MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
香港の投資持株会社がビットコインマイニングに着手
香港の投資持株会社がビットコインマイニングに参入する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinidol.comの報告によると、香港上場のDLホールディングスグループは2,185万ドルの転換社債契約でビットコインマイニング部門に本格参入しています。同社はFortune Peakとのパートナーシップを通じて、2,200台以上の先進的なビットコインマイナーを取得する計画で、年間約200 BTCの生産を初期目標としています。この行動は、今後2年以内に4,000 BTCを超えるビットコイン準備金を構築し、アジア市場における主要なビットコインハッシュレート株としての地位を確立するより広範な戦略の一環です。 アジア企業による暗号資産の統合 マイニングに参加することで、DLホールディングスはビットコインを取得するだけでなく、収益を生み出し、デジタル資産へのエクスポージャーを基礎から構築しています。買収資金調達のためのゼロクーポン転換社債の使用は、従来の金融と暗号資産業界の興味深い交差点であり、企業がデジタル資産戦略に資金を提供するための革新的な方法を見つけていることを示しています。 このような動きは、アジアを含むより多くの企業がビットコインを単なる投機的な保有ではなく、バランスシートを多様化し株主価値を高めるために使用できる長期的な戦略的資産として見ていることを示しています。出典：https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
BTC
$121,642.62
-1.39%
BOND
$0.1567
-1.13%
MORE
$0.03367
+48.39%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:00
共有
ビットコインはマイクロストラテジーの株価にどのような影響を与えるか？
「ビットコインはMicroStrategyの株価にどのような影響を与えるか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MicroStrategyは変動する株価パターンの中で、重要な200日単純移動平均線（SMA）に近接していることが注目されています。この指標は200日間の終値を平均化することで長期トレンドを分析するために重要であり、市場のボラティリティの中で安定した見通しを提供するのに役立ちます。続きを読む：ビットコインはMicroStrategyの株価にどのような影響を与えるか？ 出典：https://en.bitcoinhaber.net/how-does-bitcoin-affect-microstrategys-stock
COM
$0.011197
+2.88%
NET
$0.00007867
+0.54%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:39
共有
ChatGPTが金利引き下げ後にビットコインが急騰すると予測する中、購入すべき最良の暗号通貨
ChatGPTが利上げ後にビットコインが急騰すると予測する中、購入すべき最良の暗号資産という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ChatGPTが利上げ後にビットコインが急騰すると予測する中、購入すべき最良の暗号資産 ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。エイダン・ウィークスは機械工学の修士号を取得し、4年以上にわたりコンテンツライターとして活躍しています。暗号資産、テクノロジー、エンジニアリング、AI、B2B分野を専門とし、ウェブコピー、ブログ記事、購入ガイド、マニュアル、製品ページなどを巧みに作成し、複雑な概念をわかりやすく魅力的に伝えています。学術界からフルタイムのライティングへの転身は、専門的な知識と明確で有益なコンテンツを橋渡しする彼の情熱を反映しています。Bitcoinistに加わって以来、DeFi、分散型アプリケーション(DApp)、AI、ミームコインについて幅広く執筆し、新興ブロックチェーン技術への理解を深めてきました。アーリーアダプターとして、2020年にソラナへの投資を始め、暗号資産市場とイノベーションへの洞察をさらに深めました。現在、彼は実践的な経験と鋭い編集本能を組み合わせ、読者が誇大宣伝を見抜き、真のトレンドを特定し、急速に変化する分野を理解できるよう支援しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を継続することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-chatgpt-bitcoin-rate-cuts/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:15
共有
外為(FX)ブローカーとETH対ビットコインブローカー：現代トレーダーにはどちらが適しているか？
