ブロックチェーン技術によって推進されるWeb3革命において、アイデンティティ認証と信頼メカニズムは、エコシステムの発展を妨げる大きなボトルネックとなっています。従来の中央集権的なアイデンティティシステムはデータ漏洩のリスクを抱えており、一方でオンチェーンの行動データは分断され、標準化されたプロトコルが欠如しているため、「エアドロップ・ファーミング」や「シビル攻撃」といった問題が発生しています。こうブロックチェーン技術によって推進されるWeb3革命において、アイデンティティ認証と信頼メカニズムは、エコシステムの発展を妨げる大きなボトルネックとなっています。従来の中央集権的なアイデンティティシステムはデータ漏洩のリスクを抱えており、一方でオンチェーンの行動データは分断され、標準化されたプロトコルが欠如しているため、「エアドロップ・ファーミング」や「シビル攻撃」といった問題が発生しています。こう
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Trusta.AI...I駆動の革新勢力

Trusta.AIとは？Web3信頼エコシステムを再構築するAI駆動の革新勢力

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
Sleepless AI
AI$0.1217+1.16%
OpenLedger
OPEN$0.498-11.03%
LINEA
LINEA$0.02494+1.21%
バイナンスコイン
BNB$1,250-2.47%
トンコイン
TON$2.7-1.02%

ブロックチェーン技術によって推進されるWeb3革命において、アイデンティティ認証と信頼メカニズムは、エコシステムの発展を妨げる大きなボトルネックとなっています。従来の中央集権的なアイデンティティシステムはデータ漏洩のリスクを抱えており、一方でオンチェーンの行動データは分断され、標準化されたプロトコルが欠如しているため、「エアドロップ・ファーミング」や「シビル攻撃」といった問題が発生しています。こうした背景の中、Trusta.AI（旧称：Trusta Labs）が誕生しました。世界の有力フィンテック企業のAI研究機関とセキュリティチームによって共同設立されたTrusta.AIは、「AIとブロックチェーン」を中核技術として活用し、分散型のアイデンティティネットワークを構築し、Web3時代の新たな信頼基準の定義を目指しています。

1. Trusta.AI：Web3の信頼危機を打破する


Trusta.AIは、AIアルゴリズム、ブロックチェーンセキュリティ、分散システムの研究開発に10年以上携わってきた、世界トップクラスのフィンテック企業出身の専門家チームによって設立されました。同プロジェクトはまず、GitcoinのOpen Dataハッカソンでの優勝により注目を集め、その後、SolanaArbitrumなどの主要ブロックチェーン財団からの支援のもと、300万ドル以上のシード資金を調達しました。2025年3月には、Trusta.AIは大規模なブランドアップグレードを発表し、単なる認証ツールから、完全AI駆動のアイデンティティ基盤プロバイダーへと進化することを示しました。

2. Trusta.AIの技術的特徴とアーキテクチャ


Trusta.AIの技術アーキテクチャは、モジュール化とスケーラビリティを中心に設計されています。ブロックチェーン技術、AI、機械学習を組み合わせることで、高効率な認証と堅牢なセキュリティを実現します。

2.1 マルチチェーン・マルチエージェント対応


Trusta.AIは、マルチチェーンでの認証に対応し、人間・AIエージェント・ボットなどの多様なエンティティに対応しています。文書、生体認証、AIアルゴリズムなど多様な認証方式に互換性があり、認証の適用範囲を大幅に拡張しています。現在までに、Linea、BNB Chain、TONなどの主要ネットワークにおいて250万件以上のオンチェーン認証を発行しています。

2.2 MEDIAスコアリングシステム


Trusta.AIは、Capital（資本）、Engagement（関与度）、Diversity（多様性）、Identity Rights（アイデンティティ権利）、Loyalty（忠誠度）の5つの指標に基づいてユーザーを評価する5次元のオンチェーン価値評価モデル「MEDIA」を開発しました。スコアは0～100点で評価され、このモデルによりオンチェーン行動を精密に分析できます。Celestiaなどの主要チェーンでは、エアドロップ対象者の精査・分析ツールとして採用されています。

