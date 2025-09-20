MEXC 取引所
ビットコインはS&P 500インデックスを上回るか？「永遠に」とマイケル・セイラー氏
ビットコインはS&P 500指数を上回るか？「永遠に」とマイケル・セイラー氏が発言 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近のビットコインニュースでは、ストラテジーのCEOであるマイケル・セイラー氏が再びビットコイン（BTC USD）の将来について大胆な主張をしました。彼はビットコインがS&P 500を「永遠に」上回るパフォーマンスを示すと述べました。彼によれば、この指数は最大の暗号資産と比較すると毎年約29%の価値を失うとのことです。セイラー氏は声明の中で、ビットコインの長期投資としての強みを強調しました。彼は、その固定供給量とグローバルな採用が今後も価値を高め続けると信じています。一方で、S&P 500のような伝統的な指数は追いつくのに苦労するだろうと主張しています。ビットコインニュース：なぜそれは「デジタル資本」でS&P 500より強いのか Coin Storiesとのインタビューで、マイクロストラテジーの会長であるマイケル・セイラー氏は、ビットコインが独自のデジタル投資手段であると説明しました。彼によれば、それは伝統的な資産よりもはるかに速く価値が成長するとのことです。セイラー氏はS&P 500の平均リターンが投資成長の標準的な指標として扱われることが多いと指摘しました。しかし、彼はビットコイン（BTC USD）が一貫してこのベンチマークを上回っていることを強調しました。この違いは明確なパフォーマンスギャップを浮き彫りにしていると彼は述べました。このため、セイラー氏は大きな金融シフトが起きていると考えています。彼はビットコインが投資家にとって優れた選択肢として台頭していると主張し、これは最近のニュースで見られるように、ますます人気のある意見となっています。彼の見解では、ビットコインは伝統的な資産と比較してより強力な担保資産としても機能します。彼の見解では、ビットコインの着実な価値上昇により、投資家はこの資産に裏付けられた新しい形態の信用を創出する機会を得ることができます。彼はビットコインを担保とした融資がより長く続き、より高いリターンをもたらし、グローバル金融を再形成する可能性があると説明しました。マイケル・セイラー氏はまた、この視点が政策議論における彼の役割に影響を与えたことを強調しました。最近、彼は他の暗号資産業界の幹部と会議に参加し、ビットコイン戦略備蓄法案を支持しました。さらに、彼はビットコインの信頼性と伝統的な通貨の弱さを比較しました。彼は主張しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:34
ドージコイン価格予測：ETF動向とサイクルブレイクアウトの出会い：
この投稿「ETF動向とサイクルブレイクアウトが出会うドージコイン価格予測：」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコイン価格は現在、4%の日次下落後、0.2641ドルで取引されており、時価総額は約398.9億ドルです。市場構造は、この資産が2017年と2021年に観察された周期的な動きを反映し続けていることを示しており、長期のレンジ相場の後に強い上昇が続きました。2025年のサイクルが同様のセットアップを示す中、アナリストたちは同じパターンが再び展開するかどうかを注視しています。ドージコイン価格の動き：サイクル再テストがブレイクアウトの可能性を示す ドージコイン価格は、2017年、2021年、そして現在の2025年の新たなサイクルが主要な転換点となる、認識可能な長期サイクルで動き続けています。Xプラットフォームのアナリストによると、2017年の上昇はレンジ相場の後に始まり、DOGEを0.0002ドル未満から0.017ドル近くのピークまで押し上げました。2021年のサイクルはこの爆発的な上昇を反映し、価格は約0.0022ドルから0.70ドル以上の高値まで急騰しました。両方の上昇は50 EMAが価格を下回る中で展開され、ブレイクアウト中の強い上昇条件を強化しました。 現在の2025年サイクルでは、ドージコインはすでに0.26ドル付近の下降トレンドラインを再テストし、再び50 EMAを上回っています。この構造的な整列は、以前の放物線的な急騰に先立つ基盤を反映しており、継続の可能性を強化しています。同じアナリストは、パターンが維持されれば、予想されるブレイクアウトが1ドルを超えて拡大する可能性があると示唆しています。ドージコインは上位のミームコインの中でランク付けされており、その周期的なリズムは、もう一つの歴史的な動きを指し示す長期DOGE価格予測を提供しています。したがって、現在の状況は以前の上昇のセットアップを反映し、今後数ヶ月の期待を高めています。 DOGE/USD 1ヶ月チャート（出典：X） グレースケールのDOGE ETF入札：機関投資家の関心と高まる楽観論が出会う グレースケールがドージコイン・トラストをティッカーGDOGのETFに転換するための修正S-1申請は、この資産の将来に関する新たな議論を引き起こしました。承認されれば、このETFはNYSE Arcaで取引され、コインベースがプライムブローカーとカストディアンを務めることになります。この一歩は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:02
ビットコインは今週末ついにギャップを作るのでしょうか？
ビットコイン価格は現在比較的穏やかに動いていますが、週末にはすぐに変わる可能性があります。ビットコインの価格は現在$115,900で、24時間前と比較して0.85%のわずかな下落です。取引量は$344億とまだかなり活発ですが...記事「ビットコインは今週末ついにギャップを作るのか？」はBlockchain Storiesで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/20 17:33
ビットコイン $BTC が $115,440 のサポートラインを失うと今後トラブルの予兆となる可能性
