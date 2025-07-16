WorldBrain Coin (WBC) とは？デジタル資産の概要

WorldBrain Coin (WBC) は、スーパーインテリジェントAIサービスの進化とニューラルネットワーク構築のインセンティブ化に焦点を当てた、WorldBrain分散プラットフォームを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。2024年初頭にローンチされたWBCは、デジタル経済におけるスケーラブルで倫理的かつユーザー主導のAIインフラの必要性に対応するために開発されました。独自のトークノミクスとインセンティブメカニズムにより、WorldBrainはユーザーが高度なAIサービスにアクセスし、ニューラルネットワークの開発に貢献し、透明でコミュニティ主導のエコシステムに参加することを可能にします。WorldBrainプラットフォームのアーキテクチャは、ユーザーと開発者の双方にとって安全性、効率性、長期的な持続可能性を確保するように設計されています。

WorldBrain Coinは、人工知能、ブロックチェーン技術、倫理的ガバナンスの専門家からなる多分野のチームによって2023年に設立されました。創設メンバーは、主要なテクノロジー企業や学術研究のバックグラウンドを持ち、分散システム、ニューラルネットワーク、デジタル資産管理に関する深い専門知識を結集しています。彼らのビジョンは、倫理的監督とコミュニティ参加を中核に据えながら、スーパーインテリジェントAIへのアクセスを民主化するプラットフォームを作ることでした。

設立以来、WorldBrainはいくつかの重要なマイルストーンを達成しており、2024年第1四半期におけるメインネットの成功裏のローンチ、ニューラルネットワーク構築インセンティブプログラムの展開、そしてプラットフォームガバナンスを監督するための財団および倫理委員会の設立などが含まれます。AI研究機関やテクノロジープロバイダーとの戦略的パートナーシップは、WBCプロジェクトをAIおよびブロックチェーン分野での革新者としてさらに強化しました。

WorldBrainエコシステムは、堅牢でユーザー主導型のAIプラットフォームを促進するためにデザインされた相互接続された複数の製品を中心に構築されています：

WorldBrain AIサービスプラットフォーム：

これはWorldBrainエコシステムの主要なアプリケーションで、ユーザーがWBCトークンを使用して高度なAIサービスにアクセスし、購入できるようにします。このプラットフォームは、透明な取引と安全なデータ処理を確保するためにブロックチェーン技術を活用しています。スケーラブルなAIソリューションを求める開発者、研究者、企業に広く利用されています。

これはWorldBrainエコシステムの主要なアプリケーションで、ユーザーがWBCトークンを使用して高度なAIサービスにアクセスし、購入できるようにします。このプラットフォームは、透明な取引と安全なデータ処理を確保するためにブロックチェーン技術を活用しています。スケーラブルなAIソリューションを求める開発者、研究者、企業に広く利用されています。 ニューラルネットワーク構築インセンティブプログラム：

この機能は、ニューラルネットワークの構築とトレーニングのために計算資源とデータを提供するユーザーに報酬を与えます。参加者はWBCトークンで報酬を受け取り、AIモデル開発における分散型成長と革新を促進します。このプログラムはスマートコントラクトを使用して報酬を自動化し、公平性を確保します。

この機能は、ニューラルネットワークの構築とトレーニングのために計算資源とデータを提供するユーザーに報酬を与えます。参加者はWBCトークンで報酬を受け取り、AIモデル開発における分散型成長と革新を促進します。このプログラムはスマートコントラクトを使用して報酬を自動化し、公平性を確保します。 財団および倫理委員会によるガバナンス：

財団および倫理委員会は、AIサービスの倫理的展開とエコシステムリソースの配分を監督します。このガバナンス構造は、WorldBrainプラットフォームの開発がコミュニティの価値観と倫理基準に沿っていることを保証し、信頼と説明責任の一意的な層を提供します。

これらのコンポーネントは、WBCがサービス支払いからガバナンス参加まで、すべてのインタラクションを動かすユーティリティトークンとして機能する包括的な環境を作り上げるために連携して動作します。その結果、自己維持可能で継続的に進化するWorldBrainエコシステムが形成されます。

スケーラブルで倫理的なAIインフラの欠如：

AIの急速な成長は、スケーラブルで倫理的に管理されたインフラの開発を追い越しています。これにより、データプライバシー、偏り、AI技術の誤用に対する懸念が生じています。

