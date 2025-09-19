MEXC 取引所
ミシガン州、州資金の10%をビットコインに投資するビットコイン戦略備蓄法案を進展 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the terminology from your reference list (using "ビットコイン戦略備蓄" for "Strategic Bitcoin Reserve" and "ビットコイン" for "Bitcoin"). The translation is concise and maintains the original format.
ミシガン州がビットコイン戦略備蓄法案を進め、州資金の10%をビットコインに投資する計画が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。主なポイント ミシガン州議会は、公的資金の最大10%をビットコインに投資することを許可する法案を検討しています。この動きにより、ミシガン州は州レベルのビットコイン採用に関して最も野心的な米国の州の一つとなるでしょう。ミシガン州は本日、州の公的資金の最大10%をビットコインに投資することを許可する法案を前進させ、暗号資産準備金を検討する州の増加する波に加わりました。ビットコイン戦略備蓄法案は、これまでで最も野心的な州レベルのビットコイン採用提案の一つを代表しています。20以上の米国の州が2024年と2025年初頭に同様のビットコイン準備金法案を導入または検討し、ビットコイン価格が新たな高値に達したことで機関投資家の関心が高まっていることを反映しています。ミシガン州の年金基金はすでに上場投資信託を通じて小規模なビットコインへのエクスポージャーを維持しています。この提案は、全国的なビットコイン準備金への支持を表明しているトランプ政権の下での広範な連邦暗号資産政策の転換と一致しています。このような連邦政府の支援は、政府が従来の資産を超えたポートフォリオの多様化を求める中で、州レベルのイニシアチブを奨励しています。ビットコイン支持者は、州の準備金がノルウェーの石油基金のような主権富裕基金が代替投資に多様化したのと同様に、インフレや通貨の下落に対するヘッジ保護を提供できると主張しています。批評家は、ビットコインの価格のボラティリティを公的資金にとってのリスクとして挙げています。ミシガン州が州の財務運営のためにビットコイン購入を開始する前に、この法案はさらに追加の立法承認が必要です。出典: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 11:42
ビットコイン強気派は$125Kへの新たな挑戦のためにこの重要レベルを奪回する必要がある
ビットコイン強気派が125,000ドルへの新たな挑戦のためにこの重要レベルを奪還する必要があるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコイン強気派は重要レベルをサポートに戻すことに忙しい；次に118,000ドルを突破できるか？FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の反応による上昇トレンドが続けば、新ATHが視野に入る。取引所のトレーダーはすでに価格の両側に大きな流動性ラインを持ち込んでいる。ビットコイン（BTC）は木曜日にFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げが暗号資産市場を押し上げる中、117,000ドルをサポートに転換しようとしました。BTC/USD 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView トレーダーたちは次のビットコイン価格レベルに注目 Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、BTC/USDは日足終了後に最大1.3%上昇しました。米連邦準備制度理事会が2025年初の利下げを発表し、市場予想通り0.25%となったことでボラティリティが発生しました。115,000ドルを一時的に下回った後、ビットコインは反発し、24時間で1億ドル以上のロングとショートポジションを清算しました。 $BTC 更新：FOMC価格アクション的中 🔨 月曜と火曜は退屈；水曜日は最初の偽の動きの古典的な戻りで変動が激しい。FOMC中に30分で1億500万ドルが清算された、これが重要な点だ。このマーケットが大好きだ。おそらく次は12万ドルだろう。https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 2025年9月17日 トレーダーの間では、強気派がサポートを固め、過去最高値（ATH）への挑戦を続けるという期待が高まっていました。 「より重要な部分；$BTCはこの重要な抵抗ゾーンを突破するだろうか？」と暗号資産トレーダー、アナリスト、起業家のMichaël van de PoppeがXへの投稿で問いかけました。添付されたチャートは、強気派の次の戦いが118,000ドルであることを示していました。 「私が確信しているのは、ビットコインが安定すれば、アルトコインで大きなブレイクアウトが始まるだろうということだ」と彼は付け加えました。BTC/USDT 日足チャート（RSI、出来高データ付き）。出典：Michaël van de Poppe/X 人気トレーダーのDaan Crypto Tradesも118,000ドルのマークの重要性に同意しました。FRB議長ジェローム・パウエルのハト派的発言の間...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 10:20
