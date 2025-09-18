ニューヨーク規制当局、銀行にブロックチェーン分析の採用を促す

ニューヨークの金融規制当局トップは銀行にブロックエクスプローラーの採用を促し、暗号資産関連リスクの監視強化を示唆しました。この動きは、伝統的な金融機関がデジタル資産へのエクスポージャーが高まっていることに対する規制当局の懸念を反映しています。暗号資産ネイティブの企業がすでにモニタリングツールに依存している一方、金融サービス局は現在、銀行が不正行為を検出するためにこれらのツールを使用することを期待しています。NYDFSがコンプライアンスの期待を概説 水曜日にアドリエンヌ・ハリス監督官が発行した通知は、すべての州認可銀行と外国支店に適用されます。業界向けの書簡で、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、ブロックチェーンインターオペラビリティをコンプライアンスプログラムに統合する際、各銀行の規模、業務、リスク許容度に応じて行うべきだと強調しました。規制当局は、暗号資産市場が急速に進化しているため、機関は定期的にフレームワークを更新する必要があると警告しました。 「新興技術は、強化されたモニタリングツールを必要とする進化する脅威をもたらします」と通知は述べています。 また、銀行が仮想通貨取引に関連するマネーロンダリング、制裁違反、その他の不正な金融を防止する必要性を強調しました。そのために、同局はブロックチェーンインターオペラビリティを適用できる特定の分野を列挙しました： 暗号資産エクスポージャーを持つ顧客ウォレットのスクリーニングによるリスク評価。 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）からの資金の出所の検証。 マネーロンダリングや制裁エクスポージャーを検出するためのエコシステム全体の監視。 第三者プラットフォームなどの取引相手の特定と評価。 閾値を含む、予想される取引活動と実際の取引活動の評価。 新しいデジタル資産製品の展開前に関連するリスクの評価。 これらの例は、機関がどのようにモニタリングツールをカスタマイズしてリスク管理フレームワークを強化できるかを強調しています。このガイダンスは、2022年以来、州内の暗号資産監視を統治してきたNYDFSの仮想通貨関連活動（VCRA）フレームワークを拡張するものです。 規制当局はより広範な影響を示唆 市場観測者は、この通知は新しいルールというよりも、期待を明確にするものだと言います。ブロックチェーンインターオペラビリティの役割を伝統的な金融において正式化することで、ニューヨークは銀行が暗号資産エクスポージャーをニッチな懸念として扱うことができないという考えを強化しています。アナリストはまた、このアプローチがニューヨークを超えて波及する可能性があると考えています。連邦機関や他の州の規制当局は、このガイダンスをデジタル資産採用の現実に銀行監督を合わせるための青写真として見るかもしれません。 機関にとって、ブロックチェーンインテリジェンスツールを採用しないことは規制当局の精査を招き、顧客の信頼を守る能力を損なう可能性があります。暗号資産がグローバル金融にしっかりと組み込まれた今、ニューヨークの姿勢は、ブロックエクスプローラーが銀行にとってもはやオプションではなく、金融システムの完全性を保護するために不可欠であることを示唆しています。