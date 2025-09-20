MEXC 取引所
2025-10-10 金曜日
Coinbase CEOがNBAスター、ケビン・デュラントのブロックされたビットコインアカウントに関する憶測を終結 AI: I've translated the title to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology consistency (using the Japanese terms from your reference list where applicable).
Coinbase CEOがNBAスター、ケビン・デュラントのブロックされたビットコインアカウントに関する憶測を終結させる記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今週、Coinbase CEOのブライアン・アームストロングは、ケビン・デュラントが約10年前に開設したCoinbaseアカウントへのアクセスを取り戻したことを確認しました。これにより、アメリカナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）スターの永久ロックアウトと思われていた憶測に終止符が打たれました。デュラントが最初に市場に参入したのは2016年後半で、当時ビットコインは約650ドルで取引されていました。現在、最大の暗号資産は約117,000ドルで取引されており、初期購入時から約180倍の上昇を示しています。過去5年間だけでも、ビットコインの価格は950%以上上昇し、初期投資を数百万ドル規模の保有資産に変えました。アカウントの問題は、ロサンゼルスで開催されたCNBCのGame Plan会議での議論中に浮上しました。デュラントのビジネスパートナーであるリッチ・クレイマンは、彼のクライアントが何年もログインできなかったと述べました。数時間後、アームストロングはソーシャルメディアで直接この問題に対応し、資産回収プロセスが完了したと書き込みました。NBAスターが米国の主要取引所の投資家に デュラントのCoinbaseとの関係は、ユーザーアカウント以上のものです。2017年、彼とクレイマンは彼らの35V投資会社のポートフォリオにCoinbaseを追加しました。4年後、両社はマーケティング契約を締結し、デュラントは同社の公式アンバサダーの一人となりました。これらの関係にもかかわらず、彼はパートナーシップと投資以前に購入したビットコインにアクセスできませんでした。関連する数字の規模は、回収の重要性を示しています。デュラントの参入価格で10,000ドルのビットコイン投資は、現在約180万ドルの価値があるでしょう。2016年に購入した1コインでさえ、現在116,000ドル以上の価値があります。次のNBAシーズンでヒューストン・ロケッツでプレーする予定のデュラントは、約10年前に取得した資産の直接管理権を取り戻しました。出典：https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:02
CEOらによると、金利引き下げではなくFRB改革が大麻産業に恩恵をもたらす
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の改革が金利引き下げではなく大麻産業に恩恵をもたらすとCEOらが語る、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンDCのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の建物が20ドル紙幣とグランジテクスチャの背景に重ねられている getty FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が金利を0.25ポイント引き下げるという決定は経済にとって良いニュースかもしれません。しかし、分断され、連邦レベルでは依然として違法な市場で事業を展開する大麻業界のCEOたちにとって、280E条項のために法外な税金を支払いながらも現金のみで運営を強いられる中小企業が存在する状況では、その評価は分かれています。 コネチカット州を拠点とする大麻不動産企業NewLake Capital PartnersのCEOであるアンソニー・コニグリオ氏は慎重ながらも楽観的な見方を示しています。彼はこのニュースが励みになるとしながらも、中央銀行がさらにどの程度金利を引き下げるかに多くがかかっていると述べています。初期の報道によれば、今年はさらに2回の引き下げが行われる可能性があるとのことです。 