ビットコインマイニング難易度が新たなピークに達し、マイナーの利益を圧迫
ビットコインマイニングの難易度が新記録を更新し、マイナーの利益を圧迫 ビットコインのネットワーク難易度が新記録を達成し、ネットワークを保護する総計算能力の大幅な増加を示しています。この高い難易度はビットコインのセキュリティプロトコルを強化し、ブロックチェーンを潜在的な51%攻撃に対してより強靭にします。マイナーは現在、運用コストの増加と利益への圧力に直面しており、これにより大手マイニングプール間の既存の力の集中がさらに悪化する可能性があります。ビットコイン BTC $116,204 24時間のボラティリティ：0.8% 時価総額：$2.32 T 24時間の取引高：$37.24 B マイナーは9月19日にネットワークのマイニング難易度が新ATHに達したことで圧力を感じています。この節目はビットコインをこれまで以上に安全にする一方で、ネットワークを維持する人々にとっての経済的課題も強めており、同じ報酬に対してより多くのリソースを費やすことを余儀なくされています。 この難易度調整はネットワークの組み込み機能であり、計算能力（ハッシュレート）の変化に対応するように設計されています。Mempool.spaceのようなブロックエクスプローラーで確認できる新記録は、強力なハードウェアの大量流入がオンラインになったことを確認しています。この自己調整メカニズムにより、ブロックが平均して10分ごとに発見されることを確実にしますが、マイナーにとっては競争の激しいハイステークスな環境を生み出しています。 縮小するパイの一片 過去1年間のビットコインマイニング難易度の成長を示すチャート。| 画像出典：Mempool.space このニュースは、最近長期的な感情が資産蓄積へとシフトしているコミュニティから即座に分かれた反応を引き起こしました。多くの人がネットワークの強化された防御を祝福し、あるXユーザーはビットコインの「比類なきネットワーク強度」を示していると指摘しました。しかし、他の人々は直接的な財務的影響を指摘しました。すべてのマイナーが同じ報酬プールを競い合っています。過去24時間（約144ブロック）で、その「パイ」は約453.22 BTC、5200万ドル以上の価値がありました。新しい難易度により、各マイナーのパイの取り分は縮小し、より多くのハッシュパワーを展開する必要があることを意味しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 21:00
Dogecoin vs Remittix vs Hedara: アナリストはどの暗号資産が最初に1ドルに到達すると予想しているか？
アナリストによると、Remittixは2600万ドルを調達し、ライブウォレットベータ版とCertiK監査を備えており、DogecoinやHederaよりも時価総額は小さいものの、先に1ドルに到達する可能性が高いとのことです。
Blockchainreporter
2025/09/19 20:20
グレースケール、NYSE ArcaでBTC、ETH、XRP、SOLを追跡するETFを上場
グレイスケールがNYSE ArcaでBTC、ETH、XRP、SOLを追跡するETFを立ち上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント グレイスケールのCrypto 5 ETF（GDLC）が米国初のマルチ資産暗号資産ETPとしてNYSE Arcaで取引を開始しました。このETFはBTC、ETH、XRP、SOL、ADAへのエクスポージャーを提供し、暗号資産市場時価総額の90%以上をカバーしています。グレイスケール・インベストメンツは金曜日、以前のグレイスケール・デジタル・ラージキャップ・ファンドLLCであるCoinDesk Crypto 5 ETFの取引を米国初のマルチ資産暗号資産ETPとしてNYSE Arcaで正式に開始したと発表しました。ティッカーシンボルGDLCで取引されるこのETFは、規制当局が商品ベースの信託株式に対する新しい一般的な上場基準を承認した後、マルチ資産暗号資産ETPとしてNYSE Arcaへの上場について水曜日にSEC（米国証券取引委員会）の承認を得ました。これにより、証券取引所でのデジタル資産のより迅速な上場が可能になります。グレイスケールの最高経営責任者であるピーター・ミンツバーグ氏は、この立ち上げを「暗号資産ETP業界全体にとって歴史的なマイルストーン」と呼びました。「グレイスケールCoinDesk Crypto 5 ETFは、約10年にわたり暗号資産への多様なエクスポージャーに対する投資家の需要の高まりに応えてきました。投資家はますます暗号資産エクスポージャーのためにETPラッパーに目を向けています」とミンツバーグ氏は声明で述べました。「GDLCはその需要に応えるために目的に合わせて設計されたイノベーションであり、最も流動性が高く最大の暗号資産へのシンプルで透明なアクセスを提供します。」単一の投資ビークルを通じて、GDLCファンドはビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノへのエクスポージャーを提供し、これらは合わせて暗号資産市場時価総額の90%以上を占めています。このファンドはCoinDesk 5インデックスを追跡し、暗号資産市場の主要資産との整合性を維持するために四半期ごとにリバランスを行います。GDLCは2019年にOTCQXで公開取引を開始し、2021年に1934年証券取引法の報告会社となりました。SECが一般的な上場基準を採用するという決定は、米国での多様化された暗号資産ETFのフレームワーク作成における重要な節目を表しています。グレイスケールが最初に恩恵を受けた企業でした。この展開はグレイスケールの以前の裁判所...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 20:18
XRPは300%の急騰を繰り返して5ドルに達することができるか？アナリストの見解
