Tap Da Dogeとは：Web3におけるタップして稼ぐ革命の先駆者









Tap Da DogeはTelegramベースのインタラクティブゲームで、エンターテインメント性、遊びやすさ、収益性を一体化し融合させた「タップして稼ぐ（Tap-to-Earn）」モデルを体現しています。プレイヤーはNFTのキャラクターを操作し、ゲームプレイを通じて報酬を獲得します。ルールはシンプルですが、タイミングや反応速度、戦略的思考も要求されるため、初心者から上級者まで幅広く楽しめます。





"Tap.Jump.Earn."をスローガンとするTap Da Dogeは、ゲームプレイを通じて収益を得るというシンプルさを強調する一方で、そのビジョンは単なる娯楽をはるかに超えています。Tap Da Dogeは、ブロックチェーンへの参加をゲーミフィケーション化することで暗号資産への参入障壁を下げ、ユーザーに楽しく、社会的で、親しみやすい方法でWeb3を探求するよう促すことを目指しています。













Tap Da DogeはTelegramミニアプリとして提供されており、追加のダウンロードを必要としません。ユーザーはTelegram内ですぐにゲームを始められるため、アクセス性が非常に高く、障壁のない体験が可能です。









プレイヤーは、独自のNFTキャラクターを所有できます。それぞれのキャラには個性的な見た目と属性があり、コレクション性とゲーム性を同時に高めています。









プレイヤーはキャラクターをタップして障害物を飛び越えさせたり、課題をクリアしたりします。アクションに成功すると報酬を獲得でき、シンプルな操作で「遊んで稼ぐ（Play-to-Earn）」体験を提供します。









Woofboxes、Dogemart、ステーキングなどの機能を通じて、様々なツール、報酬、アップグレードを提供し、ゲームの楽しさと長期的なゲーム継続性が両立されています。













0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





$RUNの発行と配布は、公平性と透明性の原則に従い、すべてのユーザーにプロジェクトのエコシステムに参加する機会を得られるよう設計されています。トークンの分配は以下の通りです：





初期貢献者：1%

パブリックセール（IDO）：8.92%

流動性提供：10%

パートナー向けエアドロップ：7%

マーケティング：4.08%

報酬プール（プレマイニングなし）：69%









決済手段：$RUNはTap Da Dogeエコシステム内の主要通貨として機能します。アイテムの購入、サービスへのアクセス、その他のゲーム内イベントに使用できます。

インセンティブメカニズム：ユーザーはゲームをプレイしたり、タスクを完了したり、コミュニティに貢献することでRUNを獲得できます。

ガバナンス：$RUN保有者は、プロジェクト関連の意思決定に参加したり、将来の開発のためにアイデアを提供したりすることができる権利を得ることができます。









Tap Da Dogeは古典的なゲームプレイとブロックチェーン技術を融合させ、手軽で楽しく、収益性のある「タップして稼ぐ（Tap-to-Earn）」体験を実現します。独自のNFTキャラクターシステム、多様なゲーム内機能、活発なコミュニティエコシステムにより、Tap Da DogeはWeb3ゲーム分野で独自の存在感を放っています。$RUNトークンが稼動し、エコシステムが進化し続ける中、Tap Da Dogeはより幅広いユーザーを魅了し、ブロックチェーンゲーミングのフラッグシッププロジェクトとなる可能性を秘めています。





Tap Da Dogeの急速な発展において、世界的な大手取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。









