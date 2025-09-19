MEXC 取引所
今週最大の投資収益率を得るための6つのトップミームコイン
最大の投資収益率を得るための今週の注目ミームコイン6選がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月19日 | 08:15 もしミームコインが猫だとしたら、2025年はレーザーポインターでいっぱいのリビングルームのようなものです。Notcoin（$NOT）は円を描いて動き回り、Non-Playable Coin（$NPC）は無関心なふりをし、BullZilla（$BZIL）は注目の的に飛びつきました。トレーダーたちは今週投資すべきトップミームコインについて盛り上がっていますが、ますます熱くなるライブプレセールで轟音を上げているプロジェクトはひとつだけです。BullZilla（$BZIL）のプレセールはステージ3、フェーズ2（3-B）で進行中です。そのステージベースの価格エンジンは10万ドル調達ごと、または48時間ごとに上昇し、モメンタムが途切れないことを保証します。現在のステージでは、プレセールからリスティングまでの投資収益率は7,918%という巨大な可能性を秘めています。すでに50万ドル以上が調達され、270億以上のトークンが販売され、1,702人以上の保有者がすでに参加しています。1分の遅れが、より高いエントリー価格を意味します。BullZillaは今週投資すべきトップミームコインを探す上で、間違いなくリーダーです。静的なプレセールとは異なり、BullZillaの「ミューテーションメカニズム」は価格を継続的に前進させます。コミュニティが10万ドルのマイルストーンを通じて価格を押し上げるか、時間自体が48時間ごとに価格上昇をトリガーします。このシステムは容赦ないFOMO感情を構築し、早期参入をより報酬の高いものにします。BullZillaは0.00000575ドルで立ち上げられ、すでにステージ3Bで0.00006574ドルまで上昇しています。立ち上げ日だけで70億トークンを販売し、そのうち20億は最初の2時間で売れました。現在の集計では、50万ドル以上が調達され、270億以上のトークンが配布されています。最も早い採用者はすでに1,043%の投資収益率を見ており、今日の買い手はリスティング価格0.00527ドルに対して7,918%の上昇を見つめています。現在のレベルでは、1,000ドルで1,521万トークンを購入でき、リスティング時には約80,167ドルの価値があります。15,000ドルの投資で2億2,810万トークンを確保でき、潜在的に120万ドル以上の価値があります。この数字は、トレーダーがBullZillaを...と見なす理由を示しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 13:16
苦しい時期を経て、マックス・フリードが最終月にヤンキースでエースの地位に返り咲く
投稿「苦しい時期を経て、マックス・フリードがヤンキースの最終月でエース復帰」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク・ヤンキースの先発投手マックス・フリードが、2025年9月18日木曜日、ボルチモアでのボルチモア・オリオールズとの野球の試合の2回に投球している。（AP写真/ステファニー・スカーブロー）著作権2025 The Associated Press. All rights reserved マックス・フリードは7月12日に手を見て、カブス戦での不本意なスタートが水ぶくれで早期に終了した。それはまた、ヤンキースが徐々に首位から転落し、アメリカンリーグ東地区の首位をトロント・ブルージェイズに譲った、シーズン最悪の時期の一部でもあった。それから2ヶ月余り経った今、フリードは以前よりもさらに良くなっているかもしれず、18勝5敗に到達したことで、ギャレット・クロシェットとタリク・スクバルと共にアメリカンリーグのサイ・ヤング賞の議論に忍び込んでいるかもしれない。デイゲーム後の夜の試合による遅い飛行機の後のプレーで、ヤンキースが混合した結果を経験した状況で、フリードは最高の状態で、ヤンキースはシーズン最高の日の一つを楽しみ続けた。なぜなら彼が勝利を支配する一方で、ブルージェイズ、レッドソックス、タイガースはすべて出発日の午後の試合で敗れたからだ。ボルチモアでのストレスフリーな7-0の勝利で7イニングに13奪三振を記録したフリードの投球は、ローテーションの防御率が3.68まで下がったヤンキースにとって、これ以上ないほど見事なものだった。比較すると、タイガースは3.83、レッドソックスは3.97、ブルージェイズは4.23で、現在プレーオフ圏内にあるチームの中で最悪の数字となっている。「彼は本当に良い状態にあると思う。彼はボールを上手く投げている」とマネージャーのアーロン・ブーンはボルチモアで記者団に語った。「彼はエースであり、そのように投球する。彼は今シーズン、素晴らしい年を送っている。」フリードの水ぶくれの経験は、恐ろしい6.80の防御率を記録した8試合の連続の一部だった...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:25