XRPは300%の急騰を繰り返し5ドルに到達できるか？アナリストの見解 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、強気相場の最も注目すべき結果の1つは、今年のXRPの300%の価格上昇です。投資家は、エコシステムの改善、機関投資家の関心、法的明確性に後押しされたペースを考えると、XRPが2025年に5ドルに達する可能性があるかどうか疑問に思っています。多くのアナリストはこの見方を支持しており、XRP ETFの承認が迫っていることやCMEでのXRPオプションの導入など、需要を刺激する重要な要因を指摘しています。 憶測を超えて、XRPLのファンダメンタルズはこれまで以上に堅固です。わずか数ヶ月で、ネットワークの預かり資産（TVL）は2000万ドルから1億ドル以上に増加し、EVMの互換性によりクロスチェーンDeFiアプリケーションがより利用しやすくなっています。このイノベーションの急増の結果、XRPLは流動性とインテリジェントな金融ソリューションの中心地に変わりつつあります。 XRPLが長い間必要としていた分散型取引所として、DeXRPはますます人気が高まっています。DeXRPはプレセールですでに660万ドル以上を生み出し、9,500人以上の投資家を惹きつけ、XRPLの新しいDeFi経済の中心点として立ち上げる準備を進めています。 DeXRPとは？ XRPLをベースにした最初の分散型取引所（DEX）として、DeXRPは、XRPがグローバル市場での地位を固める中で中心的な役割を担っています。DeXRPの高度な取引プラットフォームへの野心と、迅速な取引、低手数料、機関投資家向けの機能で知られるXRPLの確立されたインフラストラクチャーの組み合わせにより、大きな期待が生まれています。 多くの投機的なプレセールとは対照的に、DeXRPの発展は機関投資家の関心とコミュニティ主導の勢いの両方を示しています。640万ドルのマイルストーンを早期に達成したことは、投資家がその可能性をいかに急速に認識しているかを示しています。 DeXRPプレセールの成功 すでに9,300以上の異なるウォレットがDeXRPプレセールに参加しており、世界中から高い関心が寄せられていることを示しています。参加の量と多様性によって重要な側面が強調されています：...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 20:01
XRPの強気相場に対する期待が高まっており、IOTAマイナークラウドマイニングユーザーは日々7,700 XRPを獲得しています。
XRPの強気相場への期待が高まり、IOTA Minerクラウドマイニングユーザーは日々7,700 XRPを獲得しています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SEC（米国証券取引委員会）は、現物暗号資産ETFの認証プロセスを簡素化すると発表しました：Coinbaseで少なくとも6ヶ月間の先物取引履歴がある暗号資産は、ETF上場の対象となります。この歴史的な動きにより、9月18日に米国の主要取引所でXRPとDOGE ETFが正式に発売され、規制されたアルトコイン投資の新時代を迎えることになります。新しい規制は、機関ユーザー様の規制に準拠した投資への道を開くだけでなく、個人投資家にもより多くの機会を創出します。現在のXRP価格は3ドル前後で安定しており、5ドルあるいは10ドルを突破すると予想される中、暗号資産市場への投資家の関心は急速に高まっています。このような背景の中、クロスチェーンコンピューティングパワーの統合とDeFi配当メカニズムを備えたIOTA Minerは、パッシブインカム分野で注目を集めています。このプラットフォームは、クイック登録、柔軟な支払い、多様なコントラクトソリューション、グリーンエネルギー鉱山を提供し、投資家が積極的な運用なしで安定した日次リターンを享受できるようにし、参入障壁の低さ、高いセキュリティ、持続可能なリターンに対する市場の需要を満たしています。IOTA Minerを選ぶ6つの理由 コンプライアンス運営、透明性、信頼性 英国に本社を置き、金融規制を厳守し、透明なコントラクト情報と資金のセキュリティを保証します。 参加障壁ゼロ マイニングリグや技術的スキルは不要で、登録するだけでマイニングを開始できます。 グリーンエネルギーを活用 当社のグローバルマイニングファームは100%再生可能エネルギーを使用し、安定した、環境に優しく効率的な運営を確保します。 複数通貨サポート USDT、BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、SOL、USDCなどの主要暗号資産を受け入れ、柔軟で便利な入出金を提供します。 業界をリードする技術サポート Bitmainと提携し、トップクラスのハードウェアとテクノロジーを活用した効率的で安全なマイニングエコシステムを構築しています。 最高のセキュリティ Cloudflare保護、EV SSL暗号化、多要素認証により、全プロセスを通じてユーザー資産を保護します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 19:28
ビットコイン価格、高いタイムフレームで需要ゾーンに注目 – ターゲットはこちら
「ビットコイン価格が高いタイムフレームで需要ゾーンに注目 - ここがターゲット」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン価格が高いタイムフレームで需要ゾーンに注目 - ここがターゲット | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Scott Mathersonはビットコイニストの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分に調査された記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を持ち、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育するために頻繁に活動しています。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 18:47