2.3 AIエージェント・アイデンティティ・フレームワーク


AI時代において、Trusta.AIはAIエージェント向けの最初のアイデンティティフレームワークを導入しました。2025年末までに100万体のAIエージェントへの認証発行を目指しており、AIの「意図的なインタラクション」や「信用評価」に関する課題を解決します。これにより、AIエージェントがフェアローンチ、エアドロップ、融資などに参加可能となり、「コード＝信頼」とするAI経済の発展を推進します。

3. Trusta.AIエコシステムの4つの中核プロダクト


3.1 TrustScan：アイデンティティ認証＆評判スコアリング


TrustScanは、オンチェーンユーザーに対するシビル攻撃リスクスコア、価値評価、信用スコアを提供します。Web3プロジェクト、機関投資家、個人ユーザーを対象としており、AIと機械学習によってブロックチェーンの生データを分析し、深い信頼・リスクインサイトを提供します。Gitcoin Passportと統合され、DID（分散型アイデンティティ）の評価にも対応しています。

3.2 TrustGo：共同型アイデンティティ評価システム


TrustGoは、エンドユーザー向けの製品で、MEDIAスコアに基づくウォレットアドレス分析ツールを提供します。オンチェーンデータの深い分析を重視し、意思決定と取引の安全性を向上させます。現在、zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta、Mantleの7チェーンに対応しています。

3.3 Trusta.AI Agent：モジュール型・マルチチェーン対応の認証フレームワーク


このプロダクトは、複数チェーンに対応したデジタル証明書の発行・保管・検証のためのモジュール型スケーラブルフレームワークです。LayerZeroやAxelarなどのクロスチェーン通信プロトコルを使用して、異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティを確保しています。

3.4 Trusta.AI Attestation：オンチェーン認証サービス


Trusta.AI Attestationは、「人間性の証明（Proof of Humanity）」や「AIエージェントの証明（Proof of AI Agent）」などのメカニズムを通じて、アイデンティティと評判を検証します。すでに250万件以上のオンチェーン認証が発行されており、スマートコントラクトを活用して証明データを保存・検証し、不変性と透明性を保証しています。


4. TAとは？その機能は？


TAトークンは、Trusta.AIエコシステムの中核的要素であり、最大供給量は10億トークンに設定されています。アイデンティティネットワーク内で不可欠な役割を果たし、以下の機能を担います。

1）貢献者ステーキング要件：Trusta.AI内でサービス提供を希望する貢献者は、一定量のTAをステークする必要があります。役割に応じて必要ステーク量は異なります。

2）決済手段：Trustaエコシステム内における価値交換の手段として機能します。

3）ガバナンス参加：TA保有者は、Trusta.AIの方針や戦略に関する投票に参加でき、コミュニティ主導の自律的運営を実現します。

4）ガス代トークン：Trusta.AIメインネットのローンチにより、TAトークンはガス代として使用され、トランザクションやサービス手数料の支払い手段となります。

5. 開発ロードマップ


2025年Q1：AI完全統合：VirtualおよびAI16ZのEliza OSと統合し、最初のAI検証可能なID認証をリリース
2025年Q2–Q3：AI＋Cryptoアイデンティティサービス：AIエージェント向けサービスとAI駆動の信用スコアリングシステムの開発
2025年Q4：AI＋分散型IDネットワーク：Trusta.AIのメインネットIDネットワークとトケノミクスを正式にローンチ

ブロックチェーンとAIがますます融合していく中、デジタル経済とAI経済の未来は極めて有望です。Trusta.AIのアイデンティティ認証と信用評価の技術・サービスは、幅広いユースケースにおいて導入が期待されます。そのAIエージェントIDフレームワークは、AI駆動経済の中核インフラとなる可能性を秘めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得