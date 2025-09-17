ケイティーズ冷凍ピザ、2000万ドルの小売契約でターゲットに上陸

ケイティーの冷凍ピザがターゲットで2000万ドルの小売契約を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ケイティーの職人的な冷凍ピザは9月17日から全国のすべてのターゲットストアで入手可能になります。ケイティーズピザ – アンドリュー・クトラロ ケイティー・リーの薬物依存とホームレスから、急成長する手作り冷凍ピザ会社の創業者になるまでの道のりは、典型的なアメリカの復活物語です。かつてはホームレスの高校中退者だったリーは、故郷セントルイスで地元のピッツェリアを所有するという夢を2008年に実現させました – 長年抱いていた夢でしたが、アルコールと薬物依存のために達成できなかったものでした。今日、彼女の美しく現代的なイタリアン料理店は市内に3つの人気店舗を誇り、驚くべきマイルストーンとして、彼女の職人的な冷凍ピザシリーズが9月17日から全国のすべてのターゲットストアで入手可能になります。特筆すべきは、リーと受賞歴のあるシェフたちのチームが、多くの地元産および有機食材を使用し、すべてのケイティーのピザを手作りするという不可能を受け入れたことです。この料理の偉業は、手伸ばし、薪火焼きの高級ピザを作る伝統的なプロセスを尊重することを第一の目標とするリーとそのチームにとって個人的な勝利です。ここでは自動化は許されていません – これらは本物のピザであり、勤勉な人々によって作られています。そして、それらを持ち帰り、焼いて、味わうと、その違いは明らかです。レストランクオリティのナポリスタイルのカリカリした生地のピザが風味豊かに楽しめます。「忙しい働くママとして、便利で本物の食べ物を見つけるのは難しいので、私たち自身で作りました」とリーは言います。「これは魂のための本物の食べ物であり、最高の食材で手作りされています。他に類を見ないものであり、私たちはそれを誇りに思っています。」ケイティーが冷凍ピザ業界をどのように破壊しているか「私たちはただターゲットに入っただけではありません — 私たちは自分たちで建てた施設で、機械ではなくシェフたちと一緒に、すべてのピザを手作りしながらそこに到達しました」とリーは言います。「そこには...