GDカルチャー、パラス・キャピタルの資産を取得し、7,500ビットコインを財務に追加へ
GD カルチャーがパラス・キャピタルの資産を買収し、7,500ビットコインをトレジャリーに追加する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。GD カルチャー・グループはパラス・キャピタルの資産（7,500 BTCを含む）を取得するための株式交換契約を締結し、暗号資産トレジャリー戦略を加速させます。パラス・キャピタルの買収によりGD カルチャーのトレジャリー戦略が強化 GD カルチャー・グループ・リミテッド（Nasdaq: GDC）はパラス・キャピタル・ホールディング社を買収する画期的な契約を発表し、バランスシートに7,500ビットコインを追加することになります[...] 出典: https://news.bitcoin.com/gd-culture-to-acquire-pallas-capital-assets-adding-7500-bitcoin-to-treasury/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 13:51
ビットコインETFが7月以来最強の23億ドルの急増を記録：価格見通しへの意味
ビットコインETFは7月以来最強の23億ドルの急増を記録：価格見通しへの意味合い」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインETFは7月以来最強の23億ドルの急増を記録：価格見通しへの意味合い | Bitcoinist.com ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-see-2-3b-surge-since-july-what-it-mean/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 13:09
この強気相場が終わる前に、この新しいアルトコインがどのように50倍のリターンをもたらす可能性があるか
アナリストは、強気相場が終わる前に50倍の利益を生み出す可能性を持つ新しいアルトコインに注目しています。
Blockchainreporter
2025/09/18 13:00
FRBは25ベーシスポイントの利下げを予想、ビットコインとイーサリアムは安定
FRBが25ベーシスポイントの利下げを予想、ビットコインとイーサリアムは安定した動き ジェニー・ジョンソンは、粘着性のある3%のインフレにもかかわらず、力強い賃金上昇と小売売上高を理由に、25ベーシスポイントのFRB利下げを予測しています。スコット・メルカーは慎重な25ベーシスポイントの利下げを予想し、パウエル議長の発言はデータ主導の決定に焦点を当てるとしています。ビットコインとイーサリアムは安定していますが、年末までのさらなる利下げの示唆が市場の上昇を引き起こす可能性があります。 連邦準備制度理事会は金利決定を発表しました。CNBCで、フランクリン・テンプルトンのCEOであるジェニー・ジョンソンは、より大きな50ベーシスポイントではなく、小さな25ベーシスポイントの利下げに賭けるという見解を共有しました。彼女は労働市場の軟化を示す最近の雇用統計に言及しましたが、それらの数字は古いニュースだと考えています。代わりに、彼女はインフレが3%前後で推移しているにもかかわらず、人々がまだ支出していることを示す力強い賃金上昇と小売売上高の増加を指摘しました。 FRBの次の動きを促すもの ジョンソンは、ジェローム・パウエルFRB議長にとって25ベーシスポイントの利下げが賢明な選択だと感じています。彼女は、経済が必要とするなら10月か12月にさらに金利を引き下げる余地があると指摘しました。経済は堅調に見えると彼女は述べましたが、ジャクソンホールでのパウエル議長の弱い労働市場に関するコメントは、利下げなしという選択肢はないことを意味しています。市場専門家のスコット・メルカーも同意し、慎重な25ベーシスポイントの利下げを予想し、パウエル議長は近い将来のさらなる利下げを約束することなく、将来の動きがデータに依存することを強調する可能性が高いとしています。 一方、トランプ前大統領はより大きな利下げを求めています。 ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号資産は、投資家がパウエル議長の発言を待つ中で安定しています。アナリストのケビン・キャピタルは、市場はすでに利下げを予想していると述べていますが、パウエル議長が年末までのさらなる利下げを示唆すれば、上昇が見られる可能性があるとしています。 誰もがパウエル議長の次の発言に注目しています。 出典: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 12:46
