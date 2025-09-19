今週最大の投資収益率を得るための6つのトップミームコイン

最大の投資収益率を得るための今週の注目ミームコイン6選がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月19日 | 08:15 もしミームコインが猫だとしたら、2025年はレーザーポインターでいっぱいのリビングルームのようなものです。Notcoin（$NOT）は円を描いて動き回り、Non-Playable Coin（$NPC）は無関心なふりをし、BullZilla（$BZIL）は注目の的に飛びつきました。トレーダーたちは今週投資すべきトップミームコインについて盛り上がっていますが、ますます熱くなるライブプレセールで轟音を上げているプロジェクトはひとつだけです。BullZilla（$BZIL）のプレセールはステージ3、フェーズ2（3-B）で進行中です。そのステージベースの価格エンジンは10万ドル調達ごと、または48時間ごとに上昇し、モメンタムが途切れないことを保証します。現在のステージでは、プレセールからリスティングまでの投資収益率は7,918%という巨大な可能性を秘めています。すでに50万ドル以上が調達され、270億以上のトークンが販売され、1,702人以上の保有者がすでに参加しています。1分の遅れが、より高いエントリー価格を意味します。BullZillaは今週投資すべきトップミームコインを探す上で、間違いなくリーダーです。静的なプレセールとは異なり、BullZillaの「ミューテーションメカニズム」は価格を継続的に前進させます。コミュニティが10万ドルのマイルストーンを通じて価格を押し上げるか、時間自体が48時間ごとに価格上昇をトリガーします。このシステムは容赦ないFOMO感情を構築し、早期参入をより報酬の高いものにします。BullZillaは0.00000575ドルで立ち上げられ、すでにステージ3Bで0.00006574ドルまで上昇しています。立ち上げ日だけで70億トークンを販売し、そのうち20億は最初の2時間で売れました。現在の集計では、50万ドル以上が調達され、270億以上のトークンが配布されています。最も早い採用者はすでに1,043%の投資収益率を見ており、今日の買い手はリスティング価格0.00527ドルに対して7,918%の上昇を見つめています。現在のレベルでは、1,000ドルで1,521万トークンを購入でき、リスティング時には約80,167ドルの価値があります。15,000ドルの投資で2億2,810万トークンを確保でき、潜在的に120万ドル以上の価値があります。この数字は、トレーダーがBullZillaを...と見なす理由を示しています。