スコット・ベセント氏、人民元の対ユーロ下落は欧州の問題であり、米国の問題ではないと発言

スコット・ベセントは、ユーロに対する人民元の下落は欧州の問題であり、アメリカの問題ではないと述べた。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載された。米国財務長官スコット・ベセントは木曜日にマドリードで、中国の通貨の下落は米国にとっての問題ではなく、心配すべきは欧州だと述べた。ロイターとブルームバーグとの共同インタビューで、スコットはこのコメントを、米中貿易協議の一環として中国の何立峰副首相との会談後に行った。この協議にはTikTokに関する話し合いも含まれていた。彼は、人民元（別名：レンミンビ）が今年は実際に米ドルに対して強くなっているが、ユーロに対しては過去最安値（ATL）に下落していることを明確にした。「人民元は実際に今年はドルに対して強くなっています。しかし現在、ユーロに対しては過去最安値にあり、これは欧州人にとっての問題です」とスコットは述べ、北京が不当な優位性を得るために通貨を切り下げようとしているという考えを否定した。彼は中国当局が米国に対してそのような試みをしていないと述べ、通貨の動きの背後にある現実を説明した：「それは閉鎖的な通貨です。だから彼らはその水準を管理しているのです。」 人民元の下落は中国の輸出品が欧州に殺到するのを助ける 1月以来、人民元はユーロに対して7.5から8.4以上に急落し、欧州全体で懸念を引き起こしている。一方、ドルに対しては7.3から7.1へとわずかに上昇している。この乖離は不均衡な貿易力学を生み出している。米国が積極的な関税により中国からの輸入が14%減少している一方で、欧州は中国との貿易が6.9%増加しているからだ。そのため、スコットは米国の関税は意図した通りに機能し、貿易赤字を削減していると述べた。しかし、中国製品の流れは今や欧州市場に向かっており、そこでは人民元の弱さが中国の輸出品をユーロ建てでさらに安くしている。人民元の弱体化は、欧州中央銀行が...