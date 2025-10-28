イーサリアムネットワークにロンドンハードフォークアップグレードが実装されたのはいつ？

ロンドンハードフォークは、イーサリアムの歴史において最も重要なアップグレードの一つであり、ユーザーがネットワークと対話する方法を根本的に変えました。イーサリアムネットワークにロンドンハードフォークアップグレードがいつ実装されたのか疑問に思ったことがあるなら、その答えは2021年8月5日、ブロック12,965,000です。このアップグレードは、トランザクションをより予測可能にする革新的な手数料メカニズムを導入し、すべてのトランザクション手数料の一部をバーン（焼却）し始め、イーサの供給にデフレ圧力を生み出しました。

本記事では、正確な実装タイムライン、日常的なユーザーにとって何が変わったのかを理解し、このアップグレードが今日もイーサリアムを形作り続けている理由を学びます。暗号資産初心者でも、イーサリアムの進化を理解したい方でも、このガイドはすべてをシンプルでわかりやすい言葉で説明します。





重要ポイント

ロンドンハードフォークは2021年8月5日、ブロック12,965,000で実装され、EIP-1559と4つの追加プロトコル改善を導入しました。

EIP-1559は、イーサリアムのオークションベースの手数料システムを、アルゴリズムによるベースフィーに置き換え、ユーザーにとってトランザクションコストをより予測可能にしました。

すべてのトランザクションのベースフィーは永久にバーンされ、デフレ圧力を生み出し、流通から430万ETH以上を削除しました。

このアップグレードは、ディフィカルティボムを2021年12月まで延期し、イーサリアムが最終的にプルーフ・オブ・ステークに移行するための時間を提供しました。

2022年9月のマージと組み合わせることで、ロンドンアップグレードはイーサリアムの金融政策と供給動態を根本的に変えました。

レイヤー2スケーリングの改善と2024年3月のDencunアップグレードにより、平均ベースフィーは41 gweiから約7 gweiに低下しました。





ロンドンハードフォークアップグレードは、2021年8月5日UTC時間12:34にイーサリアムネットワーク上で実装されました。アクティベーションはブロック番号12,965,000で発生し、イーサリアムの開発における分水嶺となりました。メインネットに到達する前に、アップグレードは2021年6月24日から3つのテストネットで広範なテストを受けました。Ropstenテストネットが6月24日にブロック10,499,401で最初に開始され、続いて6月30日にGoerli、最後に7月7日にRinkebyが続きました。この慎重な3週間のテスト期間により、開発者は完全なネットワーク展開前に潜在的な問題を特定して修正することができました。この段階的なアプローチは、イーサリアムのセキュリティと安定性へのコミットメントを示し、ロンドンアップグレードが最終的にアクティベートされたとき、ネットワーク全体でスムーズに実行されることを保証しました。





*BTN- 今すぐMEXCでETHを取引&BTNURL= https://www.mexc.com/price/ETH *





ハードフォークは、ブロックチェーンの動作の基本ルールを変更する後方互換性のないアップグレードです。ロンドンハードフォークは、EIPとして知られる5つのイーサリアム改善提案を導入し、ネットワークの機能を強化しました。EIP-1559は、このアップグレードの中心として、イーサリアムでのトランザクション手数料の仕組みを完全に再構築しました。他の提案には、スマートコントラクトがベースフィーにアクセスできるようにするEIP-3198、悪用を防ぐためにガスリファンドを削減するEIP-3529、コントラクト検証を改善するEIP-3541、ディフィカルティボムを延期するEIP-3554が含まれていました。アップグレードは、開発者会議を開催する都市にちなんで主要なアップグレードに名前を付けるイーサリアムの伝統に従い、「ロンドン」という名前を獲得しました。この特定のアップグレードは、EIP-1559がイーサリアムをよりユーザーフレンドリーにし、イーサを潜在的にデフレにすることを約束したため、前例のない注目を集めました。









EIP-1559は、イーサリアムの手数料構造を混沌としたオークションシステムから、予測可能なアルゴリズム決定モデルに変革しました。ロンドンアップグレード以前は、ユーザーはブロックスペースを巡って互いに入札し、混雑時には過払いしたり、静かな時期には無期限に待ったりすることがよくありました。新しいシステムは、ネットワークの混雑に基づいて自動的に調整されるベースフィーを導入し、ブロックが50%満杯になることを目標としています。ブロックがこの目標を超えると、ベースフィーが増加し、ブロックがこの目標を下回ると、ベースフィーが減少します。このメカニズムは前例のない手数料の予測可能性を生み出し、ユーザーがトランザクションを送信する前にコストを正確に見積もることができるようになりました。ベースフィーは、ブロック内のすべてのトランザクションに普遍的に適用され、以前イーサリアムユーザーを悩ませていた推測を排除しました。

