トレーダーがビットコイン価格予測のためにChatGPTをテスト

トレーダーがビットコイン価格予測にChatGPTをテストという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ChatGPTは相対力指数（RSI）、MACD指標、MVRVインジケーターを与えられると、ビットコインの重要なレベルを反映します。トレーダーはBTC予測のためにChatGPTをテストしていますが、オンチェーンデータなしでの限界も指摘しています。AIは人間の市場判断と組み合わせるとデスクツールとして有望性を示しています。トレーダーたちは新たな疑問をテストし始めました：ChatGPTはビットコインの次の動きを予測できるのか？このモデルはブロックチェーンをスキャンしたりクジラのウォレットを追跡したりしませんが、クリーンなチャートと強力なインジケーターと組み合わせると、重要なレベルを反映することができます。 ChatGPTはどのようにビットコインの次の動きを予測できるのか？ 豊富なデータと専門家の分析でGPT-5に問いかける 結果は入力の質に左右されます。簡素なプロンプトは広範な回答を生み出します。RSI、MACD、MVRV比率などの詳細なフィードは、より鋭い予測を生み出します。その一例として、アナリストのAli Martinezがビットコインが$93,600への下落を避けるために$115,400を維持するとチャート化したケースがあります。そのチャートをChatGPTに通すと、同じレベルが返ってきました。ChatGPTのGPT-5モデルに異なるチャートを与え、ファンダメンタルズという新しいパラメータを導入すると、異なる予測が表示されました。次に、MVRVを取り除き、RSIとMACDのみを残したシナリオを作成したところ、弱気相場にバイアスがシフトし、弱いモメンタム指標が示されました。 トレーダーが実践に移す Xでは、トレーダーのprimedealerが積み重ねた移動平均線を持つ1分間のBTCチャートをモデルに投入しました。興味深いことに、ChatGPTはトレーダーに対し、BTC価格は強気よりも弱気センチメントが強いという予測を提供しました。 ChatGPTに1分チャートを分析して状況を報告できるか尋ねました...実際にかなり印象的です。市場が不明確に見えるときに、より高いタイムフレームのチャートでセンチメントをチェックするためにこれを使い始めるかもしれません。$BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 2025年9月19日 私たちがテストしたシナリオでは、ChatGPTは信号を発明しているわけではなく、アナリストのロジックを反映して与えられた信号を構造化していることが示されています。 限界は明らか ChatGPTは生のブロックチェーンにアクセスできません...