ワシントンで金色のトランプビットコイン像が注目を集める

ゴールデントランプビットコイン像、ワシントンで注目を集める ビットコイン 2025年9月18日 | 13:05 ビットコインを持つドナルド・トランプ大統領の輝く12フィートの像が、今週ワシントンで最も写真に撮られた存在となった。この設置物は連邦準備制度理事会(FRS)の注目を集めた金利決定に合わせてタイミングよく、議事堂からほんの数歩のところに出現した。数時間にわたり、この巨大な彫刻は3番街を見下ろし、その金色の表面が観光客、スタッフ、通勤者の注目を集めた。好奇心旺盛な見物人たちは、世界で最もよく知られた暗号資産を握る発泡スチロール製のトランプという異様な光景に困惑しながら写真を撮った。 FRB政策ドラマの背景 像が外で人々を集めている間、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は内部で見出しを作っていた。政策立案者たちは金利を0.25パーセントポイント引き下げ、短期ベンチマークを4.1%に設定した。当局者たちは年末までにさらに2回の利下げが続く可能性を示したが、2026年の予測ではトレーダーが期待していたよりもはるかに遅いペースの緩和が示唆された。最大5回の利下げを予想していた市場は、明らかな失望感で反応した。 暗号資産活動家たちが主張 この見世物は暗号資産愛好家の連合によって資金提供された。グループの代表として話したヒシェム・ザグドゥディは、この作品がデジタル資産と伝統的な金融システムの衝突についての議論を促進することを意図していると述べた。このスタントを強化するため、主催者たちは新しいミームコインを発行し、オンライン視聴者に向けて除幕式をライブ配信した。Xで共有された動画では、トランプの肖像を彫り出す機械、部品を運ぶ作業員、そして最終的に歩行者が立ち止まって見守る中で高くそびえ立つ像の建設過程が示された。ある主催者はストリーム中に、トランプ本人が通りかかることを期待していると冗談を言ったが、大統領はその時海外にいた。 抗議芸術から称賛へ ワシントンでの政治的な像は珍しいものではないが、トランプに関するゲリラ芸術のほとんどは彼を称えるというよりも嘲笑するものだった。最近の例としては、自由の王冠を握りつぶす金色の手や...