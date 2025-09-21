MEXC 取引所
2025-10-10
暗号資産ニュース
BTCは第四の転換期の真の勝者になるだろう — アナリスト
BTCは第四の転換期の真の勝者になる — アナリスト」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場アナリストのJordi Visserによると、世界金融システムが第四の転換期スタイルのリセットに向かう中、ビットコイン（BTC）は今後数年から数十年にわたって展開するマクロ経済シナリオに関係なく、価格と採用が成長する態勢を整えています。VisserはAnthony Pomplianoに対し、一般の人々はすべての従来の機関への信頼を失っており、これによりBTC — 政府や伝統的な組織に縛られない中立で許可不要なグローバル資産 — への投資が促進されるはずだと語りました。第四の転換期とは、William StraussとNeil Howeによって書かれた本への言及で、予測可能な世代間パターンによる国家の周期的な盛衰を説明しています。Jordi VisserはAnthony Pomplianoの「The Pomp Podcast」で話しています。出典：Anthony Pompliano 「ビットコインは信頼を必要としないものです。それは最初に、私が銀行を信頼していないという事実に対処するために設定されました。さて、今では私たちは銀行を超えています」とVisserは述べました。彼はさらに付け加えました：「私は雇用主を信頼していません。政府も信頼していません。銀行も信頼していません。通貨も信頼していません。借金も信頼していません。何も信頼していません。だから、どうやって突然信頼を取り戻せるのか分かりません。」 このコメントは、消費者信頼感の低下、地政学的緊張、記録的な政府債務の中で出されたもので、これらは一般個人の購買力を低下させ、腐敗しない硬貨に基づく代替金融システムの必要性を生み出しています。 関連：「ビットコイン・スタンダード」著者：アルゼンチンの債券「ポンジ」が崩壊寸前、ビットコインが出口 K字型経済の底辺に多くの人々が取り残される中、消費者信頼感が崩壊 「Kの底辺にいる人々の数が増えていますが、彼らはシステムの一部だとは感じておらず、これが第四の転換期の一部です」とVisserは述べました。 K字型経済とは、異なるセグメントが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:43
ビットコインマイニング難易度が9月に再び新たな過去最高値を記録
9月にビットコインのマイニング難易度が再び新ATHを記録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）のマイニング難易度（台帳に新しいブロックを追加する相対的な難しさを追跡する指標）は金曜日に142.3兆という新ATHに達しました。マイニング難易度は8月と9月に連続して過去最高値を記録しましたが、これは過去数週間にわたって新たに導入された計算能力の流入によるものです。CryptoQuantによると、分散型通貨プロトコルを保護する総計算能力の平均であるビットコインのハッシュレートも金曜日に1.1兆ハッシュ/秒以上という過去最高値を記録しました。マイニング難易度の上昇とネットワークを保護するためのエネルギー消費の多い高性能計算能力の継続的な必要性により、個人マイナーや企業が競争することがより困難になっており、ビットコインマイニングがますます中央集権化しているという懸念が高まっています。 9月にビットコインネットワークの難易度が新ATHを記録。出典：CryptoQuant 関連：投資家がAIへの転換に賭けるなか、ビットコインマイニング株がBTCを上回るパフォーマンスを示す 上場企業は政府とエネルギーインフラプロバイダーからの圧力に直面している 小規模マイナーや上場企業でさえ、無料のエネルギー資源にアクセスできる政府や、ビットコインマイニングを事業運営に垂直統合できるエネルギーインフラプロバイダーからの競争の激化に直面しています。ブータン、パキスタン、エルサルバドルを含む複数の政府がすでにビットコインをマイニングしているか、余剰または流出エネルギーを使用したマイニングを検討しています。5月、パキスタン政府は暗号資産とデジタル資産を受け入れる国の規制転換の一環として、ビットコインマイニングのために2,000メガワット（MW）の余剰エネルギーを割り当てる計画を発表しました。テキサス州のエネルギープロバイダーもテキサス電力信頼性評議会（ERCOT）と協力して、電力負荷のバランスを取るためにビットコインマイニングをインフラに統合しています。 2021年から2023年の需要ピーク時におけるテキサス州の暗号資産マイナーのエネルギー使用量の削減を示すグラフ。出典：ERCOT 電力網は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:07
Tilted、Majyo Treasureと提携しWeb3ゲームの未来を変革
TiltedとMajyo Treasureが、AIとWeb3ゲームを融合させ、没入感のある体験のRPG、プレイヤー経済圏、そして新たな稼ぎの機会を創出します。
Blockchainreporter
2025/09/21 05:00
ソラナのヤコベンコ氏、ビットコインは2030年までに量子脅威から生き残るためにアップグレードが必要と発言