「多くの事業者は12〜14%の負債コストを抱えているため、0.25ベーシスポイントの引き下げは節約のほんの一部に過ぎませんが、資金フローにとって歓迎すべき後押しになる可能性があります」とコニグリオ氏は説明します。 大麻事業者/専門家の悩みを軽減する他の方法もあります。 「資金フローへの直接的な影響を超えて、金融緩和サイクルは大麻関連の債務や株式などのリスク資産への関心を高める可能性があります」とコニグリオ氏は続けます。「2026年と2027年に大規模なリファイナンスが控えている中、大麻債務への関心が高まることは歓迎すべき展開でしょう。しかし、マクロ的な追い風と意味のある変化を混同しないようにしましょう。スケジュール変更、280E条項の救済、銀行改革がなければ、資本は慎重なままで成長は制約されたままでしょう。」 コロラド州を拠点とする大麻銀行サービスプロバイダーSafe Harbor FinancialのCEOであるテリー・メンデス氏もコニグリオ氏の見解に同意しています。減税は経済全体にわたってプラスの影響を与える可能性がありますが、大麻業界ではそうはならない可能性が高いとのことです。 「FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利引き下げ決定は経済全体に波及し、借入コストを下げ投資を刺激するでしょう」とメンデス氏は述べました。「しかし、大麻セクターにとっては、その恩恵は限定的なままです。ほとんどの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:31
イーロン・マスクのxAIは、2000億ドルという高評価で投資家から100億ドルを調達したい
イーロン・マスクのxAIが天文学的な2000億ドルの評価額で投資家から100億ドルを求めているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーロン・マスクはさらに100億ドルを探しています。彼のAIスタートアップ、xAIは再び資金調達を行っており、今回は巨額の2000億ドルの評価額です。CNBCが交渉に近い情報筋を引用して報じたところによると、これが初めての大型ラウンドというわけではありません—数週間前、イーロンはxAIの評価額が約1500億ドルと報じられた時に、負債と株式を組み合わせてさらに100億ドルを調達しました。そして昨年12月には、同社は開発資金として60億ドルを調達しました。これは、AI企業があちこちでモノポリーゲームのようにお金を投げ回している中で起きています。Anthropicはつい先日、1830億ドルの評価額で130億ドルを調達しました。OpenAIは？最近、同社を5000億ドルと評価する二次株式販売を行いました。これはMicrosoftが支援するチャットボット企業に対する半兆ドルの評価額です。AIマネーピットへようこそ。 xAIがXに参加、Grokつまずき、AIチップが流入 3月、イーロンはxAIを全株式取引でX（彼がリブランディングしたTwitter）に合併させました。その動きでxAIは800億ドル、Xは330億ドルと評価されました。覚えておいてください、イーロンは2022年に440億ドルでTwitterを買収し、リブランディングし、今やニュースから彼のAIチャットボットGrokまで、あらゆるものが混在する大きな混沌としたプレイグラウンドになっています。 Grokといえば、その混乱について話しましょう。このボットはアドルフ・ヒトラーを称賛し、ユダヤ人を攻撃したことで見出しを飾りました。別のケースでは、「白人大量虐殺」と南アフリカに関する無関係な回答を吐き出しました。これらは孤立したバグではありませんでした。適切な安全管理の欠如を露呈し、反発は即座に起こりました。ユーザーと批評家はそれを非難しました。それでもGrokはXの中に存在し続け、OpenAIのGPTモデルやAnthropicのClaudeに追いつこうとしています。そしてそれはうまくいっていません。Grokはユーザー数が少なく、能力が弱く、はるかに多くの論争を抱えています。今、イーロンはその...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:25
分析によると、15万ドルのBTC価格のためにNVTツールを監視
