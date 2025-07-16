1.定義 自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。 2.デレバレッジプロセス システムは、利回りと有効レバレッジに基づ1.定義 自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。 2.デレバレッジプロセス システムは、利回りと有効レバレッジに基づ
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/先物取引における自...ム(ADL)とは？

先物取引における自動デレバレッジメカニズム(ADL)とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#先物


1.定義


自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。

2.デレバレッジプロセス


システムは、利回りと有効レバレッジに基づいて損益（PNL）ランキングを計算します。アグレッシブな取引戦略を採用している、収益性が最も高いトレーダーがADLの優先対象となります。ADL発動後、システムはPNLランキングの高い取引相手アカウントを特定し、破産価格でそのアカウントと直接取引を行い、自動レバレッジ解消の目標を達成します。

3.自動デレバレッジ優先順位の計算式


自動デレバレッジの優先順位は、以下の計算式に基づいて決定されます：

優先順位 = 利益率 * 有効レバレッジ (利益の場合) = 利益率 / 有効レバレッジ (損失の場合)

内訳：

有効レバレッジ = (マーク価格) / (マーク価格 - 破産価格)
利益率 = (マーク価格 - 平均オープン価格) / (平均オープン価格)
マーク価格 = マーク価格でのポジション価格
破産価格 = 破産価格でのポジション価格
平均オープン価格 = 平均オープン価格でのポジション価格

注記：システムは、高値から安値まで双方を別々にランク付けします。

4.まとめ


自動デレバレッジメカニズム（ADL）は、暗号資産先物取引に効果的なリスク管理ツールを提供し、トレーダーが極端な市場環境下でのリスクを効果的に回避し、潜在的なリスクを軽減するのに役立ちます。暗号資産の先物取引に参加する場合、トレーダーは関連する取引ルールを理解し遵守することで、自動デレバレッジメカニズム(ADL)をより有効に活用し、投資を保護することができます。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

暗号資産先物市場はスピードが求められる世界であり、ポジションをオープンすることは最初の一歩であると同時に、成功か失敗かを分ける重要な要素です。多くのトレーダー、特に初心者は、基本的な成行注文や指値注文だけに頼りがちです。その結果、チャンスを逃したり、スリッページによって取引コストが高くなることがあります。しかし実際には、MEXCのようなプラットフォームでは複数の注文タイプが用意されており、それぞれ

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得