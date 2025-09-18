MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインハイパーが次に爆発する暗号通貨
「Bitcoin Hyperが次に爆発する暗号資産」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 連邦準備制度理事会の利下げ後、ビットコインに「Uptober」到来：Bitcoin Hyperが次に爆発する暗号資産
HYPER
$0.26107
-5.49%
READY
$0.050376
-6.71%
COM
$0.011197
+2.88%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 21:21
ビットコイン価格ウォッチ：モメンタムが冷え込む中、BTCは118,000ドル以下で苦戦
ビットコイン価格ウォッチ：モメンタム冷え込む中、BTCは118,000ドル以下で苦戦 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年9月18日に117,276ドルで取引されており、最近の安値からの回復ラリーが継続していることを示しています。この暗号資産は現在、2.33兆ドルの時価総額を保持し、24時間取引高は583.4億ドル、日中価格帯は114,940ドルから117,815ドルとなっています。ビットコイン 日足チャートでは、ビットコインは[...]
BTC
$121,633.82
-1.40%
COM
$0.011197
+2.88%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 21:09
ビットコインの難易度、6回連続の上昇へ、新ATH間近
ビットコイン難易度、6回連続の上昇へ、新ATH間近がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン難易度、6回連続の上昇へ、新ATH間近
RISE
$0.010162
-1.40%
COM
$0.011197
+2.88%
SIGN
$0.0622
-4.14%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 20:24
OptopiaとEDITHがリアルワールドAIコンピューティングのオンチェーン化を推進するために協力
OptopiaはWeb3とAIセクターの課題に対処するため、信頼性の高いトークン化された効率的なコンピューティングパワーを提供し、インテリジェントエージェントを推進することを目指しています。
REAL
$0.08216
-1.82%
AI
$0.121
-6.41%
Blockchainreporter
2025/09/18 20:15
ビットコインをテーマにしたトラムがイタリア・ミラノで運行開始
ビットコインをテーマにしたトラムがイタリア・ミラノで運行開始という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：イタリア・ミラノで、ビットコインをテーマにしたトラムが運行中で、今後開催されるルガーノ・プランBフォーラムをプロモーションしています。このトラムは市内を走行する際に目立つビットコインのブランディングを特徴とし、暗号資産採用の公共プロモーションとして機能しています。テザーのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏によって明らかにされたビットコインをテーマにしたトラムは、イタリア・ミラノで運行中で、今後開催されるルガーノ・プランBフォーラムをプロモーションし、同地域でのデジタル資産の受け入れ拡大を強調しています。このトラムはイタリアの都市を走行する際、ビットコインのブランディングとイメージを特徴としています。ミラノはブロックチェーン関連のイベントやプロモーションのショーケースとしてますます重要になっており、イタリアのデジタル資産への関心の高まりを反映しています。イタリアの主要都市では、ヨーロッパのデジタル資産エコシステムにおいて役割を果たすというイタリアの野心を強調する会議や業界の集まりが開催されています。暗号資産決済の地域での採用は、イタリアのフィンテックとイノベーションのアジェンダに支えられ、着実に増加しています。
B
$0.24845
+0.04%
CITY
$0.9729
-2.10%
PLAY
$0.04592
-2.33%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 20:07
1日でXRPに50億ドルが流入；その理由
1日でXRPに50億ドルが流入；その理由 BitcoinEthereumNews.comに「1日でXRPに50億ドルが流入；その理由」という記事が掲載されました。XRPは9月18日にラリーを続け、24時間以内に市場価値が50億ドル以上増加しました。トークンは3ドルから3.10ドルに上昇し、発表時点での時価総額は1804.7億ドルから1857.9億ドルに押し上げられました。CoinMarketCapからFinboldが取得したデータによると、取引活動も急増し、24時間の取引高は57%増加して72.1億ドルになりました。この動きは、REX-Osprey XRP ETF（$XRPR）が当初の遅延を経て本日デビューすることが確認されたことと一致しています。従来の現物ETFとは異なり、$XPRPはRegistered Investment Company（RIC）構造の下で運営され、XRPを現金と国債と共に保有します。アナリストによると、この商品は3つの重要なシグナルを提供しています：直接的なXRPの保管を必要とせずに米国投資家に規制された投資機会を提供すること、他のETF申請に対するSECの躊躇にもかかわらず機関投資家の受け入れが増加していることを強調すること、そして既に現物市場でETF主導の取引活動を引き起こしていることです。今後数週間で2億ドル以上の日次取引高を維持することが重要なテストとなるでしょう。 XRPのテクニカル分析 テクニカル分析の観点から見ると、XRPは7日間のSMA（3.06ドル）と23.6%フィボナッチ・リトレイスメント（3.07ドル）を上回りました。MACDヒストグラムはプラスに転じ（+0.0223）、RSI（57.09）は過剰買い状態に陥ることなく上昇の余地があることを示しています。直近の抵抗線は3.18ドルにあり、クリーンブレイクすれば127.2%フィボナッチ拡張の3.48ドルという目標に向けて道が開かれます。 XRPの最新の動きは、ETF主導の機関投資家の関心、テクニカル面での回復力、そしてアルトコイン市場の追い風を組み合わせたものです。ETF構造は現物商品ほど積極的に直接的なXRP需要を促進しないかもしれませんが、その新規性は新たな資本プールを引き付け、米国市場での資産の正当性をさらに高める可能性があります。
