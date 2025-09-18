BTCレバレッジが12万ドル近くまで上昇、大きなテスト目前

BTCレバレッジが12万ドル近くに集中、大きなテスト目前がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：11万8000ドル～12万ドルに大量のレバレッジが集中し、この価格帯がビットコインの次の重要なレジスタンスラインのテストとなります。注目ポイントからの拒否反応とデルタダイバージェンスは、最近のFOMC主導の急騰後にモメンタム指標が冷え込んでいることを示唆しています。BTCが12万ドルを突破できない場合、11万4000ドル～11万5000ドルのサポートラインが買い手を引き付ける可能性があります。BTCレバレッジが12万ドル近くに集中、大きなテスト目前 ビットコインは約11万7099ドルで取引されており、日次取引高は約591億ドルに迫っています。価格は過去24時間で0.01%のわずかな上昇、過去1週間で2%の上昇を記録しています。Killaが共有したデータによると、11万8000ドルから12万ドルの間に大量のレバレッジが構築されています。ヒートマップチャートもこれを裏付けており、この価格帯に密集した流動性バンドが表示されています。このような注文の集中は、市場が流動性が積み上がっている場所に向かう傾向があるため、価格行動の磁石として機能することがよくあります。 POI周辺の価格行動 JoelXBTの分析によると、ビットコインは最近のFOMC主導の急騰中に重要な注目ポイント（POI）に到達したことが強調されています。この動きは「最大デルタペインゾーン」と呼ばれる領域と一致しており、これは積極的な取引量が注文フローに不均衡を残したレベルです。 出典：JoelXBT /X この領域のテスト後、BTCは拒否反応に直面し、引き戻し始めました。デルタ指標は、価格が上昇する一方で買い手の強さが弱まるという拡大したダイバージェンスを示しました。この不一致は、需要がラリーのペースに追いつけなかったことを示唆しており、短期的な冷却の余地を残しています。 レジスタンスラインとサポートライン 11万8000ドル～12万ドルの範囲は現在、主要なレジスタンスバンドとなっています。12万ドルを明確に突破すれば、レバレッジをかけたショートポジションのカバーを強制し、さらなる上昇を促す可能性があります。下落側では、11万4000ドル～11万5000ドル付近に小さな流動性クラスターが見られます。上部での拒否反応が続く場合、これらのレベルは買い手が参入を試みる最初のサポートラインとして機能する可能性が高いです。 市場の見通し ビットコインの次の決定的な動きは、おそらく...