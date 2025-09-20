MEXC 取引所
/
/
ビットコインは退屈になる、とセイラー氏がETF資金流入の中で主張
ビットコインは退屈になると、ETF資金流入の中でセイラーが主張 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。主なポイント：マイケル・セイラーは価格のボラティリティが低下するにつれてビットコインは退屈に感じられるようになると述べています。ビットコインETFは9月19日に2億2300万ドルを集め、ブラックロックがリードしています。アルトコインのローテーションは減速し、注目はビットコインに戻っています。 MicroStrategy会長のマイケル・セイラーによると、ビットコインはその興奮を失いつつあるかもしれません。大手機関が市場に参入するにつれ、かつてビットコインを特徴づけていた極端な価格のボラティリティが徐々に薄れ始めています。 「メガ機関が安心して市場に参入し規模を拡大できるように、ボラティリティが減少することが望ましい」とセイラーはCoin Storiesポッドキャストで述べました。しかし彼は、これが「難問」であることを認めています。ボラティリティの低下はビットコインを強くする一方で、興奮も減少させます。 「彼らは大きな高揚感を味わった後、今はアドレナリンが切れて少し弱気になっている」と彼は付け加えました。 ニュートラルな状態で停滞するビットコイン ビットコインは8月14日に124,100ドルの過去最高値を記録しましたが、その後冷え込み、現在は約115,760ドルで取引されています。アーサー・ヘイズのように、今年中に250,000ドルまで急上昇する可能性があると考える人もおり、2025年に購入すべき最良のコインの一つとなっています。一方で、より緩やかな上昇や急激な下落を予想する人もいます。市場は明らかに二分されています。 今週初めの連邦準備制度理事会による4.50%から4.25%への25ベーシスポイントの利下げ後、ビットコインは115,000ドルでサポートを見つけました。この暗号資産は過去1年間で82%上昇しており、新たな過去最高値を目指すには117,000ドルを突破する必要があります。 機関投資家の参入 9月19日、米国の現物ビットコインETFは2億2300万ドルを生み出し、そのほぼすべてがブラックロックのIBITに流れ込みました。イーサリアムETFもブラックロックのETHAに牽引され活発な動きを見せました。 9月19日、米国の現物ビットコインETFは2億2300万ドルの純流入を記録し、ブラックロックのIBITのみが2億4600万ドルの流入を記録しました。現物イーサリアムETFは4775万ドルの純流入を記録し、これはブラックロックのETHAが記録した1億4400万ドルによってのみ牽引されました...
$0.009645
$0.0004024
$0.011197
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:21
アンカレッジ・デジタルの連邦準備制度メインアカウント取得への挑戦
投稿「Anchorage Digitalの連邦準備銀行メインのアカウント取得への挑戦」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要：Anchorage Digitalの連邦準備銀行メインのアカウント取得への挑戦 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 重要：Anchorage Digitalの連邦準備銀行メインのアカウント取得への挑戦 出典：https://bitcoinworld.co.in/anchorage-fed-master-account/
$0.011197
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:15
今すぐ買うべき最高のミームコイン：2025年に世代を超えた富を築くためのトップ5の選択
2025年もミームコインはトレーダーが[...]で高成長を求めるため、投資家の間で人気を維持している
$0.000096
$0.0042
Coinstats
2025/09/20 15:15
「アメリカの売国行為」：トランプ家と関連のあるワールド・リバティー、米国の敵対国との取引で非難される
「アメリカン・セルアウト」：トランプ家と関連するワールド・リバティが米国の敵対国との取引で非難される」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンD.C.を拠点とする監視団体Accountable.usは、トランプ家と関連するワールド・リバティ・フィナンシャルが北朝鮮、イラン、ロシアに関連する制裁対象団体にトークンを販売したと非難しています。ロシアとイランとの関係が疑われる ワシントンD.C.を拠点とする監視団体Accountable.usは、トランプ家と関連するワールド・リバティ・フィナンシャル社が何十万ものWLFIトークンを[...]に販売したと非難しています。出典：https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/
$0.16128
$0.03222
$7.542
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 15:05
サイラーがBTC価格動向における重要な転換を予測する理由
なぜセイラーがBTC価格動向における重要な転換を予測するのかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン機関投資家の採用：なぜセイラーがBTC価格動向における重要な転換を予測するのか コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン機関投資家の採用：なぜセイラーがBTC価格動向における重要な転換を予測するのか 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-saylor/