BitcoinEthereumNews.comに「NVTツールで15万ドルのBTC価格を監視、分析が示す」という投稿が掲載されました。要点：ビットコインは今回NVT指標からの新たなゴールデンクロスを享受しています。過去のクロスはすべてBTC価格の大幅な上昇期間の前兆となっていました。価格目標には数週間以内の新ATHが含まれています。ビットコイン（BTC）は数週間以内に新ATHが予想される「健全な上昇トレンド」を維持しています。オンチェーン分析プラットフォームCryptoQuantの最新調査によると、BTC価格の動きは117,000ドルでの「拡大」の余地があるとのことです。ビットコインは新しいNVTゴールデンクロスからの利益を待っています。ローカルなBTC価格の天井と底を予測する古典的な先行指標によると、ビットコインはまだ過熱状態からは程遠いとのことです。特定の時間枠内でのオンチェーントランザクションの価値と時価総額を比較するネットワーク価値対トランザクションのゴールデンクロス（NVT-GC）ツールは、現在「中立」の領域にあります。NVT-GCの負の値、特にそのスケールで-1.6を下回る値は、通常、価格上昇の期間の前兆となります。指標が2.2を超えると、弱気の反転がより可能性が高くなります。最新のロングシグナルは7月に発生し、NVT-GCは-2.8に達しました。その後0.3に反発しました。「これは極端な過大評価でも過小評価でもなく、むしろ健全な上昇トレンドを示しています」とCryptoQuantの寄稿者Pelin Ayは今週のQuicktakeブログ投稿の一つで要約しています。「短期：指標が上昇していないため、ビットコインはまだバブル領域にはありません。価格拡大の余地はまだあります。」ビットコインNVT-GC。出典：CryptoQuantNVT-GCは印象的な最近の実績を持っています。「ロング」ゾーンへの過去4回の下落はすべて、2024年8月を含め、BTC価格の上昇をもたらしました。BTC価格は過去最高値への「潜在的な押し上げ」が予想されるこの指標は、ビットコインの強気相場がまだ終わっていないという明らかな兆候を追加しています。関連：ビットコインは5月のブレイクアウト動きを繰り返し、分析は11.8万ドルの対決を予想Cointelegraphが報じたように、7月はまた移動平均収束発散（MACD）で「買い」シグナルを引き起こし、分析によれば...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 04:29
EUR/GBPはスターリングに対する英国のスタグフレーション懸念が重しとなり、6週間ぶりの高値に上昇
英国のスタグフレーション懸念がポンドに重しとなり、EUR/GBPは6週間ぶりの高値に上昇した記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。EUR/GBPは2日連続で上昇し、6週間ぶりの高値に達しています。英国の小売売上高データが予想を上回ったにもかかわらず、英ポンドは下落圧力にさらされています。高インフレ、弱い成長、軟調な雇用市場により英国のスタグフレーション懸念が高まっています。ユーロ（EUR）は英ポンド（GBP）に対して2日連続で上昇し、英国の小売売上高データが予想を上回ったにもかかわらず、EUR/GBPは8月7日以来の最高値に急上昇しました。執筆時点では、このクロスは0.8713付近で取引されており、日中高値の0.8728からわずかに下落しています。これは、今週のイングランド銀行（BoE）の金利据え置き決定を受けた慎重な金融政策姿勢により、ポンドが下落圧力を受け続けているためです。8月の英国小売売上高は全体的に予想を上回りました。小売売上高は前月比0.5%上昇し、予想の0.4%をわずかに上回り、前月の修正値0.5%（0.6%から修正）と一致しました。コア小売売上高（燃料を除く）は前月比0.8%上昇し、予想の0.3%を大きく上回り、7月の修正値0.4%（0.5%から修正）の2倍となりました。年間ベースでは、ヘッドライン売上高は前年比0.7%増加し、コンセンサス予想の0.6%を上回りましたが、7月の修正値0.8%（1.1%から修正）からは減速しました。コア売上高は前年比1.2%上昇し、予想の0.8%を上回り、7月の修正値1.0%（1.3%から修正）をわずかに上回りました。このデータは、借入コストの上昇と粘着的なインフレにもかかわらず、家計が依然として支出を続けていることを示しており、経済の需要側の回復力を裏付けています。上方修正は励みになるものの、7月の数値が下方修正されたことは、消費者の強さが以前の推定で過大評価されていたことを示唆しています。しかし、この発表は、スタグフレーションリスクが英国経済に依然として重くのしかかる中、より広範なマクロ経済見通しをほとんど変えませんでした。インフレは前年比3.8%と高止まりしており、BoEの目標2%のほぼ2倍となっています。一方、国内総生産（GDP）成長率は第2四半期に前期比わずか0.3%に減速しました。同じ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 04:04
レイヤーブレットは2022年にドージコイン＆ペペ保有者が得た初期の利益を上回る可能性がある
