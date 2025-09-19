ケビン・デュラントの忘れられたビットコイン購入が約200倍に急騰

ケビン・デュラントの忘れられたビットコイン購入が約200倍に急騰したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デュラントの2016年のビットコイン購入は、アカウントアクセスを失った数年後に価値が約200倍に成長しました。当時の1万ドルのビットコイン購入は、現在の11万7千ドルの価格で約180万ドルの価値があります。デュラントの会社は、数年間のログイン問題の後、アクセスを回復するためにCoinbaseと協力しました。NBAスターのケビン・デュラントは、2016年に開設したビットコインアカウントへのアクセスを回復しました。当時BTCは約650ドルで取引されていました。彼がログイン情報を失った後、コインは約10年間手つかずのままでした。現在ビットコインが11万7千ドルを超え、彼の保有資産は約200倍に急増しました。2016年の価格での1万ドルの投資は、現在約180万ドルの価値があります。デュラントのエージェント、リッチ・クライマンは、ロサンゼルスで開催されたCNBCのGame Planカンファレンスで回復について明かし、これをアスリートの最も収益性の高い投資の一つと呼びました。 忘れられたアカウントが不活動から恩恵を受ける デュラントは、暗号資産に関するディナーの会話に参加した後、ゴールデンステート・ウォリアーズでプレーしていた時に初めてビットコインを購入しました。彼とクライマンはCoinbaseを通じて購入しましたが、ログインの問題で締め出されてしまいました。関連記事：ビットコインの8年間のトレンドライン11万7,250ドルでのテストが次の動きを決定する可能性 クライマンは複数の強気相場を通じて売却が行われなかったことを確認しました。「私たちは何も売却していません」と彼は述べ、アクセスを失ったことで、相場の上昇と下落の間、意図せずにデュラントの保有量が保存されたと付け加えました。 Coinbaseの介入 デュラントの会社、Thirty Five Venturesは2021年にCoinbaseとパートナーシップを結び、取引所はそれ以来、アクセスを回復するために彼らと協力してきました。Coinbaseは、同社のプラットフォームには同様のケースのためのセルフサービスリカバリーツールと24時間年中無休のサポートが含まれていると述べました。アクセスが回復し、デュラントは現在、彼の投資以来約200倍に急騰したビットコインを保有しています。 ウォリアーズからロケッツへ、ビットコインはまだ勝利 2度のNBAチャンピオンでオリンピック金メダリストは、フェニックス・サンズでの期間を経て、今シーズンはヒューストン・ロケッツでプレーする予定です。コート外では、彼の初期のビットコイン実験は数百万ドルの思わぬ利益に変わりました...