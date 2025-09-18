MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe ChatGPT: Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe
PepetoとBlockdagとLayer BrettとRemittixとLittle Pepeの比較に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月18日 | 05:39 2025年の最高の暗号資産投資を探していますか？プレセールは適切に選べばポートフォリオを素早く変え、時には一晩で人生を変えることもあります。だからこそ私たちはスローガンではなく実績から始め、漠然とした願望ではなく、現在ライブで、監査済みで、使用可能なものに直接切り込みます。このヘッドツーヘッドの比較では、Pepeto（PEPETO）をBlockdag、Layer Brett、Remittix、Little Pepeと、シンプルな基準、チームの意図と実績、オンチェーンデータ、トケノミクスの明確さ、分散型取引所とブリッジの準備状況、PayFiレール、ステーキング、上場準備を使って比較します。これにより、誇大宣伝ではなく事実に基づいて行動し、次の上昇相場があなたを傍観者にする前に自信を持って決断できます。Pepetoのユーティリティプレイ：手数料ゼロの分散型取引所、ブリッジ、そして強力な可能性Pepetoはミームコインのプレイブックをジョークではなく、プラットフォームの概要として扱います。チームは迅速に展開し、詳細を磨き上げ、毎週登場し、一時的な人気ではなく持続力を目指しています。ハードキャップデザインがPepetoSwapを支え、すべての取引がPEPETOを通じてルーティングされる手数料ゼロの取引所で、話題ではなく組み込み使用のためのものです。すでに850以上のプロジェクトが上場申請をしており、上場が続けば取引量の肥沃な土壌となります。組み込みのクロスチェーンブリッジはスマートルーティングを追加して流動性を統一し、余分なホップを削減し、スリッページを減らし、すべてのスワップがPEPETOに触れるため、活動を安定したトークン需要に変えます。Pepetoは独立した専門家SolidproofとCoinsultによって監査されており、これは信頼のマーカーであり、プレセールですでに670万ドル以上が調達されていることに反映されています。初期の勢いは目に見えています。プレセールは早期購入者をステーキングとステージベースの価格上昇の最前線に置き、その列は長くなっています。ユーティリティと目的、文化とツール、これは誇大宣伝だけよりも遠くまで走る傾向がある組み合わせです。あなたへの翻訳：Pepetoは騒音から使用へと卒業しています。もし...
CHANGE
$0.00160359
-3.38%
BRIDGE
$0.06401
-1.62%
HYPE
$44.29
-4.21%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 10:41
共有
サトシ時代のMt. Goxの1,000ビットコインウォレットが突如再稼働
Satoshi時代のMt. Goxの1,000ビットコインウォレットが突如再アクティブ化された記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Timechain Indexエクスプローラーの創設者が所有するXアカウント@SaniExpが、6年間休眠状態だったBTCウォレットが再アクティブ化されたことを示すデータを公開しました。しかし、ツイートによると、このウォレットは13年前に設定されたもので、いわばSatoshi Nakamotoの影がまだ存在していた時代のものです。このX投稿によると、このツイートは2010年代初頭に大規模なハッキング被害を受けた悪名高い初期のビットコイン取引所Mt. Goxに関するもので、昨年、同社はそのハッキングで暗号資産を失った顧客への補償の支払いを開始しました。最終期限は最終的に2025年10月まで延長されました。 Mt. Goxの1,000 BTCを持つウォレットが再アクティブ化 上記のデータソースはTimechain Indexエクスプローラーからのスクリーンショットを共有し、確認済みとマークされた複数のトランザクションが合計1,000ビットコインを移動させたことを示しています。このトランザクション開始時点での暗号資産の価値は116,195,100ドルでした。昨年、Mt. Goxは債権者への補償を支払うために巨大な資金の残りを移動し始めました。今年初め、Mt. Gox投資家に資金を配布するためにパートナー取引所へ複数の大規模なトランザクションも行いました。すべての補償は2025年10月31日までに支払われることが約束されています。前述のトランザクションは、別の支払いの準備である可能性が高いです。 この取引所は複数の気付かれないセキュリティ侵害により数年間にわたってハッキングされ、2014年にサイトがオフラインになった時点で、744,408ビットコインが盗まれたと報告されています。 出典: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
1
$0.006243
-3.41%
U
$0.009666
-2.01%
SIX
$0.01967
-0.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 10:18
共有
パウエル議長、利上げ戦略として連邦準備制度の二重責務を再確認
詳細: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
COM
$0.011197
+2.88%
共有
Coinstats
2025/09/18 09:41
共有
速報：CMEがXRP先物オプションを発表へ
