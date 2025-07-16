Zypher Network は、トラストレスなAIエージェントのために設計されたZK（ゼロ知識）駆動の計算レイヤーです。Proof of PromptやProof of Inferenceといったミドルウェアソリューションを通じて、機密情報を開示することなくデータの一貫性と整合性を保証します。ZKベースのアプリケーションインフラを可能にすることで、Zypherは人間とAIエージェントの双方に、安Zypher Network は、トラストレスなAIエージェントのために設計されたZK（ゼロ知識）駆動の計算レイヤーです。Proof of PromptやProof of Inferenceといったミドルウェアソリューションを通じて、機密情報を開示することなくデータの一貫性と整合性を保証します。ZKベースのアプリケーションインフラを可能にすることで、Zypherは人間とAIエージェントの双方に、安
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Zypher Net...ンチェーンAIの構築

Zypher Network：安全かつインテリジェントなオンチェーンAIの構築

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
Sleepless AI
AI$0.1217+1.07%
ZKsync
ZK$0.05721+5.86%
Prompt
PROMPT$0.1337-2.97%
LINEA
LINEA$0.02502+1.17%
MemeCore
M$2.06501-3.95%

Zypher Network は、トラストレスなAIエージェントのために設計されたZK（ゼロ知識）駆動の計算レイヤーです。Proof of PromptやProof of Inferenceといったミドルウェアソリューションを通じて、機密情報を開示することなくデータの一貫性と整合性を保証します。ZKベースのアプリケーションインフラを可能にすることで、Zypherは人間とAIエージェントの双方に、安全で自律的かつ経済的にセンシティブな操作をオンチェーン上で実行する能力を提供します。

1. Zypher Networkとは？


Zypher Networkは、トラストレスなAIエージェントおよび大規模dAppsに特化した、初のゼロ知識証明（ZK）計算レイヤーです。オンチェーンにおける安全・自律・検証可能なAI操作をサポートします。ミドルウェアソリューションであるProof of PromptおよびProof of Inferenceは、機密性を保持しながらAIエージェントの入力と出力データを検証します。

ZKインフラを基盤に構築されたZypherは、重要性の高いミッションクリティカルな用途や財務関連、プライバシーに配慮したシナリオにおいて、AIアプリケーションの開発と導入を可能にします。ガスレス構造とサーバーレス抽象化により、高性能・低コスト・スケーラブルなAIサービスを提供し、オンチェーンAIをWeb2アプリと同等の使いやすさに引き上げます。

1.1 Zypher Networkの主な特長とソリューション：


ZKミドルウェア：AIモデルの入力（Proof of Prompt）と出力（Proof of Inference）を、元データを開示することなく検証。
サーバーレス実行：ガス代不要の並列処理により、低レイテンシかつ高スループットなAI計算を実現。
分散型AIエージェント：金融・ゲーム・ソーシャル領域でのトラストレスかつ自律的なAIモデルをサポート。
オープンエコシステム：パーミッションレスで構成可能なインフラにより、サードパーティモデルやデータとのシームレスな統合が可能。

1.2 Zypher Networkのエコシステム成長状況：


  • 活動中のコミュニティメンバーは50万人を超え、エコシステムの発展に貢献。
  • ZypherによるAI特化型パブリックチェーン「Zytron」は、300万人のユーザーを獲得し、50以上のAIアプリを稼働中。

2. Zytronとは？


Zytronは、Zypher NetworkによるAI中心のパブリックチェーンであり、Linea上に構築されたZytron レイヤー3メインネットの公式リリースを意味します。Zytronは、トラストレスなAIエージェント向けに設計されたガスレスのロールアップフレームワークであり、ZK証明の検証に最適化されています。内蔵されたAIエージェントテンプレートにより、ユーザーや開発者は容易にAIベースのソリューションを導入できます。

2.1 Zytronの事前コンパイル済みコントラクト


Zytronは、従来のレイヤー2ソリューションと比較して、最大10倍の処理速度および200分の1のガス代を実現する高度なZK処理性能を提供します。事前コンパイル済みコントラクトにより、楕円曲線加算・スカラー倍・ペアリング演算などの高負荷な処理に対応し、効率的で安全なオンチェーンzkSNARK検証を実現します。

パフォーマンス最適化：暗号計算に特化したプロトコルレベルでの高度な統合と最適化。

ガスコスト削減：事前コンパイル済みコントラクトの活用により、ガス代を大幅に節約。

高速トランザクション処理：イーサリアムのブロックあたりガス上限（30M）内でも、ZK関連処理を軽量化し、ブロックあたりの取引数を増加。

開発効率の向上：複雑な暗号コーディングを不要とし、組み込み機能を通じて開発を簡素化。

セキュリティ強化：イーサリアムのaltbn128（100ー110ビットのセキュリティ）を超える、安全性に優れたSNARK対応楕円曲線を導入。

3. Zypher Networkのトケノミクス：ZK + AIエージェントエコシステムの燃料


Zypher Networkは、次世代の分散型AI経済を支えるために設計されたトークンモデルを導入し、ZKとAIによるWeb3の未来に向けた堅牢な経済基盤を構築しています。

デュアルトークンモデルを採用しており、ガバナンスとエコシステムインセンティブに使われる $ZYPH、マイニングおよび機能的ユーティリティに使われる $ZKASH で構成されています。これにより、許可不要なAIアプリとユーザーの大規模な拡大を可能にします。

  • ネイティブインセンティブ：Proof of PromptおよびProof of Inferenceの両メカニズムをサポート。
  • マルチモードマイニング：AI計算・インタラクション・ユーザー行動への貢献を対象とする。
  • ソーシャルマイニング内蔵：コミュニティの参加とエンゲージメントを強化。
  • 価値の整合性：長期的な価値は、実際のオンチェーン貢献、計算活動、ユーザー関与と密接に結びつく。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得