ビットコイン長期価格予測 — アナリストが機関投資家の需要を強調する中、20万ドルが視野に

ビットコインの長期価格予測 — アナリストが機関投資家の需要を強調する中、20万ドルが視野に入る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitconsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人に帰属することを思い出させます。ビットコインは、今後数ヶ月で15万ドルから20万ドルの間に位置づける大胆な予測とともに、再び注目を集めています。機関投資家の需要がビットコインの上昇を後押しする一方、多くのトレーダーは、その手頃な価格と急速な成長曲線により、BTCの次に購入すべき最良の暗号資産としてMAGACOIN FINANCEにも注目しています。 ビットコインアナリストはクリスマスまでに15万ドルを予測 MicroStrategyの会長であるMichael Saylorは、CNBCのSquawk Boxで、ほとんどの株式アナリストがクリスマスまでにビットコインが15万ドルを超えると予想していると述べました。ビットコインが112,210ドルで取引されている現在、これはわずか3ヶ月で30%以上の上昇を意味します。Saylorは、採用が主な原動力だと説明しました。より多くの企業がビットコインを貸借対照表に追加し、より多くの個人がそれについて学ぶにつれて、限られた供給に対する需要が継続的に高まっています。彼は、ビットコインの固定供給は、関心の高まりが価格に直接影響し、BTCを15万ドルのマークに向けて押し上げる可能性があることを強調しました。この予測は、ビットコインの役割が企業財務と機関戦略において拡大していると見る業界の声と一致しています。新たな参入者が増えるごとに、ビットコインがまもなく6桁の領域に突入するという確信が高まり、今シーズンの暗号資産市場予測の中心となっています。 トム・リーのビットコイン20万ドル目標 Fundstrat GlobalのTom Leeは、ビットコインが15万ドルで止まることはないと考えています。彼の見解では、今後の連邦準備制度理事会の利下げがBTCをさらに押し上げ、2025年のクリスマスまでに20万ドルに向けたラリーの舞台を整える可能性があります。Leeは、ビットコインは伝統的に第4四半期に好調なパフォーマンスを示すと指摘しました。彼はまた、より広範な...