速報：CMEがXRP先物オプションを発表がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シカゴを拠点とする取引大手CMEグループは、XRP先物のオプションを発表しました。これらは10月13日に発表される予定です（規制当局の承認待ち）。水曜日の発表によると、同じ商品はソラナ先物にも展開される予定です。先物オプションは、トレーダーに対して、これらの暗号通貨に関連する先物契約を満期前または満期時に特定の価格で購入または売却する権利を与えます。XRPオプションは特に機関投資家、アクティブトレーダー、そして流動性の提供者を対象としています。XRP先物の印象的な需要について、U.Todayが報じたように、CMEグループは5月にXRP先物を導入しました（ソラナベースの商品の直後）。この商品は非常に成功し、10億ドルに達した史上最速の商品となりました。一部のアナリストは、この需要レベルがXRP ETFにとって良い兆候になる可能性があると考えています。したがって、XRP先物オプションが自然なステップとして見られているのは驚くことではありません。出典：https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
U
$0.009666
-2.01%
OCT
$0.07475
-2.56%
XRP
$2.8142
-2.87%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 09:36
共有
ビットコイントレーダーにとって、FRBの利下げはすでに織り込み済みか？
ビットコイントレーダーにとって、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げはすでに織り込み済みか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約すると、市場は水曜日にFRBが金利を引き下げることを予想しています。ビットコインの価格は今週上昇しましたが、一部のアナリストは発表時に資産価格が上昇するとは予想していません。代わりに、トレーダーはFRB議長ジェローム・パウエルの決定後のコメントに注目するとアナリストはDecryptに語りました。ビットコインは低金利環境で通常良好なパフォーマンスを示していますが、水曜日に広く予想されている米国中央銀行の金利引き下げ後に資産価格が上昇しない可能性があるとアナリストは述べており、市場はすでに利下げを織り込んでいると考えています。 アナリストによると、トレーダーは発表後のFRB議長ジェローム・パウエルの記者会見での発言により注目するでしょう。 「かなり織り込み済みのようです」とBitwiseのシニア投資ストラテジストであるフアン・レオンはDecryptに語りました。「[利下げは]市場に消化されています。興味深いのはパウエルがその後何を言うかです—そこで暗号資産市場が横ばいになるか急騰するかが見えるでしょう」と彼は続けました。 CMEのFedWatchツール（投資家センチメントの広く監視されている指標）によると、FRBが金利を0.25%ポイント引き下げる可能性は現在96%です。株式と暗号資産はこのデータを受けて今週急騰しました。 火曜日のある時点で、ビットコインの価格は1ヶ月で最高レベル近くまで上昇しました。暗号資産市場データプロバイダーCoinGeckoによると、時価総額で最大のデジタル資産は最近116,559ドルで取引され、過去7日間で約5%上昇しています。この暗号通貨は8月に設定された過去最高値（ATH）124,128ドルから約7%下回ったままです。Myriad市場の調査では、消費者の10人中9人近くが9月を通じて価格が105,000ドル以上を維持すると予想しています。 （開示：Myriadは編集的に独立したDecryptの親会社であるDastanによって開発された予測市場およびエンゲージメントプラットフォームです。）その他の主要なデジタル資産...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 09:22
共有
ニューヨーク規制当局、銀行にブロックチェーン分析の採用を促す
ニューヨークの金融規制当局トップは銀行にブロックエクスプローラーの採用を促し、暗号資産関連リスクの監視強化を示唆しました。この動きは、伝統的な金融機関がデジタル資産へのエクスポージャーが高まっていることに対する規制当局の懸念を反映しています。暗号資産ネイティブの企業がすでにモニタリングツールに依存している一方、金融サービス局は現在、銀行が不正行為を検出するためにこれらのツールを使用することを期待しています。NYDFSがコンプライアンスの期待を概説 水曜日にアドリエンヌ・ハリス監督官が発行した通知は、すべての州認可銀行と外国支店に適用されます。業界向けの書簡で、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、ブロックチェーンインターオペラビリティをコンプライアンスプログラムに統合する際、各銀行の規模、業務、リスク許容度に応じて行うべきだと強調しました。規制当局は、暗号資産市場が急速に進化しているため、機関は定期的にフレームワークを更新する必要があると警告しました。 「新興技術は、強化されたモニタリングツールを必要とする進化する脅威をもたらします」と通知は述べています。 また、銀行が仮想通貨取引に関連するマネーロンダリング、制裁違反、その他の不正な金融を防止する必要性を強調しました。そのために、同局はブロックチェーンインターオペラビリティを適用できる特定の分野を列挙しました： 暗号資産エクスポージャーを持つ顧客ウォレットのスクリーニングによるリスク評価。 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）からの資金の出所の検証。 マネーロンダリングや制裁エクスポージャーを検出するためのエコシステム全体の監視。 第三者プラットフォームなどの取引相手の特定と評価。 閾値を含む、予想される取引活動と実際の取引活動の評価。 新しいデジタル資産製品の展開前に関連するリスクの評価。 