DePINは資本熱狂の中で次の大きなブレイクスルーとなるか？

暗号資産市場は常に変化し続け、新たに登場する概念が次の市場のトレンドになる可能性を秘めています。振り返ってみると、「DeFiサマー」から「NFT ＆ GameFiサマー」、そして「メタバース」まで、それぞれの概念が暗号資産市場の風景を大きく変えてきました。近年、「DePIN」は徐々に注目を集め、資本と注目を集めています。Messariの調査報告では、2028年までにDePINの市場規模が3兆5000億ドルに達する可能性があると大胆に予測しています。





このような巨大な市場の見通しがある中で、DePINは暗号資産市場における次の大きなブレイクスルーとなるのでしょうか？これは間違いなく、多くの投資家や業界関係者が注目している問いです。





DePIN（分散型物理インフラネットワーク）は、ブロックチェーン技術を活用し、ユーザーに物理的インフラの共有と管理を促す新たなネットワークモデルです。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、センサー、エネルギーなど、複数の分野を網羅しています。分散型アプローチにより、リソース利用効率の向上、運用コストの削減、技術革新の促進を目指しています。





現在、DePIN分野はすでに形成されつつあり、時価総額は212.3億ドルに達し、年初来17.1%上昇しています。DePINscanのデータによると、8月時点で、DePIN関連プロジェクトは約276あり、主にAI、ワイヤレス、エネルギー、サービス、センサー、データ、コンピューティングのカテゴリーに分類されています。さらに、DePINの競争状況を見ると、明確な優位性が見られ、上位10プロジェクトが市場価値の約80.5%を占め、170.8億ドルに達しています。









今年、DePINプロジェクトへのベンチャーキャピタル投資は大幅に回復しました。大手投資機関がDePIN向けに大型ファンドを設立しています。例えば、Borderless Capitalの1億ドルファンド、Hodler InvestmentsとGewan Holdingの共同による5億ドルファンド、Bitrue Venturesの4000万ドルファンドなどがあります。一方、SOLLONG FoundationやLemniscapなども、初期段階のDePINやWeb3プロジェクトの育成に焦点を当てた大型の資金調達計画を発表しています。





資本が流入するにつれ、DePIN市場は急速な成長段階を迎えています。この活発な資本流入により、多くの新しいDePINプロジェクトが生まれました。再生可能エネルギー分野のProject Zeroは1,200万ドルの資金を調達し、フライトトラッキングネットワークのWingbitsは350万ドルのシード資金を調達、ソラナ上のAndrenaやBase上のDaylightなどはそれぞれ1,800万ドルと900万ドルの資金を調達しました。また、Verida、Peaq、Blocklessといったプロジェクトも複数の資金調達ラウンドを通じて数千万ドル規模の成長を遂げています。





DePINが注目され、期待を集めている理由は、暗号資産インセンティブメカニズム、分散型アーキテクチャ、コミュニティ中心のガバナンスモデルを革新的に統合している点にあります。これにより、従来のインフラの資金調達、運営、ガバナンスに革命的な変化をもたらしています。





DePINは、独自の暗号資産インセンティブメカニズムにより、資本集約型で維持コストが高いインフラプロジェクトの資本配分に効率的かつ柔軟な道を開いています。分散型の運営により、従来の資金調達モデルから脱却し、柔軟な資本の動員と最適化された配分が可能となり、より競争力のあるサービスや製品の創出を促進します。これにより、効率的で便利なインフラに対する社会の切実なニーズに応えることができます。

DePINネットワークは、高度な冗長性を持つ分散型システムを構築し、複数のノードにデータとサービスを分散させることで、安定性と信頼性を高めています。この設計により、単一ノードの故障やネットワークの変動が発生した場合でも、ネットワーク全体はスムーズに稼働し続け、インフラの安定した運用を確実に保証します。

DePINは、コミュニティ中心の管理アプローチを採用しており、地域コミュニティはネットワーク管理に直接参加する権利が与えられています。これにより、リソースの配分やメンテナンスの決定は、末端レベルの現実的なニーズに密接に一致させることができます。このコミュニティ主導の管理モデルは、インフラの管理と運営に新たな活力と勢いを吹き込み、都市の管理と公共サービスにおける将来の洞察とインスピレーションを提供します。





DePINには資本流入が急増していますが、同時に直面する不確実性も認識しなければなりません。格付け機関のムーディーズは、レポートの中で、DePINの普及には、法的規制、インターオペラビリティの問題、サイバーセキュリティのリスクなど、重大な課題が待ち受けている可能性があると指摘しています。





こうした状況において、MEXCはDePIN分野に対する強い関心と潜在的な需要を強く認識しています。MEXCはDePINプロジェクトを多数上場しているだけでなく、DePIN専用のセクションも設置し、投資家に多様な取引オプションを提供しています。さらに、MEXCは最低水準の取引手数料を導入し、ユーザー様の取引コストを削減しています。









DePIN市場は、強い資本的関心に後押しされ、非常に大きな潜在力と活力を示しています。DePINが本当に次の主要な市場のブレイクスルーとなり、画期的な存在となることができるかどうかについては、MEXCは高い関心を維持し、その発展の動きをすべて注意深く追跡していきます。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