スコット・ベセント氏、人民元の対ユーロ下落は欧州の問題であり、米国の問題ではないと発言
スコット・ベセントは、ユーロに対する人民元の下落は欧州の問題であり、アメリカの問題ではないと述べた。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載された。米国財務長官スコット・ベセントは木曜日にマドリードで、中国の通貨の下落は米国にとっての問題ではなく、心配すべきは欧州だと述べた。ロイターとブルームバーグとの共同インタビューで、スコットはこのコメントを、米中貿易協議の一環として中国の何立峰副首相との会談後に行った。この協議にはTikTokに関する話し合いも含まれていた。彼は、人民元（別名：レンミンビ）が今年は実際に米ドルに対して強くなっているが、ユーロに対しては過去最安値（ATL）に下落していることを明確にした。「人民元は実際に今年はドルに対して強くなっています。しかし現在、ユーロに対しては過去最安値にあり、これは欧州人にとっての問題です」とスコットは述べ、北京が不当な優位性を得るために通貨を切り下げようとしているという考えを否定した。彼は中国当局が米国に対してそのような試みをしていないと述べ、通貨の動きの背後にある現実を説明した：「それは閉鎖的な通貨です。だから彼らはその水準を管理しているのです。」 人民元の下落は中国の輸出品が欧州に殺到するのを助ける 1月以来、人民元はユーロに対して7.5から8.4以上に急落し、欧州全体で懸念を引き起こしている。一方、ドルに対しては7.3から7.1へとわずかに上昇している。この乖離は不均衡な貿易力学を生み出している。米国が積極的な関税により中国からの輸入が14%減少している一方で、欧州は中国との貿易が6.9%増加しているからだ。そのため、スコットは米国の関税は意図した通りに機能し、貿易赤字を削減していると述べた。しかし、中国製品の流れは今や欧州市場に向かっており、そこでは人民元の弱さが中国の輸出品をユーロ建てでさらに安くしている。人民元の弱体化は、欧州中央銀行が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 10:16
SECの承認後、Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFがデビュー
詳細: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
Coinstats
2025/09/19 09:39
SEC、規制の画期的進展においてBTC、ETH、XRP、SOL、ADAを含むグレースケールファンドを承認 Binance: 首先查看{"英文": "BTC Ecosystem" -> "日语": "BTCエコシステム" "英文": "BTC Ecosystem Zone" -> "日语": "BTCエコシステムゾーン" "英文": "U.S. Securities and Exchange Commission" -> "日语": "SEC（米国証券取引委員会）" "英文": "ETH 2.0 Staking" -> "日语": "ETH2.0 ステーキング" "英文": "ETH Available Balance" -> "日语": "利用可能なETH残高" "英文": "Exchange BETH" -> "日语": "BETHに変換" "英文": "X" -> "日语": "X" "英文": "short-position stop-loss price" -> "日语": "ショートポジション損切り価格" "英文": "Pre-set TP/SL prices" -> "日语": "利確/損切り価格の事前設定" "英文": "Triple Exponential Average (TRIX)" -> "日语": "三重指数移動平均（TRIX）" "英文": "X" -> "日语": "X" "英文": "International Olympic Committee" -> "日语": "国際オリンピック委員会" "英文": "Solana Ecosystem Zone" -> "日语": "ソラナエコシステムゾーン" "英文": "Different of Moving Average (DMA)" -> "日语": "移動平均線の違い(DMA)" "英文": "Chief Compliance Officer (CCO)" -> "日语": "最高コンプライアンス責任者（CCO）" "英文": "participation criteria revision" -> "日语": "参加基準改定"}中的有关SEC Approves Grayscale Fund With BTC, ETH, XRP, SOL, ADA in Regulatory Breakthrough中单词翻译为ja-JP的词条，如果有相关词语的翻译则采用，没有则作为参照进行翻译。
SECが規制上の画期的な進展でBTC、ETH、XRP、SOL、ADAを含むグレースケールファンドを承認という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウォール街はSECがビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノを保有するマルチアセットファンドの取引を承認したことで、暗号資産への強力な新たな参入経路を獲得しました。SECがグレースケールのマルチ暗号資産ファンドを承認し、より広範なデジタル資産へのアクセスへの道を開く SEC（米国証券取引委員会）は9月17日、アクセス拡大の承認パッケージを発表しました[...] 出典: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 09:08
PayPalがPYUSDステーブルコインをTron、Avalanche、および他6つのチェーンに拡大
