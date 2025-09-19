MEXC 取引所
新しい犯罪ドラマによりNetflixのトップ10リストから「Beauty In Black」が王座を追われる
「Beauty In Black」がNetflixのトップ10リストで新しい犯罪ドラマに王座を奪われる、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。タイラー・ペリーは彼のシリーズ「Beauty and Black」の第2シーズンでしばらくNetflixのトップ10リストの首位に立つという好調な滑り出しを見せましたが、今や新しい注目度の高い作品に座を奪われました。それは「Black Rabbit」で、別のNetflixオリジナルドラマ「Black Doves」と混同しないでください。こちらはキーラ・ナイトレイではなく、ジュード・ロウとジェイソン・ベイトマンが主演し、ベイトマンは最近Netflixで最も視聴された映画の一つ「Carry-On」で悪役を演じています。あらすじはこうです：「ニューヨークで最も人気のあるレストランのオーナーが、問題を抱えた弟を家業に戻すことを許したとき、彼は古いトラウマと新たな危険への扉を開き、彼らが築き上げたすべてを崩壊させる恐れがあります。」「The Bear」に犯罪要素を加えたような作品！実際はそうではないですが、少なくともそんな印象を受けます。これは8エピソードの限定シリーズとされ、各エピソードは45分から68(!)分と幅がありますが、最近では好評を博した作品が最終的に第2シーズンを獲得するのが一般的になっているため、実際に限定シリーズかどうかは見てみないとわかりません。「Black Rabbit」のレビューは...まあまあです。Rotten Tomatoesでは批評家から65%、ファンから68%のポジティブな評価を得ており、このプラットフォームではかなり平均的な評価と言えるでしょう。少なくとも、見る価値はあるでしょう。「Beauty in Black」に関しては、すでにシーズン3への更新が決定しています。2026年頃に公開される予定で、シーズン間の間隔はそれほど長くありません。アメリカで第1位の番組であるにもかかわらず、批評家からは完全に無視されています。レビューはたった1つだけです。1つだけ。それはポジティブ！100%のスコア、やったね！リストの残りは「Wednesday」が3位で、第2部の公開を受けて視聴回数を伸ばし続けています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 01:55
ケビン・デュラント、数年ぶりにCoinbaseビットコインアカウントへのアクセスを回復
ケビン・デュラントが数年ぶりにCoinbaseビットコインアカウントへのアクセスを回復したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フェニックス・サンズの#35ケビン・デュラントが2025年3月30日、アリゾナ州フェニックスのPHXアリーナでヒューストン・ロケッツ戦の後半を見守っています。Chris Coduto | Getty Images アメリカナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）スターのケビン・デュラントは、Coinbaseアカウントからロックアウトされて数年後、彼の多くのビットコインへのアクセスを取り戻しました。 「これを修正しました。資産回収が完了しました」とCoinbase CEOのブライアン・アームストロングは金曜日、暗号資産取引所のアカウントからロックアウトされたデュラントに関するツイートに返信するソーシャルメディア投稿で述べました。 このメッセージは、デュラントとエージェントのリッチ・クレイマンがロサンゼルスでのCNBCのGame Plan会議で窮状について冗談を言った数日後に届きました。「私たちが解決できなかったプロセスです」とクレイマンは火曜日、Coinbaseのアカウント回復プロトコルに言及して述べました。「しかし、ビットコインは上昇し続けています...つまり、私たちにとって利益になっただけです。」 デュラントは2016年、当時のゴールデンステート・ウォリアーズのチームメイトとの食事中に何度かトークンについて聞いた直後、Coinbaseでビットコインを購入しました。 CoinGeckoのデータによると、2016年のビットコインは約360ドルから1,000ドルの間で取引されていました。現在、同じ暗号資産データプロバイダーによると、このデジタル資産は約116,000ドルで取引されています。 株価チャートアイコン 2016年以降のビットコイン Coinbase Globalの投資家であり、スポーツ・エンターテイメントウェブサイトBoardroomでビジネスを宣伝しているデュラントとエージェントは、取引プラットフォーム上のバスケットボール選手のビットコイン保有量を明らかにしませんでした。この事例は、Coinbaseの顧客サービスについての幅広い議論を引き起こし、多くのユーザーがソーシャルメディア上で、アカウントへのアクセスを取り戻したり、その他の問題をトラブルシューティングするための会社からの支援を受けることの難しさを語っています。 彼らの苦情は、Coinbaseがサポートサービスを刷新するための最新の呼びかけを形成しています。5月、Coinbaseはサイバー犯罪者が同社の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 01:43