イタリア銀行が明確化を求め緊急呼びかけ
イタリア銀行が明確化を求める緊急要請を発表という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。EUステーブルコイン規制：イタリア銀行が明確化を求める緊急要請 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース EUステーブルコイン規制：イタリア銀行が明確化を求める緊急要請 出典: https://bitcoinworld.co.in/eu-stablecoin-regulations-clarity/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 18:00
利下げ失敗でビットコインラリーに火がつかず；オプション満期が迫る AI: 利下げ失敗でビットコインラリーに火がつかず；オプション満期が迫る
FRBの利下げはビットコイン相場を活性化させず；オプション満期が迫る。BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント Glassnodeは、ビットコイン供給量の95%が利益を出しているが、弱い現物フローと利益確定が脆弱な市場心理を生み出していると強調。約30,000 BTCのオプション（35.2億ドル相当）が本日Deribitで満期を迎え、弱気の弱気/強気比率を示している。投資家はBTCが新ATHへの旅を再開する前に、下落に備えてポジションを取っている。ビットコイン BTC $116 873 24時間のボラティリティ: 0.4% 時価総額: $2.33 T 24時間の取引高: $36.34 B 価格は今週のFRBの25bps利下げ後もあまり動きを見せず、$116,000レベルを行き来している。すべての注目は本日の35億ドル相当のビットコインオプション満期にあり、これが次の価格行動の舞台を設定する可能性がある。アナリストはBTCが次の上昇の前にもう一度下落する可能性があると考えている。ビットコイン価格が$117Kで強い抵抗に直面 今週のジェローム・パウエルの金融政策転換と利下げを受けて、BTCのボラティリティは抑制されたままで、暗号資産は$115K-$117Kの範囲を行き来している。人気の暗号資産アナリストRekt Capitalは、ビットコイン価格が$117,200を上回る日足終値をつけることが重要だと指摘した。これに続いて、BTCはさらに$120,000レベルまで上昇し、次の上昇の段階を設定できる。しかし、$117,200を上回る終値をつけられなければ、下のチャートの通り、BTCは$105Kまで急激に調整する可能性がある。#BTC ビットコインはできるか？ビットコインは青-青の範囲を取り戻すために約$117.2kを上回る日足終値をつけられるか？新しい日足終値まであと数時間もない$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 2025年9月18日 ブロックチェーン分析会社Glassnodeは、さらなる下落を防ぐためにビットコイン価格が$115,200レベルを維持することが重要だと指摘した。現在の循環供給量の95%が利益を出していると述べた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 17:54
ビットコイン RGB開発者のBitlight Labsが画期的なインフラストラクチャのために960万ドルの大型資金調達を確保
ビットコインRGB開発者Bitlight Labsが画期的なインフラストラクチャのために主要な960万ドルの資金調達を確保したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインRGB開発者Bitlight Labsが画期的なインフラストラクチャのために主要な960万ドルの資金調達を確保 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコインRGB開発者Bitlight Labsが画期的なインフラストラクチャのために主要な960万ドルの資金調達を確保 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-rgb-funding-bitlight/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 17:15
ストラテジーのセイラー氏、硬直化に賭ける：ビットコインへの変更は「脅威」として見なされるべき
ストラテジーのセイラー、硬直化に賭ける：ビットコインへの変更は「脅威」として見なされるべき、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最大のビットコイン資産管理会社の共同創設者であるセイラーは、善意からの変更であっても、ビットコインプロトコルへの脅威として見なされるべきだと考えています。彼はOP_RETURNの変更がビットコインへの二次的または三次的な修正であると考えていますが、これらに関連する危険性も認識しています。ビットコインOP_RETURNの変更は脅威として見なされるべき、ストラテジーの[...] 出典: https://news.bitcoin.com/strategys-saylor-bets-on-ossification-changes-to-bitcoin-must-be-viewed-as-a-threat/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:50
