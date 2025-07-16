ヴィタリック・ブテリン氏が提唱する「d/acc」の概念とは

「d/acc」の概念が再び注目を集めています。 最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏が、イーサリアム・ネーム・サービス（ENS）をプラットフォーム上で最も優れた非金融アプリケーションであると高く評価しました。そして、8月19日正午には、新たなENSドメイン「dacc.eth」を登録するという大胆な一歩を踏み出し、暗号資産コミュニティの注目を集めました。その後、8月22日に有「d/acc」の概念が再び注目を集めています。 最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏が、イーサリアム・ネーム・サービス（ENS）をプラットフォーム上で最も優れた非金融アプリケーションであると高く評価しました。そして、8月19日正午には、新たなENSドメイン「dacc.eth」を登録するという大胆な一歩を踏み出し、暗号資産コミュニティの注目を集めました。その後、8月22日に有
「d/acc」の概念が再び注目を集めています。

最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏が、イーサリアム・ネーム・サービス（ENS）をプラットフォーム上で最も優れた非金融アプリケーションであると高く評価しました。そして、8月19日正午には、新たなENSドメイン「dacc.eth」を登録するという大胆な一歩を踏み出し、暗号資産コミュニティの注目を集めました。その後、8月22日に有名なプラットフォームのオーディオスペースで、自身が提唱する「d/acc」（防御的加速主義）の概念についてさらに詳しく説明することを発表し、市場の好奇心と期待がさらに高まりました。


「d/acc」とは


事実、昨年11月の時点で、ヴィタリック氏はすでに「d/acc」について公に議論していました。

「d/acc」は、ヴィタリック・ブテリン氏が提唱した技術哲学の概念であり、現在の技術開発の進路を見直し、将来の課題に対処するためのものです。「d/acc」は略語であり、「d」には防御（defense）、分散化（decentralization）、民主化（democracy）、差別化（differential）といった複数の意味が含まれています。これらの用語が集まって「d/acc」の核心となる概念を形成しており、さまざまな分野での技術開発を加速させることで、潜在的な攻撃やリスクに対抗し、分散化、民主化、差別化された発展を促進することを目的としています。

「d/acc」の核心


防御優先：「d/acc」は技術開発の過程において、防御とセキュリティを最優先することを強調しています。これには、個人防御ツールの開発、データのセキュリティと不変性の強化、そして分散化や個人のプライバシー保護を達成するためのブロックチェーン技術の活用が含まれます。

分散化：「d/acc」は、権力の過度な集中や独占を防ぐために、技術の分散化された開発を提唱しています。分散型技術やオープンで透明な意思決定プロセスを利用することで、技術が一部の人々に支配され、人類に害を及ぼすリスクを減らすことができます。

民主的参加：「d/acc」は、より多くの人々が技術の開発や意思決定プロセスに参加し、民主的なガバナンスを実現することを奨励しています。これにより、技術の適用が社会のニーズや利益を真に反映し、人類全体の福祉向上を促進することができます。

差別化された発展：「d/acc」は、技術開発は一つの道に従うのではなく、多様であるべきだと考えています。差別化された発展を促進することで、さまざまな分野の課題やニーズに対応するための、より革新的な思考や解決策を生み出すことが可能になります。

「e/acc」との違い：より慎重で安全なアプローチ


「e/acc」は「Effective Accelerationism」（効果的加速主義）の略です。これは、技術革新と資本主義の力を利用して社会変革を推進することを提唱しており、その過程で既存の社会秩序を乱すことも辞さない考え方です。

「e/acc」は特に人工知能（AI）に関心を持っており、AIが社会発展を加速させる最も効果的な方法の一つであると考えています。「e/acc」はシリコンバレーの技術コミュニティで大きな注目を集めており、a16zの創設者マーク・アンドリーセン氏やY CombinatorのCEOギャリー・タン氏などの著名な人物が、自身のソーシャルメディアアカウントに「e/acc」のラベルを追加しています。

「e/acc」と比較して、「d/acc」はより慎重で責任あるアプローチを取っています。

「e/acc」は技術進歩の巨大な利益を強調し、この傾向を加速させてこれらの利益をより早くもたらしたいと考えています。しかし、ヴィタリック・ブテリン氏は、「e/acc」の支持者はあまりに過激であり、技術進歩がもたらすリスクや課題を見落としていると考えています。それに対して「d/acc」は、防御とセキュリティにより大きな重点を置き、技術が人類の福祉を促進するものであることを確実にするために、より慎重で責任あるアプローチを提唱しています。これにより、技術が支配や抑圧の道具になることを防ごうとしています。

MEXC、イーサリアムエコシステムの成長に沿った戦略的な取り組みを強化


MEXC取引所に構築されたイーサリアムエコシステムは、現物取引、先物、ステーキング、スマートコントラクトなどの複数の主要分野を網羅しており、その豊富さと多様性を示しています。これは、プラットフォームがイーサリアムエコシステムと深く統合され、多様なユーザーのニーズに対応する包括的なアプローチを反映しています。

MEXCは、USDT/ETH、ETH/BTC、MX/ETHをはじめとする、幅広い市場ニーズと取引嗜好に対応する多様なETH取引ペアを慎重に導入しています。同時に、プラットフォームは、UNI（Uniswap）、AAVE（Aave）、COMP（Compound）など、イーサリアムエコシステム内の重要なトークンを深く掘り下げ、導入しています。これらのトークンは、分散型金融（DeFi）、分散型取引所（DEX）、レンディングプロトコルの先駆的な力を象徴しており、ユーザーに多様な投資オプションと資産増価の機会を提供します。さらに、MEXCはユーザーに非常に低い取引手数料を提供している点も注目に値します。


MEXCはまた、ETH向けの金融サービスも慎重に開発しています。ユーザーはETHをステーキングすることで安定したリターンを享受し、手軽に資産の成長を実現することができます。


MEXCプラットフォームの大きな特徴として、広範なユーザーベースと活発な取引市場によって支えられる、優れた先物取引の流動性が挙げられます。そのため、市場の変動を巧みに乗り越え、取引機会をうまく捉える経験豊富なユーザーにとって、MEXC先物取引は効率的かつスムーズに取引戦略を実行できる環境を提供し、市場の変動の中で利益を得ることを可能にします。

イーサリアムエコシステムの繁栄は、暗号資産市場の参加者に、より豊かで便利、かつ効率的な投資および取引体験を提供することは間違いありません。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