エミネムの最新アルバムが注目すべきマイルストーンに到達した彼の最新作に
エミネムの最新アルバムが注目すべきマイルストーンに到達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エミネムの「The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)」は、イギリスの公式ヒップホップ＆R&Bアルバムチャートで1年を祝い、52週目に7位に上昇しました。UNSPECIFIED – JANUARY 01: EMINEMの写真（写真：Sal Idriss/Redferns）Redfernsイギリスでは、エミネムは公式ヒップホップ＆R&Bアルバムチャートの常連です。このチャートは、Official Charts Companyによってヒップホップ、ラップ、R&B、またはそれらのスタイルに関連するサブジャンルに分類できるベストセラーのフルアルバムとEPをランク付けしています。このアメリカのスーパースターは、デビューから数十年経った今でもヒップホップで最も商業的に成功したアーティストの一人であり、40枠のリストで常に複数のポジションを獲得しています。エミネムの最新アルバムはジャンル別チャートで1歳を迎え、そのような誕生日を祝う彼の最新の勝利となりました。 エミネムのアルバムが1年目に到達 エミネムの「The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)」は公式ヒップホップ＆R&Bアルバムチャートで52週間に達しました。チャートで最初の1年を迎えるにあたり、このアルバムは8位から7位に上昇しました。 エミネムと「The Death of Slim Shady」の歴史 「The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)」は2024年7月に公式ヒップホップ＆R&Bアルバムチャートで1位でデビューしました。これまでのところ、チャートに載った52週間で、このアルバムは6回の1位滞在と、最近の3期間を含む29回のトップ10入りを達成しています。 エミネムの長年のチャート入り作品 エミネムが公式ヒップホップ＆R&Bアルバムチャートに送り込んだ20のプロジェクトのうち13作品が、少なくとも1年間リストに残っています。その中で最も長く続いているのは、彼の非常に成功したコンピレーション「Curtain Call: The Hits」です。そのアルバムは現在、924週間チャートに...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:58
インドの銀行ローン成長率は9月1日に前回の10%から10.3%に上昇
インド銀行の融資成長率が9月1日に前回の10%から10.3%に増加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買の推奨と解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な誤記がないこと、またこの情報が適時性を持つことを保証するものではありません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、および精神的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の全損を含む）は、あなたの責任となります。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文中に明示的に記載されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持ちません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は個別の推奨を提供しません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなる誤り、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。誤りと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:10
ケビン・デュラントの忘れられたビットコイン購入が約200倍に急騰
ケビン・デュラントの忘れられたビットコイン購入が約200倍に急騰したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デュラントの2016年のビットコイン購入は、アカウントアクセスを失った数年後に価値が約200倍に成長しました。当時の1万ドルのビットコイン購入は、現在の11万7千ドルの価格で約180万ドルの価値があります。デュラントの会社は、数年間のログイン問題の後、アクセスを回復するためにCoinbaseと協力しました。NBAスターのケビン・デュラントは、2016年に開設したビットコインアカウントへのアクセスを回復しました。当時BTCは約650ドルで取引されていました。彼がログイン情報を失った後、コインは約10年間手つかずのままでした。現在ビットコインが11万7千ドルを超え、彼の保有資産は約200倍に急増しました。2016年の価格での1万ドルの投資は、現在約180万ドルの価値があります。デュラントのエージェント、リッチ・クライマンは、ロサンゼルスで開催されたCNBCのGame Planカンファレンスで回復について明かし、これをアスリートの最も収益性の高い投資の一つと呼びました。 