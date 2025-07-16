4月27日の夜、「ProShares Gets SEC Greenlight for Three XRP ETFs（ProSharesが3つのXRP ETFについてSECの承認を取得）」という見出しが急速に広まり、暗号資産市場全体に興奮が巻き起こりました。記事の表現が単に「XRP ETF」とされていたため、多くの人々が最近上場したBTCとETHの現物ETFに続き、米国が初のアルトコイン現物ETFを4月27日の夜、「ProShares Gets SEC Greenlight for Three XRP ETFs（ProSharesが3つのXRP ETFについてSECの承認を取得）」という見出しが急速に広まり、暗号資産市場全体に興奮が巻き起こりました。記事の表現が単に「XRP ETF」とされていたため、多くの人々が最近上場したBTCとETHの現物ETFに続き、米国が初のアルトコイン現物ETFを
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/XRP先物ETFの...ぜそれが重要なのか

XRP先物ETFの混乱：実際に何が起きたのか、そしてなぜそれが重要なのか

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
リップルコイン
XRP$2.8162+0.24%
ビットコイン
BTC$121,383.32-0.33%
イーサリアム
ETH$4,326.09-0.26%
XRP Healthcare
XRPH$0.04304+2.84%

4月27日の夜、「ProShares Gets SEC Greenlight for Three XRP ETFs（ProSharesが3つのXRP ETFについてSECの承認を取得）」という見出しが急速に広まり、暗号資産市場全体に興奮が巻き起こりました。記事の表現が単に「XRP ETF」とされていたため、多くの人々が最近上場したBTCETHの現物ETFに続き、米国が初のアルトコイン現物ETFを承認したと誤解しました。その結果、市場センチメントは短期的に急上昇しました。


しかし、その盛り上がりも束の間。ニュースはすぐに内容が訂正され、ProSharesが上場するのは先物型ETFであり、現物型商品ではないことが明らかになりました。誤報であったにもかかわらず、この事件は、XRPの現物ETFに対する市場の期待感の高さと、規制関連の突破口を巡る投資家センチメントがどれほど敏感であるかを明らかにしました。

1. ProSharesが実際に上場するもの


ProSharesは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で取引される先物契約に基づく3つのXRP先物ETFを上場します。これらはXRPトークンそのものを保有するのではなく、スワップ契約を通じてXRPの価格動向に連動するエクスポージャーを提供します。

4月30日に上場予定のETFは以下の3つです：Ultra XRP ETF（XRP先物価格に対して2倍のレバレッジを提供）、Short XRP ETF（XRP先物価格に対して1倍のインバース（ショート）エクスポージャーを提供）、Ultra Short XRP ETF（XRP先物価格に対して2倍のレバレッジを提供）。これらの商品により、トレーダーは資産そのものを保有することなく、XRPの値動き（ロングまたはショート）に対して投機的にアプローチできます。

2. XRPデリバティブ市場の拡大：機会と影響


2.1 XRPデリバティブの拡大とその影響


ProSharesのETF導入は、XRPデリバティブ市場のさらなる拡大を意味します。現物ETFとは異なり、先物ETFは資産そのものではなく、XRP先物契約の価格パフォーマンスに連動します。そのため、短期トレーダー、レバレッジ投資家、カストディリスクを回避するヘッジ戦略を求める機関投資家にとって理想的です。参加への障壁を下げることで、これらのETFはXRPの値動きに関与する多様なアプローチを可能にしています。

2.2 ブラジルがリード：世界初のXRP現物ETF


米国がXRP現物ETFの承認に向けて審議を続ける中、ブラジルは既に決定的な一歩を踏み出しました。4月25日、Hashdexは世界初のXRP現物ETFをローンチし、ティッカー「XRPH11」としてサンパウロ証券・商品・先物取引所に上場されており、Genial Investimentosが運用を担当しています。本ETFはナスダックXRP基準価格インデックスに連動し、少なくとも資産の95％をXRPに直接割り当てます。これにより、ブラジルの投資家にXRP市場への直接的かつ規制されたアクセス手段が提供されると同時に、XRPに対する国際的な正当性と機関投資家からの認知も高まりつつあります。

3. XRP現物ETF承認への道のり


3.1 XRP現物ETFに対する市場の期待


XRP先物ETFの登場は市場に多様な取引手段を提供する一方で、中長期的な資金流入や価値投資の観点からすると、最終的な焦点はXRP現物ETFの承認にあります。現物ETFが承認されれば、伝統的な機関投資家の資本を引き付け、さらなる資本流入をもたらすでしょう。ブルームバーグのシニアETFアナリストであるEric Balchunas氏は、まだ承認されていないものの、XRP現物ETFが認可される確率はかなり高いと述べています。


3.2 規制上の課題


とはいえ、規制当局の承認は容易ではありません。SECは暗号資産市場、特に現物ETFに関しては慎重な姿勢を維持しています。SECは、過去にもビットコインイーサリアムの現物ETFの申請を何度も延期したり却下したりしています。XRPにとって、規制上の課題はさらに複雑かもしれません。一つには、リップル社とSECの間の訴訟が継続中であり、米国におけるXRPの法的地位は不明確な点が挙げられます。加えて、XRPの市場規模と流動性は比較的小さく、ETFに求められる流動性、透明性、投資家保護に関するSECの要件を満たすことが困難とされる可能性があります。

3.3 資産運用会社間の競争


こうした規制上のハードルにもかかわらず、多くの資産運用会社がXRP現物ETF市場に積極的に参入しています。ProSharesに加え、Grayscale、21Shares、Bitwiseなどの企業も同様の現物ETF申請を提出しました。これらの企業の参入は、市場競争を激化させるだけでなく、XRP現物ETFの承認プロセスを加速させることにもつながります。

4. XRP現物ETFの市場への長期的影響


XRP現物ETFが承認・ローンチされれば、市場にとって極めて大きな意味を持つ出来事となるでしょう。それは、流動性と透明性の両方を大幅に向上させ、同時にXRPのグローバル金融システムへの統合が一段と進むことになるでしょう。

ETFという規制されたアクセス手段を提供することで、伝統的な投資家がXRP市場に参入しやすくなれば、安定した資金流入が見込まれ、市場のデプスと取引のしやすさが向上します。また、ETFの構造的な透明性により、投資家の関心がXRPのユーティリティ、採用状況、ネットワーク性能といった基礎へとシフトし、単なる投機からの脱却が進みます。ETF主導の取引活動が活発化することで、価格発見がより効率的になり、真の需給関係をより反映した市場になります。その結果、ボラティリティの低下、価格操作のリスク軽減、持続可能な市場環境の構築が期待されます。

最終的には、XRP現物ETFが承認されれば、暗号資産と伝統的金融の融合を加速させる大きな一歩となるでしょう。

5. まとめ：期待と挑戦が交錯する未来


ニュースの誤読に端を発したこの出来事は、結果としてXRPが注目を集めるきっかけとなりました。ProSharesの先物ETFは一部混乱を招いたものの、機関投資家によるXRPエクスポージャーへの関心が高まっていることが再確認されました。

とはいえ、米国におけるXRP現物取引ETFの実現にはまだ多くの課題があります。法的な曖昧さ、規制当局の慎重姿勢、そして資産運用会社間の熾烈な競争は、その道のりが平坦でないことを意味しています。

それでも、障壁が徐々に取り払われ、投資家の関心が高まり続ける中で、XRP ETFは先物・現物を問わず、暗号資産と伝統金融の融合の次の波を形成する上で極めて重要な役割を果たすようになるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得