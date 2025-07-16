StakeStone（STO）とは？クロスチェーン流動性プラットフォームによる利回り最大化の仕組みを深掘り解説





暗号資産市場では、流動性と利回りはしばしば相反する目標と見なされます。しかしStakeStoneは、ネイティブトークンSTOを使用するクロスチェーン流動性インフラとして、このトレードオフを解決する革新的なソリューションを提供します。高い流動性と最適化されたリターンの両方を実現しているのです。本記事では、StakeStoneの主な特徴と、暗号資産分野における流動性の再定義について説明します。









StakeStoneは、STOおよびSBTCという、ETHとBTCの流動化バージョンを表す2つの資産を導入する、最先端のクロスチェーン流動性インフラです。動的ステーキングネットワークのサポートを通じて、従来のステーキングモデルに見られる「資産がロックされること」と「流動性の確保」という矛盾を解決します。プラットフォームは3つの主要な流動性資産を提供します：

STONE ETH：利回りが期待できる流動性の高いETH

SBTC：オムニチェーンの流動性BTC資産

STONEBTC：利回りを生み出すBTCバージョン

他のステーキングプロトコルとは異なり、StakeStoneは、ユーザー様がロックアップ期間なしに、サポートされたブロックチェーン上でいつでも資金を出金することを可能にし、真のクロスチェーン流動性を実現しています。









StakeStoneは、暗号資産市場における4つの主要な課題に対する革新的なソリューションを提供します：

1）資産ロックと流動性のトレードオフ：従来のステーキングでは、ユーザー様は利回りを稼ぐか流動性を維持するかの選択を迫られまていました。StakeStoneはその両方を可能にします。

2）流動性の分散：様々なLRTプールを統合し、ユーザー体験を簡素化します。

3）レイヤー2およびEVM互換チェーンの課題：StakeStoneは、新興のレイヤー2やブロックチェーンがETH流動性を呼び込むのを支援します。

4）開発者による統合の複雑さ：リキッドステーキングトークン (LRT) の統合プロセスを簡素化します。





2023年7月にテストネットを開始して以来、StakeStoneは310,000 ETH（約$8億7,000万）を超える預かり資産（TVL）、96,000人のユーザー獲得、10以上のプロトコルとの統合を成功など、大きな発展を遂げています。









StakeStoneエコシステムのネイティブガバナンストークンとして、STOは複数の目的を果たします：

1）ガバナンス：保有者は、プラットフォームの開発に影響を与える主要な提案に投票することができます。

2）利回りの向上：STOをロックすることでveSTOが付与され、より高い利回りの恩恵を受けられます。

3）シーズン制リセットメカニズム：長期保有者が提案を独占することを防ぎ、公正なガバナンスを確保しています。

4）交換とバーンによるリザーブ資産へのアクセス：STO保有者に持続可能な価値を提供します。

5）クロスチェーン操作性：複数のブロックチェーンでシームレスに利用可能です。

6）資本効率の向上：流動性を保持しながらパッシブインカムを得ることができます。





StakeStoneのアプリケーションには、STONE-Fi（クロスチェーン流動性マーケットプレイス）、LiquidityPad（クロスチェーン流動性上場プラットフォーム）、Stone.Pay（革新的なDeFi決済ソリューション）などがあり、ユーザーに流動性管理のための包括的なツールを提供しています。









LidoやRocket Poolといった流動性ステーキングサービスと比較して、StakeStoneは以下のような重要なメリットを提供します：

1）包括的なクロスチェーンソリューション：リキッドステーキング、クロスチェーン互換性、および利回りの最適化を兼ね備えています。

2）マルチ資産サポート：ETHとBTCの両方をサポートし、多様な流動性オプションを提供します。

3）モジュラーアーキテクチャ：ユーザーのSTONE保有に影響を与えることなく、基本戦略の柔軟な調整を可能にします。

4）シームレスなクロスチェーン体験：基礎となる利回りを維持しながら、複数のチェーンにまたがる資産にアクセスし、使用することができます。

5）最適化された利回り戦略：ユーザー様の積極的な管理を必要とせず、自動的にリターンを最大化します。

6）エコシステムとの深い統合：Berachain、Linea、Monad、Plumeなどの新興エコシステムとの戦略的パートナーシップを結んでいます。

7）革新的なガバナンスモデル：シーズンごとにリセットされるゲージ型のガバナンスにより、公平な意思決定を実現しています。









MEXCはSTOを購入するための理想的なプラットフォームであり、ユーザー様にスムーズかつ手軽な取引体験を提供します。MEXCでは、以下の手順でSTOを購入できます：





1）MEXCアカウントの作成：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、新規登録プロセスを完了します。

2）資金の入金：USDTまたは他の暗号資産をユーザー様のMEXCアカウントに入金します。

4）注文の発注：購入したいSTOの数量を選択し、取引を確定します。





世界をリードする暗号資産取引所として、MEXCは高い流動性、ユーザーフレンドリーなインターフェース、24時間365日対応のカスタマーサポート、低い取引手数料を提供しており、STOトークンの取得に最適なプラットフォームとなっています。



