銀行と政府への信頼が薄れる中、ビットコインが地歩を固める

銀行や政府への信頼が薄れる中、ビットコインが地位を確立 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月21日 | 03:03 ジョルディ・ヴィッサーにとって、ビットコインの未来はインフレが下がるか、金利が上がるか、あるいは米国経済が不況を回避するかどうかにかかっているわけではありません。彼は、世界経済がどの方向に向かおうとも、この暗号資産は繁栄すると信じています — なぜなら、より深刻な問題はマクロデータではなく、信頼だからです。この経験豊富な投資家はアンソニー・ポンプリアーノに対し、旧システムの柱に対する信頼が崩壊していると語りました。彼によれば、信頼性を失ったのは銀行だけでなく、政府、雇用主、通貨、そして債券市場も同様です。この信頼の崩壊により、ビットコインは政治的影響の及ばない中立で許可不要な資産として独自のポジションを確立できるとしています。 「第四の転換期」の背景 ヴィッサーは、この変化をウィリアム・ストラウスとニール・ハウによる「第四の転換期」理論の視点から捉えています。この理論は危機と再生の繰り返しサイクルを説明するものです。彼の見解では、世界はすでにこうした世代間のリセットの一つに突入しており、前のサイクルで構築された制度が崩壊し、新しい構造が出現しつつあります。ビットコインは、このリセットの金融的基盤になり得ると彼は示唆しています。 不平等要因 経済的格差がこの移行を加速させています。ヴィッサーは、経済学者がK字型回復と呼ぶものを指摘しました：資産を持つ裕福な家庭は財産が拡大する一方、そうでない人々はインフレと上昇するコストによって圧迫されています。「Kの底辺」にいる何百万人もの人々が今や成長から完全に排除されていると感じ、代替手段への需要を高めています。 この不満は消費者調査にも表れています。ミシガン大学の調査によると、ほとんどのアメリカ人は2026年までに失業率が上昇すると予想しており、購買力が安定したままだと信じているのはわずか4分の1程度です。多くの人にとって、従来のシステムは自分たちに不利に仕組まれていると感じられます。 逃避弁としてのビットコイン この不信と不平等の背景に対して、ヴィッサーはビットコインが「出口オプション」になりつつあると考えています。国家通貨や企業が支援する資産とは異なり、ビットコインは...