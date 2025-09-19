MEXC 取引所
予想よりも早い興奮のローンチが実現する可能性
メタマスクトークン：期待の発表が予想よりも早まる可能性
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:30
Metaplanet CEOが会社のビットコイン目標トップ3を明かす：詳細
メタプラネットCEOが会社のビットコイン目標トップ3を明かす：詳細 メタプラネットのビットコイン主要目標3つ メタプラネットが日本最大のビットコインドメインを取得 メタプラネットCEOのサイモン・ゲロビッチ氏は、ビットコインをベースにビジネスを構築する同社の将来計画についての投稿を公開しました。また、BTCカンパニーとしてメタプラネットが設定した3つの主要目標も明らかにしました。ゲロビッチ氏は、メタプラネットがビットコイン収入創出ビジネスを「さらに拡大する」意向であると述べました。 メタプラネットのビットコイン主要目標3つ メタプラネットCEOは、短期的に会社が追求する3つの重要な目標を共有しました。1つ目は、ビットコイン利回りの最大化を計画していることです。2つ目は「ビットコイン価格への市場影響を最小化すること」、そして3つ目は「ビットコイン収入ビジネスからの収益創出を最適化すること」です。彼は、メタプラネットがこれらの戦略的目標を進め、完全に実行することを決意していると強調しました。CEOはまた、同社が現在「キャッシュフローがプラスで、将来のイニシアチブをサポートするための重要な内部キャッシュフローを生み出している」と付け加えました。 1) 9月-10月のビットコイン購入ウィンドウについて：開示における9月-10月の期間は、単に定義する必要があった規制上のウィンドウです - 実行タイムラインに対する厳しい制約ではありません。私たちの実際のアプローチは、市場への影響を考慮しながらスピードを優先しています…… https://t.co/EbIecdWA4E — Simon Gerovich (@gerovich) 2025年9月18日 メタプラネットが日本最大のビットコインドメインを取得 U.Todayが今週初めに報じたように、メタプラネットは日本最大級のビットコインドメインの一つであるBitcoin.jpの取得を発表しました。この取引は今週確認され、同社の新しい日本支社であるBitcoin Japan Inc.の立ち上げの一環でした。この買収の目的は、2027年に予定されている今後のプロジェクト「Magazine Japan」と「Bitcoin Japan Conference」をサポートすることです。さらに、国内でのビットコイン採用を促進するのに役立ちます。
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:29
Matrixportがビットコインのパフォーマンス向上を促す経済的回復力を予測
マトリックスポートが経済の回復力がビットコイン価格を押し上げると予測 主なポイント：マトリックスポートは米国経済の回復力がビットコインと株式を支えると予測。インフレ率は間もなく2.0%を下回る見込みで、市場拡大を後押し。AIと効率的な企業が資産の安定性に重要な役割を果たす。9月19日、マトリックスポートは市場洞察を発表し、信用スプレッドの縮小とAIの効率性に支えられた米国経済の回復力がビットコインと株式のパフォーマンスを支えていることを示しました。この分析は、予測されるインフレ率の低下により、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策転換が差し迫っていることを示唆し、一般的な見解と対照的に、ビットコインの価格推移に影響を与える可能性があります。 ビットコイン上昇におけるAIとインフレのダイナミクス マトリックスポートは、信用スプレッドの縮小と株式およびビットコインの堅調なパフォーマンスの間に相関関係を特定しました。同社の分析によると、企業の効率性を高めるAIアプリケーションがこれらの好ましい市場状況に貢献しているとのことです。マトリックスポートの予測では、インフレ率が2.0%を下回ると予想しており、財政措置による持続的なインフレを予測する一部の市場予測とは対照的です。明確な中核的要因がない中でも、ビットコインの現在の上昇トレンドを信じる同社の姿勢は楽観主義を強調しています。連邦準備制度理事会の金融緩和への戦略的シフトの可能性は、これらの洞察と密接に関連しており、市場センチメントに影響を与えています。より広範な市場からの反応には、金融政策緩和の期待に牽引されたビットコインなどの暗号資産に対する好ましいモメンタムが含まれています。