ベースフィーに加えて、ユーザーはオプションの優先手数料（「チップ」と呼ばれることもあります）を追加して、より速いトランザクション処理を促すことができるようになりました。この2層システムにより、ユーザーはトランザクション体験をより細かく制御できます。即座の確認が必要な場合は、より高い優先手数料を追加します。待つことができる場合は、最小限に保ちます。最大手数料の設定により、ユーザーは総支出を上限設定でき、予期しない急騰から保護されます。実行時の実際のベースフィーが最大値よりも低い場合、差額は自動的に返金されます。この柔軟性は、ユーザーが確実性のために過払いするか、トランザクション失敗のリスクを冒す旧システムに比べて大幅な改善を示しました。

EIP-1559の最も革新的な側面は、イーサリアムに手数料バーンを導入したことでした。すべてのトランザクションのベースフィーは、マイナーやバリデーターに支払われるのではなく、流通から永久に削除されます。このメカニズムは、イーサリアムの長年の批判の1つである無制限の供給に直接対処します。新しいイーサはブロック報酬として発行され続けますが、バーンメカニズムはこのインフレを相殺します。経済的な影響はすぐに明らかになり、毎日数百万ドル相当のイーサが供給から消失し始めました。このバーンは、すべてのトランザクションで自動的に発生し、すべてのイーサ保有者に利益をもたらす継続的なデフレ圧力を生み出します。

EIP-3554は、プルーフ・オブ・ワークマイニングを段階的に困難にするように設計されたメカニズムであるディフィカルティボムを延期し、期限を2021年12月に延期しました。これにより、開発者はマージ、つまりイーサリアムのプルーフ・オブ・ステークへの最終的な移行を準備するための追加時間が得られました。マイナーは、ベースフィーを受け取らなくなったため、収益モデルがシフトし、代わりにブロック報酬と優先手数料に依存するようになりました。当初は物議を醸しましたが、この変更はイーサリアムの長期的な持続可能性にとって不可欠であることが証明されました。延期により、マイニングを完全に置き換えるプルーフ・オブ・ステークシステムの開発が続行される間、ネットワークの安定性が確保されました。









イーサの価格は、ロンドンアップグレードのアクティベーション直後に上昇し、実装日には約2,630ドルで取引されました。市場は、デフレメカニズムと改善されたユーザーエクスペリエンスに積極的に反応しました。投資家は、手数料バーンが時間の経過とともにイーサ供給に希少性を生み出す可能性があることを認識しました。ユーザーが新しい手数料構造をテストするにつれて取引量が増加し、多くの人が古いオークションシステムと比較して大幅に改善された体験を報告しました。このアップグレードは大きなメディア報道を生み出し、イーサリアムの開発ロードマップと競合ブロックチェーンに対する利点に新たな注目をもたらしました。

実装後の最初の数週間で、トランザクション手数料のボラティリティは劇的に減少しました。ユーザーは、ガス価格を低く設定しすぎて、トランザクションが何時間も未確認のまま放置されるというイライラする経験をもはや直面しませんでした。ウォレットアプリケーションは、新しいベースフィーと優先手数料パラメータをサポートするために、インターフェースを迅速に調整しました。予測可能性により、分散型アプリケーションはユーザーにより正確なコスト見積もりを提供できるようになりました。人気のNFTドロップなどの高トラフィックイベント中、システムは以前のオークションモデルよりも優雅に混雑を処理しましたが、ピーク需要時には手数料は依然として上昇しました。

イーサリアムネットワークは、ロンドンアップグレード直後に毎日数千のイーサをバーンし始めました。ブロックサイズはより柔軟になり、需要が急増すると以前のハードリミットを時折超え、その後静かな期間に収縮しました。この弾力性は、以前に深刻な手数料の急騰を引き起こした混雑パターンを平滑化するのに役立ちました。トランザクション確認時間は一貫しており、ネットワークは重大な技術的問題なしに移行を処理しました。アップグレードを監視していた開発者は、すべてのクライアントソフトウェアでの実装が成功し、チェーン分割や重大なバグが発見されなかったと報告しました。





*BTN- 今すぐMEXCでETHを取引&BTNURL= https://www.mexc.com/price/ETH *





ロンドンハードフォークの実装以来、イーサリアムネットワークは430万イーサ以上をバーンし、さまざまな市場価格で127億ドル以上の価値があります。これは、古いシステムでは決して発生しなかった供給の永久的な削減を表しています。2022年9月のマージと組み合わせることで、削減された発行量と継続的な手数料バーンが組み合わされ、イーサリアムは多くの期間で真にデフレになりました。ネットワークアクティビティはバーン率と直接相関します—使用率が高いほど、より多くの手数料がバーンされます。これにより、ネットワークの人気が既存のトークン保有者に直接利益をもたらすユニークな経済モデルが生まれます。

