CEOらによると、金利引き下げではなくFRB改革が大麻産業に恩恵をもたらす

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の改革が金利引き下げではなく大麻産業に恩恵をもたらすとCEOらが語る、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンDCのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の建物が20ドル紙幣とグランジテクスチャの背景に重ねられている getty FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が金利を0.25ポイント引き下げるという決定は経済にとって良いニュースかもしれません。しかし、分断され、連邦レベルでは依然として違法な市場で事業を展開する大麻業界のCEOたちにとって、280E条項のために法外な税金を支払いながらも現金のみで運営を強いられる中小企業が存在する状況では、その評価は分かれています。 コネチカット州を拠点とする大麻不動産企業NewLake Capital PartnersのCEOであるアンソニー・コニグリオ氏は慎重ながらも楽観的な見方を示しています。彼はこのニュースが励みになるとしながらも、中央銀行がさらにどの程度金利を引き下げるかに多くがかかっていると述べています。初期の報道によれば、今年はさらに2回の引き下げが行われる可能性があるとのことです。 「多くの事業者は12〜14%の負債コストを抱えているため、0.25ベーシスポイントの引き下げは節約のほんの一部に過ぎませんが、資金フローにとって歓迎すべき後押しになる可能性があります」とコニグリオ氏は説明します。 大麻事業者/専門家の悩みを軽減する他の方法もあります。 「資金フローへの直接的な影響を超えて、金融緩和サイクルは大麻関連の債務や株式などのリスク資産への関心を高める可能性があります」とコニグリオ氏は続けます。「2026年と2027年に大規模なリファイナンスが控えている中、大麻債務への関心が高まることは歓迎すべき展開でしょう。しかし、マクロ的な追い風と意味のある変化を混同しないようにしましょう。スケジュール変更、280E条項の救済、銀行改革がなければ、資本は慎重なままで成長は制約されたままでしょう。」 コロラド州を拠点とする大麻銀行サービスプロバイダーSafe Harbor FinancialのCEOであるテリー・メンデス氏もコニグリオ氏の見解に同意しています。減税は経済全体にわたってプラスの影響を与える可能性がありますが、大麻業界ではそうはならない可能性が高いとのことです。 「FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利引き下げ決定は経済全体に波及し、借入コストを下げ投資を刺激するでしょう」とメンデス氏は述べました。「しかし、大麻セクターにとっては、その恩恵は限定的なままです。ほとんどの...