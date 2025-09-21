メタプラネット、ビットコイン蓄積戦略の中で自社株買いを検討

メタプラネットがビットコイン買い溜め戦略の中で自社株買いを検討 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、メタプラネットは株式の希薄化を避けるため戦略を転換。コンプライアンスルールに基づくBTC買い溜めに注力し、新たな金融戦略が市場動向に影響を与える可能性があります。 メタプラネットのCEOサイモン・ゲロビッチ氏は、1倍のmNAV以下での新株発行は価値を損なうと強調し、優先株と自社株買いに焦点を当てることでBTCの利回りを最適化する方針です。この戦略は、株主価値の最大化とコンプライアンス遵守へのメタプラネットの取り組みを示すもので、BTCの市場力学と世界的な投資関心に影響を与えています。 ビットコインの評価と規制の整合性がメタプラネットの信頼性を高める CEOサイモン・ゲロビッチ氏は、メタプラネットの資本戦略の変更、特にビットコイン調達に関する変更について公に言及しました。これらの変更には、価格が1倍のmNAV以下に下落した場合の新株発行からの転換が含まれ、これは株主価値を破壊すると彼は述べています。代わりに、優先株や自社株買いなどのオプションが検討されています。 ゲロビッチ氏によれば、mNAV以下での株式発行は会社のBTC利回りに悪影響を及ぼすため有害とみなされています。同社は自社株買いを検討することでこれに対処し、日本の証券会社のコンプライアンスに沿ったBTC目標と整合させる予定です。 これらの発表に対する市場の反応は、空売りに対する懸念を浮き彫りにしており、日本の証券会社は新株割当でカバーされる場合、これが違法であると強調しています。より広範な暗号資産コミュニティは、メタプラネットの戦略がコンプライアンスに沿っていると見ており、マイクロストラテジーのBTC買い溜めモデルと共鳴し、ビットコインの重要な保有者としての地位を高めています。 市場データと将来の洞察 ご存知でしたか？サイモン・ゲロビッチ氏の戦略的BTC買い溜めタイムラインへの忠実さは、変動の激しい市場においてメタプラネットに回復力と継続性をもたらし、歴史的に効果が証明されている他のビットコイン財務中心の企業が使用する戦略を反映しています。 2025年9月20日現在、CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は115,787.86ドルで取引され、時価総額は2.31兆ドル、24時間の取引高は42.60%減少しています。BTCは24時間で0.32%上昇という小幅な価格変動を示し、ゲロビッチ氏の戦略的買い溜めのための慎重な市場タイミングを反映しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、CoinMarketCapのスクリーンショット...