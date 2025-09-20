ビットコインはS&P 500インデックスを上回るか？「永遠に」とマイケル・セイラー氏

ビットコインはS&P 500指数を上回るか？「永遠に」とマイケル・セイラー氏が発言 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近のビットコインニュースでは、ストラテジーのCEOであるマイケル・セイラー氏が再びビットコイン（BTC USD）の将来について大胆な主張をしました。彼はビットコインがS&P 500を「永遠に」上回るパフォーマンスを示すと述べました。彼によれば、この指数は最大の暗号資産と比較すると毎年約29%の価値を失うとのことです。セイラー氏は声明の中で、ビットコインの長期投資としての強みを強調しました。彼は、その固定供給量とグローバルな採用が今後も価値を高め続けると信じています。一方で、S&P 500のような伝統的な指数は追いつくのに苦労するだろうと主張しています。ビットコインニュース：なぜそれは「デジタル資本」でS&P 500より強いのか Coin Storiesとのインタビューで、マイクロストラテジーの会長であるマイケル・セイラー氏は、ビットコインが独自のデジタル投資手段であると説明しました。彼によれば、それは伝統的な資産よりもはるかに速く価値が成長するとのことです。セイラー氏はS&P 500の平均リターンが投資成長の標準的な指標として扱われることが多いと指摘しました。しかし、彼はビットコイン（BTC USD）が一貫してこのベンチマークを上回っていることを強調しました。この違いは明確なパフォーマンスギャップを浮き彫りにしていると彼は述べました。このため、セイラー氏は大きな金融シフトが起きていると考えています。彼はビットコインが投資家にとって優れた選択肢として台頭していると主張し、これは最近のニュースで見られるように、ますます人気のある意見となっています。彼の見解では、ビットコインは伝統的な資産と比較してより強力な担保資産としても機能します。彼の見解では、ビットコインの着実な価値上昇により、投資家はこの資産に裏付けられた新しい形態の信用を創出する機会を得ることができます。彼はビットコインを担保とした融資がより長く続き、より高いリターンをもたらし、グローバル金融を再形成する可能性があると説明しました。マイケル・セイラー氏はまた、この視点が政策議論における彼の役割に影響を与えたことを強調しました。最近、彼は他の暗号資産業界の幹部と会議に参加し、ビットコイン戦略備蓄法案を支持しました。さらに、彼はビットコインの信頼性と伝統的な通貨の弱さを比較しました。彼は主張しました...