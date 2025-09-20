ビットコインポリシーの勢いが高まる中、CLARITY法案が支持を獲得

ビットコイン政策のモメンタムが高まる中、CLARITY法案が支持を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国における暗号資産規制は2026年の中間選挙を前にモメンタムを獲得しています。Satoshi Action Fundの最高経営責任者は、暗号資産採用の見通しを変える可能性のある大規模なビットコイン発表を約束しました。Clarity法案はすでに民主党上院議員から必要最低限の支持を受けています。米国での暗号資産規制は2026年の中間選挙に向けて加速しています。Dennis Porterが率いるSatoshi Action Fundは、ワシントンD.C.でのロビー活動を強化し、議員にCLARITY法案を優先するよう働きかけています。Porterはまた、来週「大規模な」ビットコイン発表があると予告しました。彼はこれが米国でのビットコイン採用の推移を変える可能性があると主張しています。業界の声はトレーダーに注意深く見守るよう促しています。Averlizの会長Benjamin Aaron Semcheeは、政策の変化が市場に迅速に影響を与える可能性があることを強調し、Porterの呼びかけに注目する価値があると支持者に伝えました。ワシントンD.C.からはどのような暗号資産規制が期待されているのでしょうか？GENIUS法に基づく構築 米国の議員は、支払い手段としてのステーブルコインに焦点を当てたGENIUS法を可決するために両党から集まりました。国の労働データが弱さを示す中、議員たちは新しい高給の仕事を創出するために、これまで以上に新興技術を活用することに熱心です。CLARITY法に対する超党派の推進 現在、暗号資産市場構造のルールを刷新することを目指すCLARITY法の背後にモメンタムがあります。金曜日、Ruben Gallego上院議員が率いる12人の民主党上院議員は、党派を超えて協力する意向を再確認しました。「この規模の法案では通常のことですが、共和党の同僚が超党派の起草プロセスに同意することを望んでいます。この問題について迅速に前進するという共通の関心を考えると、真の協力を可能にするための合理的な要求に同意してくれることを望んでいます」と民主党上院議員は述べました。関連：Ray Dalioは米国の債務による「経済的心臓発作」を警告し、...