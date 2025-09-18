MEXC 取引所
ビットコインの価格回復により短期的なホエールの利益率が復活、ラリーは続くか？
ビットコインの価格回復により短期売買のクジラたちの利益率が復活、ラリーは続くか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインの価格回復により短期売買のクジラたちの利益率が復活、ラリーは続くか？ | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:33
Lyft株価、Waymoとのパートナーシップ後に3年高値を記録
Waymoとのパートナーシップ後、Lyft株価が3年高値を記録 Lyft株は水曜日に14%以上上昇し、配車会社が自動運転配車サービスのWaymoとのパートナーシップを発表した後、3年高値を記録しました。2023年1月23日、ユタ州パークシティでのサンダンス映画祭中のLyftの看板の一般的な風景。（写真：Mat Hayward/Getty Images）Getty Images 主要事実 Lyft株は水曜日の市場終了約30分前に11.9%上昇し、22.60ドルとなりました。株価の急上昇により、Lyftの株価は2022年5月以来の最高値に達しました。この時期は前年のコロナ禍ロックダウン後の急上昇から劇的に下落していました。 LyftとWaymoのパートナーシップにより、Waymoのロボタクシーサービスがナッシュビルに導入され、ロサンゼルス、フェニックス、サンフランシスコ、アトランタ、オースティンの都市でのサービスに追加されます。Lyftは契約の下で車両メンテナンス、インフラ、デポ運営を提供します。利用者はまず同社のアプリを通じてWaymoのロボタクシーサービスを利用でき、ナッシュビルでのサービスが拡大するにつれて後にLyftのアプリを通じても利用可能になります。 接線 Lyftの配車競合であるUberの株価は、東部夏時間14:30に4.2%下落し、先週の取引で得た利益を消し去りました。Uberの株価は今年53%以上上昇しています。 背景 Lyftの株価は、同社が8月に第2四半期の業績を発表して以来、急上昇しています。その時、収益（16億ドル）と1株当たり利益（0.10ドル）でアナリストの予想を下回りましたが、総予約額は45億ドルを記録し、過去最高を更新し、前年比12%の増加を示しました。Waymoは来年、自動運転サービスの市場を拡大する計画で、ワシントンD.C.、マイアミ、ニューヨーク市にサービスを展開する予定です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:11
今日最高の暗号資産投資はPepeto、Shiba InuとPepeよりも優れている
投資家はユーティリティを求めています。明日のないトークンに現金をプットすることはルーレットのように感じます。賢い視点はプレセールにあります。
Coindoo
2025/09/18 06:39
ソラナ（SOL）の最近のラリーは印象的かもしれないが、人生を変えるような投資収益率を狙う投資家は他を見ている
ソラナ（SOL）の最近のラリーは印象的かもしれないが、人生を変えるような投資収益率を狙う投資家は他を見ている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナ（SOL）の最新のラリーは世界中の投資家を引きつけていますが、先見の明のある投資家にとってより大きな話題は、次の人生を変えるようなリターンの波がどこに向かっているかということです。ソラナがエコシステムの高い利用率とネットワーク活用を続ける中、Mutuum Finance（MUTM）の舞台が徐々に整いつつあります。MUTMは急成長中のプレセールで0.035ドルで価格設定されています。次のフェーズでは投資家が14.3%の価格上昇を期待しています。プレセールの勢いが増す中、1585万ドル以上が調達されています。短期的な準備期間の波に乗る大多数のトークンとは異なり、Mutuum Financeは価値の可能性が高いユーティリティ重視の選択肢となり、価格変動だけでなくそれ以上を求める投資家にとってますます良い選択肢となっています。投機が続く中、ソラナは234ドル付近で上昇を維持ソラナ（SOL）は現在234.08ドルで取引されており、最近の傾向を示すように24時間のレンジを234.42ドルから248.19ドル付近で維持しています。このトークンは、取引量の増加と機関投資家の買いに支えられ、ほとんどの競合を大きく上回る約13%の7日間の上昇を記録しています。レジスタンスラインは250〜260ドル、サポートラインは220〜230ドルにあるようで、これらはブレイクアウトまたは反落の可能性のある重要なレベルです。しかし、新しい分散型金融暗号通貨であるMutuum Financeは、まだプレセール段階にあるため、市場観測筋からより大きな上昇の可能性があると考えられています。Mutuum Financeフェーズ6プレセールMutuum Financeは現在プレセールステージ6にあり、0.035ドルでトークンを提供しています。プレセールは非常に速いペースで進行しており、投資家は1585万ドル以上を調達しています。このプロジェクトはまた、便利な支払いと長期的な価値の保持のために、イーサリアムブロックチェーン上のUSDペッグのステーブルコインも計画しています。Mutuum Financeは、借り手と貸し手の両方に利益をもたらすデュアルレンディング、多目的分散型金融プラットフォームです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 06:23
メタプラネット、日本と米国にビットコイン重視の子会社を設立
