暗号資産投資の新時代
投稿「暗号資産投資の新時代」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。グレースケールGDLC ETFの記念すべきデビュー：暗号資産投資の新時代 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース グレースケールGDLC ETFの記念すべきデビュー：暗号資産投資の新時代 出典: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-gdlc-etf-debut/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:45
暗号通貨の弱気相場で全ての投資家がすべきこと
この投稿「暗号資産の弱気相場で全ての投資家がすべきこと」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。価格が急落し始めると、トレーダーたちは恐怖から逃げ出し、市場の底値で売却します。しかし歴史が示すように、痛みを伴うとはいえ、暗号資産の下落相場は何をすべきか知っている人々にとって最も豊かな瞬間となり得ます。従来の市場と異なり、暗号資産は休むことなく取引され、物語に基づいて動き、現在はイノベーションや世界中のニュースに反応します。これが弱気相場が非常にボラティリティが高い理由であり、また準備ができていてパニックに陥らない規律ある投資家にとって肥沃な土壌となる時期でもあります。過去のサイクルでは、短期的な反発を追うのではなく、より長期的なアプローチを取った資金管理者は、強気相場が戻ったときに最大の利益を得る傾向がありました。そのような背景の中で、MAGACOIN FINANCEで見られるような、大型クジラの移動型行動は、個人投資家が彼らのテンポに従うかどうかに関わらず、プロの資金がすでに静かに将来に向けて態勢を整えているシグナルです。 ファンダメンタルズに集中する 弱気相場は本物と偽物を分け、誰が本当にユーティリティを構築しているのか、誰が単なる誇大宣伝だったのかを明らかにします。投資家は開発者の活動、実世界のアプリケーション、アクティブなパートナーシップを監視することが賢明です。確立された技術基盤を持ち、アクティブなコミュニティを持つ暗号資産は、嵐を乗り切り、次の強気サイクルに対抗する最高のチャンスを持っています。 徐々に蓄積する 正確な底値を見つけることはほぼ不可能です。「完璧な」エントリーを待つ代わりに、ドルコスト平均法（DCA）のような戦略は、時間をかけて着実に蓄積することを可能にします。このアプローチは市場タイミングの感情的なプレッシャーを軽減し、より有利な価格でエクスポージャーを構築し、楽観主義が戻ったときの回復に備えてポートフォリオを準備します。 賢く分散投資する 市場が好調なときに一つのトークンに集中することは刺激的ですが、下降サイクルの間は破壊的にもなり得ます。保有する...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:16
ビットコイン長期価格予測 — アナリストが機関投資家の需要を強調する中、20万ドルが視野に
ビットコインの長期価格予測 — アナリストが機関投資家の需要を強調する中、20万ドルが視野に入る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitconsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人に帰属することを思い出させます。ビットコインは、今後数ヶ月で15万ドルから20万ドルの間に位置づける大胆な予測とともに、再び注目を集めています。機関投資家の需要がビットコインの上昇を後押しする一方、多くのトレーダーは、その手頃な価格と急速な成長曲線により、BTCの次に購入すべき最良の暗号資産としてMAGACOIN FINANCEにも注目しています。 ビットコインアナリストはクリスマスまでに15万ドルを予測 MicroStrategyの会長であるMichael Saylorは、CNBCのSquawk Boxで、ほとんどの株式アナリストがクリスマスまでにビットコインが15万ドルを超えると予想していると述べました。ビットコインが112,210ドルで取引されている現在、これはわずか3ヶ月で30%以上の上昇を意味します。Saylorは、採用が主な原動力だと説明しました。より多くの企業がビットコインを貸借対照表に追加し、より多くの個人がそれについて学ぶにつれて、限られた供給に対する需要が継続的に高まっています。彼は、ビットコインの固定供給は、関心の高まりが価格に直接影響し、BTCを15万ドルのマークに向けて押し上げる可能性があることを強調しました。この予測は、ビットコインの役割が企業財務と機関戦略において拡大していると見る業界の声と一致しています。新たな参入者が増えるごとに、ビットコインがまもなく6桁の領域に突入するという確信が高まり、今シーズンの暗号資産市場予測の中心となっています。 トム・リーのビットコイン20万ドル目標 Fundstrat GlobalのTom Leeは、ビットコインが15万ドルで止まることはないと考えています。彼の見解では、今後の連邦準備制度理事会の利下げがBTCをさらに押し上げ、2025年のクリスマスまでに20万ドルに向けたラリーの舞台を整える可能性があります。Leeは、ビットコインは伝統的に第4四半期に好調なパフォーマンスを示すと指摘しました。彼はまた、より広範な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 09:17
BitGo IPO申請書が大幅な収益増加を明らかに、NYSE上場を計画
詳細: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
