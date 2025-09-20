MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
暗号資産ニュース
GBP/USDは「キングダラー」からの強い圧力を受けている
「キングダラー」からの強い圧力を受けるGBP/USD」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FRB後に「キングダラー」が力を取り戻し、GBP/USDは1.3500を下回る 金曜日、英ポンド（GBP）は「キングダラー」から強い圧力を受け、米国の予定表がなく連邦準備制度理事会（FRB）当局者のニュースワイヤーのみの中でも0.52%下落しています。英国のデータは好調だったものの、小売売上高においてポンドを下支えすることはできませんでした。GBP/USDは1.3482で取引されています。市場心理は、金曜日に満期を迎える四重魔女オプションの中で混在しており、米国株式市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。米ドルは水曜日のFRBの金融政策決定後、3年ぶりの安値から回復しました。続きを読む... 英ポンド、英国の財政懸念の高まりで下落、FRBデイリー氏の発言に注目 金曜日、英ポンド（GBP）は主要通貨に対して急落しています。8月の公共部門借入の急増の中、長期英国債利回りが急上昇しているためです。30年物英国債利回りは1%以上上昇し、5.50%近くまで上昇しています。データによると、公共部門の純借入は180億ポンドに達し、5年間で最も高い月間数値となりました。エコノミストらは政府借入が128億ポンドとかなり低くなると予想していました。続きを読む... GBP/USDはレンジ取引フェーズに移行 - UOBグループ 英ポンド（GBP）はレンジ取引フェーズに移行しています。基調が弱まっていることから、まず1.3470/1.3650レンジの下限をテストする可能性が高いとUOBグループのFXアナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアは指摘しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:18
7月の小売売上高が弱いにもかかわらずカナダドルは堅調
カナダドルは7月の小売売上高の弱さにもかかわらず堅調 この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カナダドルは7月の小売売上高が弱かったにもかかわらず強さを示し、USD/CADは1.3800の水準を維持できず下落しています。カナダの家計支出は7月に弱まり、小売売上高は0.8%下落、自動車を除く売上高は1.2%下落しました。米ドルインデックスは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の慎重な指針の後も底堅い需要に支えられ、6日間の高値付近を維持しています。カナダドル（CAD）は金曜日に米ドル（USD）に対して強さを示し、USD/CADはより強いグリーンバックと軟調な小売売上高データにもかかわらず、2日間の上昇傾向を断ち切り、日中の損失を縮小しています。執筆時点で、このペアは1.3778付近で取引されており、強気筋が1.3800の心理的な水準を上回るモメンタムを維持できなかったため、日中高値の1.3825から下落しています。一方、6つの主要通貨に対するグリーンバックの価値を測定する米ドルインデックス（DXY）は、FRB後の反発を維持し、97.63付近の6日間の高値近くで取引されています。カナダ統計局は、7月の小売売上高が前月比0.8%下落したと報告し、これは予想通りで、6月は1.5%から1.6%に上方修正されました。自動車を除く売上高は1.2%減少し、予想の-0.7%よりも大幅な下落となりましたが、前月は1.9%から2.2%に上方修正されました。これらの数字は国内需要の軟化を示し、力強い第2四半期後の消費者支出のモメンタムに関する懸念を高めています。この発表は今週の主要中央銀行の決定に続くものです。カナダ銀行（BoC）は政策金利を25ベーシスポイント引き下げて2.50%としました。政策立案者は成長の鈍化、輸出の弱さ、労働市場の亀裂を緩和の正当化理由として挙げました。ティフ・マクレム総裁は「リスクが高まれば」さらなる緩和の準備があると強調しました。オーバーナイト・インデックス・スワップは、10月29日の会合での追加利下げの可能性を約40%、12月までには約75%に上昇することを示唆しています。米連邦準備制度理事会（FRB）も金利を25ベーシスポイント引き下げ、目標を...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:00
ポーランド、ワルシャワ証券取引所でビットコインETFの波に参加
ポーランド、ワルシャワ証券取引所でビットコインETFの波に参入 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリストであり編集者で、文章を書くことと暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 22:40
Quantとそのトークン（QNT）のブロックチェーン非依存型アプローチ
QuantとそのQNTトークンのブロックチェーンに依存しないアプローチに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Quantは異なるブロックチェーンネットワーク間でのデジタル資産とデータのシームレスな交換とブロックチェーンインターオペラビリティを提供することを目指すブロックチェーンプロジェクトです。Coinidol.comによるQuantとそのネイティブ暗号通貨QNTの詳細な分析です。異なるブロックチェーン間のシームレスな相互作用 Quantの主な焦点は、様々なブロックチェーンネットワークが互いに通信しデータを共有できるようにする相互運用可能なネットワークの構築にあります。これにより、異なるブロックチェーン間でのデジタル資産とデータの転送が可能になります。 そのOverledger技術は、相互運用性ソリューションの基盤として機能します。Overledgerは異なるブロックチェーンと従来のシステム間のシームレスな相互作用を促進するように設計されています。Quantのネットワークはデジタル資産ゲートウェイとして機能し、異なるブロックチェーンネットワーク間でのトークンと資産の転送を可能にします。 そのために、Quantネットワーク上に構築されたマルチチェーンアプリケーション（MApps）が使用され、その相互運用性機能を活用してクロスチェーン相互作用とデータ共有を可能にします。 QNTはイーサリアムブロックチェーンに基づくQuantネットワークのネイティブユーティリティトークンです。Overledger技術へのアクセスと利用、ガバナンスへの参加、ネットワークサービスの支払いなど、Quantエコシステム内で様々な目的に使用されます。 現在、QNTは時価総額11億8000万ドルでトップ100の暗号資産に入っています。Quantプロジェクトはサプライチェーン管理、金融、ヘルスケアなどの実世界のユースケースに相互運用性ソリューションを統合するために、様々な組織や企業と協力しています。 免責事項。この記事は情報提供のみを目的としており、Coinidol.comによる推奨とみなされるべきではありません。提供されたデータは著者によって収集されたものであり、いかなる企業やトークン開発者によって後援されているものではありません。これらは暗号通貨の売買の推奨ではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 22:28
ビットコインポリシーの勢いが高まる中、CLARITY法案が支持を獲得
