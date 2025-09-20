MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Momo.Fun、Okratechと提携しミームアセットネットワークに実際のWeb3アプリケーションを導入 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology. The translation accurately conveys the meaning of the original text about Momo.Fun's partnership with Okratech to integrate real Web3 applications into their Meme Asset Network.
Okratechを統合することで、Momo.Funはスケーラブルでインターオペラブルなエコシステムをそのプラットフォームに導入し、ユーザー体験の向上に役立ちます。
FUN
$0.008714
+1.50%
REAL
$0.08217
-1.82%
MOMO
$0.00586
+0.63%
共有
Blockchainreporter
2025/09/20 13:30
共有
ブラックロックがビットコインとイーサリアムで3億9000万ドルを購入
BlackRockがビットコインとイーサリアムで3億9000万ドルを購入という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：BlackRockはビットコインとイーサリアムを3億9000万ドル相当購入し、主要な機関投資家としての地位を強化しました。同社の暗号資産ポートフォリオは2024年のビットコインETF導入後、急速に拡大しています。数兆ドルの資産を運用する米国の大手投資運用会社BlackRockは金曜日に3億9000万ドル相当のビットコインとイーサリアムを購入し、デジタル資産への積極的な拡大を続けています。この最新の買収により、同社が暗号資産ETFの提供を開始して以来急速に成長してきた暗号資産保有高がさらに増加しました。この投資運用大手は2024年初頭の現物ビットコインETF承認後、現在約76万5000BTCを保有しています。BlackRockのデジタル資産ポートフォリオの成長は、従来の金融機関が上場投資信託を通じてポートフォリオの一部を暗号資産に配分する傾向が高まっているという、より広範な機関投資家の採用トレンドを反映しています。暗号資産投資商品の立ち上げ以来、BlackRockはビットコインとイーサリアム保有で数十億ドルの価値を蓄積し、この分野における最大の機関投資家の一つとしての地位を確立しています。出典：https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/
BTC
$121,651.74
-1.38%
COM
$0.011197
+2.83%
MAJOR
$0.11868
-2.41%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 13:21
共有
カルダノ財団とトークンターミナルが機関カバレッジ契約を締結
カルダノ財団はToken Terminalと提携し、プロの投資家に30万以上のネイティブトークンに関する機関グレードの分析を提供します。
TOKEN
$0.01233
-2.52%
SIGN
$0.06222
-4.26%
共有
Blockchainreporter
2025/09/20 13:00
共有
ETH、BTC、SOLにおいて1億5300万ドル以上のロングポジションが清算される
記事「ETH、BTC、SOLにわたり1億5300万ドル以上のロングポジションが一掃される」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模な暗号資産の清算：ETH、BTC、SOLにわたり1億5300万ドル以上のロングポジションが一掃される コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 大規模な暗号資産の清算：ETH、BTC、SOLにわたり1億5300万ドル以上のロングポジションが一掃される 出典: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/
SOL
$221.39
-3.38%
BTC
$121,651.74
-1.38%
COM
$0.011197
+2.83%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:45
共有
注目すべき現物ビットコインETFは2億2270万ドルの入金急増を記録、ブラックロックがリード
投稿「注目の現物ビットコインETFが2億2270万ドルの入金急増、ブラックロックがリード」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。注目の現物ビットコインETFが2億2270万ドルの入金急増、ブラックロックがリード コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 注目の現物ビットコインETFが2億2270万ドルの入金急増、ブラックロックがリード 出典: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-inflow-5/
COM
$0.011197
+2.83%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:33
共有
Backed By CZ, Aster Token Ignites With 1,650% First-Day Rally
CZが支援するAsterトークン、初日に1,650%の急騰を記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかし、クリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、ライフスタイルなのです。昼間は、暗号資産市場の絶えず変化する潮流をナビゲートし、経験豊富な編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがスリープモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学問の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情は、データエンジニアリング企業での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利は数ヶ月分のワンちゃんと子猫のおやつを購入する資金となりました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後、クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に、彼はフィリピンの故郷の地元ニュース大手に10年間落ち着き、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、その後、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは物語と混ざり合った宝探しのようでした - まさに彼の得意分野です！そこで、彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表しています）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの悪魔で...
