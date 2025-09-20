MEXC 取引所
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
今買うべき最高のアルトコイン：ドージコイン、HBARはウォッチリストで高順位だが、ある暗号資産が注目を集めている
ドージコインとHBARはトップピックスのままですが、Layer Brettの0.0058ドルのプレセール、685%のステーキングAPY、そしてバイラル成長により、アナリストたちが2025年に50倍に急騰すると見るブレイクアウトアルトコインとなっています。
ALTCOIN
TOP
LAYER
Blockchainreporter
2025/09/21 03:20
ドージコイン、H4 TDシーケンシャル買いシグナル後に0.28〜0.30ドルへの反発を狙う
暗号資産アナリストのAli Martinezは、Dogecoinの4時間チャートでTD Sequential「買い」シグナルを発見。DOGEは0.28〜0.30ドルに向けて反発する可能性があるか？価格分析と取引のヒントを紹介。
DOGE
ALI
TRADE
Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
トレーダーがビットコイン価格予測のためにChatGPTをテスト
トレーダーがビットコイン価格予測にChatGPTをテストという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ChatGPTは相対力指数（RSI）、MACD指標、MVRVインジケーターを与えられると、ビットコインの重要なレベルを反映します。トレーダーはBTC予測のためにChatGPTをテストしていますが、オンチェーンデータなしでの限界も指摘しています。AIは人間の市場判断と組み合わせるとデスクツールとして有望性を示しています。トレーダーたちは新たな疑問をテストし始めました：ChatGPTはビットコインの次の動きを予測できるのか？このモデルはブロックチェーンをスキャンしたりクジラのウォレットを追跡したりしませんが、クリーンなチャートと強力なインジケーターと組み合わせると、重要なレベルを反映することができます。 ChatGPTはどのようにビットコインの次の動きを予測できるのか？ 豊富なデータと専門家の分析でGPT-5に問いかける 結果は入力の質に左右されます。簡素なプロンプトは広範な回答を生み出します。RSI、MACD、MVRV比率などの詳細なフィードは、より鋭い予測を生み出します。その一例として、アナリストのAli Martinezがビットコインが$93,600への下落を避けるために$115,400を維持するとチャート化したケースがあります。そのチャートをChatGPTに通すと、同じレベルが返ってきました。ChatGPTのGPT-5モデルに異なるチャートを与え、ファンダメンタルズという新しいパラメータを導入すると、異なる予測が表示されました。次に、MVRVを取り除き、RSIとMACDのみを残したシナリオを作成したところ、弱気相場にバイアスがシフトし、弱いモメンタム指標が示されました。 トレーダーが実践に移す Xでは、トレーダーのprimedealerが積み重ねた移動平均線を持つ1分間のBTCチャートをモデルに投入しました。興味深いことに、ChatGPTはトレーダーに対し、BTC価格は強気よりも弱気センチメントが強いという予測を提供しました。 ChatGPTに1分チャートを分析して状況を報告できるか尋ねました...実際にかなり印象的です。市場が不明確に見えるときに、より高いタイムフレームのチャートでセンチメントをチェックするためにこれを使い始めるかもしれません。$BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 2025年9月19日 私たちがテストしたシナリオでは、ChatGPTは信号を発明しているわけではなく、アナリストのロジックを反映して与えられた信号を構造化していることが示されています。 限界は明らか ChatGPTは生のブロックチェーンにアクセスできません...
