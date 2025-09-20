ビットコインは退屈になる、とセイラー氏がETF資金流入の中で主張

ビットコインは退屈になると、ETF資金流入の中でセイラーが主張 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。主なポイント：マイケル・セイラーは価格のボラティリティが低下するにつれてビットコインは退屈に感じられるようになると述べています。ビットコインETFは9月19日に2億2300万ドルを集め、ブラックロックがリードしています。アルトコインのローテーションは減速し、注目はビットコインに戻っています。 MicroStrategy会長のマイケル・セイラーによると、ビットコインはその興奮を失いつつあるかもしれません。大手機関が市場に参入するにつれ、かつてビットコインを特徴づけていた極端な価格のボラティリティが徐々に薄れ始めています。 「メガ機関が安心して市場に参入し規模を拡大できるように、ボラティリティが減少することが望ましい」とセイラーはCoin Storiesポッドキャストで述べました。しかし彼は、これが「難問」であることを認めています。ボラティリティの低下はビットコインを強くする一方で、興奮も減少させます。 「彼らは大きな高揚感を味わった後、今はアドレナリンが切れて少し弱気になっている」と彼は付け加えました。 ニュートラルな状態で停滞するビットコイン ビットコインは8月14日に124,100ドルの過去最高値を記録しましたが、その後冷え込み、現在は約115,760ドルで取引されています。アーサー・ヘイズのように、今年中に250,000ドルまで急上昇する可能性があると考える人もおり、2025年に購入すべき最良のコインの一つとなっています。一方で、より緩やかな上昇や急激な下落を予想する人もいます。市場は明らかに二分されています。 今週初めの連邦準備制度理事会による4.50%から4.25%への25ベーシスポイントの利下げ後、ビットコインは115,000ドルでサポートを見つけました。この暗号資産は過去1年間で82%上昇しており、新たな過去最高値を目指すには117,000ドルを突破する必要があります。 機関投資家の参入 9月19日、米国の現物ビットコインETFは2億2300万ドルを生み出し、そのほぼすべてがブラックロックのIBITに流れ込みました。イーサリアムETFもブラックロックのETHAに牽引され活発な動きを見せました。 9月19日、米国の現物ビットコインETFは2億2300万ドルの純流入を記録し、ブラックロックのIBITのみが2億4600万ドルの流入を記録しました。現物イーサリアムETFは4775万ドルの純流入を記録し、これはブラックロックのETHAが記録した1億4400万ドルによってのみ牽引されました...