1
$0.006222
-3.74%
STUFF
$0.00394
-4.13%
MODE
$0.001208
-6.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:20
共有
Valour、LSEにビットコイン・ステーキングETPを上場し、投資家に年間利回りを提供
Valour、年間利回りを提供する「ビットコインステーキングETP」をLSEで発表 Valour Digital Securities（DeFi Technologies（DEFT）の子会社）は、ロンドン証券取引所でビットコイン BTC$115,538.78 ステーキング上場投資商品（ETP）を発表し、約1年前にドイツで取引を開始した商品の展開を拡大しました。1Valour Bitcoin Physical Staking（1VBS）商品は、プロおよび機関投資家にビットコインへのエクスポージャーと追加の1.4%の年間ステーキング利回りを提供し、2024年11月5日からドイツ取引所のXetraプラットフォームで利用可能になっています。現在、複数の欧州取引所で取引されています。各一単位はCopperによってコールドストレージで保管されているビットコインと1:1で裏付けられています。利回りは純資産価値（NAV）に追加され、権利や参考価格とともに毎日公表されます。DeFi Technologiesの株価はナスダック取引の序盤で3.12%下落し、2.63ドルとなりました。現在の英国の規則では、ロンドン上場の新しいETPへのアクセスはプロの投資家に限定されています。個人投資家は、金融行動監視機構（FCA）の規則に基づき、10月8日からLSEなどの認可された投資取引所で暗号資産上場投資証券（ETN）にアクセスできるようになります。 出典: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/19/valour-debuts-bitcoin-staking-etp-on-london-stock-exchange-in-move-outside-mainland-europe
1
$0.006222
-3.74%
K
$0.0599
-8.96%
U
$0.009645
-2.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 11:35
共有
2024年ビットコインの最高値を的中させた専門家が208,000ドルの新たな強気予測を発表
「2024年のビットコインの最高値を的中させた専門家が208,000ドルという新たな強気予測を発表」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jake Simmonsは、献身的な暗号資産ジャーナリストで、2016年にビットコインについて初めて学んで以来、熱心に取り組んできました。NewsBTC.comとBitcoinist.comでの幅広い活動を通じて、Jakeは暗号資産コミュニティで信頼される声となり、初心者からベテランまで、この動的な分野への深い理解へと導いています。彼の使命はシンプルながらも深遠です：ビットコインと暗号資産の神秘性を解き明かし、誰もがアクセスできるようにすることです。2017年に情報システムの学位を取得した直後からビットコインと暗号資産の分野でのプロフェッショナルなキャリアを始めたJakeは、業界に没頭してきました。Jakeは2022年後半にNewsBTC Groupに加わりました。彼の教育的背景は、複雑なトピックを分析し、理解しやすい形式で提示するために必要な技術的能力と分析スキルを提供しています。ビットコインに興味を持つカジュアルな読者であれ、最新の市場動向を把握しようとする投資家であれ、Jakeの洞察は、複雑なテクノロジーと日常的な使用の間のギャップを埋める貴重な視点を提供します。Jakeは単なる技術トレンドのレポーターではなく、従来の法定通貨に対するビットコインの変革的可能性を固く信じています。彼にとって、現在の金融システムは、無制限の政府の行動と欠陥のあるケインズ経済政策によって混沌の縁に立たされています。オーストリア学派の経済学の原則から、Jakeはビットコインを単なるデジタル資産としてではなく、失敗している通貨システムを修正するための重要なステップとして見ています。彼のリバタリアンの見解は、教会が国家から分離されたように、お金も政府の管理から解放されるべきだという彼の立場を強化しています。Jakeにとって、ビットコインは単なる投資以上のものであり、平和的な革命です。彼は、ビットコインが将来の世代のために持続可能で責任ある金融フレームワークを育む未来を描いています。彼の提唱は反対ではなく...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:53
共有
Coral FinanceとGATAがDeFiとAIを融合してイノベーションを加速
GATAとのパートナーシップにより、Coral FinanceはAIと分散型金融（DeFi）における両社の専門知識を組み合わせ、金融イノベーションを推進する予定です。
GATA
$0.0356
-12.03%
DEFI
$0.001695
-4.88%
AI
$0.121
-6.49%
共有
Blockchainreporter
2025/09/20 10:15
共有
香港の暗号資産詐欺で高齢男性が330万ドルを失う
詳細: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
COM
$0.011197
+2.83%
MAN
$0.00667
-4.16%
KONG
$0.00873
+0.80%
共有
Coinstats
2025/09/20 09:40
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