忘れられたアカウントが不活動から恩恵を受ける デュラントは、暗号資産に関するディナーの会話に参加した後、ゴールデンステート・ウォリアーズでプレーしていた時に初めてビットコインを購入しました。彼とクライマンはCoinbaseを通じて購入しましたが、ログインの問題で締め出されてしまいました。関連記事：ビットコインの8年間のトレンドライン11万7,250ドルでのテストが次の動きを決定する可能性 クライマンは複数の強気相場を通じて売却が行われなかったことを確認しました。「私たちは何も売却していません」と彼は述べ、アクセスを失ったことで、相場の上昇と下落の間、意図せずにデュラントの保有量が保存されたと付け加えました。 Coinbaseの介入 デュラントの会社、Thirty Five Venturesは2021年にCoinbaseとパートナーシップを結び、取引所はそれ以来、アクセスを回復するために彼らと協力してきました。Coinbaseは、同社のプラットフォームには同様のケースのためのセルフサービスリカバリーツールと24時間年中無休のサポートが含まれていると述べました。アクセスが回復し、デュラントは現在、彼の投資以来約200倍に急騰したビットコインを保有しています。 ウォリアーズからロケッツへ、ビットコインはまだ勝利 2度のNBAチャンピオンでオリンピック金メダリストは、フェニックス・サンズでの期間を経て、今シーズンはヒューストン・ロケッツでプレーする予定です。コート外では、彼の初期のビットコイン実験は数百万ドルの思わぬ利益に変わりました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:06
ジャスティン・ビーバーの初めてのナンバーワンシングルが10周年
ジャスティン・ビーバーの初の1位シングルが10周年を迎えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャスティン・ビーバーは2015年に「What Do You Mean?」で初めてHot 100の1位を獲得しました。この曲は彼の大人向けポップサウンドへの移行を示すものでした。ニューヨーク、NY – 5月4日：歌手のジャスティン・ビーバーが2015年5月4日、ニューヨーク市のメトロポリタン美術館で開催された「China: Through The Looking Glass」コスチューム研究所ベネフィットガラに出席。（写真：Dimitrios Kambouris/Getty Images）Getty Images ジャスティン・ビーバーの音楽キャリアは数年間実質的に存在せず、ファンはこのポップスターからいつ再び音楽が聴けるのか疑問に思い始めていました — しかし突然、彼は新アルバム「Swag」が数時間後にリリースされることを発表しました。ポップとR&Bを融合させたこのフルアルバムは7月中旬に発売され、この夏彼を複数のビルボードチャートの最高位に返り咲かせました。最近では、適切に「Swag II」と名付けられた第二弾をリリースし、アメリカでのチャート集計では「Swag」と合わせてカウントされています。彼が「Swag II」の楽曲と初版の複数のトラックの継続的な成功を祝う中、彼の初のHot 100の1位曲が10周年を迎えます。「What Do You Mean?」が1位でデビュー 「What Do You Mean?」は10年前、2015年9月19日付けのチャートでHot 100の1位でデビューしました。この曲はビーバーにとって初めて1位でスタートしただけでなく、驚くべきことに、アメリカで最も競争の激しい楽曲ランキングで彼の初の首位となりました。1位なしのスーパースターだったジャスティン・ビーバー 「What Do You Mean?」が登場した時点で、ビーバーはすでに世界で最も大きなポップスターの一人でした。彼はアメリカで複数のヒット曲を生み出していましたが、Hot 100で1位を獲得することはできていませんでした。このカナダ人ミュージシャンは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 23:07
米国初のマルチアセット暗号資産ETFがビットコイン、イーサ、XRP、ソラナ、カルダノで取引開始 AI: 米国初のマルチアセット暗号資産ETFがビットコイン、イーサ、XRP、ソラナ、カルダノで取引開始
米国初のマルチアセット暗号資産ETFがビットコイン、イーサ、XRP、ソラナ、カルダノで取引開始という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国初のマルチアセット暗号資産ETFが正式にウォール街に上場し、主要デジタル資産への大規模なエクスポージャーを提供します。グレースケールがNYSE Arcaで画期的な暗号資産ETFを発表 世界最大のデジタル資産に特化した投資プラットフォームであるグレースケール・インベストメンツは、9月19日にグレースケール・コインデスク・クリプト5 ETFがNYSE Arcaでの取引を開始したと発表しました。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/first-us-multi-asset-crypto-etf-begins-trading-with-bitcoin-ether-xrp-solana-cardano/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 23:02
米国初のドージェETFが1時間で600万ドルを取引、ビットコインはNasdaqより変動性が低いなど...