ゴールドマン・サックス、イングランド銀行の利下げ予想を2025年2月に調整
ゴールドマン・サックス、イングランド銀行の利下げ予想を2025年2月に調整との投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ゴールドマン・サックスがイングランド銀行の金利予想を修正。利下げは現在2025年2月と予測。従来市場とデジタル市場への潜在的影響。ゴールドマン・サックスはイングランド銀行の予測を修正し、2026年2月から利下げが始まると予測しており、これはグローバル金融市場とデジタル資産市場に影響を与えます。この変化は機関投資家の流動性とリスク資産のフローに影響を与え、GBP/USDに影響を与え、デジタル資産投資を潜在的に後押しする可能性があります。ゴールドマン・サックス、2025年2月からのイングランド銀行利下げを予測 ゴールドマン・サックスはイングランド銀行の金利予想を修正し、次の利下げを11月ではなく2025年2月と予測しています。この更新は、2026年末までに最終金利3%に達する四半期ごとの継続的な引き下げを示唆しています。銀行の予測は機関投資家の流動性配分に影響を与える可能性がありますが、大手暗号資産特化型ファンドは直接的な声明を出していません。ゴールドマン・サックスによる変更は市場センチメントに影響を与えます。アナリストは、金融市場が金利変動に反応することが多いため、資産評価への潜在的影響を予想しています。しかし、暗号資産取引所は取引ペアへの直接的な影響を報告していません。過去のデータによれば、低金利は暗号資産を含むリスク資産に有利であることが示唆されています。「国内インフレの根本的な指標が低下し、需要が金融政策委員会の最新予測よりもやや弱くなるにつれて、イングランド銀行は市場が現在予想しているよりもさらに利下げを行う可能性があると考え続けています。」— スヴェン・ヤリ・ステーン、ゴールドマン・サックス欧州チーフエコノミスト ビットコインの時価総額、投資家が利下げを見込み急上昇 ご存知でしたか？過去の中央銀行の利下げ時には、投資家が従来の利回り資産以外で高いリターンを求めたため、ビットコインなどの暗号資産はしばしば資金流入が増加しました。CoinMarketCapによると、2025年9月19日のビットコイン（BTC）は2.33兆ドルの時価総額を持ち、取引高は444.1億ドルです。ビットコインの現在価格は117,066.93ドルで、90日間で12.95%上昇しています。この暗号資産の優位性は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:24
マイ・ラブリー・プラネット、サッカーアイコン ハカン・チャルハノールとのパートナーシップで #PlayForTurkey キャンペーンを発表
My Lovely Planet、Googleの#WeArePlayイニシアチブに認められた最初のWeb3ゲームが、サッカーアイコンのHakan Çalhanoğluと彼の妻Sinem Çalhanoğluとの戦略的パートナーシップを発表し、#PlayForTurkeyキャンペーンを立ち上げました。My Lovely PlanetとÇalhanoğluの間の戦略的パートナーシップは、[...]の中でWeb3ゲームを現実世界でより影響力のあるものにすることに焦点を当てています。この記事「My Lovely PlanetがサッカーアイコンHakan Çalhanoğluとのパートナーシップで#PlayForTurkeyキャンペーンを発表」は、Live Bitcoin Newsに最初に掲載されました。
LiveBitcoinNews
2025/09/19 12:19
ETHホエールの利益が記録を更新：大規模な上昇相場か、次は大幅な価格下落か？
イーサリアムのクジラは、資金流出が急増しステーキングが減速する中、2021年レベルの利益を達成。この資産は過去最高値（ATH）を超えるブレイクアウトを狙っている。
CryptoPotato
2025/09/19 12:06
SBI ホールディングスが XRP 報酬と引き下げられた金利のハイパー預金を発表
TLDR SBI ハイパー入金は銀行と証券口座間の送金を自動化します。ユーザーは参加時にXRPギフトを受け取り、住宅ローン金利の引き下げを享受できます。このサービスは円預金に0.42%の金利を提供します。SBIは統合された銀行機能でXRP採用の推進を強化しています。日本の主要金融機関であるSBIホールディングスは、新しい[...]を立ち上げました。記事「SBIホールディングス、XRP報酬と引き下げ金利のハイパー入金を発表」はCoinCentralに最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/19 11:56
