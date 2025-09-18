MEXC 取引所
ビットコイン（BTC）、利下げ後の下落と反発：価格の今後は？
ビットコイン（BTC）がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)利下げ後に下落からリバウンド：価格の今後は？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。予想されていたFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げが水曜日に発表されました。いつものように、マーケットメーカーはビットコインを114,800ドルまで売り下げました。その後、価格は大きくリバウンドし、118,000ドル直前で止まりました。このリバウンドはまだ始まったばかりなのでしょうか？さらに3回の利下げが来る？米国の雇用市場の悪化が間違いなくFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の手を強制し、水曜日に25ベーシスポイントの利下げがあっただけでなく、アナリストたちは年末までにさらに3回の月次利下げを予測しています。これらの金融緩和条件は、ビットコインと暗号資産市場全般にとって有益である可能性が高いです。下落後の強いリバウンド 出典：TradingView BTCの4時間チャートは、水曜日のFOMC会議の利下げ発表に向けての初期の下落後、価格が強くリバウンドしたことを示しています。価格が底を打った後、上昇チャネルの下部トレンドラインと小さな強気フラッグの上部が一致したところで、力強くリバウンドしました。現在、強気派は117,500ドルの水平レジスタンスラインと戦っています。これはBTC価格が過去最高値（ATH）に戻る前に克服すべき最後の大きなレベルです。ローソク足の実体がレジスタンスラインを突き抜けましたが、このレジスタンスを破るためには、ローソク足がその上で始まる必要があります。 2つのレジスタンスの物語 出典：TradingView 日足チャートはBTC価格の前にあるものの明確な図を示しています。価格が2つのレジスタンスの最初のものに対して直接ぶつかっていることが観察できます。117,500ドルが崩れれば、次は120,000ドルです。これら2つのレジスタンスの2番目は、上昇チャネルの上部トレンドラインも同時にレジスタンスとして機能する可能性が高いため、さらに突破が難しくなる可能性があります。とはいえ、120,000ドルの突破は間違いなく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 17:39
ゴールデントランプビットコイン像がDCに出現
ゴールデントランプビットコイン像がDCに登場という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインを持った12フィートのゴールデントランプ像が米国議会議事堂近くで公開されました。暗号資産PACや業界リーダーたちはトランプの親暗号資産アジェンダを引き続き支持しています。主催者たちはこの作品をトランプのビットコイン普及における役割と関連付けました。9月17日、米国議会議事堂のすぐ外で、ビットコインを持った米国大統領ドナルド・トランプの巨大な12フィートの金色の像が公開され、群衆、ソーシャルメディアの話題、そして政治的議論を呼びました。この設置は暗号資産愛好家とミームコイナーのグループによって資金提供され組織されたもので、大統領の親暗号資産の見通しを称える目的でPump.funのライブストリームスタントの一環として実施されました。 私たちの救世主への敬意。pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) 2025年9月17日 ナショナルモールでの象徴的な敬意 この像はナショナルモールのユニオンスクエア近くに設置され、キャピトルヒルに向かって、ホワイトハウスから約1マイルの場所に位置しています。このスタントに関連したウェブサイトでは、この作品はトランプの「ビットコインと分散型テクノロジーを通じて金融の未来を推進する揺るぎない取り組み」への敬意として描写されています。主催者の一人であるHichem Zaghdoudiは地元の記者に対し、この像は「政府発行の通貨の未来についての会話を喚起するためにデザインされ、現代の政治と金融革新の交差点のシンボルである」と語りました。オンラインに投稿された画像では、軽量の硬化フォームで作られた巨大な金色のトランプが、数人によって所定の位置に運ばれている様子が示されています。主催者たちはトランプ自身がそれを見ることを望んでいたと述べましたが、大統領はその時英国にいました。 トランプの英国訪問には、関税、AI、貿易に関する注目度の高い会議が含まれていました。暗号資産のリーダーたちは、英国がEU、シンガポール、ドバイに遅れをとるリスクがあると主張し、より明確なデジタル資産ルールに向けて英国を押し進めるよう彼にロビー活動を行っています。ブルームバーグのレポートによると、CoinbaseからRippleまでの業界大手は英国当局に対して...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 17:34
ウェアラブルテクノロジーの未来への一瞥
ウェアラブルテクノロジーの未来を垣間見る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。革新的なMetaスマートグラス：ウェアラブルテクノロジーの未来を垣間見る コンテンツへスキップ ホーム AIニュース 革新的なMetaスマートグラス：ウェアラブルテクノロジーの未来を垣間見る 出典: https://bitcoinworld.co.in/meta-smart-glasses-unveiled/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 16:43