アナリスト、FOMCの決定に関わらずBTCの「Uptober」ラリーを予測
アナリストがFOMC決定に関わらず「Uptober」のBTCラリーを予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは9月17日14:04 UTC時点で116,236ドルで取引され、過去24時間で約1%上昇し、市場が連邦準備制度理事会の政策発表を待つ中、重要なレベルを維持しています。アナリストのコメント Dean Crypto TradesはXで、ビットコインは選挙後の地域的ピークをわずか7%上回っているだけであるのに対し、S&P 500は同期間に9%上昇し、金は36%急騰したと指摘しました。彼は、ビットコインがこれらの資産よりも圧縮されており、次の大きな動きをリードする可能性が高いと述べましたが、さらに拡大する前に「下位高値」を形成する可能性があるとしています。また、イーサリアムが5,000ドルを突破し価格発見に入れば参加する可能性があると付け加えました。Lark Davisは、9月のFOMC会議を中心としたビットコインの歴史を指摘し、2022年のベア市場を除いて、2020年以降の毎年9月の決定の後に強いラリーが続いたと述べました。彼は、このパターンはFedの金利選択自体よりも季節的なダイナミクスに関連しており、ビットコインはこの期間に「Uptober」に向かって繁栄する傾向があると主張しています。CoinDeskリサーチのテクニカル分析 CoinDeskリサーチのテクニカル分析データモデルによると、ビットコインは9月16〜17日の分析ウィンドウで約0.9%上昇し、115,461ドルから116,520ドルに上昇しました。BTCは9月17日07:00 UTCにセッション高値の117,317ドルに達した後、横ばいになりました。そのピークの後、ビットコインは116,400〜116,600ドルの範囲を複数回テストし、短期サポートゾーンとして確認しました。セッションの最後の1時間、11:39から12:38 UTCの間に、BTCはブレイクアウトを試みました：価格は116,351ドルから116,376ドルの間で狭く動いた後、12:34に高いボリュームで116,551ドルにスパイクしました。これにより横ばい-ブレイクアウトパターンが確認されましたが、利益は控えめでした。全体として、ビットコインは116,000ドルを上回る堅調さを維持し、サポートは約116,400ドル、レジスタンスは約117,300ドル付近にあります。最新の24時間および1ヶ月のチャート分析 14:04 UTCに終了する最新の24時間CoinDeskデータチャートでは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 12:42
2025年のビットコインの次なるストーリー
2025年9月18日 | 07:39 「2025年の次のビットコイン物語」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコインの知名度の低い概念からグローバル資産への成長は、真剣な投資家が熟読する教科書であり、その物語はまだ完結していません。ビットコインは現在115,000ドルを超えて取引されており、人生を変えるような急騰は多くの人が気づく前に始まることを思い出させます。このサイクルに漂う疑問はシンプルです：新しい競合者がそのプロセスをより速く、よりクリーンに、より早く圧縮できるのか、先行者に対してまだ窓が開いている間に？プレセール中のコインはこの物語を繰り返すことができるものであり、それらのコインの中で、イーサリアムブロックチェーンベースのミームコインが最も注目を集めています。そのチームは今日の市場に影響を与えることを決意し、文化と実用的なツールを融合させ、後発の追随者ではなく早期参入者に報いるように設計されています。あなたが次の非対称な機会を探しているなら、これはモメンタム指標とメカニクスが出会う場所であり、多くのトレーダーが密かにこの特定のミームコインを混雑した市場で今買うべき最高の暗号資産としてタグ付けする理由です。より深く掘り下げる前に、すべての暗号資産デスクが暗記している事例研究を簡単に振り返ってみましょう：ビットコインがどのように約0.0025ドルから100,000ドル以上になり、ニッチな実験を、その後に続くすべてのものの基準となる物語に変えたかを。 ビットコイン2010-2025年価格履歴 基本原則に戻ると：2010年に奇妙なインターネットマネーが登場し、その後段階的に市場全体を再構築しました。ビットコインの約0.0025ドルから100,000ドル以上への軌跡は、1つのコインが全体のゲームを動かすことを証明するため、すべてのデスクがまだ引用する事例研究です。2009年にはほとんど誰も行き先を予想していませんでした。2009年1月3日に立ち上げられたビットコインは、ピザ取引でBTCが0.0025ドル近くと評価された2010年に価格シグナルを獲得し、初期の取引所の相場は端数で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 12:41
