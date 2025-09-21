2025-10-10 金曜日

暗号資産ニュース

最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ロバート・キヨサキ、トランプの401(k)投資改革でビットコインが急騰すると予測

ロバート・キヨサキ、トランプの401(k)投資改革でビットコインが急騰すると予測

ロバート・キヨサキ、トランプの401(k)投資改革でビットコインが急騰すると予測する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新たな大統領令により401(k)からデジタル資産や代替投資へのアクセスが拡大され、ビットコインは力強いモメンタムを得ています—この変化はロバート・キヨサキから強く支持されています。ロバート・キヨサキ、トランプの401(k)から暗号資産へのアクセスでビットコインの上昇を予測 ベストセラー書籍「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキは、米国における重要な転換点について見解を述べました[…] 出典: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-sees-bitcoin-surging-with-trumps-401k-investment-reform/
Sidekick
K$0,05987-9,83%
Union
U$0,009641-2,21%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,542-2,58%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:35
共有
銀行と政府への信頼が薄れる中、ビットコインが地歩を固める

銀行と政府への信頼が薄れる中、ビットコインが地歩を固める

銀行や政府への信頼が薄れる中、ビットコインが地位を確立 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月21日 | 03:03 ジョルディ・ヴィッサーにとって、ビットコインの未来はインフレが下がるか、金利が上がるか、あるいは米国経済が不況を回避するかどうかにかかっているわけではありません。彼は、世界経済がどの方向に向かおうとも、この暗号資産は繁栄すると信じています — なぜなら、より深刻な問題はマクロデータではなく、信頼だからです。この経験豊富な投資家はアンソニー・ポンプリアーノに対し、旧システムの柱に対する信頼が崩壊していると語りました。彼によれば、信頼性を失ったのは銀行だけでなく、政府、雇用主、通貨、そして債券市場も同様です。この信頼の崩壊により、ビットコインは政治的影響の及ばない中立で許可不要な資産として独自のポジションを確立できるとしています。 「第四の転換期」の背景 ヴィッサーは、この変化をウィリアム・ストラウスとニール・ハウによる「第四の転換期」理論の視点から捉えています。この理論は危機と再生の繰り返しサイクルを説明するものです。彼の見解では、世界はすでにこうした世代間のリセットの一つに突入しており、前のサイクルで構築された制度が崩壊し、新しい構造が出現しつつあります。ビットコインは、このリセットの金融的基盤になり得ると彼は示唆しています。 不平等要因 経済的格差がこの移行を加速させています。ヴィッサーは、経済学者がK字型回復と呼ぶものを指摘しました：資産を持つ裕福な家庭は財産が拡大する一方、そうでない人々はインフレと上昇するコストによって圧迫されています。「Kの底辺」にいる何百万人もの人々が今や成長から完全に排除されていると感じ、代替手段への需要を高めています。 この不満は消費者調査にも表れています。ミシガン大学の調査によると、ほとんどのアメリカ人は2026年までに失業率が上昇すると予想しており、購買力が安定したままだと信じているのはわずか4分の1程度です。多くの人にとって、従来のシステムは自分たちに不利に仕組まれていると感じられます。 逃避弁としてのビットコイン この不信と不平等の背景に対して、ヴィッサーはビットコインが「出口オプション」になりつつあると考えています。国家通貨や企業が支援する資産とは異なり、ビットコインは...
Sidekick
K$0,05987-9,83%
Threshold
T$0,01542+0,65%
Union
U$0,009641-2,21%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:06
共有
数日間で4,057,686 SHIBがバーンされる：残りはどれくらい？

数日間で4,057,686 SHIBがバーンされる：残りはどれくらい？

記事「数日間で4,057,686 SHIBがバーン：残りはどうなる？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Shibburnのデータによると、数日間でShiba Inu供給量から4,057,686 SHIBが削除されました。Shibburnが報告したところによると、過去7日間で合計4,057,686 SHIBトークンがバーンされ、週間バーン率は138.57%増加しました。しかし、日次では逆の傾向が見られ、より少ないSHIBトークンがバーンされたため、日次バーン率は低下しました。過去24時間では、わずか117,566 SHIBがバーンされ、バーン率は89.01%低下しました。SHIB時間別更新 $SHIB価格：$0.0000129（1時間 0.21% ▲ | 24時間 -2.95% ▼） 時価総額：$7,603,047,444（-2.84% ▼） 総供給量：589,247,706,073,045 バーントークン 過去24時間：117,566（-89.01% ▼） 過去7日間：4,057,686（138.57% ▲）— Shibburn（@shibburn）2025年9月20日 過去7日間でバーンされた4,057,686 SHIBトークンは、Shiba Inuの総供給量の減少に貢献しています。発行当初、Shiba Inuの総供給量は1クアドリリオントークンでした。これは総供給量から410兆以上のShiba Inuトークンが削減されたことで減少しています。Shibburnのデータによると、Shiba Inuの総供給量は現在589,247,706,073,045 SHIBとなっています。 Shibariumブリッジ攻撃に関するコミュニティ更新 今週初め、公式SHIB Xアカウントは先週末に発生したShibariumブリッジ攻撃に関する最新情報をShiba Inuコミュニティに提供しました。この最新の更新によると、ブリッジから17種類の異なるトークンが盗まれました。これには$1百万のETH、$1.3百万のSHIB、$717,000のKNINE、$680,000のLEASH、$260,000のROARに加え、TREAT、USDC、USDT、BAD、SHIFU、FUND、DAI、LTD、XFUND、WBTCおよびOSCARの少額が含まれています。攻撃者はUSDTとUSDCをETHに売却しただけで、K9 Finance DAOが彼らのウォレットをブラックリストに登録する前に、KNINEを売却しようと7回試みました。他のすべてのトークンは攻撃者の管理下にあり、リスクにさらされています。主な可能性...
1
1$0,006222-3,20%
SHIFU
SHIFU$0,00000819-5,53%
シバイヌ
SHIB$0,00001202-2,82%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25
共有
2025年9月20日のAEW All Out 結果、勝者、試合評価

