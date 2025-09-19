XRPは300%の急騰を繰り返して5ドルに達することができるか？アナリストの見解

XRPは300%の急騰を繰り返し5ドルに到達できるか？アナリストの見解 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、強気相場の最も注目すべき結果の1つは、今年のXRPの300%の価格上昇です。投資家は、エコシステムの改善、機関投資家の関心、法的明確性に後押しされたペースを考えると、XRPが2025年に5ドルに達する可能性があるかどうか疑問に思っています。多くのアナリストはこの見方を支持しており、XRP ETFの承認が迫っていることやCMEでのXRPオプションの導入など、需要を刺激する重要な要因を指摘しています。 憶測を超えて、XRPLのファンダメンタルズはこれまで以上に堅固です。わずか数ヶ月で、ネットワークの預かり資産（TVL）は2000万ドルから1億ドル以上に増加し、EVMの互換性によりクロスチェーンDeFiアプリケーションがより利用しやすくなっています。このイノベーションの急増の結果、XRPLは流動性とインテリジェントな金融ソリューションの中心地に変わりつつあります。 XRPLが長い間必要としていた分散型取引所として、DeXRPはますます人気が高まっています。DeXRPはプレセールですでに660万ドル以上を生み出し、9,500人以上の投資家を惹きつけ、XRPLの新しいDeFi経済の中心点として立ち上げる準備を進めています。 DeXRPとは？ XRPLをベースにした最初の分散型取引所（DEX）として、DeXRPは、XRPがグローバル市場での地位を固める中で中心的な役割を担っています。DeXRPの高度な取引プラットフォームへの野心と、迅速な取引、低手数料、機関投資家向けの機能で知られるXRPLの確立されたインフラストラクチャーの組み合わせにより、大きな期待が生まれています。 多くの投機的なプレセールとは対照的に、DeXRPの発展は機関投資家の関心とコミュニティ主導の勢いの両方を示しています。640万ドルのマイルストーンを早期に達成したことは、投資家がその可能性をいかに急速に認識しているかを示しています。 DeXRPプレセールの成功 すでに9,300以上の異なるウォレットがDeXRPプレセールに参加しており、世界中から高い関心が寄せられていることを示しています。参加の量と多様性によって重要な側面が強調されています：...