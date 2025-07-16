ヴィタリック・ブテリン氏が提唱する「d/acc」の概念とは

「d/acc」の概念が再び注目を集めています。





最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏が、イーサリアム・ネーム・サービス（ENS）をプラットフォーム上で最も優れた非金融アプリケーションであると高く評価しました。そして、8月19日正午には、新たなENSドメイン「dacc.eth」を登録するという大胆な一歩を踏み出し、暗号資産コミュニティの注目を集めました。その後、8月22日に有名なプラットフォームのオーディオスペースで、自身が提唱する「d/acc」（防御的加速主義）の概念についてさらに詳しく説明することを発表し、市場の好奇心と期待がさらに高まりました。













事実、昨年11月の時点で、ヴィタリック氏はすでに「d/acc」について公に議論していました。





「d/acc」は、ヴィタリック・ブテリン氏が提唱した技術哲学の概念であり、現在の技術開発の進路を見直し、将来の課題に対処するためのものです。「d/acc」は略語であり、「d」には防御（defense）、分散化（decentralization）、民主化（democracy）、差別化（differential）といった複数の意味が含まれています。これらの用語が集まって「d/acc」の核心となる概念を形成しており、さまざまな分野での技術開発を加速させることで、潜在的な攻撃やリスクに対抗し、分散化、民主化、差別化された発展を促進することを目的としています。









防御優先：「d/acc」は技術開発の過程において、防御とセキュリティを最優先することを強調しています。これには、個人防御ツールの開発、データのセキュリティと不変性の強化、そして分散化や個人のプライバシー保護を達成するためのブロックチェーン技術の活用が含まれます。





分散化：「d/acc」は、権力の過度な集中や独占を防ぐために、技術の分散化された開発を提唱しています。分散型技術やオープンで透明な意思決定プロセスを利用することで、技術が一部の人々に支配され、人類に害を及ぼすリスクを減らすことができます。





民主的参加：「d/acc」は、より多くの人々が技術の開発や意思決定プロセスに参加し、民主的なガバナンスを実現することを奨励しています。これにより、技術の適用が社会のニーズや利益を真に反映し、人類全体の福祉向上を促進することができます。





差別化された発展：「d/acc」は、技術開発は一つの道に従うのではなく、多様であるべきだと考えています。差別化された発展を促進することで、さまざまな分野の課題やニーズに対応するための、より革新的な思考や解決策を生み出すことが可能になります。









「e/acc」は「Effective Accelerationism」（効果的加速主義）の略です。これは、技術革新と資本主義の力を利用して社会変革を推進することを提唱しており、その過程で既存の社会秩序を乱すことも辞さない考え方です。





「e/acc」は特に人工知能（AI）に関心を持っており、AIが社会発展を加速させる最も効果的な方法の一つであると考えています。「e/acc」はシリコンバレーの技術コミュニティで大きな注目を集めており、a16zの創設者マーク・アンドリーセン氏やY CombinatorのCEOギャリー・タン氏などの著名な人物が、自身のソーシャルメディアアカウントに「e/acc」のラベルを追加しています。





「e/acc」と比較して、「d/acc」はより慎重で責任あるアプローチを取っています。





「e/acc」は技術進歩の巨大な利益を強調し、この傾向を加速させてこれらの利益をより早くもたらしたいと考えています。しかし、ヴィタリック・ブテリン氏は、「e/acc」の支持者はあまりに過激であり、技術進歩がもたらすリスクや課題を見落としていると考えています。それに対して「d/acc」は、防御とセキュリティにより大きな重点を置き、技術が人類の福祉を促進するものであることを確実にするために、より慎重で責任あるアプローチを提唱しています。これにより、技術が支配や抑圧の道具になることを防ごうとしています。









