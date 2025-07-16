Tariは、デジタル資産管理とプライバシー保護に重点を置いたオープンソースのブロックチェーンプロトコルです。ユーザーに対して、安全で効率的かつスケーラブルなデジタル資産の発行および取引プラットフォームを提供することを目的としています。Tari は、独自の二層アーキテクチャとデュアルトークンメカニズムを通じて、基盤層におけるセキュリティを確保しつつ、上位層での柔軟性を確保し、デジタル資産アプリケーシTariは、デジタル資産管理とプライバシー保護に重点を置いたオープンソースのブロックチェーンプロトコルです。ユーザーに対して、安全で効率的かつスケーラブルなデジタル資産の発行および取引プラットフォームを提供することを目的としています。Tari は、独自の二層アーキテクチャとデュアルトークンメカニズムを通じて、基盤層におけるセキュリティを確保しつつ、上位層での柔軟性を確保し、デジタル資産アプリケーシ
Tariとは？資産管理におけるプライバシー重視の新たなパラダイム構築

Tariとは？資産管理におけるプライバシー重視の新たなパラダイム構築

2025/7/16
Tariは、デジタル資産管理とプライバシー保護に重点を置いたオープンソースのブロックチェーンプロトコルです。ユーザーに対して、安全で効率的かつスケーラブルなデジタル資産の発行および取引プラットフォームを提供することを目的としています。Tari は、独自の二層アーキテクチャとデュアルトークンメカニズムを通じて、基盤層におけるセキュリティを確保しつつ、上位層での柔軟性を確保し、デジタル資産アプリケーションの多様なニーズに対応しています。

1. Tariプロジェクトの背景


ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、デジタル資産の種類と規模は飛躍的に増加しています。しかし、既存のブロックチェーンプラットフォームは、プライバシー保護、スケーラビリティ、ユーザー体験といった面で、いまだ多くの課題を抱えています。Tariはこうした課題の解決を目的として誕生し、デジタル資産管理とプライバシー保護に特化したブロックチェーンプロトコルを構築することで、ユーザーに安全で効率的、かつスケーラブルな発行および取引環境を提供します。

Tariのビジョンは、プライバシー、スケーラビリティ、ユーザーフレンドリーさを兼ね備えた分散型プラットフォームを構築し、デジタル資産アプリケーションの多様なニーズに対応することです。

2. Tariのコア機能と特長


2.1 二層アーキテクチャ


Tariは以下のような二層アーキテクチャを採用しています：

  • Minotari（XTM）：ベースレイヤーは、Proof-of-Work（PoW）ベースのブロックチェーンであり、ネットワークのセキュリティとプライバシー保護を担います。
  • Ootle Network（XTR）：Minotari上に構築されており、デジタル資産の発行と管理に特化しています。複雑な資産ロジックやスマートコントラクト機能もサポートしています。

このアーキテクチャにより、Tariはベース層での強固なセキュリティを確保しつつ、アプリケーション層での柔軟性も提供し、さまざまなデジタル資産ユースケースを支援します。

2.2 プライバシー保護


Tariは、Mimblewimbleプロトコルに基づいて構築されており、すべての取引はデフォルトで非公開となっています。取引金額や参加者のアドレスを隠すことで、ユーザーのプライバシーを保護します。さらに、Tariは分散ハッシュテーブル（DHT）やTorネットワークによる通信を活用しており、匿名性や検閲耐性も強化されています。

2.3 ユーザーフレンドリーな体験


Tariは、ユーザーフレンドリーな体験の提供にも注力しています。Tari Universeアプリを通じて、ユーザーは簡単にマイニング、資産管理、各種機能へのアクセスが可能です。さらに、AndroidおよびiOSに対応したモバイルウォレット「Aurora」も提供しており、ユーザーはいつでもどこでもデジタル資産を管理できます。

3. トケノミクス：デュアルトークンモデルとインセンティブメカニズム


3.1 Tariのデュアルトークンモデル


Tariは、Minotari（XTM）とTari Token（XTR）という2種類のトークンを採用しています。それぞれの役割は以下の通りです：

  • Minotari（XTM）：ベースレイヤーブロックチェーンのネイティブトークンであり、ネットワークのセキュリティとインセンティブメカニズムに使用されます。
  • Tari Token（XTR）：XTMを1:1でバーンすることで生成され、Tari Digital Asset Network（DAN）におけるNFT、イベントチケット、ゲーム内アイテムなどの発行・運用に使用されます。

この設計により、基盤層のセキュリティが確保される一方で、アプリケーション層の柔軟性も提供されます。バーンメカニズムは、トークン供給の制御やインフレ抑制にも寄与します。

3.2 $XTMとは？


XTMの最大供給量は210億枚に固定されており、指数的減衰モデルに基づいて段階的に発行されます。ローンチから約27.8年後には、年間発行量が総供給量の1%に安定し、ネットワークを維持するマイナーへの報酬として継続的に提供されます。初期には、XTMの30%がプレマイニングされ、以下の用途に割り当てられました：コミュニティインセンティブ5%、インフラ助成金9%、貢献者報酬4%、早期参加者12%。これらの割り当ては、ロックアップおよびベスティングスケジュールの対象となっており、長期的な関与を促進します。

3.3 $XTRとは？


$XTRは$XTMと密接に連動しています。レイヤー2での操作を行うには、$XTMを1:1でバーンして$XTRを生成する必要があります。Ootle Network内では、取引手数料の一部がバーンされ、一部がバリデータに分配されます。Tariは「タービンモデル」と「スロットル」アルゴリズムを用いて、$XTRのバーン率を動的に調整し、$XTMと$XTR間のソフトペッグを維持します。

3.4 デュアルトークン経済モデルの持続可能性


Tariのトケノミクスは、持続可能性を重視して設計されています。$XTMの発行率は指数的減衰関数により制御され、過剰発行やインフレを効果的に防止します。また、テールエミッションメカニズムにより、マイナーが長期にわたり適正な報酬を受け取ることができ、ネットワークへの継続的な参加が促されます。さらに、タービンモデルにより、$XTMをバーンして$XTRに変換するプロセスが支えられ、$XTRのバーン率も動的に調整されます。この設計は、両トークン間の価値バランスを維持し、エコシステム全体の長期的な安定性を支えるものです。

ユニークなプロジェクト背景、強力なコア機能、精緻なトケノミクスを備えたTariは、ブロックチェーン分野に新たな可能性と挑戦をもたらしています。マイニングへの参加障壁を下げ、豊富な教育リソースを提供し、革新的な経済モデルを適用することで、Tariは広範な注目と参加を集めています。デジタル資産の進化が続く中で、Tariは資産管理のための重要なインフラとして、将来のデジタル経済において重要な役割を果たすことが期待されています。

