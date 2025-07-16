Suiとは？次世代高性能パブリックブロックチェーン・エコシステムの概要









2) ネイティブトークンである SUI は、ガス代やステーキング報酬に使用され、将来的にはガバナンス権も付与される予定です。

3) Sui は、ブロックチェーンゲーム・DeFi・NFT・オンチェーンIDなどのユースケースに向けて強力なスケーラビリティを提供し、数十億人のユーザーにサービスを提供するWeb3インフラの構築を目指しています。

4) 将来性は高いものの、Sui はエコシステムの立ち上げや他のパブリックブロックチェーン間との熾烈な競争などの課題に直面しており、その将来の成功は開発者エコシステムの成長と実用的なアプリケーションの普及にかかっています。





















Diemプロジェクトは最終的に中止となりましたが、そのコア技術、特にMoveプログラミング言語は Sui プロジェクトに引き継がれました。Sui チームは、既存のブロックチェーンアーキテクチャにおけるスケーラビリティや使いやすさの面での大きなボトルネックを認識し、イーサリアム仮想マシン（EVM）とは互換性を持たない、完全新設計のレイヤー1ブロックチェーンを構築することを選択しました。Sui はオブジェクトを中心とした全く新しいパラダイムを採用しています。





Sui のメインネットは2023年5月にローンチされ、「極めて高い性能、簡素化された開発プロセス、そして優れたユーザー体験」を提供することに重点を置いています。Sui は、新興のパブリックブロックチェーンの中では際立った存在であり、a16z、FTX Ventures、Jump Cryptoなどの企業から多額の投資と注目を集めています。













ほとんどのブロックチェーンシステム（ビットコイン、イーサリアムなど）は、ワールドステートを記録するためにアカウントモデルまたは UTXOモデルを使用しています。これらのモデルは、並列トランザクション処理をうまく実現できず、複雑なアプリケーションロジックを表現する柔軟性に欠けるため、パフォーマンスが制限され、スマートコントラクトの構成が困難になるといった問題を抱えています。









Sui は、次のような独自のオブジェクト中心のステートモデル（Object-Centric Model）を採用しています：

チェーン上のすべてのデータはオブジェクト（トークン、NFT、コントラクト状態なども含む）として扱われます。

各オブジェクトには固有のIDと所有者が設定されており、スマートコントラクト（Moveモジュール）またはユーザーの署名によって操作することができます。

オブジェクトのライフサイクルと変更は、Move言語によって正確に制御されます。

このモデルにより、システムは互いに干渉しないトランザクションを識別することができ、トランザクション単位での並列実行（Parallel Execution）が可能になり、スループットが大幅に向上します。













イーサリアムは、総順序実行（すべてのトランザクションを順番に処理しなければならない）に大きく依存していますが、それに対しSui は、ほとんどの「単一オブジェクト」トランザクション（単純なトークンの転送や NFTの作成など）を並列実行エンジンで処理し、ネットワーク全体のコンセンサス形成を必要としません。





複数のオブジェクトが相互作用するトランザクション（分散型取引所の注文マッチングなど）のみ、ビザンチン障害耐性（BFT）コンセンサスプロセスに入ります。この設計により、Sui は従来のブロックチェーンをはるかに超えるトランザクションスループット（TPS）を実現しています。公式テストでは、Sui は120,000 TPS以上、数百ミリ秒の低遅延で処理できることが実証されています。









Sui は、NarwhalとBullsharkを組み合わせた2段階のコンセンサスプロトコルを導入しています：

Narwhalは、データの可用性レイヤーとして機能し、トランザクションの配信と順序付けを保証します。

Bullsharkは、有向非循環グラフ (DAG) を使用して、コンセンサスを効率的に確定します。

このアーキテクチャは、「トランザクションの配信」と「コンセンサスの確定」を分離することで、一部のノードがオフラインになっても高いスループットを確保します。









Moveは、ブロックチェーン用に設計されたリソース指向のプログラミング言語であり、リソースをコピーまたは破棄できないという重要な仕様を持ち、二重支払いや状態の破損など、スマートコントラクトにありがちな脆弱性を効果的に防止します。





