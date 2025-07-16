Trusta.AIとは？Web3信頼エコシステムを再構築するAI駆動の革新勢力

















Trusta.AIの技術アーキテクチャは、モジュール化とスケーラビリティを中心に設計されています。ブロックチェーン技術、AI、機械学習を組み合わせることで、高効率な認証と堅牢なセキュリティを実現します。









Trusta.AIは、マルチチェーンでの認証に対応し、人間・AIエージェント・ボットなどの多様なエンティティに対応しています。文書、生体認証、AIアルゴリズムなど多様な認証方式に互換性があり、認証の適用範囲を大幅に拡張しています。現在までに、Linea、BNB Chain、TONなどの主要ネットワークにおいて250万件以上のオンチェーン認証を発行しています。









Trusta.AIは、Capital（資本）、Engagement（関与度）、Diversity（多様性）、Identity Rights（アイデンティティ権利）、Loyalty（忠誠度）の5つの指標に基づいてユーザーを評価する5次元のオンチェーン価値評価モデル「MEDIA」を開発しました。スコアは0～100点で評価され、このモデルによりオンチェーン行動を精密に分析できます。Celestiaなどの主要チェーンでは、エアドロップ対象者の精査・分析ツールとして採用されています。









AI時代において、Trusta.AIはAIエージェント向けの最初のアイデンティティフレームワークを導入しました。2025年末までに100万体のAIエージェントへの認証発行を目指しており、AIの「意図的なインタラクション」や「信用評価」に関する課題を解決します。これにより、AIエージェントがフェアローンチ、エアドロップ、融資などに参加可能となり、「コード＝信頼」とするAI経済の発展を推進します。













TrustScanは、オンチェーンユーザーに対するシビル攻撃リスクスコア、価値評価、信用スコアを提供します。Web3プロジェクト、機関投資家、個人ユーザーを対象としており、AIと機械学習によってブロックチェーンの生データを分析し、深い信頼・リスクインサイトを提供します。Gitcoin Passportと統合され、DID（分散型アイデンティティ）の評価にも対応しています。









TrustGoは、エンドユーザー向けの製品で、MEDIAスコアに基づくウォレットアドレス分析ツールを提供します。オンチェーンデータの深い分析を重視し、意思決定と取引の安全性を向上させます。現在、zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta、Mantleの7チェーンに対応しています。









このプロダクトは、複数チェーンに対応したデジタル証明書の発行・保管・検証のためのモジュール型スケーラブルフレームワークです。LayerZeroやAxelarなどのクロスチェーン通信プロトコルを使用して、異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティを確保しています。









Trusta.AI Attestationは、「人間性の証明（Proof of Humanity）」や「AIエージェントの証明（Proof of AI Agent）」などのメカニズムを通じて、アイデンティティと評判を検証します。すでに250万件以上のオンチェーン認証が発行されており、スマートコントラクトを活用して証明データを保存・検証し、不変性と透明性を保証しています。













TAトークンは、Trusta.AIエコシステムの中核的要素であり、最大供給量は10億トークンに設定されています。アイデンティティネットワーク内で不可欠な役割を果たし、以下の機能を担います。





1）貢献者ステーキング要件：Trusta.AI内でサービス提供を希望する貢献者は、一定量のTAをステークする必要があります。役割に応じて必要ステーク量は異なります。





2）決済手段：Trustaエコシステム内における価値交換の手段として機能します。





3）ガバナンス参加：TA保有者は、Trusta.AIの方針や戦略に関する投票に参加でき、コミュニティ主導の自律的運営を実現します。





4）ガス代トークン：Trusta.AIメインネットのローンチにより、TAトークンはガス代として使用され、トランザクションやサービス手数料の支払い手段となります。









2025年Q1：AI完全統合：VirtualおよびAI16ZのEliza OSと統合し、最初のAI検証可能なID認証をリリース

2025年Q2–Q3：AI＋Cryptoアイデンティティサービス：AIエージェント向けサービスとAI駆動の信用スコアリングシステムの開発

2025年Q4：AI＋分散型IDネットワーク：Trusta.AIのメインネットIDネットワークとトケノミクスを正式にローンチ





ブロックチェーンとAIがますます融合していく中、デジタル経済とAI経済の未来は極めて有望です。Trusta.AIのアイデンティティ認証と信用評価の技術・サービスは、幅広いユースケースにおいて導入が期待されます。そのAIエージェントIDフレームワークは、AI駆動経済の中核インフラとなる可能性を秘めています。