ソラナのヤコベンコ氏、ビットコインは2030年までに量子脅威から生き残るためにアップグレードが必要と発言 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ソラナの共同創設者アナトリー・ヤコベンコ氏は、ビットコイン開発者が量子コンピューティングの突破口に備える行動を取る必要があると警告しました。この突破口により、ネットワークの現在のセキュリティ対策が時代遅れになる可能性があります。オール・イン・サミット2025で講演したヤコベンコ氏は、5年以内に量子コンピューターがビットコインウォレットを保護する暗号保護を破るのに十分な強力さになる可能性が「50/50」であると述べました。「ビットコインを量子耐性のある署名方式に移行すべきです」と彼は言いました。この懸念は、ショアのアルゴリズムのような量子マシンが実行するアルゴリズムの可能性から生じており、現在ビットコインの秘密鍵を保護している楕円曲線デジタル署名アルゴリズムを解読する可能性があります。これにより、取引の偽造やウォレットの侵害が可能になり、ネットワークにとって存続の危機となります。 コミュニティからの反発 ビットコインの設計はこのような変更を容易にするものではありません。ポスト量子暗号への移行にはハードフォークが必要となり、これは非常に議論を呼ぶ技術的に複雑なプロセスであり、ネットワーク全体の広範なサポートが必要で、後方互換性はありません。ヤコベンコ氏が緊急性を強調する一方で、暗号資産コミュニティの他のメンバーは脅威が近いとは確信していません。Blockstreamのアダム・バックCEOは、この技術はまだかなり遠い将来のものであり、ビットコインを量子対応にすることは「比較的簡単」だと推定しています。ビットコインコア貢献者のピーター・トッド氏は以前ソーシャルメディアで、量子コンピューターは「存在しない」と指摘し、「おもちゃの問題を実行するデモはカウントされない」と述べました。別のビットコインコア貢献者であるルーク・ダッシュジュニア氏にとって、量子はスパムや開発者の腐敗ほどビットコインにとって脅威ではなく、コミュニティは今それに対処できるとしています。 ヤコベンコ氏は、人工知能の進歩が研究室の成果が現実世界にどれだけ速く飛躍するかを示していると主張しました。AppleやGoogleなどのテック大手が量子安全な暗号スタックを展開する瞬間、「移行する時が来た」と彼は述べました。 出典: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
ビットコインマイニングが記録的な難易度に達し、各国政府もレースに参加 Gemini:
ビットコインマイニングが記録的な難易度に達し、各国政府も競争に参入 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン 2025年9月20日 | 22:49 ビットコインのネットワークがまた新記録を達成したが、喜んでいるのはマイナーたちではない。新しいブロックの生成難易度が前例のないレベルにまで上昇し、膨大な計算能力がシステムに流入している兆候を示している。それに伴い、ハッシュレートは1兆の大台を突破し、競争の激しさを浮き彫りにしている。公営・民間を問わず、従来のマイニング事業者にとって、この急増はもはや高速リグの導入だけの問題ではない。彼らの最も手強いライバルは、他の企業ではなく、独自の優位性を持つ政府やエネルギー供給者になりつつある。 政府が余剰エネルギーをビットコインに変換 複数の国が国家支援のマイニング事業の実験を開始している。パキスタンは今年初め、未使用の電力2,000メガワットをビットコインに充てる計画を明らかにし、ブータンとエルサルバドルもすでに同様の取り組みを模索している。これらのプロジェクトにより、政府は小規模マイナーを苦しめる高コストを心配することなく、余剰または再生可能エネルギーを収益化できる。 テキサスの公共事業者がゲームを再定義 米国ではイノベーションの中心地がテキサス州だ。地元の公共事業者は、送電網運営者ERCOTと提携し、州の電力網にビットコインマイニングを組み込んでいる。電力需要が低い時にはマイニングマシーンが余剰電力を消費し、需要が急増すると即座にリグをシャットダウンして供給を解放する。この戦略により送電網の安定を保ち、無駄になるエネルギーを新たな収益源に変えている。公共事業者にとって、これは完璧なヘッジとなる：マイニング企業を圧迫するエネルギーコストを負担せずに、利益を享受できるのだ。この構造的優位性により、市場価格の電力に依存する企業はさらに不利な立場に追いやられる。 中央集権化への懸念が高まる その結果、マイニング部門はますます統合されつつある。小規模プレイヤーは、高性能ハードウェアのコストにすでに圧迫されており、事実上無料のエネルギーを持つ事業体に競争で負けている。大規模な上場マイナーでさえも...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
今日最高の暗号資産投資はPepetoで、Shiba InuやPepeよりも2025年に大きな可能性を秘めています
しかし2025年は同じ話ではありません。純粋なハイプだけでは再現につながりません。投資家は今、実用性を求めています。[...] 「今日最高の暗号資産投資はPepeto、Shiba InuやPepeよりも大きな可能性を秘めて、2025年に」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/21 03:40
Helius Labs CEOとSolana共同創業者、トークン化をめぐり意見対立