ロンドンアップグレードは、ディフィカルティボムを延期し、主要なプロトコル変更をテストすることにより、マージの重要な基礎を築きました。EIP-1559の実装成功は、イーサリアムがネットワーク運用を中断することなく複雑なアップグレードを実行できることを証明しました。手数料バーンメカニズムは、マージ後にさらに重要になり、削減された発行量と継続的なバーンが組み合わされて、イーサ供給が実際に減少する期間が生まれました。今日のイーサリアムの金融政策は、ロンドンアップグレードで導入されたイノベーションの直接的な結果であり、ネットワークの将来のための持続可能な経済モデルを生み出しています。

最近のデータは、レイヤー2スケーリングソリューションの改善と2024年3月のDencunアップグレード（レイヤー2コストを最大98%削減）により、バーン率が鈍化していることを示しています。平均ベースフィーは、最初の1,000日間の41 gwei平均から最近の数ヶ月では約7 gweiに低下しました。これは、レイヤー2ネットワークを通じたイーサリアムのスケーリングの成功を反映していますが、バーンされるイーサが少なくなることも意味します。ネットワークは、現在の発行率の下でデフレを維持するために、約23 gwei以上のベースフィーを維持する必要があり、ユーザーコストとトークンエコノミクスの間に興味深いバランスを生み出しています。









ロンドンハードフォークアップグレードがイーサリアムネットワークに実装された時期を理解することは、初心者がイーサリアムの高手数料で予測不可能なシステムから今日のよりユーザーフレンドリーなプラットフォームへの進化を把握するのに役立ちます。2021年8月5日のアップグレードは、以前に暗号資産の新規参入者を威圧していた複雑さの多くを取り除きました。今日、ウォレットや分散型取引所を通じてイーサリアムを使用するとき、あなたはロンドンが導入した予測可能な手数料構造の恩恵を受けています。自動ベースフィー計算は、ネットワークを正常に使用するために複雑なガス価格戦略を理解する必要がないことを意味します。MEXCなどのプラットフォームを使用してイーサを取引することを検討している人にとって、ロンドンがイーサリアムのファンダメンタルズをどのようにアップグレードしたかを認識することは、投資決定に貴重な文脈を提供します。このアップグレードは、イーサリアムが実際の問題を解決するために積極的に進化していることを示し、静的なブロックチェーンプロジェクトとは一線を画しています。









1. ロンドンハードフォークはどのブロック番号でしたか？

ロンドンハードフォークは、イーサリアムネットワークのブロック12,965,000でアクティベートされました。





2. イーサリアムはいつEIP-1559を実装しましたか？

EIP-1559は、2021年8月5日にロンドンハードフォークの一部として実装されました。





3. ロンドンハードフォークの目的は何でしたか？

ロンドンアップグレードは、トランザクション手数料をより予測可能にし、イーサ供給にデフレ圧力を生み出す手数料バーンメカニズムを導入することを目的としていました。





4. ロンドンアップグレードはガス手数料を削減しましたか？

ロンドンアップグレードは手数料をより予測可能にしましたが、必ずしも削減しませんでした—過払いを排除し、ユーザーエクスペリエンスを改善しました。





5. イーサリアムはいつデフレになりましたか？

イーサリアムは、ロンドンハードフォークで導入された手数料バーンメカニズムに基づいて、2022年9月のマージ後にデフレになりました。









ロンドンハードフォークアップグレードは、2021年8月5日にイーサリアムネットワークに実装され、ブロックチェーンがトランザクション手数料を処理する方法を永久に変えました。このアップグレードは、EIP-1559の革新的なベースフィーシステムを導入し、すべてのトランザクションでイーサをバーンし始め、イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークへの移行の舞台を設定しました。影響はその8月の日をはるかに超えて広がり、430万イーサ以上がバーンされ、今日も数百万のユーザーに利益をもたらし続ける根本的に改善されたユーザーエクスペリエンスを実現しています。イーサリアムの歴史におけるこの重要な瞬間を理解することは、初めてのトランザクションを行う場合でも、次世代の分散型アプリケーションを構築する場合でも、暗号資産を探求する人にとって不可欠な文脈を提供します。ロンドンアップグレードは、ブロックチェーンネットワークがセキュリティと分散化を維持しながら、ユーザーのニーズを満たすために進化できることを証明しました。