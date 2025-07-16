最近、暗号資産市場は目覚ましい回復を遂げ、古参の暗号資産が再び輝きを取り戻しています。その中でも特に印象的なのはXRPのパフォーマンスでしょう。MEXCのデータによると、XRPの価格は$1.6を超えて急騰し、3年ぶりに最高値を記録しました。 ソーシャルメディアに振り回され、高いボラティリティを示すことが多いミームコインとは異なり、XRPのような古参の暗号資産は、堅実な成長と強固な基盤によって、暗号最近、暗号資産市場は目覚ましい回復を遂げ、古参の暗号資産が再び輝きを取り戻しています。その中でも特に印象的なのはXRPのパフォーマンスでしょう。MEXCのデータによると、XRPの価格は$1.6を超えて急騰し、3年ぶりに最高値を記録しました。 ソーシャルメディアに振り回され、高いボラティリティを示すことが多いミームコインとは異なり、XRPのような古参の暗号資産は、堅実な成長と強固な基盤によって、暗号
XRPが追い風を受けて急騰、市場での優位性を取り戻す

最近、暗号資産市場は目覚ましい回復を遂げ、古参の暗号資産が再び輝きを取り戻しています。その中でも特に印象的なのはXRPのパフォーマンスでしょう。MEXCのデータによると、XRPの価格は$1.6を超えて急騰し、3年ぶりに最高値を記録しました。



ソーシャルメディアに振り回され、高いボラティリティを示すことが多いミームコインとは異なり、XRPのような古参の暗号資産は、堅実な成長と強固な基盤によって、暗号資産市場における地位を再確立しつつあります。

この復活には理由があります。これは、XRPなどの古参の暗号資産特有の利点とチャンスの相互作用がもたらした必然なのです。XRPの強い上昇傾向は、これらの複雑な要因の相互作用を反映しています。

SEC委員長の交代が長期にわたる法廷闘争の終結を示唆


米国証券取引委員会（SEC）の委員長交代が予想される中、Ripple社とSECの間で続いてきた長期訴訟に新たな進展が見られています。Ripple社は無登録の有価証券であるXRPを2013年から販売し、$13億を調達したとして、2020年12月にSECにより訴えられ、長きにわたって訴訟を続けてきました。しかし、Ripple社のXRP販売に対する裁判所の判決が明らかになるにつれ、Ripple社は法律上で部分的な勝利を収めています。直近では、XRPの流通市場での取引は有価証券の発行には当たらないとの判断も下されています。

近日、SECはアナリサ・トーレス（Analisa Torres）判事の最新判決に対する控訴を試みましたが、SECのゲイリー・ゲンスラー（Gary Gensler）委員長の退任のニュースが市場に楽観的なムードをもたらしました。多くの投資家は、Ripple社などの企業に対する訴訟がこれを機に緩和されたり、和解したり、さらには取り下げられる可能性があると広く予想しています。この規制スタンスの微妙な変化は、XRPの復活にとってより有利な外部環境を提供しています。

XRP ETFの進展が市場の勢いに拍車


規制環境の緩和が進む中、複数の機関がXRP関連のETFの立ち上げに向けて積極的に動いており、XRPの市場での地位をさらに強固なものにしています。

10月2日、Bitwise社は率先してXRP ETFのS-1申請書をSECに提出しました。当該会社にはビットコインとイーサリアムのETFを成功裡に管理している実績が既にあります。その直後の10月8日、暗号資産投資会社であるCanary Capital社は現物XRP ETFをSECに対し申請しました。なおかつ、Canary Capital取引所（CME）のCF Ripple指数（リアルタイム価格ベンチマーク製品）を活用してXRP価格を追跡する計画があることを漏らしました。さらに11月2日には、21Shares社が「21Shares Core XRP Trust」というXRP ETFをSECに申請しました。また、Ripple社自身も頻繁に行動を起こしています。11月26日にXRP Ledger上で初のトークン化マネーマーケットファンドを発表し、パートナーであるAbrdn社の$47.7億の流動性ファンドをトークン化しました。

BloombergのETFアナリストであるジェームズ・セイファート（James Seyffart）氏は、2025年までにSECの新たな委員長が暗号資産に対してよりオープンな姿勢を取る可能性を予測しており、ETF商品にステーキング機能を付帯させることも可能になると見込んでいます。このような一連の積極的なシグナルが、XRPの合法性に対する市場の懸念を和らげています。ビットコイン現物ETFとイーサリアム現物ETFから見るに、XRPのETFの申請ブームも成功の可能性は高いと思われます。そして、それは暗号資産セクターにおけるXRPの統合と認知度を高める要因となっています。

市場の需要と投資家の信頼の強化


Ripple社の訴訟関係の進展と規制環境の改善により、XRPに対する市場の信頼は日々着実に高まっています。投資家がその内在的な価値を再評価し、市場に参入することで資金の流動性が生まれ、XRPの回復をさらに加速させています。

データによると、11月18日時点での、アルトコインの週間取引高は2021年以来初めて$3000億を超え、市場の活性化と古参の暗号資産への投資家の信頼が反映されています。特に、DOGEXRPSOLPEPEなどの４大トークンが総取引高の60％を占めており、パフォーマンスの好調さが目を引き、市場の大きな注目を集めています。


MEXCでXRPを取引する方法


MEXCは、ユーザー様に安全かつ効率的で便利な暗号資産取引サービスを提供しています。業界をリードするプラットフォームとして、MEXCはBTCETHXRPを含む豊富な取引ペアを提供しています。高度な技術、厳格なセキュリティ対策、卓越したカスタマーサービスで知られるMEXCは、XRPの取引を希望する投資家にとって理想的な選択肢です。

MEXCアプリでXRPトークンを購入するには？

ステップ1：MEXCアプリにログインし、[取引] をタップします。
ステップ2：[現物取引] を選択し、XRP/USDTを検索します。
ステップ3：[XRP を購入] をタップし、購入を完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