AIの急速な成長は、スケーラブルで倫理的に管理されたインフラの開発を追い越しています。これにより、データプライバシー、偏り、AI技術の誤用に対する懸念が生じています。 分散型AI開発のインセンティブ不足：

従来のAI開発はしばしば中央集権的であり、独立した貢献者が参加したり自分の仕事から利益を得たりする機会が限られています。

従来のAI開発はしばしば中央集権的であり、独立した貢献者が参加したり自分の仕事から利益を得たりする機会が限られています。 不透明なガバナンスとリソース配分：

多くのAIプラットフォームは透明なガバナンスを欠いており、インセンティブの不一致と潜在的な倫理的リスクが生じています。

WorldBrainは、これらの課題をブロックチェーンベースのプラットフォームを通じて解決します。これにより、透明でコミュニティ主導のガバナンス、分散型AI開発のインセンティブ化、そしてコアオペレーションへの倫理的監視の組み込みが実現されます。スマートコントラクトとWBCトークンベースのインセンティブを利用することで、WorldBrainは次世代のAIインフラ向けに安全で効率的かつ包括的なソリューションを提供します。

WorldBrain Coin（WBC） の総発行量は100億トークンで、追加発行は予定されていません。この供給量は、「代謝的」収縮メカニズムに従っており、WBCがWorldBrainのスーパーインテリジェントサービスを購入するために使用される場合、消費されたトークンの10％が焼却され、最終的には循環供給量を1億WBCに削減することを目指しています。

初期100億WBCの割合配分は次の通りです：

財団および倫理委員会： 5％

5％ 技術R＆Dチーム： 15％

15％ 初期寄付： 10％

10％ ニューラルネットワーク構築インセンティブ： 70％

各割当のリリースルール：

財団および倫理委員会：2025年第1四半期より開始、毎月1％以下、100ヶ月以上かけてリリース。

技術R＆Dチーム：2025年第1四半期より開始、100ヶ月間、毎月1％ずつリニアにリリース。

初期寄付：最初の月（2024年第1四半期）に10％、その後18ヶ月間、毎月5％。

ニューラルネットワーク構築インセンティブ：全ユーザーインタラクションインセンティブのため、毎日約80万WBCトークンをリリース。

最近の取引所データによると、現在の循環供給量は約1.775億WBCであり、進行中のトークンバーンとリリーススケジュールを反映しています。これは、公式WorldBrainドキュメントに記載されている「代謝的」収縮メカニズムと一致しています。

WorldBrainエコシステム内では、WBCは複数の役割を果たします：

AIサービスへの支払い： ユーザーは高度なAIツールやサービスにアクセスするためにWBCを使用します。

ユーザーは高度なAIツールやサービスにアクセスするためにWBCを使用します。 ネットワーク貢献に対するインセンティブ： ニューラルネットワークの構築やデータ提供に貢献したユーザーにはWBCが報酬として与えられます。

ニューラルネットワークの構築やデータ提供に貢献したユーザーにはWBCが報酬として与えられます。 ガバナンス参加： WorldBrainトークンホルダーは、提案や倫理ガイドラインに関する投票などを含むプラットフォームガバナンスに参加できます。

ローンチ時、WBCトークンの一部が初期寄付とユーザーインセンティブのためにリリースされ、残りは上記のように長期的なベスティングと日々のリリーススケジュールに従っています。このアプローチにより、市場の安定性が確保され、WorldBrainエコシステムの持続的な成長に向けてインセンティブが整います。

WorldBrainは、コミュニティ主導のガバナンスモデルを採用しており、WBCホルダーが主要な提案やプロトコルの変更に対して投票することができます。ステーキングメカニズムは、ユーザーが報酬を得るだけでなく追加の特典も得られるよう計画されており、収益はネットワーク参加度と全体的なWorldBrainエコシステムの活動に基づいて決定されます。

WorldBrain Coinは、AIおよびブロックチェーン分野における革新的なソリューションとして位置付けられ、倫理的ガバナンス、インセンティブ主導の開発、透明なトークノミクスを通じて主要な課題に対応しています。成長するユーザー基盤と堅牢なエコシステムを持つWBCは、個人や組織がスーパーインテリジェントAIとどのように対話するかを変革する大きな可能性を示しています。WorldBrainの取引を始めたくありませんか？今日からあなたのWBCの可能性を最大化しましょう！