BitMine会長はウォール街に対するAIの影響について同様の見解を示しましたが、マトリックスポートのリーダーシップからの公式声明は出されていません。 ビットコインの市場軌道と歴史的パターン ご存知でしたか？歴史的に、信用スプレッドの縮小は株式とビットコインの堅調なパフォーマンスと一致することが多いです。マトリックスポートが強調するこのパターンは、他の経済サイクルで見られる傾向を反映しており、投資戦略に情報を提供する繰り返し経済行動を示唆しています。2025年9月19日現在、ビットコイン（BTC）は116,908.87ドルで取引されており、時価総額は2,329,174,512,910.91ドルです。その優位性は57.10%であり、過去24時間の取引高は36.82%減少しました。過去90日間で12.97%の上昇が見られました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 15:42
BNBがイーサリアムブロックチェーン上のプロジェクトMutuum Financeが7億2000万トークン販売を突破する中、新たな最高値を記録
BNBが価格保護閾値の1,000ドルを超えたことは、機関投資家の需要の強さと、より広い市場における信頼の回復を浮き彫りにしています。同時に、Mutuum Financeのような新興プロジェクトは、実用的なユーティリティとコミュニティ主導のインセンティブをもたらす新しいDeFiの機会に投資家の関心が広がっていることを示しています。
Coinstats
2025/09/19 15:25
CoinbaseがオンチェーンでのUSDC貸出サービスを最大10.8% APY(年間収益率)で開始
Coinbaseは、アプリ内で直接USDCのオンチェーン貸付を開始し、分散型金融への取り組みを深めています。Coinbaseは、USDCのオンチェーン貸付機能を展開し、ユーザーが直接最大10.8%の利回りを獲得できるようにしました...
Crypto.news
2025/09/19 15:15
ビットコインは小売サポートにより117,500ドルを維持、クジラは静観
ビットコインは小売サポートにより117,500ドルを維持、クジラは静観 Ashは、分散型テクノロジーの進化する世界に深く潜る情熱を持った献身的な暗号資産研究者でありブロックチェーン愛好家です。ライティングのバックグラウンドとデジタル資産が未来をどのように形作っているかに対する自然な好奇心を持ち、分散型金融（DeFi）、NFT、流動性マイニングなど、暗号資産空間のさまざまな分野に没頭しています。彼の暗号資産への旅は、その背後にある技術を完全に理解したいという願望から始まり、これらのシステムを直接探索し関わるようになりました。AshのDeFiへのアプローチは表面的な研究を超え、分散型プロトコルに積極的に参加し、その機能をテストして運用方法をより深く理解しています。ステーキングメカニズムの実験から流動性マイニング戦略の探索まで、彼は探求において実践的であり、理論的知識をはるかに超えた実用的な実世界の洞察を提供することができます。この没入感のある体験により、スマートコントラクト、トークンガバナンス、そして分散型プラットフォームが金融の未来に与える広範な影響について包括的な理解を深めることができました。NFT空間では、Ashの関心はデジタル時代の所有権と創造性を再形成する技術の可能性に駆り立てられています。彼はさまざまなNFTプロジェクトを探索し、これらのデジタル資産が異なるエコシステム内でどのように機能するかについての洞察を得ています。彼の焦点は、クリエイターとコミュニティの間の進化する関係、およびデジタル世界での真正性と出所を確立するためのブロックチェーン技術の革新的な使用法を理解することにあります。この分野での彼の研究は、文化、技術、コミュニティ主導のプロジェクトの交差点に触れることが多いです。彼の専門知識の重要な領域は流動性マイニングにあり、流動性の提供がDeFiエコシステムの機能性とセキュリティにどのように貢献するかを理解するために、さまざまな分散型プラットフォームに関わってきました。Ashの実践的な関与により、流動性プールのリスク、報酬、より広範な影響を分析することができました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:59
ビットコイン、ソラナ下落、ETH、XRPは上昇
ビットコイン、ソラナ下落、ETH、XRPは上昇 暗号資産OIミックス：ビットコイン、ソラナ下落、ETH、XRPは上昇 Keshavは物理学の卒業生で、2021年6月からBitcoinistのライターとして働いています。彼は文章を書くことに情熱を持っており、長年にわたって様々な分野での執筆経験を積んできました。Keshavは暗号資産市場に積極的な関心を持っており、特にオンチェーンデータ分析は彼が研
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:26