$121,651.73
$0.011197
$0.00000003055
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 14:45
米国デジタル資産ディレクターが戦略的ビットコイン備蓄の創設を「最優先事項」と呼ぶ中、今買うべき3つのコイン
米国デジタル資産ディレクターがビットコイン戦略備蓄の創設を「最優先事項」と呼ぶ中、今買うべき3つのコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月20日 | 09:20 米国の政策における最近の転換点として、大統領のデジタル資産顧問評議会のディレクターであるパトリック・ウィットがビットコイン戦略備蓄の創設を最優先事項と確認したことは、デジタル資産が機関投資家による受け入れの新たな段階に入っていることを示唆しています。この変化は、市場がユーティリティ、コンプライアンスルール、コミュニティの強さを兼ね備えた資産に焦点を広げることを示唆しています。その文脈の中で、現在魅力的な事例を提示する可能性のある3つのコインがあります：Little Pepe（LILPEPE）、Sei（SEI）、そしてRipple（XRP）です。Little Pepeは現在プリセールのステージ13にあり、価格は0.0022ドルで、全ステージで2530万ドル以上を調達し、156億以上のトークンを販売しています。これらの数字は強い需要を示しています。これまでのプリセールステージは急速に完売し、コミュニティの勢いを示しています。このプロジェクトは、ミーム文化に特化したイーサリアムブロックチェーン互換のレイヤー2ブロックチェーンを構築しており、ほぼゼロのガス料金、スナイパーボット対策、ゼロの取引税などの機能を備えています。これらの機能により、ネットワークの混雑や操作によってユーザー体験が低下した際に従来のミームコインが直面した多くの落とし穴を回避できる可能性があります。Little Pepeの成長のタイミングは、デジタル資産に対する機関投資家の関心と一致しています。政府がビットコイン保有を正式化する意向を示す中、スケーラビリティ、公平性、強力なトケノミクスを提供するように構築された資産は相対的な優位性を得る可能性があります。Little Pepeは、中央集権型取引所への上場、チェーン上のミームローンチパッド、ガバナンスとステーキング報酬へのロードマップを持っています。これらの基本要素は、潜在性のあるコインを購入しようとする投資家にとってLittle Pepeを魅力的な選択肢にしています。ビットコインのような資産が国家の準備金や政策フレームワークに統合されるにつれ、分散化を損なうことなくスケーラブルなパフォーマンスを提供するブロックチェーンはより注目を集める可能性があります。Seiのアーキテクチャは、混雑したチェーンや遅いコンセンサスメカニズムの代替を求める開発者や機関にとって魅力的かもしれません。Seiは...
$2.893
$0.2796
$0.009645
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 14:28
BTCの無期限先物ロング/ショート比率に関する重要な洞察を明らかに
投稿「重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率の洞察を明らかに」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率の洞察を明らかに コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率の洞察を明らかに 出典: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-6/
$121,651.73
$0.011197
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 14:27
イーサリアムの供給量が減少する中、ホエールが蓄積
イーサリアム（ETH）の供給動態は大きな変化を遂げており、一般に「クジラ」として知られる大口投資家による蓄積が顕著に増加しています。オンチェーンデータによると、これらの蓄積アドレスが保有するETHの量は2025年6月以降、約1300万ETHから約2800万ETHへと2倍以上に増加しています。この積極的な... 続きを読む「イーサリアムの供給量が減少する中、クジラが蓄積」この投稿「イーサリアムの供給量が減少する中、クジラが蓄積」は、Cryptoknowmics-暗号資産ニュースおよびメディアプラットフォームに最初に掲載されました。
$0.03364
$0.091
$4,375.92
Coinstats
2025/09/20 14:25
5年であなたを億万長者にする可能性のあるトップ3アルトコイン
すべての暗号資産サイクルには驚きがあります。あるシーズンでは、ビットコインとイーサリアムが市場を定義しました。次のシーズンでは、[...] 「5年であなたを億万長者にする可能性のあるトップ3アルトコイン」の記事がCoindooに最初に掲載されました。
$0.000096
Coindoo
2025/09/20 14:00
CFTC、仮想通貨監視の主要ポストにJPモルガンとフランクリン・テンプルトンの幹部を起用
CFTCは暗号資産監視における支配力を強化し、強力な新リーダーシップのもとで規制戦略を磨きながら、エリート金融幹部を諮問機関に任命しています。CFTCはJPモルガンとフランクリン・テンプルトン幹部を先頭に暗号資産戦略を推進 米国商品先物取引委員会（CFTC）は9月19日、グローバル[…]の新メンバーを発表しました
$0.009645
$0.0002187
Coinstats
2025/09/20 12:30