投稿「ETHを扱う外為(FX)ブローカーとビットコインブローカー：現代のトレーダーにはどちらが適しているか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。証券口座に送金して2営業日待つ時代は、今では完全に時代遅れに感じます。過去5年間で、外為(FX)ブローカーは暗号資産による資金調達を受け入れ、トレーダーはビットコインやイーサリアムでほぼメールを送るのと同じくらい簡単にマージンを入金できるようになりました。どちらのコインも24時間体制の送金、グローバルなリーチ、従来の銀行システムからのプライバシー保護を約束しています。しかし、ビットコイン建ての口座を使用する体験はイーサリアム建ての口座とは大きく異なり、その違いによって資本をどれだけ迅速に展開できるか、手数料をいくら支払うか、そして利益確定時にどれだけスムーズに法定通貨に戻れるかが変わってきます。速度と手数料すべてのトレーダーは最終的に、完璧なセットアップが現れた瞬間にマージンが少なくなるというドキドキする瞬間に直面します。ビットコインで資金を調達する場合、確認時間は平均10分ですが、ネットワークの混雑によりその時間が不快な1時間にまで拡大することがあります。イーサリアムはおよそ12秒ごとにブロックを生成しますが、経済的な確定は通常の条件下では2エポック（12〜13分）後にのみ発生します。取引所/ブローカーは通常、ETH入金に対して複数のブロック確認（多くの場合6〜14+ブロック）を要求し、単一のブロックでは不十分です。ArbitrumやOptimismなどのイーサリアムレイヤー2ロールアップを加えると、1分未満の送金が日常的になります。手数料の構造も同様のパターンに従います。ビットコイン手数料はブロックスペースの需要と直接相関しています。2023年のメンプール急増時には25ドル以上に急騰し、小額の入金を疑問視される提案に変えました。イーサリアムのガス手数料も同様に乱高下することがあり、NFTブームの際には単純な送金でも20ドル近くまで押し上げられましたが、ロールアップによってそのコストは頻繁に数セントにまで引き下げられます。一貫性があり予測可能なコストを重視するトレーダーは、ETHとそのレイヤー2エコシステムを持つ外為(FX)ブローカーに傾くでしょう。一方、最適な手数料のタイミングを待つことに抵抗がない人は、BTCのシンプルさを好むかもしれません。流動性、スリッページ、...
NEAR
$2.893
-2.85%
BTC
$121,642.62
-1.39%
HYPE
$44.29
-4.21%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:27
共有
ディスターブドの活動休止前のアルバムが15年前にチャートのトップに到達
Disturbedの活動休止前のアルバムが15年前にチャートのトップに到達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Disturbedは2010年までにビルボード200で4連続1位を獲得し、Asylumはバンドの快進撃を確固たるものにし、ポップ音楽が主流だった時代に15年前の今週、堂々と立っていました。Disturbedは「Not So Silent Night」のバックステージにて。Live 105の「Not So Silent Night」コンサート2002年 - カリフォルニア州サンノゼのHPパビリオンのバックステージにて。（写真：J. Shearer/WireImage）WireImage ロックバンドDisturbedは、2025年初めに新シングル「I Will Not Break」でカムバックしたことから、新たなアルバムの発表に向けて準備を進めているかもしれません。この曲はビルボードのロック指向のランキングでいくつも急速にヒットとなり、このバンドはこの時点でそれを指揮することに慣れています。ファンがさらなる情報を待つ中、グループの最も成功したアルバムの一つが特別な節目を迎えています。 Asylumは2010年9月に1位でデビュー 15年前、Disturbedはアルバム「Asylum」でビルボード200の首位に立ちました。このフルアルバムは2010年9月18日付けのチャートで179,000枚を売り上げ、1位でスタートしました。グループの5作目のアルバムはビルボード200での4作目の1位となりました。当時はストリーミングプラットフォームがまだ業界を席巻していなかったため、純粋な売上のみが考慮されていました。「The Sickness」でハードロックとメタルの最も刺激的な名前の一つとして登場してから10年後、Disturbedはその後のプロジェクト—「Believe」、「Ten Thousand Fists」、「Indestructible」、そして「Asylum」—をすべてチャートの1位に送り込んでいました。 ビルボード200でのロックの大躍進の年 2010年当時、ビルボード200がポップ、ラップ、カントリーがすべて交代で支配する競争が激しくなっていく中でも、ハードロックは人気の高まりの真っ只中にありました。「Asylum」は2010年にチャートを支配したロックグループからのいくつかのプロジェクトの一つで、Godsmackの「The Oracle」、Avenged Sevenfoldの「Nightmare」、そして...