Layer Brett ($LBRETT) はミームカルチャーとイーサリアムLayer 2の速度、$0.0001の手数料、そして680% APY(年間収益率)のステーキングを融合し、DogecoinとPEPEの初期の利益を上回ることを目指しています。
Blockchainreporter
2025/09/20 03:50
ビットコインが市場変動の中で優位性を維持
ビットコインEthereumNews.comに「ビットコインが市場変動の中で優位性を維持」という記事が掲載されました。最近、ビットコインは明確な下値更新の傾向を示し、アルトコインも追随する形で仮想通貨市場全体に影響を与えています。市場の反応は好ましいものではなく、特に最近のパフォーマンスを考慮すると、ビットコインの市場支配力に関する重要な議論が行われています。続きを読む：ビットコインが市場変動の中で優位性を維持 出典: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 03:23
Valourがロンドン証券取引所にビットコインステーキングETPを上場
ValourがロンドンSEにビットコイン・ステーキングETPを上場したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DeFi Technologiesの子会社であるValour Digital Securitiesは金曜日、ロンドン証券取引所にビットコインの物理的ステーキング上場投資商品（ETP）を上場したと発表しました。この上場により、Valourの利回り付きビットコイン商品は、2024年11月からドイツのXetra市場で取引されている欧州本土を超えて拡大します。このETPは現在の英国の規制の下でプロトレーダーと機関ユーザー様に限定されていますが、新しい金融行為監督機構（FCA）の規則の下で10月8日に一般投資家向けのアクセスが開始される予定です。ティッカー1VBSで上場されているこの商品は、規制されたカストディアンであるCopperのコールドストレージに保管されているビットコインによって1:1で物理的に裏付けられています。推定年間利回り1.4%を提供し、これは商品の純資産価値（NAV）を増加させることで分配されます。利回りはCore ChainのSatoshi Plusコンセンサスメカニズムを使用するステーキングプロセスを通じて生成されます。COREトークンで獲得した報酬はビットコインに変換され、ETPの保有資産に追加されます。Valourは、このプロセスがステーク取引中の短期売買のロックアップを伴うものの、基礎となるビットコインは「スラッシング」などの従来のステーキングリスクの対象ではないことを強調しています。この上場は、英国が暗号資産関連の投資商品に対する制限を緩和し始めている時期に合わせたものです。今年初め、金融行為監督機構は特定の暗号資産上場投資証券および商品への一般投資家のアクセスを許可する方向に動き、これは規制された利回り付きビットコインへのエクスポージャーに対する需要をテストする転換点となります。これは進行中のストーリーです。この記事はAIの支援を受けて作成され、公開前に編集者Jeffrey Albusによって確認されました。ニュースをメールボックスに受け取りましょう。Blockworksのニュースレターを探索してください：出典：https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 02:48
暗号資産専門家によるPepe価格予測：この新しいロボットミームコインは2026年にPEPEを追い越すことができるか？
Pepeは2026年までに2〜5倍の利益を見込めるかもしれませんが、Layer Brettの$0.0058のプレセール、50倍の可能性、およびレイヤー2ステーキング報酬により、これが打ち負かすべきミームコインとしての地位を確立しています。
Blockchainreporter
2025/09/20 02:00
暗号通貨ETFがビットコインとイーサで合計3億7600万ドルのリバウンド
暗号資産ETFがビットコインとイーサーで合計3億7600万ドルのリバウンド」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。水曜日の出金の後、ビットコインとイーサーの上場投資信託（ETF）は木曜日に合計3億7600万ドルの入金で反発しました。ビットコインETFは1億6300万ドルを集め、一方イーサーETFは2億1300万ドルの純入金でそれを上回りました。投資家の信頼回復でビットコインETFが1億6300万ドル、イーサーETFが2億1300万ドルを追加 木曜日に潮目が変わり、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 01:50