Coinstats
2025/09/20 09:11
大手AI企業に対する重要な監視
投稿「大手AI企業に対する重要なチェック」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カリフォルニア州の大胆なSB 53：大手AI企業に対する重要なチェック コンテンツへスキップ ホーム AIニュース カリフォルニア州の大胆なSB 53：大手AI企業に対する重要なチェック 出典: https://bitcoinworld.co.in/california-ai-safety-bill/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 08:54
チャコールゴルフがライダーカップに先駆けてベスページにグリットと色彩をもたらす
ライダーカップを前にベスページにグリットと色彩をもたらすチャコールゴルフの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。チャコールゴルフは、ベスページブラックゴルフコースのゴルフイラストにアーバンコンテンポラリースタイルをもたらし、18番ホールを新しい方法で生き生きとさせています。 チャコールゴルフ ライダーカップに向けた最もユニークなベスページブラックゴルフコースの記念品は、ゴルフショップや商品テントでは見つからないでしょう — それはチャコールゴルフから生まれています。トップダウンのホールデザインの荒々しく大胆なイラストは、チャコールゴルフのアーティストでイラストレーターのマーク・リバードによるものです。彼のアートワークは、ゴルフの伝統的で整然とした印象とストリートやアーバンにインスパイアされた美学を橋渡ししています。リバードによる有名なゴルフホールの描写は明確に認識できますが、幾何学的なパターンと大胆な色彩、ぼやけたラインが交じり合う、荒々しくほぼ未完成の質感を持っています。 「ゴルフアートを調査し始めたとき、多くの同じようなものを見ました。画家はあまり多くなく、存在していた人たちもゴルフの新しい雰囲気に向けて革新的なことをしていませんでした。私はもっとアーバンコンテンポラリーなものを描きたかったのです」とリバードは言います。 彼のベスページブラック作品は18番ホールに命を吹き込みます。キャンバスの中央には、ティリンガストの右と左に広がるフェアウェイバンカーが支配的で、上部の大きなパッティング面は、影のついたティーボックス、幾何学的な形、そして下部にある象徴的なベスページブラックの看板とバランスを取っています。 ベスページブラックの1番ティーに目立って表示されている、「ブラックコースは非常に難しいコースであり、高度な技術を持つゴルファーのみにお勧めします。」 チャコールゴルフ これはリバードの初めてのゴルフイラストではありません。彼はこれまでに、ランドマンド、スウィーテンズコーブ、サンドヒルズ、サットンベイ、ゴールデンバレークラブ、そしてプレーリーデューンズにあるペリー・マクスウェルのホールなどのコースをキャンバス上に生き生きと描いてきました。 かつてスキーに情熱を持つアドベンチャースポーツ愛好家だったリバードは、20代の怪我で身動きが取れなくなった後、アートに転向しました。彼は乗れるスケートボードのアートワークを作り始め、すぐに注目を集めるようになりました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:52
メッツは最後のNLワイルドカード現物のために挑戦者と戦っている
メッツは最後のNLワイルドカード現物の座を守るために挑戦者と戦っている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク・メッツの選手たちは、2025年9月18日木曜日、ニューヨークでのサンディエゴ・パドレスとの野球の試合後に祝っています。（AP写真/セス・ウェニグ）著作権2025 The Associated Press. All rights reserved. 参加しなければ勝つことはできません。これがMLBプレーオフの本質であり、レギュラーシーズン残り9試合を残して、ナショナルリーグのワイルドカードレースは予想以上に熱くなっています。ニューヨーク・メッツはプレーオフの座を汗をかいて確保するはずではありませんでした。フアン・ソトと契約し、先発投手の強化にお金をかけた後、彼らはポストシーズンに楽々と進出すると期待されていました。しかし、直近12試合で9敗を喫しているにもかかわらず、79勝74敗で最後のワイルドカード現物にしがみついています。彼らはすでにフィラデルフィア・フィリーズによってナショナルリーグ東地区優勝の可能性を失っています。MLBでトップの119四球、41本塁打、33盗塁を記録しているソトは、自力を保っている攻撃陣を率いています。しかし、多くの投手補強が崩壊し、10月まで彼らを運ぶために有望株に頼るようになりました。彼らの最大の問題は壊滅的なブルペンでした。クローザーのエドウィン・ディアスは1.85 ERAと58 1/3イニングで87奪三振という素晴らしい成績を残していますが、他の誰も信頼できることを証明していません。彼らはトレード期限にライアン・ヘルズリー、タイラー・ロジャース、グレゴリー・ソトを加えることで問題を解決しようとしました。ロジャースは良好でしたが、ヘルズリーはメッツで9.60 ERA、ソトは1.60 WHIPとなっています。ニューヨークの9月の不振はいくつかの驚くべき挑戦者に門戸を開きました。アリゾナ・ダイヤモンドバックスとシンシナティ・レッズは両方とも77勝76敗でメッツの2ゲーム差、サンフランシスコ・ジャイアンツは76勝77敗で3ゲーム差です。ダイヤモンドバックスはトレード期限の売り手で、長打力のある角内野手を放出しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:46