ビットコイン政策のモメンタムが高まる中、CLARITY法案が支持を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国における暗号資産規制は2026年の中間選挙を前にモメンタムを獲得しています。Satoshi Action Fundの最高経営責任者は、暗号資産採用の見通しを変える可能性のある大規模なビットコイン発表を約束しました。Clarity法案はすでに民主党上院議員から必要最低限の支持を受けています。米国での暗号資産規制は2026年の中間選挙に向けて加速しています。Dennis Porterが率いるSatoshi Action Fundは、ワシントンD.C.でのロビー活動を強化し、議員にCLARITY法案を優先するよう働きかけています。Porterはまた、来週「大規模な」ビットコイン発表があると予告しました。彼はこれが米国でのビットコイン採用の推移を変える可能性があると主張しています。業界の声はトレーダーに注意深く見守るよう促しています。Averlizの会長Benjamin Aaron Semcheeは、政策の変化が市場に迅速に影響を与える可能性があることを強調し、Porterの呼びかけに注目する価値があると支持者に伝えました。ワシントンD.C.からはどのような暗号資産規制が期待されているのでしょうか？GENIUS法に基づく構築 米国の議員は、支払い手段としてのステーブルコインに焦点を当てたGENIUS法を可決するために両党から集まりました。国の労働データが弱さを示す中、議員たちは新しい高給の仕事を創出するために、これまで以上に新興技術を活用することに熱心です。CLARITY法に対する超党派の推進 現在、暗号資産市場構造のルールを刷新することを目指すCLARITY法の背後にモメンタムがあります。金曜日、Ruben Gallego上院議員が率いる12人の民主党上院議員は、党派を超えて協力する意向を再確認しました。「この規模の法案では通常のことですが、共和党の同僚が超党派の起草プロセスに同意することを望んでいます。この問題について迅速に前進するという共通の関心を考えると、真の協力を可能にするための合理的な要求に同意してくれることを望んでいます」と民主党上院議員は述べました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 21:02
シルベスター・スタローン主演「タルサ・キング」シーズン3はいつから始まる？視聴方法
シルベスター・スタローンの「タ
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 20:45
ショートがロングを485 BTCで上回る
ショートポジションがロングポジションを485 BTC上回るという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイントレーダーはまだ弱気相場：ショートポジションがロングポジションを485 BTC上回る ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお受け取りいただくにはメールアドレスをご入力ください。Keshavは物理学の卒業生で、2021年6月からBitcoinistのライターとして勤務しています。彼は執筆に情熱を持ち、長年にわたって様々な分野での経験を積んできました。Keshavは暗号通貨市場に積極的な関心を持っており、特にオンチェーンデータ分析は彼が研究し執筆することを好む分野です。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-bearish-shorts-outweigh-longs-485-btc/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:59
ビットコインの驚異的な未来：2025年から2030年の価格予測を解き放つ
投稿「ビットコインの驚異的な未来：2025-2030年の価格予測を解き放つ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの驚異的な未来：2025-2030年の価格予測を解き放つ コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース ビットコインの驚異的な未来：2025-2030年の価格予測を解き放つ 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-forecast-2030/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:51
ビットコインの成熟化が重要な問題を提起
ビットコインイーサリアムニュース.comに「ビットコインの成熟が重要な疑問を提起」という記事が掲載されました。マイクロストラテジーの会長であるマイケル・セイラー氏は最近、ビットコインの価格推移に関する先見的な洞察を共有し、ボラティリティの低下が機関ユーザー様の関心を集める上で重要であると指摘しました。コインストーリーズポッドキャストで話すセイラー氏は、価格変動の減少は個人トレーダーにとっての興奮を減らす可能性があるものの、この移行はビットコインの成熟を示すものだと説明しました。続きを読む：ビットコインの成熟が重要な疑問を提起 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-maturation-raises-key-questions
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:41
ビットコイン・ハイパー 次に爆発する暗号通貨？
「Bitcoin Hyper：次に爆発する暗号資産？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 エコノミストがアルトシーズンと追加利下げを予測：Bitcoin Hyperは次に爆発する暗号資産？ ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 暗号資産ライターとして、ボグダンの責任は記事の調査・執筆と、政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、将来のビル・バーを目指しているようなものです。 テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられない分野など、同じくらい多くの分野での12年以上の執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。 PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場は自己管理の力について貴重な教訓を与えましたが、彼の執筆キャリア全体は自己啓発の実践でした、そして今もそうです。 現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中で、ビットコインとアルトコインはボグダンにとって最適な代替手段のように思えます。 ボグダンの最大の職業的成果は、Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したことの他に、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。 その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの価値を学びました。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/more-rate-cuts-will-trigger-alt-season-bitcoin-hyper-gains/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:20