BTCレバレッジが12万ドル近くまで上昇、大きなテスト目前
BTCレバレッジが12万ドル近くに集中、大きなテスト目前がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：11万8000ドル～12万ドルに大量のレバレッジが集中し、この価格帯がビットコインの次の重要なレジスタンスラインのテストとなります。注目ポイントからの拒否反応とデルタダイバージェンスは、最近のFOMC主導の急騰後にモメンタム指標が冷え込んでいることを示唆しています。BTCが12万ドルを突破できない場合、11万4000ドル～11万5000ドルのサポートラインが買い手を引き付ける可能性があります。BTCレバレッジが12万ドル近くに集中、大きなテスト目前 ビットコインは約11万7099ドルで取引されており、日次取引高は約591億ドルに迫っています。価格は過去24時間で0.01%のわずかな上昇、過去1週間で2%の上昇を記録しています。Killaが共有したデータによると、11万8000ドルから12万ドルの間に大量のレバレッジが構築されています。ヒートマップチャートもこれを裏付けており、この価格帯に密集した流動性バンドが表示されています。このような注文の集中は、市場が流動性が積み上がっている場所に向かう傾向があるため、価格行動の磁石として機能することがよくあります。 POI周辺の価格行動 JoelXBTの分析によると、ビットコインは最近のFOMC主導の急騰中に重要な注目ポイント（POI）に到達したことが強調されています。この動きは「最大デルタペインゾーン」と呼ばれる領域と一致しており、これは積極的な取引量が注文フローに不均衡を残したレベルです。 出典：JoelXBT /X この領域のテスト後、BTCは拒否反応に直面し、引き戻し始めました。デルタ指標は、価格が上昇する一方で買い手の強さが弱まるという拡大したダイバージェンスを示しました。この不一致は、需要がラリーのペースに追いつけなかったことを示唆しており、短期的な冷却の余地を残しています。 レジスタンスラインとサポートライン 11万8000ドル～12万ドルの範囲は現在、主要なレジスタンスバンドとなっています。12万ドルを明確に突破すれば、レバレッジをかけたショートポジションのカバーを強制し、さらなる上昇を促す可能性があります。下落側では、11万4000ドル～11万5000ドル付近に小さな流動性クラスターが見られます。上部での拒否反応が続く場合、これらのレベルは買い手が参入を試みる最初のサポートラインとして機能する可能性が高いです。 市場の見通し ビットコインの次の決定的な動きは、おそらく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 16:40
業界大手Hマイニングが11万ドル相当のビットコインを獲得する方法を教えます
ハードウェアの煩わしさをスキップ：H Miningは英国/EU準拠のグリーンクラウドマイニング契約を宣伝し、$60kで日々の支払いと再投資オプション付きで$50k以上のBTCを獲得できると主張しています。
Blockchainreporter
2025/09/18 16:03
米国議会議事堂の前にビットコインを持つ金色のトランプ像が出現
ビットコインを持つ金色のトランプ像が米国議会議事堂の外に出現したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインを握った12フィートの金色のトランプ像が水曜日の夕方、ワシントンの米国議会議事堂の外に設置されました。この設置物は連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金利発表の直前に出現しました。午前9時から午後4時まで3番通りに沿って立ち、暗号資産を手に議会を見下ろす大統領の発泡スチロール版に首都ワシントンが意味を見出そうとする中、人々を集めました。午後2時、FRBはベンチマーク金利を0.25パーセントポイント引き下げ、短期金利を4.3%から4.1%に引き下げました。これは雇用成長の鈍化と失業率上昇に関する1年間の懸念の後、12月以来初めての利下げです。FRBはまた今年末までにさらに2回の利下げ計画を概説しましたが、2026年には1回の利下げのみを予想していると述べました。これはCryptopolitanが広範に報じたように、来年までに5回の利下げを織り込んでいたウォール街にはうまく受け入れられませんでした。 暗号資産主催者がトランプ像を支援するためにトークンをライブ配信 この像は暗号資産投資家のグループによって資金提供され、そのほとんどは匿名のままです。彼らの目標は、暗号資産と政府の権力の未来について大きく避けられない点を主張することでした。グループの代表として話したHichem Zaghdoudiは次のように述べました：「この設置物は政府発行の通貨の未来についての会話を喚起するように設計されており、現代の政治と金融革新の交差点のシンボルです。連邦準備制度理事会が経済政策を形作る中、この像が暗号資産の成長する影響力について考えるきっかけになることを願っています。」 メッセージをさらに押し進めるために、グループはPump.funでミームコインを立ち上げました。彼らは複数のライブ配信を使用してトークンをポンプし、像のスタントに直接結びつけました。火曜日のストリーム中に話した主催者の一人は、像は移動を容易にするために「非常に硬い発泡スチロール」を使用して作られたと述べました。彼らのXアカウントの投稿...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 15:20
ビットコインは12月以来初めての利下げでFRBが金利を引き下げる中で安定
