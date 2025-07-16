Web3技術の進歩に伴い、予測市場は新たな変革の時代を迎えています。ソラナブロックチェーン上に構築された分散型予測プラットフォームであるZephyr Networkは、AIとオンチェーンインフラを活用し、「集合知」の概念を再定義します。強力なトークンインセンティブシステム、シームレスなユーザー体験、そして進化し続ける製品エコシステムに支えられ、ZephyrはWeb3の中で傑出したプロジェクトとしてWeb3技術の進歩に伴い、予測市場は新たな変革の時代を迎えています。ソラナブロックチェーン上に構築された分散型予測プラットフォームであるZephyr Networkは、AIとオンチェーンインフラを活用し、「集合知」の概念を再定義します。強力なトークンインセンティブシステム、シームレスなユーザー体験、そして進化し続ける製品エコシステムに支えられ、ZephyrはWeb3の中で傑出したプロジェクトとして
Zephyr Network（ZEFY）：AIを活用した分散型予測市場で、よりスマートなコミュニティ予測を実現

Web3技術の進歩に伴い、予測市場は新たな変革の時代を迎えています。ソラナブロックチェーン上に構築された分散型予測プラットフォームであるZephyr Networkは、AIとオンチェーンインフラを活用し、「集合知」の概念を再定義します。強力なトークンインセンティブシステム、シームレスなユーザー体験、そして進化し続ける製品エコシステムに支えられ、ZephyrはWeb3の中で傑出したプロジェクトとして急速に頭角を現しています。

その成長を記念して、Zephyrは総額最大$150,000の報酬を提供するグローバルエアドロップキャンペーンを開始します。このキャンペーンは、ユーザー様にプラットフォームに参加しながら報酬を得る機会を提供します。この機会をお見逃しなく──ぜひ、MEXC Airdrop+ からご参加ください！

1.Zephyr Network とは？


Zephyr Networkは分散型予測プラットフォームで、ユーザーは暗号資産市場、社会トレンド、エンターテイメントイベントなどのトピックについて予測を行い、正確な予測に対して報酬を得ることができます。このプラットフォームは、AIを搭載した予測補助モデルを活用して予測を支援し、これを透明性の高いオンチェーン決済メカニズムと組み合わせることで、予測の偏りを最小限に抑え、参加者間の公正な競争を実現しています。

Zephyrの特徴は、参入障壁の低さ、明確な報酬体系、強力なコミュニティ主導モデルにあります。

Zephyrが運営する予測市場は、近年大きな注目を集めており、Web3における最も商業的に有望なユースケースの1つと考えられています。 情報集約の効率を高め、透明で公正、信頼性のあるシステムを提供することで、暗号資産ネイティブコミュニティの価値観と自然に合致しています。

2.Zephyr Network プラットフォームの主要機能


Zephyr Networkは、構造化されたユーザーフレンドリーな製品エコシステムで設計されており、さまざまなユーザーの関心やリスク選好に対応する3つのコアモジュールで構成されています：

マーケットチャレンジ（Market Challenge） - 価格予測トーナメント 参加者はBTCやETHなどの主要暗号資産の価格動向を予測します。結果はオンチェーンで透明かつ公平に決済され、報酬は自動的に分配されます。ゲーミフィケーションと実際の収益性を組み合わせた参加型モジュールです。

IDO ROI 予想（IDO Guess） - 初期プロジェクトの投資回収率予測 今後上場予定のIDOプロジェクトの投資収益率（ROI）を予測します。このハイリスク・ハイリターンな機能は、新規ユーザーの獲得およびプロジェクトのプロモーションに役立ち、早期支援者に大きなリターンを得るチャンスを提供しています。

Triad エコモデル - 持続可能なトークンエコシステム Zephyrのエコシステムの中心には、ZEFY、USDZ、Mallowという3つの資産を中心とした循環型トークンエコノミーがあります。このモデルは、予測市場とステーキングやエンターテインメントの要素を統合し、ユーザーの長期的な関心とエコシステムの成長を促しています。

これらの機能を組み合わせることで、包括的でスケーラビリティのあるフレームワークが形成され、政治予測やeスポーツ予測などの新モジュールへと拡張される予定であり、スケーラブルなフレームワークとして機能します。