1
$0.006238
-3.49%
PHOTO
$0.8086
+39.53%
MORE
$0.03367
+48.39%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:02
共有
ビットコインは「有望な」第4四半期に向けて準備、次の2週間が決定的になる可能性
「ビットコインは「有望な」第4四半期に向けて準備、次の2週間が決定的になる可能性」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Rubmarは過去4年間、暗号資産愛好家として活動してきたライターであり翻訳者です。ライターとしての彼女の目標は、暗号資産の世界に入る人々にとってアクセスしやすい、情報豊富で完全かつ理解しやすい記事を作ることです。2019年に暗号資産について学んだ後、Rubmarはこの業界が提供する可能性の世界に興味を持ち、発展する技術によって経済的自由が手の届くところにあることをすぐに学びました。幼い頃から、Rubmarは言語の仕組みに興味を持ち、言葉遊びや方言の特異性に特別な関心を見出していました。彼女の好奇心は10代の頃、熱心な読書家になるにつれて成長しました。お気に入りの本を通じて自由と新しい言葉を探求し、それが彼女の世界観を形作りました。Rubmarは大学で文学と言語学を学び、詳細な研究と分析的思考に必要なスキルを習得しました。彼女の研究は様々なトピックに対する鋭い視点を与え、調査においてあらゆる石をひっくり返すことを可能にしました。2019年、友人がビットコインと暗号資産を紹介したとき、彼女は初めて暗号資産業界に足を踏み入れましたが、業界の深さに飛び込み始めたのは2020年になってからでした。Rubmarが暗号資産圏の仕組みを理解し始めると、まだ探索されていない新しい世界が見えてきました。暗号資産の旅の始まりで、彼女は自分の財政をコントロールできる新しいシステムを発見しました。21世紀の若い大人として、Rubmarは伝統的な銀行システムの課題と法定通貨の制限に直面してきました。彼女の母国の経済が失敗した後、伝統的な金融の限界が明らかになりました。官僚的で時代遅れの構造は、ハイパーインフレーションによって作られた攻撃的で歪んだシステムの中で、彼女を絶望的で無力に感じさせました。しかし、...について学ぶことで...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 23:00
共有
BTCとXRPの保有者はPAXMININGクラウドマイニングを通じて1日9,000ドル以上を稼ぐ
PAXMININGは、15ドルのサインアップボーナス、100ドルからのプラン、日次支払い、グリーンエネルギーファーム、マルチコイン報酬を備えたBTC/XRPホルダー向けのクラウドマイニングを宣伝しています。
BTC
$121,642.62
-1.39%
MORE
$0.03367
+48.39%
XRP
$2.8153
-2.84%
共有
Blockchainreporter
2025/09/18 23:00
共有
ビットコインが上昇の可能性を見据える中、FRBが「リスク管理」の動きで金利を引き下げ Gpt-4o: ビットコインが上昇の可能性を見据える中、FRBが「リスク管理」の動きで金利を引き下げ
ビットコインが上昇の可能性を見据える中、FRBが「リスクコントロール」の動きで金利を引き下げ 連邦準備制度理事会（FRB）は、米国経済に対して様子見のアプローチを10ヶ月間取った後、金融緩和モードに戻りました。水曜日の広く予想されていた動きで、米国中央銀行はベンチマークとなるフェデラルファンド金利の範囲を25ベーシスポイント引き下げて4％-4.25％にしました。これは2022年12月以来の最低水準であり、FRB議長のジェローム・パウエル氏が「リスク管理のための利下げ」と呼ぶものでした。FRBは今年前半の経済成長が「緩和」し、雇用市場が「減速」したことを認めました。この減速は、パウエル氏が記者会見で述べたように、主に移民の変化によるものです。それにもかかわらず、より大きな利下げに対する広範な支持はなかったと彼は述べ、FRBが金利引き下げを待つのは正しく、より積極的な利下げを急がないだろうと述べました。 この決定は、米国の労働市場が決定的に弱まり始めているという兆候が増えていることを受けたもので、最新の8月の雇用報告書では経済に追加された雇用がわずか22,000件で、失業率が4.3％に上昇し、2021年以来の最高水準となりました。 「FRBはよりハト派的な姿勢を取るよう圧力を受けており、パウエル氏の後継者は誰であれ、より速くより深い金利引き下げを好む可能性が高い」とギャラクシーのリキッドアクティブ戦略責任者であるクリス・ラインは述べました。「リスク資産はこの利下げをほぼ織り込んでいましたが、更新されたドットプロットは最近のセルサイド予測と一致しており、今後さらに50bpsの利下げを示唆しています。」 そのデータに加えて、前月の報告書の修正では、以前考えられていたよりもはるかに少ない雇用しか創出されていなかったことが示されました。さらに、トランプ大統領がインフレが軟化していると主張する中で、FRBの行動の躊躇に対する繰り返しの批判という形での政治的圧力も加わりました。パウエル氏は水曜日の記者会見で、FRBは「独立性の維持に強くコミットしている」と述べました。 ビットコイン「新ATH」...