1
T
ECHO
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:08
ETHとBTCの保有者がFleetMiningクラウドマイニングを通じて安定した収入を求める
ETHとBTCの保有者がFleetMiningクラウドマイニングを通じてステーブルな収入を求めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     免責事項：以下の記事はスポンサー付きであり、その見解はZyCryptoのものを代表するものではありません。読者はこの記事で言及されているプロジェクトに関連するアクションを取る前に、独自の調査を行うべきです。この記事は投資アドバイスとみなされるべきではありません。ニューヨーク時間：2025年9月20日 — 米国を拠点とするクラウドマイニング企業FleetMiningが、高価なハードウェアや電気代なしでビットコインやDogecoinなどの人気の暗号資産をマイニングできる、ゼロコストのクラウドマイニングサービスの開始を発表しました。この新しいプラットフォームは、暗号資産愛好家や初心者がマイニングを通じて完全にオンラインで受動的収入を得るための合理化された方法を導入しています。登録時に15ドルの無料マイニング契約を提供することで、FleetMiningはマイニングをこれまで以上にアクセスしやすくしています。機器不要。経験不要。暗号資産の報酬だけ。FleetMiningのプラットフォームは、暗号資産マイニングの従来の複雑さを取り除きます。ユーザーはもはやマイニングリグを購入したり、サーバーを維持したりする必要はありません。メールアドレスだけで、個人はシンプルで使いやすいインターフェースを通じて登録し、日々の支払いを受け取り始めることができます。このプラットフォームはビットコイン（BTC）、Dogecoin（DOGE）、およびLitecoin（LTC）のマイニングをサポートしています。「私たちは、誰もが高コストや技術的な課題なしに暗号資産マイニングに参加できるべきだという信念を持ってFleetMiningを作りました」と同社の代表者は述べています。「私たちのモデルは透明性、使いやすさ、そして包括性のために構築されています。」広告   環境に配慮したインフラを持つグローバル事業FleetMiningは、カザフスタンやアイスランドなどの戦略的でエネルギー効率の高い地域にマイニングファームを運営しています。これらの場所は低電気料金と持続可能なエネルギー源へのアクセスのために選ばれており、同社はコスト削減と信頼性をユーザーに還元することができます。プラン 日次リターン 期間（日） 総リターン スターターマイナー $100 $3.00 2 $106 スターターマイナー $500 $6.25 5 $531.25 スタンダードマイナー $3,000 $45.00 15 $3,675 スタンダードマイナー $6,000 $96.00 20 $7,920 アドバンスド...
BTC
MORE
ANYONE
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:07
Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE): なぜLILPEPEが2025年に優位性を持つのか
Little Pepeのプレセール価格$0.0022は、初期購入者が120%上昇し、$25Mを調達しました。ローンチ前にさらに36%の上昇余地があり、2025年にはPEPEに匹敵する3,938%の利益が期待できます。
EDGE
GAINS
Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
ドイツは今後20年以内にオリンピックを開催したいと考えている
ドイツは今後20年以内にオリンピックを開催したいという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。この歴史的な写真では、約8万人がミュンヘンのオリンピックスタジアムに詰めかけ、1972年夏季オリンピックの開会式を観覧しています。ミュンヘンは今後20年以内に大会を開催する候補となっているドイツの4つの場所のうちの1つです。ベットマン・アーカイブ ドイツでオリンピック大会が開催されてから半世紀が経ち、国内の多くの人々は再び開催する順番が来たと感じています。1972年のミュンヘン夏季オリンピック以来、ドイツは再び立候補することに消極的ではありませんでしたが、実際には別の大会の開催権獲得には至っていません。その代わり、ドイツは多くの小規模な総合スポーツ大会やオリンピック競技および将来のオリンピック競技となる様々な世界選手権（2026年予定：アーヘンでの馬術、デュッセルドルフでのフラッグフットボール、フランクフルトでの新体操）の開催で満足してきました。今、変化の風が吹いています。ドイツオリンピック委員会は最近、提案された4つの候補地—ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、そしてライン・ルール地域—のいずれかが2036年、2040年、または2044年の夏季大会に立候補することを検討すると発表しました。各地域の調査委員会は提案をまとめる許可を得ており、国内オリンピック委員会は来年に勝者を選ぶことが予想されています。2036年はどの都市にとっても実現しない可能性があります。すでに5つの他の候補が公式に立候補しており、昨年100周年の大会を最大限に活用したパリとは異なり、ドイツが同じことをするのは想像しにくいです。2040年代の方が有望に思えます。4つの早期候補地はすべて説得力のある主張を持っています。北西部のライン・ルール地域の5つの都市は、ベルリンの協力を得て、今夏にカラフルでよく組織された世界大学競技大会を開催し、大会が一つの...
