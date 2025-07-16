なぜミームトークン「PAIN」は話題に？ 80%の返金、有名人の支援、そしてインターネット主導のミームブーム





ミームコインは、インターネット文化と金融テクノロジーを融合させた暗号資産市場における独特な現象となり、広く注目を集めています。最近では、「Hide the Pain Harold」というインターネットミームにインスパイアされたPAINが市場で大きな関心を集めています。本記事では、PAINの起源、プレセールでの成果、直面した課題、今後の可能性について詳しく解説します。









PAINの誕生は、ハンガリー人エンジニアAndrás István Aratóによるミームの旅に起因しています。彼は2010年頃、アマチュア写真撮影に参加。その写真がストックフォトサイトで販売され、商業利用されました。その後、彼が微笑みながらもわずかに苦悩を見せる表情の写真が世界的に広まり、「Hide the Pain Harold」として知られるミームの象徴となりました。2025年、AratóはMemelandチームと協力し、PAINを立ち上げました。このミームを暗号資産プロジェクトに昇華させたのです。













PAINトークンの成功には、有名人の影響力が欠かせません。Arató本人の積極的なプロモーションに加え、著名な人物からの注目も集まりました。例えば、2024年10月、AratóはBinance創設者のChangpeng Zhao（CZ）とBinance Blockchain Weekで撮影した写真を公開。この写真がSNSで拡散され、PAINへの関心が急上昇しました。





さらに、Memelandの支援がPAINの影響力を拡大しました。Memelandは公式チャネルを通じてPAINを頻繁に宣伝し、9GAG創設者のRay Chanも間接的にPAINをサポート。彼は複数のイベントで「ミーム文化とブロックチェーン技術の相乗効果」を強調し、ユーモアを交えながらプロジェクトを支えました。













PAINのプレセールは、多くの投資家の注目を集め、暗号資産市場の歴史に残る大きなマイルストーンとなりました。わずか48時間で約185,976 SOL（約$3,800万）を調達し、他の人気ミームコインであるSLERF（約$1,000万）やBOME（約$180万）を大きく上回りました。PAINはSLERFの3.8倍、BOMEの21倍の調達額を記録し、ミームコイン市場における新たな基準を打ち立てました。





コミュニティの信頼を強化するため、PAINチームは大規模な返金計画を発表しました。多額の資金を調達したにもかかわらず、チームは調達額の80%を参加者に返金し、流動性提供、プラットフォームローンチ、上場費用などの重要なプロジェクト資金として20%のみを維持する決定を下しました。この取り組みは、プロジェクトの透明性を示すものとして評価されました。「資金調達後に逃げる」ミームプロジェクトが多い中、PAINのコミュニティ重視の戦略はその信頼性と評判を大きく向上させました。









PAINの登場は、ミーム文化と暗号資産、ブロックチェーン技術の統合が進んでいることを示しています。「Hide the Pain Harold」の世界的な影響力により、PAINはミームコイン市場で確固たる地位を確立しました。特に、調達資金の80%を返金する透明性のある方針は、詐欺や投機が蔓延する市場において、責任ある姿勢を示すものとなりました。



