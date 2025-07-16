MEXCはZORAの現物取引および先物取引を正式に上場しました。同時に、ユーザー様はMEXCのAirdrop+イベントページにアクセスし、140,000 USDTを山分けできるZORAの入金/取引タスクに参加することができます。 Zoraは、分散型メディア所有を通じてクリエイターに力を与えるために構築された先駆的なWeb3プラットフォームです。2020年の立ち上げ以来、NFTマーケットプレイス、高MEXCはZORAの現物取引および先物取引を正式に上場しました。同時に、ユーザー様はMEXCのAirdrop+イベントページにアクセスし、140,000 USDTを山分けできるZORAの入金/取引タスクに参加することができます。 Zoraは、分散型メディア所有を通じてクリエイターに力を与えるために構築された先駆的なWeb3プラットフォームです。2020年の立ち上げ以来、NFTマーケットプレイス、高
Zora：メディア所有権の未来を再定義

MEXCはZORAの現物取引および先物取引を正式に上場しました。同時に、ユーザー様はMEXCのAirdrop+イベントページにアクセスし、140,000 USDTを山分けできるZORAの入金/取引タスクに参加することができます。

Zoraは、分散型メディア所有を通じてクリエイターに力を与えるために構築された先駆的なWeb3プラットフォームです。2020年の立ち上げ以来、NFTマーケットプレイス、高性能なレイヤー2ネットワーク、ソーシャル機能、クリエイター向けのツールを統合した強固なエコシステムに成長しました。Zoraは、デジタルコンテンツの制作・共有・収益化のあり方を根本から変革し、クリエイターが真の意味での「所有者」になれる環境を実現することにあります。

1. Zoraプロトコルの背景とビジョン


インターネットは、初期のウェブ1.0から、より洗練されたウェブ2.0の時代へと劇的に進化してきました。初期はオープンながら非効率的だった構造が、効率性を追求する中で中央集権化が進み、クリエイターとファンの関係性はプラットフォームに依存する形に変わってしまいました。このような状況では、プラットフォーム側がユーザーデータやアクセスを支配し、メディアの価値を事実上独占しています。同時に、デジタルコンテンツの安全性と永続性にも疑問が残り、著名人に対するアクセス禁止措置が頻発することで、検閲や情報の自由な流れに対する深刻な懸念が高まっています。

この課題に対応すべく誕生したのがZoraプロトコルです。Zoraプロトコルは、メディア所有権の普遍的なプロトコルを作成することを目的として誕生し、従来の中央集権型プラットフォームを回避し、クリエイターがコンテンツの所有権を保有し、プラットフォームを介さずにファンと直接関わることを可能にします。Zoraの核心は、分散型で検閲に強く、アクセスしやすく、ユーザー所有のメディアエコシステムを構築しています。そうすることで、クリエイターは自分の作品をコントロールし、価値をどのように共有するかを決定し、オープンで透明性の高いクリエイティブな環境の中で成長することができます。

NFTブームの勢いに乗り、Zoraはメディア所有に対する斬新なアプローチで瞬く間にWeb3コミュニティの注目を集めました。2022年5月、Haun Ventures社が主導する資金調達ラウンドで$5,000万を調達し、Coinbase Ventures社、Kindred Ventures社などの支援を受け、評価額は$6億に達しました。この資金調達により、Zoraは成長を加速させ、NFT業界での存在感を飛躍的に高め、最前線のプロジェクトとして注目を集めています。

2. Zoraプロトコルのコアメカニズムと技術要素


2.1 コアメカニズム


市場としてのメディア：Zoraは、各コンテンツを1つの市場として捉え、メディアの所有権を再構築します。ユーザーはNFTに入札することができ、クリエイターはオファーを受け入れ、クリエイターが自ら取引を完結させる設計になっています。また、この仕組みにより、再販でのロイヤリティ還元を可能にし、オリジナルのクリエイターが二次流通から利益を得る継続的な収益機会を保証します。

再販ロイヤリティの仕組み：革新的なロイヤリティの枠組みにより、Zoraはメディア所有者が将来の再販収益の一部を受取続けることを可能にします。これは、質の高いコンテンツの継続的な制作を奨励するだけでなく、投資家への安定したリターンの見通しを提供します。メディア資産の長期的な価値成長を促進することで、より持続可能なエコシステムを育成します。