T
BID
CHANGE
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 01:21
強気のマイケル・セイラー氏がビットコインの将来について語る：「10年の期間が始まった」
記事「強気のマイケル・セイラーがビットコインの未来について語る：「10年間の期間が始まった」」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ナタリー・ブルネルとの最近のインタビューで、MicroStrategy会長のマイケル・セイラーは、機関投資家がセクターに参入する中、ビットコインの未来について重要な発言をしました。セイラーによれば、ビットコインの価格のボラティリティの低下はスリルを求める個人投資家にとって「退屈」に感じるかもしれませんが、実際にはこれは資産の自然な成熟段階であり、ポジティブなサインだとのことです。セイラーは、ビットコインの価格のボラティリティの低下が大手機関投資家の注目を集めていると指摘し、これをビットコインの成熟プロセスの一部と見なし、長期売買の資本保有者が大量の資産に投資することを奨励していると述べています。セイラーは、この成熟期間は資産がより堅牢で信頼性の高い投資手段になるために必要だと主張しています。 セイラーは2025年から2035年の10年間をBTCエコシステムの新たな「デジタルゴールドラッシュ」と表現しています。彼はこの期間中に多くの異なるビジネスモデルや製品が登場し、新しい企業が設立され、莫大な富が生み出されると予測しています。セイラーは、この期間は市場の「混沌」を反映しており、間違いも犯されるだろうが、最終的には大きな成功が達成されるだろうと述べています。 インタビューではまた、ビットコインを裏付けとする信用商品に関するセイラーのビジョンも探っています。セイラーは、「デジタル資本」としてのビットコインが、より高い利回りを生み出し、伝統的な金融システムの弱点に対処できると主張しています。彼は、この分野における自社の取り組みにより、ビットコインがキャッシュフローを生み出せるようになり、投資家にとってより安全で、より高い利回りと流動性の高い信用商品を作り出していると主張しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/
BTC
MORE
COM
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 01:07
アルトコインシーズンのローテーションでSUI、SEI、VETが前進；Zexpireは個人トレーダー向けの固定リスクオプションを強調
資本がアルトコインに流れる中、SUI、SEI、VETが上昇するが、Zexpireは固定リスクのワンクリック暗号資産オプションと$ZXトークン需要の増加で注目を集める。
SEI
SUI
ALTCOIN
Blockchainreporter
2025/09/21 00:50
ケビン・デュラント、650ドルで購入したビットコインを約10年後に回収、現在17,700%以上の上昇
ケビン・デュラント、650ドルで購入したビットコインを約10年ぶりに回収、現在17,700%以上の価値上昇 BitcoinEthereumNews.comによると、NBAフォワードのケビン・デュラントは、約10年間ロックアウトされていたCoinbaseアカウントへのアクセスを取り戻し、ビットコインにアクセスできるようになりました。この間、BTCの価格は17,700%以上上昇しました。「問題を解決しました。資産回収が完了しました」とCoinbase CEOのブライアン・アームストロングはXに投稿し、デュラントのアクセス問題に関するバイラルツイートに応答しました。この回収は、デュラントとビジネスパートナーのリッチ・クラインマンがCNBCのGame Plan会議でロックアウトについて議論した数日後に実現しました。「解決できなかったプロセスがあっただけです」とクラインマンは述べました。それでも彼は「ビットコインは上昇し続けている...つまり、私たちにとっては利益になっただけです」と指摘しました。デュラントは2016年、当時のゴールデンステイト・ウォリアーズのチームメイトからビットコインについて聞いた後に購入しました。当時、ビットコインは360ドルから1,000ドルの間で取引されており、デュラントは1コインあたり約650ドルで購入したと推定されています。CoinMarketCapのデータによると、現在は116,000ドル近くで推移しています。デュラントもクラインマンも保有量については明らかにしていません。デュラントとクラインマンはCoinbaseの投資家であり、彼らのメディア企業Boardroomを通じて同社を宣伝してきました。この出来事は、一部のCoinbaseユーザーの間で高まる不満の中で起きており、彼らはアカウントへのアクセス回復やカスタマーサポートからの支援を受ける際に同様の問題に直面したと主張しています。アームストロングはソーシャルメディア上での批判を認め、同社はカスタマーサポートの改善に「大きな焦点を当てている」と述べました。 出典: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade
NEAR
1
T
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 00:40
ケビン・デュラント、数年ぶりにビットコインへのアクセスを回復
ケビン・デュラントが数年ぶりにビットコインへのアクセスを回復したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。NBAスターのケビン・デュラントは、約10年間アクセスできなかったCoinbaseアカウントの長い間失われていたビットコインウォレットの管理権を最終的に取り戻しました。彼の暗号資産との再接続は、デジタルセキュリティに関する暗号市場の複雑さと変動性を浮き彫りにし、デジタル通貨コミュニティ内で広範な議論を巻き起こしました。[...] 続きを読む：ケビン・デュラントが数年ぶりにビットコインへのアクセスを回復 出典：https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:46