メタプラネットが日本と米国にビットコイン重視の子会社を設立したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本最大のビットコイン BTC$116,183.54 保有企業であるメタプラネット（3350）は、最大の暗号通貨へのコミットメントを強化するため、日本と米国にそれぞれ1つずつ子会社を設立し、bitcoin.jpドメイン名を購入したと発表しました。Bitcoin Japan Inc.は東京に拠点を置き、インターネットドメインやBitcoin Magazine Japanを含むビットコイン関連のメディア、カンファレンス、オンラインプラットフォームのスイートを管理します。米国ユニットのMetaplanet Income Corp.はマイアミに拠点を置き、デリバティブを含むビットコイン関連の金融商品からの収益創出に焦点を当てると、同社はXへの投稿で述べています。メタプラネットは2024年第4四半期にビットコイン収益創出事業を開始し、新子会社を通じてこれらの事業をさらに拡大することを目指していると述べています。完全子会社である両社は、メタプラネットCEOのサイモン・ゲロビッチが一部指揮を執っています。今月初め、同社はビットコイン保有量を20,000 BTCを超える水準に引き上げました。BitcoinTreasuriesのデータによると、現在、同社は20,136 BTCをバランスシートに持つ世界第6位のビットコイン保有企業です。最大手のStrategy（MSTR）は638,985 BTCを保有しています。これらの子会社は、同社がBTC保有を強化するために国際的な株式販売で純額2,041億円（14億ドル）を調達する計画を発表した直後に設立されています。メタプラネットの株価は水曜日に1.16%下落しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 06:12
Pi コイン価格予測が停滞し、MYX Finance分析が衰退
Pi コイン価格予測の停滞と MYX Finance 分析の衰退に関する投稿が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月17日 | 23:00 Pi の成長は鈍化し、最新の Pi コイン価格予測では、普及が進まない限り $0.34～$0.36 付近の狭い範囲を示しています。MYX Finance (MYX) の市場分析は爆発的なボラティリティを強調していますが、流動性の低さと予測不能な変動により、多くの人がモメンタムを維持できるかどうか確信が持てません。では、なぜ不確実性に甘んじる必要があるのでしょうか？毎日スケールを証明しているプロジェクトがあるのに。BlockDAG (BDAG) は準備期間を待っているわけではありません。毎日1,000人の新規保有者を追加し、プレセール資金で4億600万ドルを確保し、130カ国に2万台のマイナーを出荷しています。X1アプリで300万人のユーザーがマイニングを行っており、これは単なる小型キャップのプレイではなく、ローンチ前に形成されるグローバルインフラストラクチャです。今最高の暗号資産をお探しなら、BlockDAGの急速な普及と実際のハードウェア展開により、他が停滞している中で急速に進んでいるオプションとして際立っています。 BlockDAGの日次成長が見逃すことを高くつかせる BlockDAGは単に数字を追加しているだけでなく、モメンタムを複合的に高めています。すでに31万2,000人以上のユニークな保有者が参加しており、毎日さらに1,000人が加わっています。このような着実な普及は、これが短期売買や特定のオンラインバーチャルコミュニティプロジェクトではないことを示しています。X1アプリを通じてマイニングを行う300万人と、世界的に拡大するハードウェア需要により、BlockDAGは特に価格が動く前に早期参入を重視する人々にとって、現在最高の暗号資産の一つとしての地位を確立しています。 プレセールの数字が真実を物語っています。BlockDAGはこれまでに4億600万ドルを調達し、先月だけで4,000万ドル、つまり1日約100万ドルが流入しています。各バッチの価格上昇は、後から参入する人が同じ配分に対してより多くを支払うことを意味し、タイミングが重要になります。BDAGあたり0.013ドルで、保有者は長く利用できないと多くの人が信じる価格を確保しています。 ハードウェアの展開は、もう一つの重要な信頼の原動力です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 05:44
重要な米国暗号資産規制円卓会議が終了：画期的な前進
投稿「重要な米国暗号資産規制円卓会議が終了：画期的な前進」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要な米国暗号資産規制円卓会議が終了：画期的な前進
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 05:31
主要金利：FED（連邦準備制度理事会）がついに譲歩し、市場が動揺
パウエル議長は慎重に利下げを行い、トランプ氏はかつてないほど大声で叫び、暗号資産市場は歓喜している。ワシントンでは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が手
Coinstats
2025/09/18 04:15
もう1つのNasdaq上場企業が大規模なビットコイン（BTC）購入を発表！第14位の大企業に！– トランプ関連のアルトコインにも投資予定！
ビットコインイーサリアムニュース.comに「別のNasdaq上場企業が大規模なビットコイン（BTC）購入を発表！第14位の大企業に！- トランプ関連のアルトコインにも投資予定！」という記事が掲載されました。ビットコイン（BTC）を保有する企業の数が日々増加する中、別のNasdaq上場企業がBTCの購入を発表しました。それによると、ライブ配信およびeコマース企業のGDカルチャーグループが7億8750万ドルのビットコイン購入契約を発表しました。公式声明によると、GDカルチャーグループは英領バージン諸島に登録されている企業パラスキャピタルホールディングから7,500ビットコインを含む8億7500万ドル相当の資産を取得するための株式契約を締結したと発表しました。GDカルチャーは、8億7540万ドル相当のビットコインを含むパラスキャピタルの全資産と引き換えに、約3,920万株の普通株式を発行する予定です。GDカルチャーのXiaojian Wang CEOは、この買収契約は、ビットコインが準備資産および価値の保存手段として機関投資家に受け入れられる傾向が高まる中、強力で多様化した暗号資産準備金を構築するという同社の計画を直接支援すると述べました。この買収により、GDカルチャーは上場企業のビットコイン保有企業として14番目に大きな企業になると予想されています。ビットコイン準備金戦略を採用する企業の数は大幅に増加し、2025年までに190社を超える見込みです。契約発表直後、GDカルチャーの株価は28.16%下落して6.99ドルとなり、1年で最大の下落となりました。また、GDカルチャーは5月に暗号通貨準備金を創設すると発表したことをご記憶かもしれません。この時点で同社は、最大3億ドルの株式発行を通じて、ビットコインとドナルド・トランプ大統領の公式ミームコインであるTRUMPトークンに投資する計画を発表しました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 04:06
SOLオプションがライブ取引に向けて準備する中、CMEで8.18ミリオンのSolanaが投票済
CMEでソラナのオープンインタレストが6%急増
Coinstats
2025/09/18 04:05
