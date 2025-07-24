先物取引における有効期間(TIF)とは？





MEXC先物取引には5つの種類の注文があります。①指値注文 ②成行注文 ③トリガー注文 ④トレーリング逆指値注文 ⑤ポストオンリー注文 です。このうち、指値注文、成行注文、トリガー注文では、有効期間(TIF)を設定することができます。有効期間(TIF)とは、注文が執行されるまでの期間のことで、時間パラメータに基づいて選択することができます。









指値注文には、有効期間(TIF)を設定できるオプションが3つあります。 GTC、IOC、FOKの3つです。





GTC (Good 'Til Canceled)：注文が完全に約定するかキャンセルされるまで有効です。





IOC (Immediate or Cancel)：注文が指定した価格で即時に約定しない場合、未約定の注文はキャンセルされます。





FOK (Fill or Kill)：注文が完全に約定されない場合、注文は直ちにキャンセルされます。









通常、成行注文は即時に約定しますが、MTL（Market-to-Limit：成行から指値へ）注文を選択することもできます。





MTL（Market-to-Limit）：この注文は成行注文として発注され、現在の最良の市場価格で決済されます。注文が一部しか約定しなかった場合、残りの注文はキャンセルされ、約定した注文と同じ価格で指値注文が発注されます。









トリガー注文には3つの有効期間(TIF)があります。24時間、7日間、長期です。





24時間有効：トリガー注文は 24 時間有効で、この期間を過ぎると無効になります。





7日間有効：トリガー注文は 7 日間有効で、この期間を過ぎると無効になります。





長期有効：トリガー注文は、トリガーが発生するか手動でキャンセルされるまで有効です。