ビットコインは12月以来初めてのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げでも安定した動きを見せる、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約すると、連邦準備制度理事会は昨年12月以降、金利を据え置いていました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は利下げを求めてFRBに圧力をかけ続けていました。暗号資産やその他の資産は通常、金融流動性を高める利下げから恩恵を受けます。アメリカの中央銀行は、広く予想されていた通り、水曜日に政策金利を0.25%引き下げました。これは経済が失速し、押し上げが必要だという最近の兆候の中で、そしてドナルド・トランプ大統領からの絶え間ない圧力の下での決定でした。ビットコインやその他の主要なデジタル資産は、直後にほぼ横ばいで取引されました。暗号資産市場データプロバイダーのCoinGeckoによると、時価総額で最大の暗号資産は最近116,000ドルをわずかに上回る水準で取引され、過去数時間で0.2%上昇しました。BTCは最近の数日間で上昇し、投資家はおそらく予想された決定を織り込んでいました。時価総額で2番目に大きい暗号資産であるイーサリアムは、同期間中4,501ドルで横ばいでした。FRBは労働省の報告書の下方修正後、金利を4%から4.25%の範囲に引き下げました。その報告書では、3月に終わる1年間で当初報告されていたよりも911,000人少ない雇用しか創出されておらず、その他の懸念すべき経済的兆候が示されていました。「経済見通しに関する不確実性は依然として高い」とFRBは声明で述べています。これらの懸念は、年率で2.9%に上昇し、銀行の長年の目標である2%を頑固に上回るインフレの脅威を上回りました。新たに就任したホワイトハウス任命のスティーブン・ミラン知事は、この決定に反対票を投じ、0.50%の利下げを支持しました。FRBはインフレを低く抑え、完全雇用を確保するという二重の使命を持っています。Decryptへのテレグラムメッセージで、「Crypto Is Macro Now」ニュースレターの著者であるノエル・アチソンは、大きな問題は予想された利下げではなく、FRB当局者からの更新された経済予測であり、中央銀行家たちが「...について一層神経質になっている」ことを示していると書いています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 14:49
Dogecoin ETF 本日取引開始予定
投稿「ドージコインETF、本日ライブ取引開始予定」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月18日 | 09:35 米国市場は暗号資産投資において初の瞬間を迎えようとしています。9月18日から、投資家はXRPとドージコインに直接紐づく上場投資信託（ETF）を購入できるようになる見込みで、最も認知度の高いデジタル資産2つが主要証券口座に導入されます。REX-Osprey XRP ETF（XRPR）とREX-Osprey Dogecoin ETF（DOJE）という商品は、REX SharesとOsprey Fundsのパートナーシップを通じて立ち上げられます。これは米国トレーダーにとって初めてスポットXRPとスポットDOGEへのエクスポージャーがETF形式で利用可能になるもので、アナリストたちはより広範なデジタル資産分野にとって歴史的な動きだと評しています。業界の声はすぐにこのローンチの重要性を強調しました。ETF Storeのネイトジェラシー社長は、このローンチが初のドージコインETFを導入するだけでなく、従来の投資家に最終的にスポットXRPへのアクセスを提供すると指摘しました。ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナスとジェームズ・セイファートは、当初の予定からわずかな遅延の後、9月18日に取引が開始されることを確認しました。両ETFは単一の目論見書の下に収められており、TRUMPとBONKのための計画されたファンドもカバーしていますが、それらのローンチはまだ確定日を受け取っていません。これらのトークンをETF構造でラップすることで、投資家は暗号資産取引所やウォレットを操作してエクスポージャーを得る必要がなくなり、代わりに証券口座を通じて株式を購入するのと同じくらい簡単にアクセスできるようになります。これらの商品の登場は、新しいアルトコインベースのETFの波を生み出す舞台を整え、ビットコインとイーサリアムを超えた領域を拡大し、他の人気トークンの主流採用への扉を開くことになるでしょう。著者のアレクサンダー・ズドラフコフは、物事の背後にある論理を常に探求する人物です。彼はドイツ語に堪能で、暗号資産分野で3年以上の経験を持ち、新しい...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 14:38
BMWが現実資産の1/1エイプカーにBAYC NFTを変換し、ミュンヘンIAAでコレクターに車両を手渡し
BMWは2025年9月12日、ミュンヘンのBMW WeltでIAAモビリティ開催中に、一点物の「Apecar 1/1」をコレクターのDennis Weidnerに引き渡しました。これはBored Ape Yacht Club（BAYC）の非代替性トークン（NFT）をOthersideメタバースからフィジカルなカスタムビークルに変換したものです。Yuga Labsによって当初デジタルアートワークとして制作されたApecarは[…]
Coinstats
2025/09/18 14:30
ドージコインが勢いを増す一方、アバロンは暗号資産不動産セクターで注目を集める
YouTube で好きな動画や音楽を楽しんだり、オリジナルコンテンツをアップロードしたり、友達、家族、世界中の人々とすべてを共有しましょう。
Blockchainreporter
2025/09/18 14:00