これらの例は、機関がどのようにモニタリングツールをカスタマイズしてリスク管理フレームワークを強化できるかを強調しています。このガイダンスは、2022年以来、州内の暗号資産監視を統治してきたNYDFSの仮想通貨関連活動（VCRA）フレームワークを拡張するものです。 規制当局はより広範な影響を示唆 市場観測者は、この通知は新しいルールというよりも、期待を明確にするものだと言います。ブロックチェーンインターオペラビリティの役割を伝統的な金融において正式化することで、ニューヨークは銀行が暗号資産エクスポージャーをニッチな懸念として扱うことができないという考えを強化しています。アナリストはまた、このアプローチがニューヨークを超えて波及する可能性があると考えています。連邦機関や他の州の規制当局は、このガイダンスをデジタル資産採用の現実に銀行監督を合わせるための青写真として見るかもしれません。 機関にとって、ブロックチェーンインテリジェンスツールを採用しないことは規制当局の精査を招き、顧客の信頼を守る能力を損なう可能性があります。暗号資産がグローバル金融にしっかりと組み込まれた今、ニューヨークの姿勢は、ブロックエクスプローラーが銀行にとってもはやオプションではなく、金融システムの完全性を保護するために不可欠であることを示唆しています。
TRUST
$0.0003664
-4.73%
TREAT
$0.00103
-4.09%
MORE
$0.0336
+48.08%
共有
Coinstats
2025/09/18 08:49
共有
アナリストがAIを使用してXRP ETFが承認された場合のXRP価格の高さを示す
暗号資産アナリストのロブ・カニンガムは、XRP ETFが最終的に発売された場合、XRP価格がどれだけ高くなる可能性があるかをAIを使用して計算しました。予測によると、アルトコインはこれらのファンドへの資金流入だけで最大50ドルまで上昇する可能性があります。XRP ETFが承認された場合、XRP価格はどこまで上昇するか […]
RISE
$0.010163
-1.39%
ALTCOIN
$0.0004031
-12.42%
XRP
$2.8142
-2.87%
共有
Bitcoinist
2025/09/18 08:00
共有
金価格が驚異的な新記録高値を更新
ゴールド価格が驚異的な新記録高値を更新という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。前例のない急騰：ゴールド価格が驚異的な新記録高値を更新 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 前例のない急騰：ゴールド価格が驚異的な新記録高値を更新 出典: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
COM
$0.011197
+2.88%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:55
共有
イングランドの強打者たちがマラハイドでの初T20でアイルランドを圧倒
イングランドの強打者たちがマラハイドでの初T20でアイルランドを圧倒 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ダブリン、アイルランド – 9月17日：アイルランドのウィケットキーパー、ローカン・タッカーが見守る中、イングランドのフィル・ソルトが6ランを打ち上げる。2025年9月17日、ダブリン、アイルランドのマラハイド・クリケット・クラブで行われたアイルランド対イングランドの初T20インターナショナル試合にて。（写真：ギャレス・コプリー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ イングランドは水曜日にアイルランドを破り、3試合シリーズの初戦でT20インターナショナルでの圧倒的な強さを見せつけた。アイリッシュ海を渡っての遠征は、代理キャプテンのジェイコブ・ベセルにとって穏やかなデビューとなり、彼のチームはマラハイド城と庭園の魅力的な環境の中でグリーン・アンド・ホワイツに対して4ウィケットの完勝を収めた。 イングランドは直近2試合のT20で500ランを超える得点を記録している。先週火曜日にマンチェスターで南アフリカを圧倒し、このフォーマットでフルメンバー国による最高得点を記録した。オールド・トラフォードで141点を叩き出したフィル・ソルトは、世界最高のT20バッターになるという彼の追求の中で、今回も百点まであと11ランというところで終わった。ソルトは怒りを露わにしながらバットをパッドに打ちつけて退場したが、これらの打席で合計12本のシックスと25本のフォアを打ち込んでいる。 アイルランドも好打を見せ、比較的静かなパワープレイの後に25本のバウンダリーを記録した。テストクリケットで平均40以上を誇るローカン・タッカーは、ここでも多様なフォーマットでのスキルを軽快に披露した。このウィケットキーパーは見事な55点を記録し、63点を挙げたハリー・テクターとの123点のスタンドを築いた。 イングランドに対する唯一の汚点はボウリングの出来だった。アディル・ラシドはプロテアス（南アフリカ）との短縮シリーズでいつも以上に苦戦し、北ダブリンでもいくつかの粗雑な投球を見せた。ジェイミー・オーバートンはレッドボール（テスト）の選考から自らを外したが、彼の長さは不安定だった。イングランドの万能選手サム・カランは、彼の...
T
$0.01537
+0.32%
SIX
$0.01967
-0.40%
HARRY
$0.0933
-8.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:53
共有
韓国取引所の関連会社KOSCOMがステーブルコインの商標を申請
韓国取引所のITインフラを提供する関連会社KOSCOMは、暗号資産とデジタル資産部門の再編に加えて、ステーブルコイン関連の5つの商標を申請しました。
共有
Coinstats
2025/09/18 07:30
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