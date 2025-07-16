YieldNest (YND) 解説：イーサリアムリステーキングにおける新たな利回りエンジンの登場













YieldNestのミッションは、モジュラー型・自動化・高セキュリティを兼ね備えたLSDFiリステーキング基盤を構築し、ユーザーがセキュリティを犠牲にすることなく、収益を最大化できる環境を実現することです。





プラットフォームの主な特徴は以下の通りです：





自動化されたリステーキング戦略： EigenLayerおよびLSDプロトコルとのシームレスな統合を実現します。手動操作は不要です。

機関投資家向けカストディサービス： Sygnum Bank、Fireblocksなどとの提携により、資産の安全な保管を保証します。

モジュラー型アーキテクチャ： マルチアセットおよびマルチプロトコル統合に対応したカスタマイズ可能な戦略モジュールを提供します。

柔軟かつ透明性のあるガバナンス：YNDトークンを基盤としたコミュニティガバナンスと戦略アップグレードを実現します。









YieldNestの中核を成すのは、モジュラー型フレームワーク上に構築された「Strategy Engine」と「yTokenモデル」です。オンチェーンの自動化機能を備えており、ユーザーは高度なLSDFi利回り戦略に手軽に参加することが可能です。それでは、YieldNestを支える3つの主要な構成要素について解説します。









ユーザーがstETH、weETH、ezETHなどのLSD資産をYieldNestに入金すると、それらは自動的にyToken（例：yETH）へと変換されます。各yTokenは、収益を継続的に再投資することで複利効果を最大化し、さらに資産構成と利回りをオンチェーン上で透明に記録する、独自のスマート・リステーキング戦略を備えています。

yTokenの主な特徴：





分散型リステーキング戦略ポートフォリオの一部を表す

オンチェーンでの収益源と資産配分の可視化

今後さらに多様なLSDに対応し、クロスチェーンでの展開も視野に









YieldNestの主要な利点の一つは、多様なLSDプロトコルやAVS（Active Validation Services）と連携可能なモジュラー型戦略エンジンです。このエンジンはリスクプロファイルやプロトコルの比重、利回り最適化のパラメーターに応じて設定を柔軟に調整し、パフォーマンスと安全性のバランスを最適化します。





この戦略レイヤーにより、以下が可能になります：





リスクとリターンの最適なステーキング組み合わせの自動選択

EigenLayerとネイティブに統合し、AVS報酬を獲得

DAOやファンド、機関投資家向けに拡張可能なカストディサービスの提供









リステーキングプロトコルが繰り返し失敗を経験する状況下で、YieldNestは何よりもセキュリティを最優先しています。カストディ戦略には以下の内容が含まれます：





信頼できるカストディ連携： Sygnum BankやFireblocksなどのティア1カストディアンとのパートナーシップ

マルチシグと権限分離： 重要な契約はマルチシグで管理され、戦略の更新にはDAOの承認が必須

透明性の高い監査：すべての戦略はオンチェーンで確認でき、OtterSecなど第三者による監査を受けています









YieldNestは2つのトークンモデルを採用しています。YNDはネイティブのユーティリティ兼ガバナンストークン、veYNDは投票権をロックするエスクロートークンです。これら2つのトークンが、YieldNestのガバナンスとインセンティブメカニズムの基盤を成しており、短期的なインセンティブと長期的な戦略的参加のバランスを実現しています。









YNDはYieldNestのネイティブトークンで、総供給量は10億枚です。主な用途は以下の通りです：





ガバナンス： YNDをロックすることで、ガバナンス参加のためのveYNDを鋳造できます

収益分配： ロックされたYNDはveYNDを生成し、保有者はプラットフォーム手数料の一部を収益として得られます

エコシステムインセンティブ：戦略的パートナーシップ、リステーキング報酬、エアドロップなどに使用されます





YNDは、公正なローンチとインフレの管理を目的として、インセンティブプログラムを通じて段階的に配布されます。









veYND（Voting Escrow YND）は、ロックされたYNDを表す譲渡不可のトークンです。CurveのveTokenモデルを参考に、ユーザーはYNDを一定期間（最低1週間、最大1年間）ロックすることでveYNDを受け取ることができます。





ロック期間が長いほど、受け取れるveYNDが増えます

veYNDはロック期間が短くなるにつれて減少します

ガバナンス、収益分配、戦略投票などに使用されます





これにより、ユーザーのインセンティブがプラットフォームの長期的な成長と一致し、短期的な投機を抑制します。





veYND保有者は、以下を含む幅広いガバナンス課題に対して投票できます：





yToken戦略の選択とパラメーター調整

プロトコル手数料の構造と分配ルール

新規資産、インセンティブ計画、およびエコシステムの成長に関する提案





ガバナンスはオンチェーンで実行され、透明性とユーザーの権限強化を保証します。









YieldNestは、リステーキング報酬、戦略管理手数料、取引手数料から収益を得ています。その一部は、長期的なインセンティブとしてveYND保有者に再分配されます：





プロトコル手数料の分配： veYND保有者は、プロトコル収益の比例配分を受け取ります

追加インセンティブ： veYNDの保有比率に応じてYNDトークンが配布され、長期的な支援者への報酬となります

ブーストメカニズム：veYND保有者はyTokenの利回りウェイトが上昇します









早期利用者を促進するため、YieldNestはY-Airdropキャンペーンを開始し、以下の対象者にYNDポイントを付与します：





EigenLayerを通じてリステーキングを行うユーザー

yToken戦略にLSDを入金したLSD保有者

コミュニティタスクやプロモーションキャンペーンに参加したユーザー





トークン生成イベント（TGE）後、これらのポイントはYNDトークンと交換可能となり、コミュニティの連携を強化します。













主なマイルストーン：





2024年第1四半期： メインネットテストおよび戦略検証

2024年第2四半期： GSR、Bankless Ventures、Figment Capitalなどから$350万のシード資金を調達

2024年第3四半期：yETHの正式リリースとコミュニティポイントプログラムの開始









YieldNestは、LSDFiのリステーキングエコシステムを継続的に拡大しています。今後の計画は以下の通りです：





新しいyToken戦略の展開 （例：weETH、sfrxETH）

クロスチェーン対応の拡大 （L2s、EigenDA、Ethereumロールアップ）

YNDインセンティブプラン2.0 （コミュニティトレジャリー、長期ステーキング報酬）

DAOや機関投資家向けの モジュラー型資産管理ツール の開発

YieldNestアカデミーによるガバナンスリテラシー向上のための教育プログラム









EigenLayerのようなリステーキングインフラの成長に伴い、YieldNestのような戦略プラットフォームがLSTに次ぐ新たなフロンティアとなる可能性があります。YieldNestのアーキテクチャ（モジュラー型NestVaults、リキッドステーキングデリバティブ、高度な戦略管理）は、プロユーザーと一般ユーザーをつなぐ強力な存在となり、リステーキング分野における大規模な普及を促進すると期待されています。