2025年9月20日のAEW All Out 結果、勝者、試合評価

9月20日のAEW All Out 2025の結果、勝者、試合評価がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AEW All Out 2025の結果 AEW AEW All Out 2025はカナダのオンタリオ州トロントから放送され、地元のヒーローであるケージ＆コープと、首吊り線アダム・ページと実力派レスラーのカイル・フレッチャーとのワールドタイトルマッチで幕を閉じました。10試合にわたるマラソンショーは、ESPNでのデビュー放送となるWWEレスルパルーザと時間が重なることがほぼ確実です。AEW All Outは当初16:00（太平洋標準時）に予定されていましたが、トニー・カーンはWWEスーパーショーとの直接対決を避けるためにPPVの時間を変更しました。AEW Dynamiteの視聴率 2025年9月17日 | 667,000 2025年9月10日 | 584,000 2025年9月3日 | 472,000 2025年8月27日 | 585,000 2025年8月20日 | 565,000 AEW All Out 2025の結果、マッチカードとオッズ ケージ＆コープ（-1500）がFTR（+1200）に勝利 エディ・キングストンがビッグ・ビルに勝利 マーク・ブリスコーがMJFに勝利 | テーブル＆タックスマッチ リコシェとゲイツ・オブ・アゴニー（-250）がハート・シンジケート（+170）に勝利 メルセデス・モネ（-2000）がリホ（+700）に勝利 | AEW TBSタイトル 岡田カズチカが竹下幸之介とマスカラ・ドラダに勝利 | AEW統一タイトル ジョン・モクスリー（+275）がダービー・アリン（-450）に勝利 | コフィンマッチ クリス・スタットランダー（+600）がトニー・ストーム（-2000）、ジェイミー・ヘイター（+1000）、テクラ（+500）に勝利 | AEW女子ワールドタイトル ブロディト vs ヤングバックス vs ジェットスピード vs ドン・カリス・ファミリー | AEWタッグチーム選手権の4つ巴マッチ 首吊り線アダム・ページ（-5000）vs カイル・フレッチャー（+1200）| AEW世界ヘビー級タイトル AEW All Out 2025の開始時間と視聴方法 AEW All Out 2025日付：2025年9月20日（土） AEW All Out 2025開始時間：12:00（太平洋標準時）（15:00 東部標準時） 視聴/ストリーミング方法：AEW All Out 2025は複数のストリーミングプラットフォームで視聴可能で、HBO Maxでは39.99ドルの割引価格で購入できます。AEW All...
MemeCore
M$2,06768-3,49%
Fautor
FTR$0,00284+3,27%
Streamflow
STREAM$0,08387+25,04%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:00
共有
オンラインMacポーカーサイト – MacBook用ポーカー

オンラインMacポーカーサイト – MacBook用ポーカー

Mac向けポーカーエクスペリエンスを提供するプラットフォームの数は日々増加していますが、高忠実度のグラフィック、アドレナリン満載の新しいゲームプレイ、そして複数の寛大なボーナスの完璧な組み合わせを実際に提供しているのはほんの一握りです。この記事では、Macbookでポーカーをプレイすることについての完全な洞察を提供し、[...]を提供できる最高ティアのプラットフォームの1つを紹介します。
TOP Network
TOP$0,000096--%
MAY
MAY$0,03728-2,71%
共有
The Cryptonomist2025/09/21 06:29
共有
9月20日のビットコイン（BTC）価格予測