PayPalは、LayerZeroとそのStargate Hydraブリッジを通じて、Tron、Avalanche、およびその他のいくつかのブロックチェーン上でPYUSDステーブルコインの許可不要バージョンのサポートを追加しています。決済大手のPayPalは、PayPal USDステーブルコインを8つの新しいブロックチェーンに拡大しており、そのうち7つはLayerZeroのStargate Hydraブリッジとの統合を通じて行われています。この統合により、PayPal USD（PYUSD）の許可不要バージョン — PYUSD0 — が作成され、PYUSDと「完全に代替可能」でブロックチェーン間で相互運用可能になると、暗号資産インフラ企業LayerZeroが木曜日の声明で述べました。これらのブロックチェーンには、Tron、Avalanche、Aptos、Abstract、Ink、Sei、およびStableが含まれ、Berachain（BBYUSD）とFlow（USDF）上の既存の許可不要バージョンはPYUSD0にアップグレードされます。木曜日の別の発表では、PYUSDがStellarにも拡大したことが明らかになりました。続きを読む
Coinstats
2025/09/19 09:03
110万以上のXRPLウォレットが休眠状態のXRPトークンで5170万ドルを保有
110万以上のXRPLウォレットが休眠状態のXRPトークンで5170万ドルを保有しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XPMarketのCEOが20 XRPトークンの最低準備金残高を保有する538,586ウォレットを特定し、休眠アカウントの合計は113万ウォレットで1670万XRPトークンとなっています。20 XRPから1 XRPへの過去の準備金削減により、レガシー残高は影響を受けていません。オンチェーン分析によると、110万以上のXRP Ledgerウォレットに休眠残高があり、合計5170万ドル相当の未使用XRPトークンが含まれていることが明らかになりました。分析プラットフォームXPMarketの共同創設者兼CEOであるArtur Kirjakulov博士は、XRPLネットワーク全体のウォレット分布を調査中にこのパターンを特定しました。データによると、現在538,586のウォレットがちょうど20 XRPトークンを保有しており、現在の価格約3.10ドルで各約62ドル相当です。これらのアカウントはXRP Ledger上の合計7,048,872アクティブウォレットの7.64%を占め、20 XRPはネットワーク全体で2番目に一般的なウォレット残高となっています。 538,586のXRPLウォレットがちょうど20 XRPを保有しています 20 XRPは2013年から2021年までの最低準備金でした。これらのウォレットには1070万XRPが眠っています。 — Dr. Artur Kirjakulov (@Kirjakulov) 2025年9月17日 XRP準備金要件の変更によりレガシー残高が残される 20 XRP残高の普及は、XRPの価格上昇に伴い何度も削減された過去の準備金要件に遡ります。当初、XRPLはウォレット有効化のために20 XRPを最低準備金として要求していましたが、コミュニティの投票によりこの閾値は徐々に引き下げられました。2021年9月、XRPLバリデーターはトークンが約1.20ドルで取引されていた時に基本準備金要件を20 XRPから10 XRPに削減し、当時の要件は約12ドル相当となりました。ネットワークは2024年12月にXRPの価格が2ドルを超えた後、準備金を10 XRPから1 XRPにさらに削減しました。XRPL Statsのデータによると、10 XRPは最も一般的なウォレット残高で、592,818アカウント（全ウォレットの8.4%）が保有しています。このパターンは2021年9月から2024年12月までの最低準備金期間を反映しています。合わせて、どちらかを保有するウォレットは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 08:54
二段階の市場でビットコインは利確（利益確定）と躊躇の間で板挟みに
投稿「二段階市場がビットコインを利確と躊躇の間に挟む」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは奇妙なバランスに挟まれています。一方では、長期売買の保有者が一貫して高いレベルで利益を実現し、何年も保有していたコインをあらゆる機会に利益に変えています。他方、短期売買の保有者はかろうじて損益分岐点を超える程度で、利確や損切りにほとんど確信を示していません。この二段階市場が現在の環境を定義し、なぜ相場の上昇が重く感じられ、市場の反落が完全な投げ売りにならないのかを説明するのに役立っています。ビットコイン価格は9月18日に117,120ドルを突破し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の最新の利下げによるボラティリティに後押しされました。115,000ドル突破前のボラティリティにもかかわらず、ビットコインは過去1ヶ月で緩やかに上昇し、年初来では約24%高くなっています。その穏やかな外観の下には、分かれた物語があります。155日以上経過したコインが利益で使われているか損失で使われているかを測定する長期保有者SOPRは1.78に位置しています。これは歴史的中央値をはるかに上回っており、成熟した供給が安定した利益で市場に出回っていることを意味します。ビットコインの長期保有者SOPR（2025年8月18日～9月17日）（出典：CryptoQuant）一方、より新しいコインの収益性を追跡する短期保有者SOPRは1.00で横ばいです。このレベルは本質的に損益分岐点であり、使用される平均的な短期コインは取得したのとほぼ同じ価格で売られています。ビットコインの短期保有者SOPR（2025年8月18日～9月17日）（出典：CryptoQuant）長期保有者と短期保有者の間のこの分裂は、相場の上昇の進行方法に不均衡を生み出します。長期保有者が利益で売却すると、吸収されなければならない継続的な供給の流れを提供します。短期参加者も利益で売却する場合、市場はそれを処理できます。なぜなら、そのような瞬間はしばしばトレンドの拡大と一致し、需要が広がり、買い手が熱心だからです。しかし、短期保有者が損益分岐点にとどまると、需要が狭まり、長期的な分配が市場に圧力をかけます。データからは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 08:27
