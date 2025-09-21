数日間で4,057,686 SHIBがバーンされる：残りはどれくらい？
記事「数日間で4,057,686 SHIBがバーン：残りはどうなる？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Shibburnのデータによると、数日間でShiba Inu供給量から4,057,686 SHIBが削除されました。Shibburnが報告したところによると、過去7日間で合計4,057,686 SHIBトークンがバーンされ、週間バーン率は138.57%増加しました。しかし、日次では逆の傾向が見られ、より少ないSHIBトークンがバーンされたため、日次バーン率は低下しました。過去24時間では、わずか117,566 SHIBがバーンされ、バーン率は89.01%低下しました。SHIB時間別更新
$SHIB価格：$0.0000129（1時間 0.21% ▲ | 24時間 -2.95% ▼）
時価総額：$7,603,047,444（-2.84% ▼）
総供給量：589,247,706,073,045
バーントークン
過去24時間：117,566（-89.01% ▼）
過去7日間：4,057,686（138.57% ▲）— Shibburn（@shibburn）2025年9月20日
過去7日間でバーンされた4,057,686 SHIBトークンは、Shiba Inuの総供給量の減少に貢献しています。発行当初、Shiba Inuの総供給量は1クアドリリオントークンでした。これは総供給量から410兆以上のShiba Inuトークンが削減されたことで減少しています。Shibburnのデータによると、Shiba Inuの総供給量は現在589,247,706,073,045 SHIBとなっています。
Shibariumブリッジ攻撃に関するコミュニティ更新
今週初め、公式SHIB Xアカウントは先週末に発生したShibariumブリッジ攻撃に関する最新情報をShiba Inuコミュニティに提供しました。この最新の更新によると、ブリッジから17種類の異なるトークンが盗まれました。これには$1百万のETH、$1.3百万のSHIB、$717,000のKNINE、$680,000のLEASH、$260,000のROARに加え、TREAT、USDC、USDT、BAD、SHIFU、FUND、DAI、LTD、XFUND、WBTCおよびOSCARの少額が含まれています。攻撃者はUSDTとUSDCをETHに売却しただけで、K9 Finance DAOが彼らのウォレットをブラックリストに登録する前に、KNINEを売却しようと7回試みました。他のすべてのトークンは攻撃者の管理下にあり、リスクにさらされています。主な可能性...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25