Helius Labs CEOとソラナの共同創設者、トークン化をめぐって意見の相違 Helius Labs CEOのMert Mumtazとソラナの共同創設者の一人であるAnatoly "Toly" Yakovenkoが、トークン化という議論を呼ぶトピックについてXで公に異なる意見を表明した。ソラナ陣営は常に結束が固く、「イーサリアムキラー」として登場した後のダウンタイムなどの課題によって鍛えられた、共通のアンダードッグ精神で強く結ばれてきた。そのため、主要関係者の間で理想の衝突が起きると、注目を集める傾向がある。 なぜトークンを作るのか？ TolyとMertの交換は、ソラナの共同創設者が後者のウォレットがなぜトークンを必要とするのかを問う投稿に返答した後に始まった。 「私が見落としている用途はありますか？」と彼は尋ね、それに対してTolyは「収益のあるものはすべてトークンを持つべきだ」と書いた。 説明を求めて、Mertは「なぜ？」と尋ね、Tolyは「そうすれば利益をトークン保有者に還元できる」と答えた。 コメント欄でも、ユーザーの意見は分かれていた。Tolyの立場の論理を認める人もいれば、ウォレットは重要なインフラであり、トークン化が関わると別のものになるリスクがあるというMertの見解に傾く人もいた。 Tolyの反応は、他の何よりも所有権の民主化についてのものであり、VCや中央集権的なチームだけでなく、一般ユーザーが恩恵を受ける道を開くものだ。Mertは皮肉を込めて「トークンをリリースすべき？」と返信し、同意しないようだった。 この交換は、エコシステム全体で進行中のトークン化に関する議論の一例に過ぎず、この分野がさらに成熟するにつれて行われている。 数日前、Mertはトークン化された財務とステーブルコインに関する会話の中で、ソラナに連携したステーブルコインのアイデアを提案し、議論の火種となった。これはオンチェーンで利回りを獲得する簡単な方法だ。 Mertがソラナステーブルコインに関する議論を巻き起こす 9月10日、Mertはソラナに連携したステーブルコインのアイデアを提案した。そのリザーブ利回りは...に還元される予定だった。
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:27
メタプラネット、ビットコイン蓄積戦略の中で自社株買いを検討
メタプラネットがビットコイン買い溜め戦略の中で自社株買いを検討 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、メタプラネットは株式の希薄化を避けるため戦略を転換。コンプライアンスルールに基づくBTC買い溜めに注力し、新たな金融戦略が市場動向に影響を与える可能性があります。 メタプラネットのCEOサイモン・ゲロビッチ氏は、1倍のmNAV以下での新株発行は価値を損なうと強調し、優先株と自社株買いに焦点を当てることでBTCの利回りを最適化する方針です。この戦略は、株主価値の最大化とコンプライアンス遵守へのメタプラネットの取り組みを示すもので、BTCの市場力学と世界的な投資関心に影響を与えています。 ビットコインの評価と規制の整合性がメタプラネットの信頼性を高める CEOサイモン・ゲロビッチ氏は、メタプラネットの資本戦略の変更、特にビットコイン調達に関する変更について公に言及しました。これらの変更には、価格が1倍のmNAV以下に下落した場合の新株発行からの転換が含まれ、これは株主価値を破壊すると彼は述べています。代わりに、優先株や自社株買いなどのオプションが検討されています。 ゲロビッチ氏によれば、mNAV以下での株式発行は会社のBTC利回りに悪影響を及ぼすため有害とみなされています。同社は自社株買いを検討することでこれに対処し、日本の証券会社のコンプライアンスに沿ったBTC目標と整合させる予定です。 これらの発表に対する市場の反応は、空売りに対する懸念を浮き彫りにしており、日本の証券会社は新株割当でカバーされる場合、これが違法であると強調しています。より広範な暗号資産コミュニティは、メタプラネットの戦略がコンプライアンスに沿っていると見ており、マイクロストラテジーのBTC買い溜めモデルと共鳴し、ビットコインの重要な保有者としての地位を高めています。 市場データと将来の洞察 ご存知でしたか？サイモン・ゲロビッチ氏の戦略的BTC買い溜めタイムラインへの忠実さは、変動の激しい市場においてメタプラネットに回復力と継続性をもたらし、歴史的に効果が証明されている他のビットコイン財務中心の企業が使用する戦略を反映しています。 2025年9月20日現在、CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は115,787.86ドルで取引され、時価総額は2.31兆ドル、24時間の取引高は42.60%減少しています。BTCは24時間で0.32%上昇という小幅な価格変動を示し、ゲロビッチ氏の戦略的買い溜めのための慎重な市場タイミングを反映しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、CoinMarketCapのスクリーンショット...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:11
Flora GrowthはWeb3 AIモードに$0Gとソラナで切り替え
Flora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC)は、4億100万ドルもの資金調達ラウンドで大きく飛躍します。間もなくZeroStackという名前で事業を継続する同社は、Web3 AIストラテジーに完全に移行します。そのストラテジーの中心点は$0G、AIが駆動するブロックチェーンプロジェクトの独自トークンです...記事「Flora Growthは$0GとソラナでWeb3 AIモードに切り替え」はBlockchain Storiesで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/21 02:41
EDFがアメリカのビットコインマイナーに原子力発電の余剰電力を供給
フランスは、フランス国内の解決策を優先する代わりに、余剰原子力エネルギーをアメリカのビットコインマイナーに提供する準備を進めています。記事「EDFがアメリカのビットコインマイナーに原子力余剰電力を供給」はCointribuneで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/21 02:05