Coinbase、顧客向けの高利回りUSDCレンディング機能をリリース AI: 首先查看{"英文": "Borrowing and Lending" -> "日语": "レンディング" "英文": "High" -> "日语": "高値" "英文": "High-quality tokens" -> "日语": "優良なトークン" "英文": "High frequency" -> "日语": "高頻度"}中的有关Coinbase Rolls Out USDC Lending Feature with High Yields for Customers中单词翻译为ja-JP的词条，如果有相关词语的翻译则采用，没有则作为参照进行翻译。
TLDR Coinbaseは、MorphoとSteakhouse Financialを通じて最大10.8%の利回りを提供するUSDCオンチェーン貸出を開始。USDC貸出機能は一部の市場で利用可能であり、近日中により広範な展開が予定されています。この機能はCoinbaseの既存の「USDC Rewards」プログラムよりも高い利回りを提供しています。CoinbaseはDeFiをユーザーフレンドリーなインターフェースと統合し、主要ユーザー向けに貸出を簡素化しています。[...] この記事「Coinbase、顧客向けに高利回りのUSDC貸出機能を展開」は最初にCoinCentralに掲載されました。
Coincentral
2025/09/19 11:25
日本の上場企業Remixpointがビットコインの保有量を77増やし、総保有量は1,350になりました。
PANewsは9月19日に報告した。CoinDeskによると、日本の上場企業Remixpointは9月18日に約77ビットコインを13.2億円で追加購入したと発表した。この購入は2025年8月28日から9月17日までの4取引日にわたって完了した。この追加購入により、同社のビットコイン保有量は約1,350に達し、総購入価格は203億円となった。企業のビットコイン保有を追跡するBitcoin Treasuryによると、Remixpointは現在世界で40位、日本国内では3位にランクしている。
PANews
2025/09/19 11:25
ベルギーがカザフスタンのデジタル変革に関心を示す
ベルギーがカザフスタンのデジタル変革に関心を示す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ホームページ > ニュース > ビジネス > ベルギーがカザフスタンのデジタル変革に関心を示す ベルギーは、政治、経済、議会の協力を目指し、カザフスタンのデジタル変革目標を支援することに関心を示しています。報告によると、カザフスタンのベルギー大使ローマン・ヴァシレンコ氏は、ベルギー連邦外務・外国貿易・開発協力省の二国間関係総局長ビルギット・スティーブンス氏と会談し、意見交換を行いました。両者は、この会談が両国の将来の二国間関係の基盤となることを明らかにしました。ヴァシレンコ氏はベルギー側にカザフスタンのデジタル化計画を共有し、中央アジアの国の人工知能（AI）ロードマップを強調しました。彼はカザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領の年次国家演説の主要条項をデジタル化への飛躍の証拠として言及しました。ヴァシレンコ氏はAI専門省の設立とデジタル資産のパイロットゾーンであるCryptoCityの立ち上げ計画を強調しました。彼はカザフスタンのデジタル変革の最終目標は、中央アジアにおける新興テクノロジーの地域リーダーとなり、世界的な舞台で競争することだと述べました。スティーブンス氏はカザフスタンの目標に関心を示し、両国間の協力を示唆しました。スティーブンス氏は、ベルギーが新興テクノロジーに関連する知識共有と技術支援のためにカザフスタンとの通信回線を開いておくと付け加えました。ベルギーの外交官は、欧州国家が新興テクノロジー以外の重要かつ希少な地球材料の処理拡大を支援すると述べました。スティーブンス氏は、自然のポテンシャルを評価するための衛星モニタリングの形での支援の到来を示唆し、両側はベルギーの宇宙セクターでの経験に言及しました。カザフスタンの水資源管理計画と中央アジア全体の国境を越えた輸送改善のための中央回廊の開発は、スティーブンス氏の関心を引きました。ベルギーとカザフスタン間の二国間貿易は2億9900万ドルに達し、...を超える見込みです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 11:09
ChainCatcherがブロックチェーンサポートのためにAlibaba Cloudと提携
詳細: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
Coinstats
2025/09/19 10:39