BTCが上昇する中、戦略が200単純移動平均線に近づく
ビットコインが上昇する中、StrategyがSMA200に接近という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Strategy（MSTR）は200日間単純移動平均線（200SMA）に接近しています。これは過去200取引日の終値の平均を計算することで価格変動を平滑化する、広く注目されているテクニカル指標です。トレーダーはこれを長期トレンド方向の重要な指標と見なしています。MSTRは現在350ドルをわずかに上回る水準で取引されており、355ドルの200SMAをやや下回っています。この株価は8月25日以降この水準を下回っており、今年の他の弱気期間は4月のいわゆるトランプ関税タントラム時のみでした。木曜日には株価が6％上昇し、2024年9月と2025年4月に最後にテストされたサポートラインから反発しました。この上昇はビットコインの強さと一致しており、ビットコインは118,000ドルに迫り、ほぼ1ヶ月ぶりの高値となっています。ビットコインは9月に8％以上上昇し、少なくとも2013年以降で最高の9月になる勢いです。年初来、MSTRはビットコインの22％上昇に対して18％の上昇を記録しています。ビットコイン保有企業の分野では、他の企業は引き続き大きな打撃を受けています。日本のMetaplanet（3350）は木曜日に10％下落し、過去最高値（ATH）から75％近く下落しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:05
恐怖・強欲指数が51で中立を維持する中、今買うべき最良のアルトコイン - ADA、LINK、TRXがトップピックに選出 AI: 恐怖・強欲指数が51で中立を維持する中、今買うべき最良のアルトコイン - ADA、LINK、TRXがトップピックに選出
暗号資産市場は、恐怖・強欲指数が現在51を示し、トレーダーの中立的な姿勢を反映して微妙なバランスにあります。数週間のボラティリティの後、ビットコインは115,000ドル付近で安定し、アルトコインは次の決定的な動きを待っています。中立的なセンチメントは必ずしも行動がないことを意味するわけではなく、アナリストたちはそれがしばしば舞台を整える[...] 「恐怖・強欲指数が51で中立を維持する中、今買うべき最高のアルトコイン - ADA、LINK、TRXがトップピックに選ばれる」という記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/19 13:00
中国、シーズン開始時に米国産大豆をスキップし、貿易戦争の戦術を復活
中国が貿易戦争の戦術を復活させ、シーズン開始時に米国産大豆をスキップするという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国は新しい輸出シーズンが始まって以来、米国産大豆の出荷を一件も予約していません。これは少なくとも1999年以来続いていた購入パターンを破るものです。これは単なる偶然の減速ではなく、ドナルド・トランプ政権下で初めて使用された貿易戦争の戦術の再現です。9月11日時点で、シーズン開始からほぼ2週間が経過していますが、米国農務省のデータによると、世界最大の大豆輸入国である中国からの購入記録はゼロでした。昨年だけでも、120億ドル以上の米国産大豆が中国に輸出され、これは米国の大豆輸出総額の半分以上を占めていました。このタイミングは微妙ではありません。習近平国家主席は金曜日にトランプ氏と会談する予定です。半導体とレアアース輸出に関する米国の制限をめぐる協議が再び過熱しています。通話の直前、中国はNvidiaが独占禁止法に違反したと発表し、未解決の緊張をさらに高めました。中国は米国産大豆の購入を凍結し、ブラジルから備蓄しています。そして、その許可はまだ出ていません。そのため、輸入業者は米国をスキップし、ブラジルに注力しています。中国全土の搾油業者、飼料生産者、養豚場は、年末までに十分な大豆を購入しています。その中には在庫を倍増させた企業もあります。政府自身の戦略的備蓄も積み上げられています。ある購買マネージャーは、来月までしか在庫がないが、新規注文を急いでいないと述べています。大規模な搾油施設のマネージャーは、予期せぬ米国産大豆の波が地元市場の大豆ミール価格を暴落させるだろうと述べました。両者とも、メディアへの発言を許可されていないため、匿名を希望しています。通常、中国は10月から2月の間、南米の収穫が始まる直前に米国産大豆に目を向けます。買い手は通常、数週間前に取引を行います。現時点では、数百万トンがすでにロックインされているはずです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:46
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