共に前進し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 02:08
ケイティーズ冷凍ピザ、2000万ドルの小売契約でターゲットに上陸
ケイティーの冷凍ピザがターゲットで2000万ドルの小売契約を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ケイティーの職人的な冷凍ピザは9月17日から全国のすべてのターゲットストアで入手可能になります。ケイティーズピザ – アンドリュー・クトラロ ケイティー・リーの薬物依存とホームレスから、急成長する手作り冷凍ピザ会社の創業者になるまでの道のりは、典型的なアメリカの復活物語です。かつてはホームレスの高校中退者だったリーは、故郷セントルイスで地元のピッツェリアを所有するという夢を2008年に実現させました – 長年抱いていた夢でしたが、アルコールと薬物依存のために達成できなかったものでした。今日、彼女の美しく現代的なイタリアン料理店は市内に3つの人気店舗を誇り、驚くべきマイルストーンとして、彼女の職人的な冷凍ピザシリーズが9月17日から全国のすべてのターゲットストアで入手可能になります。特筆すべきは、リーと受賞歴のあるシェフたちのチームが、多くの地元産および有機食材を使用し、すべてのケイティーのピザを手作りするという不可能を受け入れたことです。この料理の偉業は、手伸ばし、薪火焼きの高級ピザを作る伝統的なプロセスを尊重することを第一の目標とするリーとそのチームにとって個人的な勝利です。ここでは自動化は許されていません – これらは本物のピザであり、勤勉な人々によって作られています。そして、それらを持ち帰り、焼いて、味わうと、その違いは明らかです。レストランクオリティのナポリスタイルのカリカリした生地のピザが風味豊かに楽しめます。「忙しい働くママとして、便利で本物の食べ物を見つけるのは難しいので、私たち自身で作りました」とリーは言います。「これは魂のための本物の食べ物であり、最高の食材で手作りされています。他に類を見ないものであり、私たちはそれを誇りに思っています。」ケイティーが冷凍ピザ業界をどのように破壊しているか「私たちはただターゲットに入っただけではありません — 私たちは自分たちで建てた施設で、機械ではなくシェフたちと一緒に、すべてのピザを手作りしながらそこに到達しました」とリーは言います。「そこには...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:53
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
カナダドル（CAD）、カナダ銀行の金利決定を前に小幅下落 – スコシアバンク」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スコシアバンクの外為チーフストラテジストであるショーン・オズボーンとエリック・セオレットの報告によると、カナダドル（CAD）は弱含みで、水曜日のカナダ銀行/FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利決定を前に対米ドルで0.1%の小幅下落となっています。市場は利下げを待っています。カナダ銀行も米国東部時間9:45にて25ベーシスポイントの利下げを広く予想されており、マケレム総裁は米国東部時間10:30に記者会見を開催する予定です。FRBと同様に、市場が実際に本日の決定で約29ベーシスポイントの緩和、年末までに約50ベーシスポイントの緩和を織り込んでいることを考えると、カナダ銀行のハト派的サプライズのハードルはやや高いと見ています。マケレム総裁のコミュニケーションは、市場が最新の貿易政策の展開を受けてインフレと価格安定性の見通しに関する重要なコメントを注視する中で極めて重要となるでしょう。火曜日に連邦予算の発表日が11月4日と発表されたことを踏まえ、カナダの財政状況に関するコメントも綿密に精査されるでしょう。カナダドルのファンダメンタルズに関しては、イールドスプレッドの安定化に注目しています。当社のUSDCAD公正価値評価は現在1.3561であり、スポット水準からの有意な乖離（BIAS)を示していますが、残差の範囲は縮小しているようです。「USD/CADのテクニカル状況は、火曜日の50日移動平均（1.3772）のトレンドサポートレベルの突破を受けて、より明確に弱気に転じたように見えます。相対力指数（RSI）も50を下回り弱気相場の領域に入っており、短期的なリスクバランスはさらなる下落と最近の1.37台半ばのサポートを突破する可能性を示唆しています。短期的には1.3700から1.3800のレンジを想定しています。」出典：https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:50
FOMCを控えてUSDが安定 – スコシアバンク