詳細: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/
Coinstats
2025/09/20 17:16
ブロックチェーン革命は目に見えないものであるべきです
ブロックチェーン革命は目に見えないものであるべきという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示：ここで表明されている見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。お金に関しては、最終的にすべての人が同じ基本的なニーズを持っています：安全かつ簡単に貯蓄し、送金し、使用できる必要があります。しかし、2025年になっても、何十億もの人々が正式な金融システムから取り残されています。これは新興市場だけでなく、皮肉なことに世界の主要国でも起こっています。要約：先進国市場では何千万人もの人々が十分な銀行サービスを受けられていませんが、ブロックチェーンは貧弱なUXと複雑さのため、実用的な日常のソリューションをまだ提供できていません。採用は親しみやすさにかかっています — ブラジルのNubank、フィリピンのGCash、テレグラムのTON決済などの成功モデルは、シンプルで組み込まれ、日常の問題を解決する技術を人々が受け入れることを示しています。ブロックチェーンはイデオロギーよりも実用性を優先する必要があります — エルサルバドルのビットコイン実験のような不器用な展開はリスクを示していますが、ステーブルコインやトークン化された資産は使いやすさと信頼への明確な道を提供します。大規模な採用にはシンプルさが必要です — 暗号資産は既存のアプリと同じくらい簡単になり、貯蓄、送金、支出を自然にする必要があります。そうでなければ、ブロックチェーンは何十年もニッチな存在にとどまるリスクがあります。最近の調査によると、北米だけでも3,600万人以上の消費者が十分な銀行サービスを受けられておらず、英国では2,020万人以上の成人がサービス不足の状態にあります。インフラの不足や銀行への不信感が原因であれ、この金融排除は経済的流動性を阻害し、基本的な機会へのアクセスを制限し続けています。多くの人々はまだブロックチェーンを革命的なソリューションと見なし、世界により速く、より安く、国境のない金融サービスを提供すると考えています。しかし実際には、私たちは日常のユーザーに対するその約束をまだ果たしていません。今日、暗号資産とより広くブロックチェーンは、価値を抽出するための投機的な方法として認識されており、むしろ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 17:15
Snowball MoneyとENIがスケーラブルで企業グレードのWeb3導入の基盤を整える
Snowball MoneyとENIは、オンチェーンの評判を高め、グローバルレベルでスケーラブルな企業グレードのWeb3採用を推進するために、アイデンティティを簡素化する予定です。
Blockchainreporter
2025/09/20 17:00
バンクーバー消防士のメンタルヘルス基金がビットコインを受け入れる予定
バンクーバー消防士のメンタルヘルス基金がビットコインを受け入れることを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。バンクーバー市長のケン・シム氏は、消防士のメンタルヘルスを支援するための基金を立ち上げました。新たな発表によると、バンクーバー消防士チャリティが管理するこの基金は、現金寄付とデジタル資産、特にビットコインの両方を受け入れる予定です。市長事務所から発表された声明によると、この取り組みはカナダ精神保健協会が発表した数字に基づいており、消防士の自殺率は一般市民よりも30％高く、これは彼らが職務中に直面するトラウマが原因であるとしています。「現在までに、寄付者はこの基金に合計3.5ビットコイン（約55万カナダドル相当）を寄付することを約束しています」と市長事務所の声明は述べています。バンクーバー市長が消防士メンタルヘルス基金を提案当初、バンクーバー消防士チャリティは先週の募金活動で約270万カナダドルを集めていました。シム市長はこの募金活動中に基金について発表し、それがどのように被害者を支援するかを聴衆に説明しました。市長事務所によると、これらの寄付は集められた資金に追加され、バンクーバーの消防士の間でのメンタルヘルス問題の被害者を支援するために大きく貢献するとのことです。バンクーバー消防士チャリティのエグゼクティブディレクター、エリック・ヒメルマン氏は、組織は資金を有意義に配分するために最善を尽くすと述べました。「苦しんでいる消防士へのメンタルヘルス支援を提供するためのあらゆる資金と認識は、かつてないほど感謝され、必要とされています」と彼は付け加えました。スタッフによる報告書は今秋に提出される予定です。この取り組みは、暗号資産市場のボラティリティが高まっている時期に行われています。Cryptopolitanが以前に報じたように、連邦準備制度理事会は最近2025年の最初の利下げを発表し、アナリストや専門家はこれが短期的に弱気相場を引き起こす可能性があると推測しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:58
EUがデジタルユーロのロードマップを確定し、米国の決済支配に挑戦
欧州連合はデジタルユーロの計画を進めており、主な目標はブロックが外国の金融システムへの依存度を減らすことを支援することです。EUがデジタルユーロのロードマップを承認 欧州連合（EU）の財務相たちは、中央銀行デジタル通貨（CBDC）として意図されたデジタルユーロのロードマップに合意しました[…]
Coinstats
2025/09/20 16:30
Metamaskトークンは「より早く登場する」とConsensys創設者が確認
メタマスクはウォレット間の覇権争いの中で激しい競争に直面しています。
Coinstats
2025/09/20 16:30
トレーダーはShiba Inu予測を放棄し、Pepetoプレセールの100倍の潜在的利益へと方向転換
しかし、2025年のシバイヌ価格予測については、質問はシンプルです：伝説はまだ道なのか、それとも新しい領域を探る時なのでしょうか？
The Cryptonomist
2025/09/20 15:00