元ディズニーCEOのアイズナー、キンメルの降板をめぐりディズニーとトランプを非難
BitcoinEthereumNews.comに「元ディズニーCEOアイズナー、キメル降板でディズニーとトランプを非難」という記事が掲載されました。トップライン 元ディズニーCEOのマイケル・アイズナーは金曜日のXで後任のボブ・アイガーを非難したようで、政府による憲法修正第1条への脅威の中で「いじめに立ち向かわない」人々を批判しました。これはディズニーのABCがトランプ政権の脅しに屈して、トーク番組司会者のジミー・キメルを降板させた後のことです。キメルは保守派活動家チャーリー・カークについて言及したモノローグでMAGA支持者とトランプ大統領の両方を批判していました。アイズナーは金曜日に投稿したXでこのコメントを発表しました。（写真：JC Olivera/Sportico via Getty Images）Sportico via Getty Images 重要事実 アイズナーは、FCC委員長ブレンダン・カーがABCに対して脅しを行った「直後」のキメルの無期限停止は「制御不能な脅迫のもう一つの例だ」と述べました。アイズナーは水曜日に右派ポッドキャストに出演したカーのコメントに言及したようです。FCCの委員長はキメルがカークについて発言したことに触れ、「これらの企業はキメルに対して行動を起こす方法を見つけることができるか、さもなければFCCにとって追加の仕事が発生するだろう」と述べました。カーのコメントの数時間後、ABCは「ジミー・キメル・ライブ！」を放送中止にすると発表しました。トランプ政権による高等教育、法律事務所、大企業への攻撃に言及したアイズナーは、「リーダーシップはどこへ行ってしまったのか？」と問いかけ、これはアイガーへの当てつけのようでした。フォーブスはコメントを求めてディズニーに連絡を取りました。これは進展中のストーリーです。更新情報をご確認ください。出典：https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:22
トランプ氏の影響で、H1-Bビザの費用がまもなく10万ドルになると報告される
トランプ大統領によりH1-Bビザの費用が間もなく10万ドルになると報告 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ドナルド・トランプ大統領はH1-Bビザプログラムに新たに10万ドルの手数料を導入する見込みだとブルームバーグが報じています。これは移民関連手数料を引き上げる彼の最新の動きです。2025年9月18日、イギリスのエイルズベリーにあるチェッカーズで国賓訪問の終わりに記者会見を行うドナルド・トランプ大統領。（写真：Leon Neal/Getty Images）Getty Images 重要ポイント トランプ大統領は早ければ金曜日にも、主にテクノロジー分野の専門職向けに設計されたビザプログラムの支払いを義務付ける命令に署名する見込みです。ブルームバーグによると、現行のプログラム手数料には抽選登録料215ドルと、雇用主スポンサーが提出するI-29として知られる申請料780ドルが含まれています。これは進行中のニュースであり、更新される予定です。出典：https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:52
BlockDAGの0.0013ドルのエントリーが期限前に市場の注目を集める
BlockDAGの0.0013ドルのエントリーが期限前に市場の注目を集める」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月20日 | 00:00 BlockDAGの0.0013ドルのエントリーが約4億1000万ドルを調達し、263億コインを販売し、10月1日に終了する期間限定エントリーで注目を集めている理由をご覧ください。時折、暗号資産業界全体で一つの数字が注目を集めることがあります。今回は予測やチャートのセットアップではなく、プレセールのエントリーポイントです。BlockDAG（BDAG）の0.0013ドルの価格ロックは、単なるプレセールの詳細以上のものになりました。それはタイミング、信頼性、測定可能な進捗の指標を表しています。263億以上のコインが販売され、すでに約4億1000万ドルが確保されている中、この価格はティーザーではありません。多数の参加者を引き続き惹きつける構造化されたオファーです。10月1日が過ぎると、0.0013ドルのエントリーは終了し、その重要性は稀な初期段階のマイルストーンの一つとして記憶される可能性があります。 0.0013ドルのウィンドウは一時的なオファー以上のものを反映しています 多くのプレセールは不確実性、しばしば変動するタイムラインと不明確な目標によって定義されています。10月1日までプレセール価格を0.0013ドルに固定することで、BlockDAGは混雑した市場の中で明確なポイントを作り出しました。これは割引についてではなく、明確な声明についてです：プロジェクトは早期アクセスのための明確な期限を設定しています。このアプローチは結果を示しています。すでに263億以上のBDAGコインが購入されています。そのモメンタムは単なる投機ではなく、実証された進捗から生まれています。ライブテストネット、約2万人のマイナーの配布、X1モバイルマイナーの300万以上の1日あたりのアクティブユーザー数は、すべて先送りされた約束ではなく、今起こっている活動を示しています。さらに、収益率のプロファイルは注目に値します。現在のバッチ価格は0.03ドルですが、0.0013ドルのエントリーは期間限定で開放されています。そのギャップはバッチ1と比較して約2,900%の投資収益率を意味します。それでも、プロジェクトは10月1日までエントリーレベルを安定させ、提供しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:25
