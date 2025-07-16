Space and Time (SXT) とは？ブロックチェーンのデータストレージと計算エコシステムの再構築





Space and Timeは、初のSQL互換ゼロ知識コプロセッサ（ZKコプロセッサ）を備えており、ブロックチェーンスマートコントラクト内で効率的かつ検証可能なデータクエリを直接実現します。











Space and Timeは、初のSQL互換ゼロ知識コプロセッサ（ZKコプロセッサ）を備えており、ブロックチェーンスマートコントラクト内で効率的かつ検証可能なデータクエリを直接実現します。主な機能は以下のとおりです：





ZK証明付きSQLクエリ ：開発者はスマートコントラクトを介してSQLクエリを発行でき、Space and Timeはゼロ知識証明を使用して結果を検証して返すため、正確性と機密性の両方が保証されます。

秒以下の応答時間 ：ZKコプロセッサは各ブロックサイクル内で証明生成を行うため、リアルタイムのやり取りが可能になり、従来のブロックチェーンの待ち時間とコストの障壁を克服します。

クロスチェーンデータサポート：シングルチェーンでの運用にとどまらず、このプラットフォームはクロスチェーンでのデータ検証をサポートし、多様なブロックチェーンエコシステム間でのインターオペラビリティを実現します。









Space and Timeは、複数のネットワークにまたがるブロックチェーンデータをインデックス化し、クエリする分散型データプラットフォームも提供しています。開発者は、イーサリアム、ZKsync、ビットコイン、Polygon、Sui、Avalancheなどの主要チェーンをカバーするWeb3 Data APIを通じて、リアルタイムのブロックチェーンデータにアクセスできます。





リアルタイムのデータアクセス ：開発者は様々なチェーンからインデックス化されたライブデータを取得することができ、データリッチな分散型アプリケーションの構築プロセスを合理化します。

信頼前提の最小化 ：すべてのクエリはZKコプロセッサを通じて検証され、中央集権型の仲介者に依存することなく、データの完全性とセキュリティを確保します。

Chainlinkとの統合：Chainlinkとのネイティブ統合により、検証済みのクエリ結果をオンチェーンでシームレスに送信できるため、dAppエコシステム全体の透明性と信頼性が向上します。









AI Studioは、開発者が自然言語入力を使用してSQLクエリやデータダッシュボードを生成できるSpace and Timeの画期的なツールです。基本的なデータベースクエリであれ、複雑なデータ分析であれ、AI StudioはSQL生成と可視化を自動化します。





プロンプトからSQLへ ：手軽な自然言語プロンプトにより、ユーザーは深い専門知識がなくても複雑なSQLクエリを生成できるため、参入障壁が大幅に低くなります。

データダッシュボードの自動化：AI Studio は、クエリ結果からダッシュボードを作成し、開発者がデータをすばやく解釈して情報に基づいた意思決定を行えるようにします。













Space and Timeはブロックチェーンアプリケーションでよく見られるストレージと計算のボトルネックに対応すべく、データ保存と計算を切り離した設計とオフチェーン計算技術を採用し、従来のブロックチェーンシステムと比較して大幅に高速なデータ処理速度を実現します。









スケーラビリティを念頭に構築されたSpace and Timeプラットフォームは、小規模な分散型アプリケーション（dApps）から大規模なエンタープライズシステムまで、幅広いユースケースに対応可能です。データ量が増加しても、ノードを拡張し、ストレージと計算方法を最適化することで、Space and Timeは高いパフォーマンスを維持し、プラットフォームが需要の増加に対応できることを保証します。









Space and Timeは、量子耐性暗号化やゼロ知識証明などの高度なセキュリティ技術を取り入れ、ストレージ、計算、送信中のデータを保護します。ゼロ知識証明により、プラットフォームはデータを公開することなくその正しさを検証することができ、分散型アプリケーションのプライバシーとセキュリティの両方を保証します。









Space and Timeの堅牢なアーキテクチャにより、幅広い分散型分野に適用できます。代表的なユースケースをいくつか紹介します：









DeFi分野では、Space and Timeは分散型取引所（DEX）、レンディングプロトコル、デリバティブ市場に効率的なデータストレージと計算サポートを提供します。低レイテンシー、高スループットのアーキテクチャにより、DeFiアプリケーションのリアルタイム価格オークル、リスク管理ソリューション、流動性の最適化を実現します。









Space and Timeは、NFTおよびメタバース分野に強力なデータストレージと計算機能を提供し、開発者が膨大な量の暗号資産データを管理できるよう支援します。また、クロスチェーン対応により、マルチチェーンNFTアプリや仮想世界の開発のためのシームレスなデータサービスも提供しています。









Space and Timeの計算機能とオンチェーンデータ機能を活用することで、企業はより透明で追跡可能なサプライチェーン管理を実現できます。このプラットフォームにより、複数の関係者が安全かつ効率的にサプライチェーンデータを共有・処理し、チェーン全体の可視性と業務効率を向上させることができます。









エンタープライズ用途においてSpace and Timeは、スケーラブルなデータストレージとリアルタイムの計算フレームワークを提供しています。ストレージ、分析、ライブ計算タスクのいずれにおいても、企業のニーズに合わせた信頼性の高い高性能サポートを提供します。









Space and Time (SXT) トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場されており、以下の手順で購入できます：





3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。





Space and Timeは、革新的な分散型データストレージと計算プラットフォームを通じて、ブロックチェーンのデータ処理環境を再定義しています。オフチェーン計算、効率的なデータストレージ、量子耐性セキュリティ技術をシームレスに統合することで、Space and Timeはブロックチェーンのストレージと計算の従来の限界を克服するだけでなく、分散型アプリケーションのための堅牢なインフラを提供します。継続的な最適化とパートナーシップの拡大により、Space and TimeはDeFi、NFT、メタバースなどの分野で重要な役割を果たすことが期待されます。