Sui はこのMoveを拡張して「Sui Move」を作成し、オブジェクト操作のために新たなプリミティブを追加し、モジュール依存関係を簡素化しています。













Sui ウォレット：Mysten Labsが公式提供するウォレット。SUI 資産の管理、dAppとのやり取り、NFTの閲覧などをサポートしています。

Sui Explorer：取引状況、オブジェクトの詳細などを照会するためのオンチェーンエクスプローラーです。

Sui CLI / SDK：JavaScriptやRustなどの主流の言語をサポートする開発者向けツールキットです。

Sui Bridge：イーサリアム、バイナンスチェーン、その他の主要ネットワークを接続するクロスチェーンブリッジングツールです。









Sui エコシステムは急速に拡大しており、複数の分野をカバーしています：

DeFi：Turbos Finance、Cetus、Aftermath Finance

NFT：BlueMove、Keepsake、OriginByte

ゲーム：Abyss World、Arcade Champions

ソーシャル＆ツール：Ethos Wallet、SuiNS（ドメイン名サービス）など

現在、Sui ネットワークには、ウォレット、DEX、NFTマーケットプレイス、ブロックチェーンゲームなど、200以上のプロジェクトが展開されています。









SUI は Sui ネットワークのネイティブトークンであり、以下の目的で使用されます：





ネットワーク手数料：オンチェーン操作（送金、コントラクト展開など）のガス代として少額の SUI を支払い、バリデーターがネットワークのセキュリティを維持するインセンティブとなります。

バリデーターのステーキング：SUI は、委任型プルーフ・オブ・ステーク（DPoS）のコンセンサスメカニズムを採用しており、ユーザーは SUI をノードオペレーターに委任してステーキングに参加し、報酬を獲得することができます。

オンチェーンガバナンス：将来的にSui はオンチェーンガバナンスを導入し、SUI 保有者が提案の投票、パラメータの調整、その他のガバナンスプロセスに参加できるようになります。

トークン割り当て：SUI の総供給量は100 億枚で、次のように割り当てられます：

20%は初期貢献者とチームに

14%は投資家に

10%はコミュニティとエコシステムのインセンティブに

50%は Sui基金（長期的な開発のために）

6% は初期テスターおよびその他の用途に









Sui ネットワークは、高性能なパブリックブロックチェーンであるだけでなく、Web3アプリケーションに対して、スケーラビリティ、開発容易性、エンドユーザーの使いやすさを提供するよう設計されたインフラプラットフォームでもあります。その目標は、何十億人ものユーザーと資産の相互作用を支える、次世代のWeb3世界を構築することです。Sui の主なユースケースは次のとおりです：





大規模なオンチェーンゲーム：リアルタイム性と複雑なプレイ性を要求されるゲームにおいて、Sui の並列トランザクション処理とオブジェクトモデルは、ラグや高いガス代などの問題を回避し、ゲーム体験を大幅に強化します。





高頻度なDeFi取引：TPS や決済時間に敏感な注文板取引やデリバティブ市場などのユースケースで、Sui はパフォーマンスのボトルネックなしに複雑なマッチングロジックを実行できます。





NFT およびオンチェーン資産システム：オブジェクト中心モデルは、NFTの表現に自然適合し、ネスト型NFTや進化型NFT（装備、アイテム、キャラクターなど）の機能をサポートします。





オンチェーンIDおよびデータサービス：プログラム可能なオブジェクトを使用し、柔軟なデータアクセスおよびID検証システムを実現し、Web3アプリが従来のWeb2ログインメカニズムに代替することを支援します。













卓越したスケーラビリティを実現する高度なアーキテクチャ設計

堅牢で安全なMoveプログラミング言語による高度な資産抽象化

充実した開発者ツールと、確立されたエコシステムサポート

活発なコミュニティ活動と、業界経験豊富なチーム体制









EVM との互換性の欠如による開発者移行の障壁

Aptosなど、他のMoveベースのブロックチェーンとの競争圧力

エコシステムがまだ発展初期段階にあり、ユーザーベースの拡大が必要

「パフォーマンス第一」のパブリックブロックチェーンモデルに対する市場の懐疑的な見方









Sui は、高性能および並列処理を重視した最初のブロックチェーンではありませんが、オブジェクトモデル、Move言語、および分離型コンセンサスメカニズムといった革新的な組み合わせにより、レイヤー1の競合他社とは一線を画しています。互換性を優先するプロジェクトとは異なり、Sui はWeb3のコアインフラを根本的に再構築しています。





開発者にとっては、表現力豊かで安全なスマートコントラクト環境を提供し、ユーザーにとっては、低遅延でWeb2と同様の操作体験を提供することで、参入障壁を下げます。また、投資家にとっては、柔軟なトケノミクスと拡大するエコシステムによる中長期的な価値も提供しています。





Sui がイーサリアムのような強固なアプリケーションモートを確立できるかどうかは、まだ未知数です。しかし、強力なエンジニアリングの原則に基づくブロックチェーンプロジェクトとして、Sui がWeb3の世界に新たな想像力と可能性をもたらしていることは間違いありません。