米国初のDoge ETFが1時間で600万ドルの取引、ビットコインはNasdaqより変動性が低いなど...という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ライブ取引 次に爆発する暗号資産の最新情報：米国初のDoge ETFが1時間で600万ドルの取引、ビットコインはNasdaqより変動性が低いなど... ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産ライターとして、ボグダンの責任は記事の調査と執筆、そして政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、ビル・バーを目指す存在です。テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられないトピックなど、12年以上にわたる多分野での執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場は自己管理の力について貴重な教訓を与えましたが、彼の執筆キャリア全体は自己改善の実践でした。現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中、ビットコインとアルトコインはボグダンにとって最適な代替手段のように思えます。Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したこと以外のボグダンの最大の職業的成果は、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの重要性を学びました。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-19-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 22:20
ビットコイン価格ウォッチ：BTCは11万8000ドルの抵抗線を突破するか、それとも調整に直面するか？
ビットコイン価格ウォッチ：BTCは118Kドルのレジスタンスを突破するか、それとも調整に直面するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年9月19日に116,393ドルで取引され、時価総額は2.31兆ドル、24時間取引高は366.7億ドルとなりました。この暗号資産の日中価格帯は116,349ドルから117,888ドルに及び、主要レジスタンス付近での横ばいゾーンを反映しています。ビットコインは日足チャートでは、9月初旬から確認された上昇トレンドにあり、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-btc-break-118k-resistance-or-face-a-correction/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 22:08
経験豊富なCEOが「金利引き下げの効果は時間の経過とともに現れるだろう」と述べ、ビットコインとイーサリアムの価格予測を明かす
「経験豊富なCEOが『金利引き下げの効果は時間の経過とともに現れるだろう』と述べ、ビットコインとイーサリアムの価格予測を明かす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が昨日発表した金利引き下げは、暗号資産市場に期待されていた影響を与えませんでした。BNBの価格が1,000ドルという過去最高値（ATH）に達した一方で、ビットコインやイーサリアムなどの主要暗号資産の価格はほぼ横ばいでした。アナリストによれば、これは投資家がFRBが本当に緩和的な金融政策へと転換していることに自信を持てていないことを示唆しているとのことです。Wave Digital AssetsのCEOであるDavid Siemerは、金利引き下げの効果は時間の経過とともに見られるようになると予想し、「ビットコインは年末までに約13万ドルまで上昇する可能性があり、イーサリアムは6,000ドルまで上昇する可能性がある」と述べています。しかし、専門家たちは、単一の金利引き下げだけでは市場の興奮を生み出すには不十分だったと言います。「金利引き下げは追い風ですが、市場にパラダイムシフトをもたらすものではありません」とOffchain Labsの子会社であるTandemの社長で元Nasdaq幹部のIra Auerbachは述べました。「方向性は暗号資産に有利ですが、単一の動きだけでトレンドが決まるわけではありません。」しかし、Stocktwitsの市場ストラテジストであるTom Bruniは、投資家たちはすでにこのニュースを織り込んでおり、現在の停滞を売り圧力として解釈していると述べました。同様に、Galaxyのマネージャーであるチリス・ラインも、金利引き下げはすでに織り込み済みであり、市場は将来の方向性に注目していると主張しました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとXアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-ceo-says-the-effect-of-the-interest-rate-cut-will-emerge-over-time-reveals-bitcoin-and-ethereum-price-forecast/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 21:38