U
$0.009647
-2.20%
MORE
$0.03362
+48.17%
ALTCOIN
$0.0004023
-12.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 19:32
ビットコインETF投資家、FRBの決定に反応
ビットコインETF投資家、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の決定に反応 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。驚くべき動きとして、現物ビットコインETFは、連邦準備制度理事会の政策見通し調整を受けて、1週間以上ぶりに初めての大幅な日次流出を経験しました。この変化は、規制環境の変化の兆しや中央銀行の合図に対する市場の反応準備と敏感さを反映しています。
CHANGE
$0.00159262
-4.05%
MOVE
$0.1093
-1.88%
COM
$0.011197
+2.88%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:51
アナリスト：トランプはビットコインの波に乗りドルを強化した
記事「アナリスト：トランプはドルを強化するためにビットコイン波に乗った」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近の記事で、アレックス・グラッドスタインはトランプの突然のビットコイン受け入れには裏の動機があると主張しています。彼はトランプの暗号資産への関心は、法定通貨に取って代わるというよりも、ドルの覇権を拡大するためにステーブルコインを促進することに関するものだと考えています。アナリストはトランプがステーブルコインのためのトロイの木馬としてビットコインを利用したと考える トランプ政権のビットコインへの関心は[…]
TRUMP
$7.551
-2.56%
ALEX
$0.00524
-1.87%
MORE
$0.03362
+48.17%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:18
ワシントンで金色のトランプビットコイン像が注目を集める
ゴールデントランプビットコイン像、ワシントンで注目を集める ビットコイン 2025年9月18日 | 13:05 ビットコインを持つドナルド・トランプ大統領の輝く12フィートの像が、今週ワシントンで最も写真に撮られた存在となった。この設置物は連邦準備制度理事会(FRS)の注目を集めた金利決定に合わせてタイミングよく、議事堂からほんの数歩のところに出現した。数時間にわたり、この巨大な彫刻は3番街を見下ろし、その金色の表面が観光客、スタッフ、通勤者の注目を集めた。好奇心旺盛な見物人たちは、世界で最もよく知られた暗号資産を握る発泡スチロール製のトランプという異様な光景に困惑しながら写真を撮った。 FRB政策ドラマの背景 像が外で人々を集めている間、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は内部で見出しを作っていた。政策立案者たちは金利を0.25パーセントポイント引き下げ、短期ベンチマークを4.1%に設定した。当局者たちは年末までにさらに2回の利下げが続く可能性を示したが、2026年の予測ではトレーダーが期待していたよりもはるかに遅いペースの緩和が示唆された。最大5回の利下げを予想していた市場は、明らかな失望感で反応した。 暗号資産活動家たちが主張 この見世物は暗号資産愛好家の連合によって資金提供された。グループの代表として話したヒシェム・ザグドゥディは、この作品がデジタル資産と伝統的な金融システムの衝突についての議論を促進することを意図していると述べた。このスタントを強化するため、主催者たちは新しいミームコインを発行し、オンライン視聴者に向けて除幕式をライブ配信した。Xで共有された動画では、トランプの肖像を彫り出す機械、部品を運ぶ作業員、そして最終的に歩行者が立ち止まって見守る中で高くそびえ立つ像の建設過程が示された。ある主催者はストリーム中に、トランプ本人が通りかかることを期待していると冗談を言ったが、大統領はその時海外にいた。 抗議芸術から称賛へ ワシントンでの政治的な像は珍しいものではないが、トランプに関するゲリラ芸術のほとんどは彼を称えるというよりも嘲笑するものだった。最近の例としては、自由の王冠を握りつぶす金色の手や...
1
$0.006238
-3.49%
TRUMP
$7.551
-2.56%
STREAM
$0.08408
+25.47%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:14
「一晩の急騰を待つ」から「毎日の入金」へ—TALL MINER · 2025: クラウドコンピューティングの力を活用してボラティリティをあなたの第二の収入源に変える
TALLマイナーで暗号資産のボラティリティを安定した日々の収入に変えましょう。クラウドベースのハッシュレートは24時間年中無休で稼働し、日々の支払い、$15の登録ボーナス、セットアップ不要です。
CHANGE
$0.00159262
-4.05%
CLOUD
$0.13286
-0.71%
ZERO
$0.00003105
-6.58%
Blockchainreporter
2025/09/18 17:38