東京のファッションブランドがビットコインとAIエージェントに事業拡大
東京のファッションブランドがビットコインとAIに事業拡大 水曜日、日本のカジュアルアパレル小売業者マックハウスは、株主がGyet株式会社への社名変更を承認したと発表し、暗号資産とデジタル資産への戦略的シフトを示しました。この動きは、暗号資産、ブロックチェーン、人工知能を中心とした幅広い企業計画を強調しています。これは同社がグローバルなビットコイン準備金プログラムを立ち上げる野心を反映し、国内外の観察者から注目を集めています。 「Yet」とそのグローバルな意義 Gyetの改正された企業憲章は、幅広いデジタルイニシアチブを導入し、暗号資産の取得、取引、管理、支払いサービスを追加しています。新たな目標には、暗号資産のマイニング、ステーキング、レンディング、イールドファーミングのほか、ブロックチェーンシステム開発、NFT関連プロジェクト、生成AIとデータセンター運営の研究も含まれています。これらの変更は、アパレルを超えて多様化し、グローバルなテクノロジーと金融セクターに会社を位置づける明確な意図を示しています。 スポンサード スポンサード このリブランディングは、より広い国際的な視野で事業を展開するGyetの目標を反映しています。新しい社名は「Growth Yet」、「Global Yet」、「Generation Yet」という3つのコンセプトを伝え、日本の国内市場を超えて拡大しながら、将来の世代のためにテクノロジー主導の価値を創造したいという願望を示しています。 ビットコインの購入とマイニング Gyetは2025年6月にデジタル資産への野心を宣言し、7月にはマイニング企業Zerofieldと基本協力協定を締結しました。同社はそれ以来、1,160万ドルのビットコイン取得プログラムを開始し、テキサスやジョージアなど電気代が比較的安い米国の州でマイニング事業をテストしています。1,000 BTC以上を保有するという目標は世界的には控えめですが、小売のキャッシュフローで購入とマイニングを資金調達するというモデルは、アパレル企業としては珍しいままです。 日本国内では、Gyetは堀田丸正やキタボーなど、元の事業とは異なる暗号資産活動に多角化した企業に続いています。この動きは、企業のビットコイン保有を金融戦略として加速させ、日本企業による海外マイニング事業への関心を引き付け、そして...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 11:13
ビットコイン 8%の利益ですでに2025年9月は2番目に好調
ビットコイン8%の上昇ですでに2025年9月は史上2番目の好調さを記録 BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：ビットコインは8%の上昇で季節性トレンドに逆らい、今年の9月は2012年以来最高の成績。2025年9月がビットコイン史上最強になるには20%の上昇が必要。BTCの価格のボラティリティは異例の強気相場の中で、これまでにほとんど見られなかったレベルに。ビットコイン（BTC）は2012年以来どの年よりも今年9月に多くの上昇を記録し、新たな強気相場の記録を樹立。CoinGlassとBiTBOの過去の価格データによると、8%の上昇率で、ビットコインの2025年9月の上昇は史上2番目に好調。ビットコインは8%の上昇で「Rektember」を回避9月は伝統的にビットコインにとって最も弱い月で、平均約8%の損失が出る。BTC/USD月次リターン（スクリーンショット）。出典：CoinGlass今年、BTCの価格の季節性にとって重要な時期であり、過去のパターンでは次の強気相場のピークが予想され、他のリスク資産は繰り返し新ATHを記録している。金とS&P 500が価格発見の段階にある一方、BTC/USDは前月に自身の新高値を記録した後、9月を通じて安定した動きを見せている。しかし「わずか」8%でも、今年9月のパフォーマンスはビットコインにとって13年間で最も強い月となっている。年の9番目の月がビットコイン強気派にとってより収益性が高かったのは2012年だけで、BTC/USDは約19.8%上昇した。