3.Zephyr のトケノミクス


ZEFYはZephyr Networkの中核的なユーティリティトークンとして、単なる報酬通貨にとどまらず、エコシステム内のガバナンス、インセンティブ、ステーキング、機能アクセスコントロールにおいて重要な役割を果たしています。綿密に設計されたトケノミクスモデルにより、Zephyrは流動性と希少性のバランスが取られ、ユーザーの柔軟性と長期的なトークン価値の両立を確保しています。

モジュール
ユースケース
プラットフォーム収益の分配
ZEFYをステーキングすると、トランザクション手数料とプラットフォーム収益の一部を受け取ることができます。
ガバナンス
保有者はプラットフォームの将来の方向性に影響を与える提案に投票することができます。
機能へのアクセス
一部の高度な予測ツールにはZEFYの保有または使用が必要です。
デフレモデル
最初の2%のトランザクション税と定期的なトークンバーンにより、インフレを抑制します。
コミュニティインセンティブ
リーダーボード報酬、タスクベースのエアドロップ、キャンペーン特典などはZEFYで配布されます。

さらに、ZEFYはMEXCを含む主要な取引所への上場が予定されており、市場の流動性と認知度を高めると同時に、価値発見メカニズムの強化が期待されています。

4. Zephyr Airdropへの参加方法


コミュニティへの真の参加を促進するため、ZephyrはZealyとMEXC公式ウェブサイトの両方でエアドロップキャンペーンを展開しています。ZEFYの入金や取引などのタスクを完了することで、ユーザーはXP（経験値）ポイントを獲得し、リーダーボードで競い合い、魅力的な報酬を獲得することができます。

タスクは主に2種類に分類されます：

  • プラットフォーム上のタスク：新規登録、予測参加、グループの作成、トークンのステーキングなど。
  • ソーシャルタスク：ソーシャルメディアチャンネルのフォロー、友達の招待、コンテンツ投稿、コミュニティでの交流など。

イベントへの参加は非常に簡単で、ユーザーはウォレットを接続し、基本的なアクションを完了するだけですぐにポイント獲得が開始されます。新規ユーザーでもすぐに参加でき、遊びながらポイントを貯めることができます。

5.Zephyr の戦略的開発ロードマップ


Zephyr は短期的な投機ではなく、持続可能な長期的成長を目指しています。このプロジェクトの公式ロードマップには、技術的な革新とコミュニティのエンパワーメントの両方に焦点を当てた明確な戦略の概要が示されています：

2025年第1四半期：Zephyrは高度な予測モジュールの実装、コピートレード機能の導入、UIの強化、ZEFYトークンの中央集権型取引所への上場を計画しています。
2025年第2四半期：専用モバイルアプリの展開、eスポーツや政治イベントなど新たな予測市場への進出、独自AIモデルの一部オープンソース化、DAOベースのガバナンスフレームワークの開始を目指します。

Zephyrの開発哲学は、制御を徐々に分散化させながらコア機能を洗練させるというもので、スケーラブルで戦略的なWeb3構築アプローチを体現しています。

6.まとめ


Zephyr Network は、高度なAI技術と巧妙に設計されたトークンのインセンティブモデルを組み合わせることで、分散型予測市場の新時代を切り開いています。このプラットフォームは、透明性が高く、公平で、魅力的なWeb3体験を提供し、予測愛好家やWeb3ユーザーから熟練の暗号資産投資家まで、幅広い参加層に対応しています。

現在はまだ開発初期段階にありますが、Zephyrは注目プロジェクトです。進行中のエアドロップキャンペーンは、成長著しいエコシステムへ低い参入ハードルで関与する絶好のチャンスです。また、将来的な収益の可能性を秘めた貴重なタイミングでもあります。今後の展開に注目し、積極的に参加する価値があります。今はまさに、誰にとっても「低リスク・高ポテンシャル」の好機といえるでしょう。

今こそ行動する時です。今すぐMEXCに参加し、ZEFYに早期に参加し、エアドロップの報酬を受け取り、この革新的なエコシステムの最前線に自分の居場所を確保しましょう！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

