Matrixportがビットコインのパフォーマンス向上を促す経済的回復力を予測

マトリックスポートが経済の回復力がビットコイン価格を押し上げると予測する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：マトリックスポートは米国経済の回復力がビットコインと株式を支えると予測。インフレ率は間もなく2.0%を下回る見込みで、市場拡大を後押し。AIと効率的な企業が資産の安定性に重要な役割を果たす。9月19日、マトリックスポートは市場洞察を発表し、信用スプレッドの縮小とAIの効率性に支えられた米国経済の回復力がビットコインと株式のパフォーマンスを支えていることを示しました。この分析は、予測されるインフレ率の低下により、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策転換が差し迫っていることを示唆し、一般的な見解と対照的に、ビットコインの価格推移に影響を与える可能性があります。 ビットコイン上昇におけるAIとインフレのダイナミクス マトリックスポートは、信用スプレッドの縮小と株式およびビットコインの堅調なパフォーマンスの間に相関関係を特定しました。同社の分析によると、企業の効率性を高めるAIアプリケーションがこれらの好ましい市場状況に貢献しているとのことです。マトリックスポートの予測では、インフレ率が2.0%を下回ると予想しており、財政措置による持続的なインフレを予測する一部の市場予測とは対照的です。明確な中核的要因がない中でも、ビットコインの現在の上昇トレンドを信じる同社の姿勢は楽観主義を強調しています。連邦準備制度理事会の金融緩和への戦略的シフトの可能性は、これらの洞察と密接に関連しており、市場センチメントに影響を与えています。より広範な市場からの反応には、金融政策緩和の期待に牽引されたビットコインなどの暗号資産に対する好ましいモメンタムが含まれています。BitMine会長はウォール街に対するAIの影響について同様の見解を示しましたが、マトリックスポートのリーダーシップからの公式声明は出されていません。 ビットコインの市場軌道と歴史的パターン ご存知でしたか？歴史的に、信用スプレッドの縮小は株式とビットコインの堅調なパフォーマンスと一致することが多いです。マトリックスポートが強調するこのパターンは、他の経済サイクルで見られる傾向を反映しており、投資戦略に情報を提供する繰り返し経済行動を示唆しています。2025年9月19日現在、ビットコイン（BTC）は116,908.87ドルで取引されており、時価総額は2,329,174,512,910.91ドルです。その優位性は57.10%であり、過去24時間の取引高は36.82%減少しました。過去90日間で12.97%の上昇が見られました。このデータは...によって報告されています。