スポーツストリーミングバンドルの必要性が高まる中、分割化が続く
記事「分割が続く中、スポーツストリーミングバンドルの必要性が高まる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2022年12月1日にポーランドのクラクフで撮影されたイラスト写真では、携帯電話の画面に表示されたESPNロゴとバスケットボールが見られます。（写真：Jakub Porzycki/NurPhoto、Getty Images提供）NurPhoto via Getty Images スポーツの分割は新しい現象ではありませんが、様々な理由から先月再び注目を集めました：消費者のインフレ懸念を背景に、テレビ中継されるスポーツにおいて、視聴者、メディアパートナー、あるいはその両方が、これまで支払ってきた金額をもはや支払えなくなる転換点が訪れる可能性があります。これらの増大する問題に対する解決策は以前から提案されてきました。 Venuの急速な台頭と衰退 つい最近まで、ディズニー、フォックス、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、Venuという形で解決策を提供する準備を整えていました。このオールインワンスポーツストリーマーは、多くのライブイベントを視聴するために必要なサブスクリプションの数を削減し、スポーツ志向の消費者に42.99ドルという価格で、より簡単にケーブルテレビを解約する方法を提供する構想でした。しかし、これまでに提示されたほぼすべての解決策と同様に、失敗に終わりました。発表された時点から、Venuはすぐに法的問題に巻き込まれ、主要スポーツの不完全なコレクション（結局のところ、パラマウントやNBCユニバーサルのプロパティはなし）を提供し、ローンチ前に撤退しました。WBDがNBA放映権を失ったことも、その結果として同社がディズニーやフォックスよりも少ない価値しか提供できなくなったため、事態をより困難にしました。 10月から、この2社はパートナーシップの再挑戦を行います。視聴者は39.99ドルでESPNアプリとFox One（非スポーツ番組も含む）をバンドルできるようになります。これはESPNアプリの単体価格より月額10ドル高いですが、ディズニーバンドル（HuluとDisney+付き）と同じ価格で、ESPNとFox Oneに別々に加入するよりも10ドル安くなります。これは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 07:47
「カムバック・トゥ・ミー」、グローバルリリース前にBIFFで上映
「Come Back To Me」がグローバル公開前にBIFFで放映予定というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。キム・ウソンが2025年トライベッカ映画祭での「The Rose: Come Back to Me」プレミアでステージ上で演奏しています。写真：Roy Rochlin/Getty Images for Tribeca Festival) Getty Images for Tribeca Festival The Rose: Come Back To Meは、2026年のグローバル劇場公開前に、釜山国際映画祭で3回上映され、さらに世界中の映画祭でも上映される予定です。 The Roseとして知られる韓国のオルタナティブポップインディーバンドは、ウソン、ドジュン、ハジュン、テギョムで構成されています。弘大でのストリートパフォーマンスから始まった彼らは、独特のジャンルを融合したサウンドで観客を魅了してきました。彼らの最初のフルアルバム「Heal」は、グローバルな「Heal Together World Tour」を生み出し、9万人以上のファンを集め、2023年のロラパルーザでのバカルディステージのヘッドライナーを含む、著名なフェスティバルへの出演につながりました。彼らは2枚目のアルバム「Dual」でビルボード200にデビューし、新たなマイルストーンを達成しました。この成功を基に、The Roseは「Dawn to Dusk Tour」で15万枚以上のチケットを販売し、2024年のコーチェラで圧巻のパフォーマンスを披露しました。今年、彼らは最新アルバム「WRLD」と、2025年6月にトライベッカ映画祭でプレミア上映されたドキュメンタリー「The Rose: Come Back to Me」を携えてグローバルツアーを行いました。 「K-Pop Demon HuntersからParasiteまで、韓国文化がグローバルにどれほど支配的であるかを考えると、国際的な観客はより深く学びたいと熱望しています」と、人気のトライベッカドキュメンタリーの制作チームを代表してダイアン・クオンとサンジェイ・M・シャルマは述べています。「The Roseは音楽ドキュメンタリーであると同時に、友人グループが世界で自分たちの道を見つける成長物語でもあります。それは心の痛みと癒し、同調と個性、そして最終的には世界中での音楽の変革力についての物語です。」 ハジュン、テギョム、キム・ウソン、ドジュンが「The Rose: Come Back to Me」プレミアでステージ上で演奏しています。（写真：Roy...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 06:53
