ミームコインは、インターネット文化と金融テクノロジーを融合させた暗号資産市場における独特な現象となり、広く注目を集めています。最近では、「Hide the Pain Harold」というインターネットミームにインスパイアされたPAINが市場で大きな関心を集めています。本記事では、PAINの起源、プレセールでの成果、直面した課題、今後の可能性について詳しく解説します。 PAINの起源：暗号資産におけミームコインは、インターネット文化と金融テクノロジーを融合させた暗号資産市場における独特な現象となり、広く注目を集めています。最近では、「Hide the Pain Harold」というインターネットミームにインスパイアされたPAINが市場で大きな関心を集めています。本記事では、PAINの起源、プレセールでの成果、直面した課題、今後の可能性について詳しく解説します。 PAINの起源：暗号資産におけ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/なぜミームトークン「...ト主導のミームブーム

なぜミームトークン「PAIN」は話題に？ 80%の返金、有名人の支援、そしてインターネット主導のミームブーム

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#注目イベント
PAIN
PAIN$1.3881-2.52%
HAROLD
HAROLD$0.003552+1.83%
Solana Name Service
SNS$0.0023388+0.72%
GAG Token
GAG$0.00645-1.60%
Raydium
RAY$2.667-0.33%

ミームコインは、インターネット文化と金融テクノロジーを融合させた暗号資産市場における独特な現象となり、広く注目を集めています。最近では、「Hide the Pain Harold」というインターネットミームにインスパイアされたPAINが市場で大きな関心を集めています。本記事では、PAINの起源、プレセールでの成果、直面した課題、今後の可能性について詳しく解説します。

PAINの起源：暗号資産におけるミーム文化の探求


PAINの誕生は、ハンガリー人エンジニアAndrás István Aratóによるミームの旅に起因しています。彼は2010年頃、アマチュア写真撮影に参加。その写真がストックフォトサイトで販売され、商業利用されました。その後、彼が微笑みながらもわずかに苦悩を見せる表情の写真が世界的に広まり、「Hide the Pain Harold」として知られるミームの象徴となりました。2025年、AratóはMemelandチームと協力し、PAINを立ち上げました。このミームを暗号資産プロジェクトに昇華させたのです。


有名人の影響：PAINの拡大を後押し


PAINトークンの成功には、有名人の影響力が欠かせません。Arató本人の積極的なプロモーションに加え、著名な人物からの注目も集まりました。例えば、2024年10月、AratóはBinance創設者のChangpeng Zhao（CZ）とBinance Blockchain Weekで撮影した写真を公開。この写真がSNSで拡散され、PAINへの関心が急上昇しました。

さらに、Memelandの支援がPAINの影響力を拡大しました。Memelandは公式チャネルを通じてPAINを頻繁に宣伝し、9GAG創設者のRay Chanも間接的にPAINをサポート。彼は複数のイベントで「ミーム文化とブロックチェーン技術の相乗効果」を強調し、ユーモアを交えながらプロジェクトを支えました。


プレセールの成功：前例のない成果


PAINのプレセールは、多くの投資家の注目を集め、暗号資産市場の歴史に残る大きなマイルストーンとなりました。わずか48時間で約185,976 SOL（約$3,800万）を調達し、他の人気ミームコインであるSLERF（約$1,000万）やBOME（約$180万）を大きく上回りました。PAINはSLERFの3.8倍、BOMEの21倍の調達額を記録し、ミームコイン市場における新たな基準を打ち立てました。

コミュニティの信頼を強化するため、PAINチームは大規模な返金計画を発表しました。多額の資金を調達したにもかかわらず、チームは調達額の80%を参加者に返金し、流動性提供、プラットフォームローンチ、上場費用などの重要なプロジェクト資金として20%のみを維持する決定を下しました。この取り組みは、プロジェクトの透明性を示すものとして評価されました。「資金調達後に逃げる」ミームプロジェクトが多い中、PAINのコミュニティ重視の戦略はその信頼性と評判を大きく向上させました。

結論：コミュニティ主導のミームコインモデル


PAINの登場は、ミーム文化と暗号資産、ブロックチェーン技術の統合が進んでいることを示しています。「Hide the Pain Harold」の世界的な影響力により、PAINはミームコイン市場で確固たる地位を確立しました。特に、調達資金の80%を返金する透明性のある方針は、詐欺や投機が蔓延する市場において、責任ある姿勢を示すものとなりました。

今後のPAINの成功は、現在の人気だけに依存しません。プロジェクトチームは、トークンの価値を向上させるための革新を続け、実用的なユースケースを模索する必要があります。さらに、ミーム文化を活かした長期的な魅力を維持することが、今後の重要な課題となるでしょう。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります

MEXC Win 先物対決開催中：賞金プール1,000万 USDT

MEXC Win 先物対決開催中：賞金プール1,000万 USDT

MEXC Win 先物対決がついに開催されました。今年最大級のチーム形式の先物イベントになる予定です！賞金プールは10,000,000 USDT、さらに個人参加者向けの驚きのトップ賞として最大2 BTCが用意されており、世界中のトレーダーが続々と参戦しています。*BTN-MEXC Win先物対決に参加&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures-ac

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得