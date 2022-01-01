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MXバーンへの参加方法

  • イベントの参加資格を得るにはどうすればよいですか？

    01
    MEXC現物アカウントにMXを保持し、イベントに参加するための最低限の投票要件を満たしてください。

  • イベントに参加するにはどうしたらいいですか？

    02
    「開始時刻 - リコールカットオフ時刻」の間、MX トークンを投票し、いつでも回収することができます。 MXは投票することができ、「リコール締切時間 - 終了時間」中はリコールすることができません。

  • 報酬を受け取るにはどうしたらいいですか？

    03
    決済期間中、参加者が投票したMXの割合に応じて新しいトークン報酬が分配され、投票したMXトークンは破棄のために差し引かれます。

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