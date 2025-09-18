Pi コイン価格予測が停滞し、MYX Finance分析が衰退

Pi コイン価格予測の停滞と MYX Finance 分析の衰退に関する投稿が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月17日 | 23:00 Pi の成長は鈍化し、最新の Pi コイン価格予測では、普及が進まない限り $0.34～$0.36 付近の狭い範囲を示しています。MYX Finance (MYX) の市場分析は爆発的なボラティリティを強調していますが、流動性の低さと予測不能な変動により、多くの人がモメンタムを維持できるかどうか確信が持てません。では、なぜ不確実性に甘んじる必要があるのでしょうか？毎日スケールを証明しているプロジェクトがあるのに。BlockDAG (BDAG) は準備期間を待っているわけではありません。毎日1,000人の新規保有者を追加し、プレセール資金で4億600万ドルを確保し、130カ国に2万台のマイナーを出荷しています。X1アプリで300万人のユーザーがマイニングを行っており、これは単なる小型キャップのプレイではなく、ローンチ前に形成されるグローバルインフラストラクチャです。今最高の暗号資産をお探しなら、BlockDAGの急速な普及と実際のハードウェア展開により、他が停滞している中で急速に進んでいるオプションとして際立っています。 BlockDAGの日次成長が見逃すことを高くつかせる BlockDAGは単に数字を追加しているだけでなく、モメンタムを複合的に高めています。すでに31万2,000人以上のユニークな保有者が参加しており、毎日さらに1,000人が加わっています。このような着実な普及は、これが短期売買や特定のオンラインバーチャルコミュニティプロジェクトではないことを示しています。X1アプリを通じてマイニングを行う300万人と、世界的に拡大するハードウェア需要により、BlockDAGは特に価格が動く前に早期参入を重視する人々にとって、現在最高の暗号資産の一つとしての地位を確立しています。 プレセールの数字が真実を物語っています。BlockDAGはこれまでに4億600万ドルを調達し、先月だけで4,000万ドル、つまり1日約100万ドルが流入しています。各バッチの価格上昇は、後から参入する人が同じ配分に対してより多くを支払うことを意味し、タイミングが重要になります。BDAGあたり0.013ドルで、保有者は長く利用できないと多くの人が信じる価格を確保しています。 ハードウェアの展開は、もう一つの重要な信頼の原動力です。2万台以上の...