米ドル、FOMC会合を前に安定化の兆し - スコシアバンク」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル（USD）は水曜日のFOMC会合を前に安定化の兆しを見せており、G10通貨のほとんどに対して小幅な上昇を記録し、今週の損失の一部を取り戻そうとしていると、スコシアバンクの外為チーフストラテジストであるショーン・オズボーン氏とエリック・セオレ氏が報告しています。米ドルは今週の損失の一部を取り戻しつつある「この動きには明確な触媒が欠けており、米東部時間午後2時の金利決定を前にポジション調整が示唆されています。市場は広く、明確に予告された0.25%の利下げを予想していますが、これには声明、予測、記者会見が伴う必要があり、年末までに織り込まれている追加の0.45%の緩和への期待を正当化するものでなければなりません。G10通貨は個別にパフォーマンスが混在しており、円、メキシコペソ、ポンドは対ドルでほぼ横ばいを維持している一方、カナダドルとスイスフランはやや防衛的に取引されています。ユーロは小幅な損失を示していますが、依然として数年来の高値をわずかに下回る水準で取引されており、成長に敏感で高ベータの通貨—ニュージーランドドル、豪ドル、スウェーデンクローナ、ノルウェークローネ—はより大きな弱さを示しています。」 「弱気な市場センチメントとポジショニングがすでに米ドルに対して大きく傾いていることを考えると、ハト派的なサプライズへのハードルは高く見えます。より広い市場のトーンは混在しており、株式先物は火曜日の過去最高値をわずかに下回る水準で足踏みしている一方、米10年債利回りは4.00%を下回る水準への下落と、4月に一時的に見られた水準への拡大に対して脆弱に見えます。財務省市場は、9月30日の期限が迫っているにもかかわらず、議会が政府閉鎖を回避しようとしているため、好調に取引されています。共和党は金曜日までに暫定予算案を可決することを目指していますが、民主党は支持を提供する意欲に関して混合したシグナルを送っているようです。」 「トランプ大統領は国賓としてイギリスを訪問しており、インドの購入に関する関税についてモディ首相と話し合ったと言われています...」
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:20
市場の混乱の中、投資家は安定性と長期的なリターンを求めてオープンマイナークラウドマイニングに目を向けています。
市場の混乱の中、投資家は安定性と長期的なリターンを求めてOpen Minerクラウドマイニングに注目しています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロンドン、2025年9月 – デジタル資産投資が主流になりつつある中、クラウドマイニングは最も急成長している受動的収入源の一つとして浮上しています。本日、Open Minerは、世界中の投資家に安全でアクセスしやすく、環境に優しい暗号資産マイニングの機会を提供するための専用モバイルアプリケーションの立ち上げを発表しました。グリーンマイニング基準の先駆け従来のマイニング操作とは異なり、Open Minerは完全に再生可能エネルギー源で稼働する200以上の分散データセンターを運営しています。風力、太陽光、水力に依存することで、このプラットフォームは炭素排出量を削減するだけでなく、暗号資産マイニングが収益性と持続可能性を同時に実現できることを証明しています。モバイルアプリの主な機能Open MinerアプリはiOS、Android、Windowsで利用可能で、投資プロセスのあらゆるステップを統合しています：契約管理 – スマートフォンから直接マイニング契約の購入と更新ができます。マルチ資産ウォレット – 複数の暗号資産間でシームレスに入金、出金、送金が可能です。スマート通知 – 市場動向と契約パフォーマンスに関するリアルタイム更新を受け取れます。高度なセキュリティ – 2段階認証、オフライン保管、グローバルサイバーセキュリティ保護によりユーザー資産の安全を確保します。柔軟な契約オプションOpen Minerはビットコインと6つ以上の主要アルトコインをカバーする階層型マイニング契約を提供しています。わずか100ドルから始められるエントリーレベルの契約により、小規模および中規模の投資家は予測可能な日次リターンにアクセスでき、より高額な契約は経験豊富な参加者により大きな利益の可能性をもたらします。コミュニティと報酬このプラットフォームは、生涯にわたるコミッションを提供する招待プログラムを通じてコミュニティエンゲージメントを促進しています。プロモーターは直接招待から最大7％を獲得し、第二および第三レベルの接続からの追加報酬も得られ、ユーザーは受動的収入を構築しながらネットワークを拡大することができます。コンプライアンスと信頼Open Minerはイギリスに登録されているOpen Commercial Finance Limitedの下で運営され、金融行動監視機構（FCA）によって完全にライセンスされています。この規制的な裏付けにより、Open Minerは数少ない...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:56
