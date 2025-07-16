Zypher Network：安全かつインテリジェントなオンチェーンAIの構築





Zypher Network は、トラストレスなAIエージェントのために設計されたZK（ゼロ知識）駆動の計算レイヤーです。Proof of PromptやProof of Inferenceといったミドルウェアソリューションを通じて、機密情報を開示することなくデータの一貫性と整合性を保証します。ZKベースのアプリケーションインフラを可能にすることで、Zypherは人間とAIエージェントの双方に、安全で自律的かつ経済的にセンシティブな操作をオンチェーン上で実行する能力を提供します。









Zypher Networkは、トラストレスなAIエージェントおよび大規模dAppsに特化した、初のゼロ知識証明（ZK）計算レイヤーです。オンチェーンにおける安全・自律・検証可能なAI操作をサポートします。ミドルウェアソリューションであるProof of PromptおよびProof of Inferenceは、機密性を保持しながらAIエージェントの入力と出力データを検証します。





ZKインフラを基盤に構築されたZypherは、重要性の高いミッションクリティカルな用途や財務関連、プライバシーに配慮したシナリオにおいて、AIアプリケーションの開発と導入を可能にします。ガスレス構造とサーバーレス抽象化により、高性能・低コスト・スケーラブルなAIサービスを提供し、オンチェーンAIをWeb2アプリと同等の使いやすさに引き上げます。









ZKミドルウェア：AIモデルの入力（Proof of Prompt）と出力（Proof of Inference）を、元データを開示することなく検証。

サーバーレス実行：ガス代不要の並列処理により、低レイテンシかつ高スループットなAI計算を実現。

分散型AIエージェント：金融・ゲーム・ソーシャル領域でのトラストレスかつ自律的なAIモデルをサポート。

オープンエコシステム：パーミッションレスで構成可能なインフラにより、サードパーティモデルやデータとのシームレスな統合が可能。









活動中のコミュニティメンバーは50万人を超え、エコシステムの発展に貢献。

ZypherによるAI特化型パブリックチェーン「Zytron」は、300万人のユーザーを獲得し、50以上のAIアプリを稼働中。









Zytronは、Zypher NetworkによるAI中心のパブリックチェーンであり、Linea上に構築されたZytron レイヤー3メインネットの公式リリースを意味します。Zytronは、トラストレスなAIエージェント向けに設計されたガスレスのロールアップフレームワークであり、ZK証明の検証に最適化されています。内蔵されたAIエージェントテンプレートにより、ユーザーや開発者は容易にAIベースのソリューションを導入できます。









Zytronは、従来のレイヤー2ソリューションと比較して、最大10倍の処理速度および200分の1のガス代を実現する高度なZK処理性能を提供します。事前コンパイル済みコントラクトにより、楕円曲線加算・スカラー倍・ペアリング演算などの高負荷な処理に対応し、効率的で安全なオンチェーンzkSNARK検証を実現します。





パフォーマンス最適化：暗号計算に特化したプロトコルレベルでの高度な統合と最適化。





ガスコスト削減：事前コンパイル済みコントラクトの活用により、ガス代を大幅に節約。





高速トランザクション処理：イーサリアムのブロックあたりガス上限（30M）内でも、ZK関連処理を軽量化し、ブロックあたりの取引数を増加。





開発効率の向上：複雑な暗号コーディングを不要とし、組み込み機能を通じて開発を簡素化。





セキュリティ強化：イーサリアムのaltbn128（100ー110ビットのセキュリティ）を超える、安全性に優れたSNARK対応楕円曲線を導入。









Zypher Networkは、次世代の分散型AI経済を支えるために設計されたトークンモデルを導入し、ZKとAIによるWeb3の未来に向けた堅牢な経済基盤を構築しています。





デュアルトークンモデルを採用しており、ガバナンスとエコシステムインセンティブに使われる $ZYPH、マイニングおよび機能的ユーティリティに使われる $ZKASH で構成されています。これにより、許可不要なAIアプリとユーザーの大規模な拡大を可能にします。





ネイティブインセンティブ：Proof of PromptおよびProof of Inferenceの両メカニズムをサポート。

マルチモードマイニング：AI計算・インタラクション・ユーザー行動への貢献を対象とする。

ソーシャルマイニング内蔵：コミュニティの参加とエンゲージメントを強化。

価値の整合性：長期的な価値は、実際のオンチェーン貢献、計算活動、ユーザー関与と密接に結びつく。









