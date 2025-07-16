ドナルド・トランプ氏が2024年11月に再選を果たしたことにより、暗号資産市場は転換期を迎える可能性があります。その中心となるのが、同氏が提案した「米国ビットコイン戦略備蓄」です。この前例のない取り組みは、ビットコイン市場だけでなく、世界金融システム全体を再構築する可能性を秘めています。トランプ氏の大統領就任準備を受け、市場参加者や政策立案者はこの計画の実現可能性と実施時期を注視しています。なぜなら、この計画が実現すれば、政府による暗号資産へのアプローチに歴史的な変革をもたらすかもしれないからです。









米国のビットコイン戦略備蓄の基盤は、トランプ氏の選挙公約が登場する前から築かれていました。2024年7月31日に提出されたシンシア・ルミス氏の「ビットコイン法（Bitcoin Act of 2024）」では、毎年20万BTCを政府が計画的に購入することで、5年間で100万BTCを積み立てるという野心的な目標が提案されました。この法整備の枠組みが、その後のトランプ氏の選挙公約の基盤となりました。





トランプ氏の構想は単なるビットコインの蓄積にとどまりません。「暗号資産大統領（Crypto President）」になるという公約には、大統領令による包括的な暗号資産の枠組みの確立が含まれています。これには、ビットコイン準備金の確立、暗号資産業界への銀行アクセスの確保、暗号資産諮問委員会の設置などが含まれます。2024年12月17日、ビットコイン政策研究所（BPI）は、米国政府が財務省資産の1～5%を長期準備金として*URLS-BTC_USDT*の購入に充てることを提案する行政命令草案を発表しました。本提案は財務省が主導し、連邦準備制度がその管理を共同で担うことになります。連邦準備制度のジェローム・パウエル議長は議会の監督を支持していますが、暗号資産に理解のある財務長官が任命されたことで、行政による迅速な実施の可能性が示唆されています。









新興のブロックチェーン技術に関連する現行の政策の調整や新たな政策の導入の難しさを踏まえると、ビットコイン戦略備蓄の確立にともなう財務管理や実施は、一筋縄ではいかなくなる可能性が高いと考えられます。ビットコイン戦略備蓄の確立には、それぞれ独自の日程と課題を伴う2つの明確な実施方法があります。大統領令と議会立法の選択によって、この取り組みの速度と持続可能性の両方に大きな影響が及びます。





大統領令 (最短実施時期：2025年後半)

大統領令を発令することが、ビットコイン戦略備蓄を設立する最速の方法です。大統領令により、トランプ氏は連邦準備制度理事会（FRB）や連邦議会からの抗議を回避でき、備蓄の創設を迅速に進めることができます。ビットコイン政策研究所の提案では、*URLS-BTC_USDT*の購入に為替安定化基金（ESF）を活用することが提案されています。しかし、このアプローチには、議会からの反発や将来の政権による方針転換のリスクがあり、長期的な安定性について問題視されています。





議会立法 (最短実施時期：2026年後半)

時間を要するものの、議会立法の実現プロセスは長期的な安定性をもたらします。このプロセスでは、暗号資産諮問委員会による包括的な政策研究が求められ、続いて上院銀行委員会の精査や両院での投票を含む広範な議会審査が行われます。より盤石な法的基盤を提供しますが、このアプローチには保守派の議員からの反対が予想されるため、実施時期は2026年後半以降にずれ込む可能性があります。





最近の報告によると、暗号資産業界は、公約に掲げた暗号資産政策の改革を早急に開始し、主流の採用を加速させることを目的として、トランプ政権が就任初日に大統領令を発令するよう積極的に働きかけています。もしトランプ政権が大統領令によってビットコイン戦略備蓄の確立を推進した場合、2025年半ばには目に見える進展が見られるかもしれません。この決断的な動きには2つの目的があります。従来の金融枠組み内での暗号資産の主流化を加速させると同時に、包括的な暗号資産およびブロックチェーン規制のための重要な法的前例を確立することです。これらの変革が複合的に作用することで、ビットコイン市場のダイナミクスと機関投資家の参加が根本的に再形成される可能性があります。









ビットコイン戦略備蓄を進める過程において、以下の重要なマイルストーンは政策実施の速度に大きな影響を与え、市場の変動を招く可能性があります。





トランプ氏の就任演説と最初の行政措置は、戦略備蓄計画に対する政権の取り組みを示す重要な指標となります。市場参加者は、この移行期間中に暗号資産に関する取り組みについて言及がされるかどうかを注視すると考えられます。





新たに設立された暗号資産諮問委員会は、2025年半ばまでにビットコイン戦略備蓄の実現可能性に関する調査を完了し、関連する政策提言と報告書を提出する予定です。このマイルストーンは、ビットコイン戦略備蓄計画が実施段階に移行することを正式に意味します。トランプ氏が大統領令により計画を進めることを選択した場合、関連する命令がこの時期に署名され、*URLS-BTC_USDT*準備金の取得と管理が正式に開始されると予想されます。





大統領令が署名された後、財務省や連邦準備制度などの関連政府機関は、ビットコイン戦略備蓄の実施に関する詳細なプロトコルの草案作成を開始します。これには、*URLS-BTC_USDT*の購入手続き、準備金の割合、資産運用戦略などの重要な問題が含まれます。しかし、この段階では特に保守派の議員からの強い反対や介入が予想されます。そのため、大統領令によって計画が進められる可能性がありますが、実行と最終的な完了には難航する政治的交渉と遅延が避けられません。





ビットコイン準備金戦略が順調に進み、予想される経済的利益を実現すれば、議会立法の実現プロセスをさらに加速させ、世界の暗号資産市場の構造を再形成する可能性もあります。









ビットコイン戦略備蓄は、トランプ氏の暗号資産に関する政策の中で最も野心的な要素のひとつですが、現時点ではまだ計画段階にとどまっています。その潜在的な影響は、短期的な市場ダイナミクスにとどまらず、政府政策と暗号資産の交わりを根本的に再形成する可能性を秘めています。大統領令による方法では迅速な実施が可能ですが、長期的な制度の持続可能性については不確実性が伴います。議会立法による方法では、2026年まで延長される可能性があるものの、このような変革的な取り組みに必要な強固な法的および規制上の基盤を提供することになるでしょう。この準備金構想に対する政権の明確な取り組みと、新たに策定された政策枠組みが相まって、政府の暗号資産市場への関与に関する国際的な議論が活発化し、各国政府による暗号資産保有に関する研究が盛んになっています。





