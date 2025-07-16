XRPが追い風を受けて急騰、市場での優位性を取り戻す





























米国証券取引委員会（SEC）の委員長交代が予想される中、Ripple社とSECの間で続いてきた長期訴訟に新たな進展が見られています。Ripple社は無登録の有価証券であるXRPを2013年から販売し、$13億を調達したとして、2020年12月にSECにより訴えられ、長きにわたって訴訟を続けてきました。しかし、Ripple社のXRP販売に対する裁判所の判決が明らかになるにつれ、Ripple社は法律上で部分的な勝利を収めています。直近では、XRPの流通市場での取引は有価証券の発行には当たらないとの判断も下されています。





近日、SECはアナリサ・トーレス（Analisa Torres）判事の最新判決に対する控訴を試みましたが、SECのゲイリー・ゲンスラー（Gary Gensler）委員長の退任のニュースが市場に楽観的なムードをもたらしました。多くの投資家は、Ripple社などの企業に対する訴訟がこれを機に緩和されたり、和解したり、さらには取り下げられる可能性があると広く予想しています。この規制スタンスの微妙な変化は、XRPの復活にとってより有利な外部環境を提供しています。









規制環境の緩和が進む中、複数の機関がXRP関連のETFの立ち上げに向けて積極的に動いており、XRPの市場での地位をさらに強固なものにしています。





10月2日、Bitwise社は率先してXRP ETFのS-1申請書をSECに提出しました。当該会社にはビットコインとイーサリアムのETFを成功裡に管理している実績が既にあります。その直後の10月8日、暗号資産投資会社であるCanary Capital社は現物XRP ETFをSECに対し申請しました。なおかつ、Canary Capital取引所（CME）のCF Ripple指数（リアルタイム価格ベンチマーク製品）を活用してXRP価格を追跡する計画があることを漏らしました。さらに11月2日には、21Shares社が「21Shares Core XRP Trust」というXRP ETFをSECに申請しました。また、Ripple社自身も頻繁に行動を起こしています。11月26日にXRP Ledger上で初のトークン化マネーマーケットファンドを発表し、パートナーであるAbrdn社の$47.7億の流動性ファンドをトークン化しました。





BloombergのETFアナリストであるジェームズ・セイファート（James Seyffart）氏は、2025年までにSECの新たな委員長が暗号資産に対してよりオープンな姿勢を取る可能性を予測しており、ETF商品にステーキング機能を付帯させることも可能になると見込んでいます。このような一連の積極的なシグナルが、XRPの合法性に対する市場の懸念を和らげています。ビットコイン現物ETFとイーサリアム現物ETFから見るに、XRPのETFの申請ブームも成功の可能性は高いと思われます。そして、それは暗号資産セクターにおけるXRPの統合と認知度を高める要因となっています。









Ripple社の訴訟関係の進展と規制環境の改善により、XRPに対する市場の信頼は日々着実に高まっています。投資家がその内在的な価値を再評価し、市場に参入することで資金の流動性が生まれ、XRPの回復をさらに加速させています。





















