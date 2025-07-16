長らく静観されていた XRP が、再び市場の注目を集めています。これは、親会社Rippleが直面していた規制上の問題の解決や、XRPFi、ETFなどへの関心の高まりによってもたらされたものであり、XRPは新たな形で再び広く注目を浴びるようになりました。 1.XRPとは？ 1.1 XRPの概要 XRPは、2012年にRippleによって発行されたネイティブ暗号資産であり、世界の金融機関向けにリアルタ長らく静観されていた XRP が、再び市場の注目を集めています。これは、親会社Rippleが直面していた規制上の問題の解決や、XRPFi、ETFなどへの関心の高まりによってもたらされたものであり、XRPは新たな形で再び広く注目を浴びるようになりました。 1.XRPとは？ 1.1 XRPの概要 XRPは、2012年にRippleによって発行されたネイティブ暗号資産であり、世界の金融機関向けにリアルタ
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/XRPとは？ 高効...際決済ネットワーク

XRPとは？ 高効率・高スケーラビリティを誇る国際決済ネットワーク

2025/7/16MEXC
0m
共有する
リップルコイン
XRP$2.8147+0.21%
ビットコイン
BTC$121,355.88-0.32%
イーサリアム
ETH$4,324.52-0.22%

長らく静観されていた XRP が、再び市場の注目を集めています。これは、親会社Rippleが直面していた規制上の問題の解決や、XRPFi、ETFなどへの関心の高まりによってもたらされたものであり、XRPは新たな形で再び広く注目を浴びるようになりました。

1.XRPとは？


1.1 XRPの概要


XRPは、2012年にRippleによって発行されたネイティブ暗号資産であり、世界の金融機関向けにリアルタイムの決済システムを構築することを目的としています。ビットコインのプルーフ・オブ・ワークとは異なり、XRPはRippleプロトコルコンセンサスアルゴリズム（RPCA）によって動作し、低エネルギー消費で、3～5秒以内のクロスボーダー決済と低いトランザクションコストを実現しています。XRPは高スループット、低レイテンシ、スケーラビリティを備えています。

XRPは「ブリッジ通貨」として、非中央集権の理念よりも、銀行や決済事業者との連携を通じて、国際送金のコストと時間を削減するという点に本質的な価値を置いています。2025年現在、RippleはSBI、楽天銀行、サウジアラビア中央銀行を含む70か国以上・300を超える金融機関と提携しています。

1.2 XRPの主な特徴


XRPネットワークの平均トランザクション承認時間はわずか3～5秒であり、数日かかる従来の銀行送金よりもはるかに優れています。およそ1秒間に1,500件の取引を処理でき、プロトコルアップグレードによりさらなるスケーリングが可能です。

XRPの取引手数料は極めて低く、1件あたり$0.01未満が一般的です。ビットコインやイーサリアムのピーク時に発生する高額手数料と比べて、XRPは少額送金から高額決済までコスト効率に優れています。

XRPは発行当初に1000億枚すべてを一括発行しており、ビットコインのようなマイニングに伴うエネルギー消費やハードウェア負荷は不要です。ネットワークはRipple独自のRPCAコンセンサスアルゴリズムを採用し、事前承認済みのバリデータノードによって元帳の一貫性が保たれています。

実際、多くの法定通貨は直接的な為替市場を持たず、ドルやユーロといった中間通貨を経由する必要があります。XRPはこうした場面において「ブリッジ資産」として機能し、直接市場を持たない通貨ペア間の即時流動性を提供します。この「オンデマンド流動性（ODL）」メカニズムは、特に中南米や東南アジアなどの金融機関に採用されています。

1.3 RippleNetとそのエコシステムソリューション


RippleのネットワークであるRippleNetは、以下の主要コンポーネントで構成されています：

  • xCurrent：銀行間のセキュアなメッセージングおよび決済を可能にします。
  • xRapid（現在はODLに統合）：XRPを使用して即時流動性を提供し、事前資金のプールを不要にします。
  • xVia：企業クライアント向けにシンプルな支払いインターフェースを提供します。

