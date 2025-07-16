Web3ゲームが世界を席巻し、ブロックチェーン技術がエンターテインメント業界とますます融合する中、Tap Da Dogeは そのユニークなコンセプトと魅力的なゲームプレイにより、傑出したタイトルとして注目を集めています。Telegram上で革新的なインタラクティブゲームとして構築されたTap Da Dogeは、ブロックチェーン技術、NFTキャラクター、そしてミーム文化を巧みに組み合わせ、楽しみながWeb3ゲームが世界を席巻し、ブロックチェーン技術がエンターテインメント業界とますます融合する中、Tap Da Dogeは そのユニークなコンセプトと魅力的なゲームプレイにより、傑出したタイトルとして注目を集めています。Telegram上で革新的なインタラクティブゲームとして構築されたTap Da Dogeは、ブロックチェーン技術、NFTキャラクター、そしてミーム文化を巧みに組み合わせ、楽しみなが
Tap Da Dogeとは：Web3におけるタップして稼ぐ革命の先駆者

Tap Da Dogeとは：Web3におけるタップして稼ぐ革命の先駆者

2025/7/16
0m
#業界最新ニュース#初級
TAP Protocol
TAP$0.439-3.30%
ドージコイン
DOGE$0.24846+1.43%
NFT
NFT$0.0000004301+0.11%
PlaysOut
PLAY$0.04554-6.75%
SynFutures
F$0.010671-1.03%

Web3ゲームが世界を席巻し、ブロックチェーン技術がエンターテインメント業界とますます融合する中、Tap Da Dogeは そのユニークなコンセプトと魅力的なゲームプレイにより、傑出したタイトルとして注目を集めています。Telegram上で革新的なインタラクティブゲームとして構築されたTap Da Dogeは、ブロックチェーン技術、NFTキャラクター、そしてミーム文化を巧みに組み合わせ、楽しみながら報酬が得られ、誰でも気軽にアクセスできる没入型体験を作り出します。

1. Tap Da Dogeとは？


Tap Da DogeはTelegramベースのインタラクティブゲームで、エンターテインメント性、遊びやすさ、収益性を一体化し融合させた「タップして稼ぐ（Tap-to-Earn）」モデルを体現しています。プレイヤーはNFTのキャラクターを操作し、ゲームプレイを通じて報酬を獲得します。ルールはシンプルですが、タイミングや反応速度、戦略的思考も要求されるため、初心者から上級者まで幅広く楽しめます。

"Tap.Jump.Earn."をスローガンとするTap Da Dogeは、ゲームプレイを通じて収益を得るというシンプルさを強調する一方で、そのビジョンは単なる娯楽をはるかに超えています。Tap Da Dogeは、ブロックチェーンへの参加をゲーミフィケーション化することで暗号資産への参入障壁を下げ、ユーザーに楽しく、社会的で、親しみやすい方法でWeb3を探求するよう促すことを目指しています。

2. Tap Da Dogeの主な特徴


2.1 Telegramとの連携


Tap Da DogeはTelegramミニアプリとして提供されており、追加のダウンロードを必要としません。ユーザーはTelegram内ですぐにゲームを始められるため、アクセス性が非常に高く、障壁のない体験が可能です。

2.2 NFTキャラクターシステム


プレイヤーは、独自のNFTキャラクターを所有できます。それぞれのキャラには個性的な見た目と属性があり、コレクション性とゲーム性を同時に高めています。

2.3 「タップして稼ぐ」の仕組み


プレイヤーはキャラクターをタップして障害物を飛び越えさせたり、課題をクリアしたりします。アクションに成功すると報酬を獲得でき、シンプルな操作で「遊んで稼ぐ（Play-to-Earn）」体験を提供します。

2.4 豊富なゲーム内コンテンツ


Woofboxes、Dogemart、ステーキングなどの機能を通じて、様々なツール、報酬、アップグレードを提供し、ゲームの楽しさと長期的なゲーム継続性が両立されています。

3. $RUNトークンとは？


3.1 $RUNの基本情報


$RUNはTap Da Dogeエコシステムのネイティブトークンで、総供給量に上限があるため希少性があります。バイナンススマートチェーン上で発行され、コントラクトアドレスは以下の通りです：
0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966

$RUNの発行と配布は、公平性と透明性の原則に従い、すべてのユーザーにプロジェクトのエコシステムに参加する機会を得られるよう設計されています。トークンの分配は以下の通りです：

初期貢献者：1%
パブリックセール（IDO）：8.92%
流動性提供：10%
パートナー向けエアドロップ：7%
マーケティング：4.08%
報酬プール（プレマイニングなし）：69%

3.2 $RUNの主な機能


決済手段：$RUNはTap Da Dogeエコシステム内の主要通貨として機能します。アイテムの購入、サービスへのアクセス、その他のゲーム内イベントに使用できます。
インセンティブメカニズム：ユーザーはゲームをプレイしたり、タスクを完了したり、コミュニティに貢献することでRUNを獲得できます。
ガバナンス：$RUN保有者は、プロジェクト関連の意思決定に参加したり、将来の開発のためにアイデアを提供したりすることができる権利を得ることができます。

4. MEXCで$RUNトークンを購入する方法


Tap Da Dogeは古典的なゲームプレイとブロックチェーン技術を融合させ、手軽で楽しく、収益性のある「タップして稼ぐ（Tap-to-Earn）」体験を実現します。独自のNFTキャラクターシステム、多様なゲーム内機能、活発なコミュニティエコシステムにより、Tap Da DogeはWeb3ゲーム分野で独自の存在感を放っています。$RUNトークンが稼動し、エコシステムが進化し続ける中、Tap Da Dogeはより幅広いユーザーを魅了し、ブロックチェーンゲーミングのフラッグシッププロジェクトとなる可能性を秘めています。

Tap Da Dogeの急速な発展において、世界的な大手取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。

現在、MEXCでは$RUNの現物取引が可能となっており、ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2) 検索バーに「RUN」と入力し、RUNの現物取引ペアを選択します。
3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