U
$0.009647
-2.20%
MODE
$0.001207
-6.28%
TRUMP
$7.551
-2.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:54
共有
連邦準備制度理事会が金利を引き下げたことで、ビットコインハイパーとアルトコインのラリーを促進する可能性がある今日のビットコイン予測
連邦準備制度理事会が利下げを実施したことで、ビットコインハイパーとアルトコインのラリーを促進する可能性があるというビットコイン予測が、BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のビットコインハイパー最新情報：連邦準備制度理事会が利下げを実施したことで、ビットコインハイパーとアルトコインのラリーを促進する可能性があるというビットコイン予測 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスをご入力ください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツ執筆経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も注目されている暗号資産、取引所、進化する規制にまたがることが多いです。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているでしょう。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-18-2025/
HYPER
$0.26101
-5.51%
DEEP
$0.133446
-3.85%
COM
$0.011197
+2.88%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:24
共有
ダーデン・レストランツ (DRI) 2025年度第1四半期決算
Darden Restaurants（DRI）2026年度第1四半期収益がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年6月20日、テキサス州オースティンで撮影されたオリーブガーデンの外観。Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurantsは木曜日に、オリーブガーデンとLongHorn Steakhouseが高級ダイニング事業の弱さを相殺するのに貢献し、四半期の業績が好不調入り混じる結果となったと報告しました。同社は通期の収益成長予測を引き上げましたが、収益に関する予測は再確認するにとどまりました。同社の株価は時間外取引で6%下落しました。LSEGによるアナリスト調査に基づく、同社の報告と市場予想の比較は以下の通りです：1株当たり利益：調整後1.97ドル（予想2ドル）売上高：30.4億ドル（予想通り）Dardenは会計年度第1四半期の純利益が2億5,780万ドル（1株当たり2.19ドル）と、前年同期の2億720万ドル（1株当たり1.74ドル）から増加したと報告しました。カナダのオリーブガーデンレストランの売却に関連する利益、レストラン閉鎖のコストやその他の項目を除くと、同社の1株当たり利益は1.97ドルでした。純売上高は10.4%増加して30.4億ドルとなり、昨年10月に完了したChuy's Tex Mexレストランの買収が寄与しました。Dardenの既存店売上高は四半期で4.7%増加しました。この指標は少なくとも1年間営業している店舗の業績を追跡するもので、Chuy'sレストランはまだ含まれていません。また、会計年度末までに売却予定のBahama Breezeの店舗も含まれていません。Dardenのポートフォリオの中核であるオリーブガーデンは、既存店売上高が5.9%増加したと報告しました。このイタリアンインスパイアのチェーンは、同社の総収益の40%以上を占めています。LongHorn Steakhouseは四半期の既存店売上高が5.5%増加しました。Cheddar's Scratch KitchenやYard Houseを含むその他の事業セグメントは、既存店売上高が3.3%増加したと報告しました。最近の四半期で苦戦していた高級ダイニング事業でさえ、既存店売上高の減少はわずか0.2%にとどまりました。ウォール街は予測していました...
1
$0.006238
-3.49%
MORE
$0.03367
+48.39%
COM
$0.011197
+2.88%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:02
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