これらのサービスは現在、「Ripple Payments」として統合されており、サンタンデール銀行、アメリカン・エキスプレス、スタンダードチャータード銀行などの大手金融機関に提供されています。

2.市場パフォーマンス：ETFブームと技術的動向


2025年、XRPは市場で力強いパフォーマンスを示し、大きな価格変動を伴いながらも全体的に上昇トレンドを描きました。年初には着実に価格が上昇し、最高値は$3.39近辺に達しました。執筆時点ではXRPは$2.24で取引されており、24時間の取引高は$1億を超えています。時価総額は世界で4位にランクされており、BTCETH、USDTに次ぐ位置となっています。


テクニカル面から見ると、XRPは現在、上昇ウェッジの調整レンジ内にあります。$2.10〜$2.00にサポートラインが集中しています。これらの水準を下回ると、$1.78までの調整が発生する可能性があります。一方、$2.35〜$2.40のレジスタンスラインを突破すれば、$2.90〜$3.20の次のターゲットレンジへと上昇する可能性があります。

3.XRP現物ETFの進展：承認確率の急上昇で市場心理が好転


3.1 承認確率の急上昇


ETF承認は、暗号資産市場の投資家にとって長年の関心事です。Polymarketのデータによると、米国証券取引委員会（SEC）が2025年にXRP現物ETFを承認する確率は98%に急上昇しています。このニュースは市場全体の注目を集め、投資家の間でXRP現物ETF承認への期待が高まっています。


3.2 主要金融機関が申請を提出


承認確率の上昇に伴い、 BitwiseGrayscaleFranklin Templeton21Shares などの主要金融機関がXRP現物ETFの申請を提出しています。これらの申請は、規制下にあるXRP投資商品の需要の高まりを反映しており、XRP現物ETFの承認に対する強力な追い風となっています。

3.3 市場への影響分析


XRP現物ETFが承認されれば、機関投資家からの資金流入が加速し、需要が大幅に高まり、価格上昇が促進される可能性があります。また、XRPの市場認知度およびコンプライアンス面での評価を高め、長期的な成長に向けた基盤が構築されます。

4.XRPの「第3の再評価時代」


パブリックチェーンの古参銘柄として、XRPはかつて「伝統的・コンプライアンス重視・時代遅れ」の象徴と見なされていました。しかし、国際送金、訴訟問題、市場低迷、ETF再評価という複数の変革を経て、XRPはもはや単なる「銀行のブリッジ通貨」にとどまりません。今や、世界のデジタル金融インフラの中核的存在へと進化しつつあります。今後3か月間、XRPは単なる短期的な投機対象ではなく、グローバルな暗号資産の物語において無視できないマクロ要因となるでしょう。

5.MEXCでXRPを購入する方法


XRPの成長は、グローバルな決済システムとしての基盤強化のみならず、世界的なデジタル金融インフラとしての無限の可能性を示しています。XRP現物ETFへの期待の高まり、市場認知度の上昇、ユースケースの拡大により、XRPは投資家から注目される資産となっています。XRPでの利益獲得を目指すなら、安全かつ利便性が高く、取引手数料の低いプラットフォームを選ぶことが成功への第一歩です。

MEXCは、XRP取引において優れた流動性、厚みのある取引板、最低水準の手数料を提供する最適なプラットフォームです。豊富な流動性と高い注文処理能力により、投資家は効率的かつ低コストで取引を行い、リターンの最大化を図ることができます。MEXCでは、非常に競争力のある手数料でXRPトークンの取引が可能です。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「XRP」と入力し、XRPの現物取引または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

さらに、MEXCではXRP現物取引の手数料0イベントも開催されており、ユーザーはさらに低コストで取引できます。より多く取引し、より多く稼ぐために、MEXCを選ぶことで、投資機会を逃さず、常に市場の先を行きましょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得