9月20日のビットコイン（BTC）価格予測

9月20日のビットコイン（BTC）価格予測に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinStatsによると、週末初日は強気よりも弱気が優勢とのことです。CoinStatsによるBTCチャート BTC/USD ビットコインの価格は過去24時間で0.46%下落しました。TradingViewによる画像 1時間足チャートでは、BTCのレートは116,040ドルの局所的な抵抗線に近づいています。ブレイクアウトが起これば、明日までに116,500ドルまで上昇する可能性が高いです。TradingViewによる画像 より大きな時間枠では、主要暗号資産の価格は広いチャネルの中央にあります。こちらもお読みください 強気も弱気も優勢ではないため、今後数日間は114,000〜116,000ドルのレンジ相場が続く可能性が高いシナリオです。TradingViewによる画像 中期的な視点でも状況は同様です。レートがサポートラインと抵抗レベルから遠いため、どちらの側もイニシアチブを握っていません。この場合、月末までボラティリティが高まる可能性は低いでしょう。ビットコインは記事執筆時点で115,915ドルで取引されています。出典：https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20
Union
U$0,009641-2,21%
ビットコイン
BTC$121 673,85-1,36%
Sunrise Layer
RISE$0,010193-1,07%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 06:10
共有
ソラナトレジャリーストック：なぜこれらの企業はSOLを買い集めているのか？

ソラナトレジャリーストック：なぜこれらの企業はSOLを買い集めているのか？

ソラナトレジャリーストック：なぜこれらの企業がSOLを買い集めているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2020年、誰もがStrategy（当時はMicrostrategyと呼ばれていた）がビットコインを買い集め、企業の暗号資産トレジャリーを主流の話題に変えるのを見ていました。今、新たな波が形成されています。そしてそれはソラナを中心としています。数十の企業が価格上昇を見込んでSOLを保有しています。しかし彼らは単に保有しているだけではありません。彼らはソラナトレジャリーまたはデジタル資産トレジャリー（DATs）と呼ばれるものを構築しています。これらは受動的な金庫ではありません。ステークし、利回りを獲得し、急成長するソラナエコシステムと結びついたアクティブな戦略です。Nasdaq上場企業のForward Industriesは最近680万SOL以上を購入し、世界最大のソラナトレジャリー企業となりました。Helius Medical、Upexi、DeFi Developmentなどの他の企業も同様の戦略に従い、SOLを彼らのバランスシートの中心に据えています。トレンドは明確です：ソラナトレジャリーストックは暗号資産に関連する株式の新しいクラスとして台頭しています。そして投資家にとって、誰が買っているかだけでなく、なぜこの戦略がこれほど急速に広がっているのかという疑問があります。主なポイント：ソラナトレジャリー（DATs）はステーキングとDeFiを通じて利回りを獲得するように設計されたSOLの企業準備金です。Forward Industries、Helius Medical、Upexi、DeFi Development Corpなどの企業が現在数百万のSOLを保有しています。上場企業は合計で1710万SOL（約40億ドル）を所有しており、ソラナは最も採用されているトレジャリーの一つとなっています。ビットコイントレジャリーとは異なり、ソラナ保有は年間6〜8％の報酬を生み出します。これにより準備金が生産的な資産になります。ソラナトレジャリーストックは投資家がSOLに間接的にエクスポージャーを得る新しい方法として台頭しています。リスクは依然として存在します：ボラティリティ、規制、集中保有。しかし企業の採用は急速に成長しています。ソラナトレジャリー（DAT）とは何か？ソラナトレジャリー、時にデジタル資産トレジャリー（DAT）と呼ばれるものは、企業がバランスシートの一部としてSOLを保有することです。しかしビットコイントレジャリーとは異なり、これらは通常コールドストレージに保管されている静的な準備金ではありません。重要な違いは生産性です。SOLは直接ステークすることができます...
Threshold
T$0,01542+0,65%
ソラナ
SOL$221,33-3,40%
Moonveil
MORE$0,03374+48,56%
共有
BitcoinEthereumNews2025/09/21 06:09
共有
XRPが9ドルに？アナリストが「XRPは買い」と示唆、価格は200%の急騰を目指す

XRPが9ドルに？アナリストが「XRPは買い」と示唆、価格は200%の急騰を目指す

完全な記事はcoingape.comでお読みください。
リップルコイン
XRP$2,8144-2,86%
BRC20.COM
COM$0,011197+2,66%
共有
Coinstats2025/09/21 05:26
共有
上院民主党、暗号資産市場構造法案に「超党派の起草プロセス」を推進 Gpt-4: I'll translate the content to Japanese (ja-JP) following your instructions.

上院民主党、暗号資産市場構造法案に「超党派の起草プロセス」を推進 Gpt-4: I'll translate the content to Japanese (ja-JP) following your instructions.

12人の民主党上院議員が、超党派の暗号資産市場規制を策定するために共和党の同僚と協力するよう促す書簡に署名しました。
EPNS
PUSH$0,03087-1,02%
共有
Coinstats2025/09/21 05:17
共有
2026年の強気相場: Mutuum Finance (MUTM)プレセール進捗状況

2026年の強気相場: Mutuum Finance (MUTM)プレセール進捗状況

Mutuum Finance（MUTM）は分散型レンディングエコシステムです。2026年の強気相場に向けたよりスマートな投資です。Mutuum Financeは現在、フェーズ6で0.035ドル、1590万ドルを調達し、トークンの42％が販売されています。
PlaysOut
PLAY$0,04595-2,06%
Tron Bull
BULL$0,002989-5,26%
共有
Hackernoon2025/09/21 01:00
共有

トレンドニュース

その他

HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める

Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測

リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産

カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク

Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