昨年の上昇は7.3%で頭打ちとなった。BTC/USD月次リターン。出典：BiTBOBTC価格のボラティリティが消失これらの数字は、ビットコインにとって非常に異例の強気相場のピーク年を示している。関連記事：BTCは「何が来るかを織り込み中」：今週のビットコインについて知っておくべき5つのこと過去の強気相場とは異なり、BTC価格のボラティリティは2025年に低下し、過去のパフォーマンスに基づく長期市場参加者の予想に反している。CoinGlassのデータによると、ボラティリティは10年以上見られなかったレベルまで低下しており、特に4月以降急激に低下している。ビットコイン過去のボラティリティ（スクリーンショット）。出典：CoinGlassオンチェーン分析会社のGlassnodeは、一方で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 11:09
Spikoの欧州国債マネーマーケットファンド、運用資産残高3億ドルに到達し投資家の関心の高まりを示す
Spikoのマーケットファンドは採用が大幅に増加しており、その運用資産（AUM）は3億ドルに達し、商品への強い資金流入を示しています。
Blockchainreporter
2025/09/18 11:00
ニューヨーク規制当局、銀行にブロックチェーン分析の採用を促す
ニューヨークの金融規制当局トップは銀行にブロックエクスプローラーの採用を促し、暗号資産関連リスクの監視強化を示唆しました。この動きは、伝統的な金融機関がデジタル資産へのエクスポージャーが高まっていることに対する規制当局の懸念を反映しています。暗号資産ネイティブの企業がすでにモニタリングツールに依存している一方、金融サービス局は現在、銀行が不正行為を検出するためにこれらのツールを使用することを期待しています。NYDFSがコンプライアンスの期待を概説 水曜日にアドリエンヌ・ハリス監督官が発行した通知は、すべての州認可銀行と外国支店に適用されます。業界向けの書簡で、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、ブロックチェーンインターオペラビリティをコンプライアンスプログラムに統合する際、各銀行の規模、業務、リスク許容度に応じて行うべきだと強調しました。規制当局は、暗号資産市場が急速に進化しているため、機関は定期的にフレームワークを更新する必要があると警告しました。 「新興技術は、強化されたモニタリングツールを必要とする進化する脅威をもたらします」と通知は述べています。 また、銀行が仮想通貨取引に関連するマネーロンダリング、制裁違反、その他の不正な金融を防止する必要性を強調しました。そのために、同局はブロックチェーンインターオペラビリティを適用できる特定の分野を列挙しました： 暗号資産エクスポージャーを持つ顧客ウォレットのスクリーニングによるリスク評価。 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）からの資金の出所の検証。 マネーロンダリングや制裁エクスポージャーを検出するためのエコシステム全体の監視。 第三者プラットフォームなどの取引相手の特定と評価。 閾値を含む、予想される取引活動と実際の取引活動の評価。 新しいデジタル資産製品の展開前に関連するリスクの評価。 これらの例は、機関がどのようにモニタリングツールをカスタマイズしてリスク管理フレームワークを強化できるかを強調しています。このガイダンスは、2022年以来、州内の暗号資産監視を統治してきたNYDFSの仮想通貨関連活動（VCRA）フレームワークを拡張するものです。 規制当局はより広範な影響を示唆 市場観測者は、この通知は新しいルールというよりも、期待を明確にするものだと言います。ブロックチェーンインターオペラビリティの役割を伝統的な金融において正式化することで、ニューヨークは銀行が暗号資産エクスポージャーをニッチな懸念として扱うことができないという考えを強化しています。アナリストはまた、このアプローチがニューヨークを超えて波及する可能性があると考えています。連邦機関や他の州の規制当局は、このガイダンスをデジタル資産採用の現実に銀行監督を合わせるための青写真として見るかもしれません。 機関にとって、ブロックチェーンインテリジェンスツールを採用しないことは規制当局の精査を招き、顧客の信頼を守る能力を損なう可能性があります。暗号資産がグローバル金融にしっかりと組み込まれた今、ニューヨークの姿勢は、ブロックエクスプローラーが銀行にとってもはやオプションではなく、金融システムの完全性を保護するために不可欠であることを示唆しています。
Coinstats
2025/09/18 08:49