クリプトメディアの概念：Zoraは、画像・音声・動画などのマルチメディアをトークン化し、NFTとしてオンチェーンで保護する「クリプトメディア」という概念を導入しました。このアプローチにより、一意性、検証可能性、検閲耐性が保証されます。メディアは広く共有されながらも、その起源と本来の価値はしっかりと保護されます。

2.2 技術要素


Zoraプロトコルは3つの主要要素で構成されています：

Zoraスマートコントラクト：イーサリアムメインネット上でNFTの作成、入札、取引を容易に。
Zora Developer Kit (ZDK)：開発と統合プロセスを効率化するTypeScriptベースのSDK。
Zora Subgraph：The Graphを利用したデータインデックスとクエリーレイヤーにより、効率的なオンチェーンデータアクセスを実現。

また、Zoraは独自のイーサリアムレイヤー2ネットワークであるZoraネットワークを上場しており、OPスタック上に構築され、高いパフォーマンスと低いトランザクション手数料を提供しています。

3. Zoraプロトコルの技術的特長


ZoraネットワークはOptimism OPスタック上で開発されたレイヤー2ブロックチェーンであり、NFTやメディア中心のアプリケーションをサポートするために構築されています。主な特徴は以下の通りです：

分散化と検閲耐性：イーサリアム上に構築されたZoraは、中央集権型プラットフォームに依存することなく、クリエイターが独立してコンテンツを保有・管理・収益化できるようにします。そのブロックチェーンインフラは、データの不変性と検閲への強い抵抗力を保証します。
コンテンツの独自性と整合性検証：メディアの一意性と真正性を保護するために、ZoraはSHA-256によるハッシュ検証を採用しています。各資産には2つのURIポインタが含まれており、メタデータURI・コンテンツURI・各種ハッシュ値を用いたオンチェーンの真正性チェックが可能。
多様な価値表現に対応：Zoraは複数の価値表現をサポートし、イーサリアムベースのERC-20トークンとのトランザクションを可能にします。これには、ステーブルコイン、強制決済マイニングトークン、さらにはDAOメンバーシップに結びついたガバナンストークンも含まれます。
コンポーザビリティ：コンテンツを中核としているZoraのデザインは、コンポーザビリティを促進します。開発者はZoraを他のブロックチェーンプロトコルと簡単に統合することができ、柔軟に機能を拡張できます。

4. Zoraトークン論争


Baseチームが「Base is for everyone」というトークンをZoraプラットフォーム上に上場したとき、Zoraは大きな注目を集めました。しかし、運用上の不手際やミームコインをめぐる混乱により、価格が極端に乱高下し、コミュニティからの反発を招きました。

それでもなお、Zoraは成長を続け、ユーザーや開発者のコミュニティが拡大しています。スタジオや独立系クリエイターがこのプラットフォームを活用して、NFTの作成・取引・収益化を行っています。NFTのエコシステムが進化する中で、今後もZoraはユーザーのニーズに応える製品やサービスの改良に注力していきます。

5. MEXCでZORAトークンを購入する方法


プラットフォームとクリエイター経済が急速なペースで拡大し続ける中、Zoraは分散型インターネットプロトコルを活用した価値の獲得方法を再定義しています。Zoraは単なるNFTの新機軸ではなく、Web3クリエイター経済のインフラとして位置づけています。
世界有数の暗号資産取引所であるMEXCとのパートナーシップは、Zoraの成長に大きな勢いを与えます。最低水準の手数料、高速取引、豊富な取引ペア、高い流動性で有名なMEXCは、世界中の投資家の信頼を得ています。MEXCは、新興プロジェクトを支援することに力を注いでおり、イノベーションのための理想的なインキュベーターとなっています。

MEXCでは、ZORAの現物取引および先物取引がすでに開始されており、最低水準の手数料での取引が可能です。

MEXCでのZORA購入ステップ：
1）MEXCアプリを開いてログイン、または公式ウェブサイトにアクセス。
2）検索バーで「ZORA」と入力し、現物取引または先物取引を選択。
3）注文タイプを選び、数量・価格を入力して取引を完了。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


