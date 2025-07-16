SOONとは？高性能クロスチェーンエコシステム構築のためのソラナVMロールアップソリューション





















SOONのコア商品は以下です：





SOONメインネット： イーサリアム上の汎用レイヤー2ネットワークで、実行レイヤーとして分離型SVMを採用。

SOON Stack： レイヤー1のブロックチェーン上にSVMベースのレイヤー2ソリューションを展開できるインフラツール群。

InterSOON：異なるブロックチェーン間のシームレスなやり取りを可能にする、Hyperlaneベースのクロスチェーンメッセージングプロトコル。













SOONの最も革新的なブレークスルーの1つは、非連結SVMフレームワークにあります。従来、ソラナ仮想マシン（SVM）はソラナブロックチェーンに緊密に統合されていました。しかし、SOONはSVMを切り離し、独立したプラグイン型コンポーネントとして再構築しました。これにより開発者は、ソラナエコシステム内だけでなく、互換性のあるさまざまなブロックチェーン上でSVMベースのアプリケーションを展開・実行することができます。SVMを切り離すことで、SOONはその汎用性を大幅に高め、ブロックチェーン間のインターオペラビリティを促進し、開発者はより広範で柔軟な開発環境を得ることができます。

















InterSOONプロトコルにより、SOONはシームレスなクロスチェーンメッセージングと通信を可能にします。SOONメインネット、SOON Stack、または他のレイヤー1ブロックチェーンであろうと、ネットワーク間のスムーズな相互作用を保証し、エコシステム全体で一貫したユーザー体験を提供します。このようなクロスチェーンのインターオペラビリティは、ブロックチェーンの柔軟性とスケーラビリティを強化するだけでなく、ブロックチェーンエコシステムの繁栄に貢献します。









SOONプロジェクトは、3つのコアコンポーネントからなるモジュラー型のアーキテクチャを採用しています：SOON Mainnet（実行基盤）、SOON Stack（展開ツール）、InterSOON（通信プロトコル）です。SOON Mainnetは汎用のレイヤー2ソリューションとして、高性能な実行環境を提供します。SOON Stackは、SVMベースのレイヤー2ネットワークの展開と運用をサポートするインターオペラビリティツールのセットです。InterSOONはクロスチェーンのメッセージングプロトコルとして機能し、異なるブロックチェーンネットワーク間のシームレスな通信を保証します。このモジュール設計により、SOONプロジェクトは卓越した柔軟性とスケーラビリティを実現し、進化する市場の需要に効果的に適応することができます。













トークン名： SOON

初期総供給量： 10億枚

年間インフレ率：3%









コミュニティ： 51%（公正な発行と長期支援者への報酬として割り当て）

エコシステム： 25%（エコシステムの成長とパートナーシップの促進）

エアドロップおよび流動性： 8%（新規ユーザーの獲得と取引所での流動性確保）

財団/トレジャリー： 6％（長期運営と持続可能性の確保）

チーム＆コア初期貢献者：10％（コアチームと初期貢献者への報酬）













ガバナンス：保有者は、プロトコルのアップグレード、リソースの割り当て、インセンティブメカニズムを含む、SOON MainnetとSOON Stackの主要なガバナンスの決定に参加可能。





エコシステムのインセンティブ：開発者やエコシステムプロジェクトに報酬を与えることで、イノベーションと参加を促進します。





ステーキング：SOONをステーキングすることでネットワークのセキュリティを強化。ステークホルダーは年間3%の利回りを受け取れます。









SOONは、分離型SVMアーキテクチャ、高速並列処理機能、マルチチェーン対応、柔軟なモジュール設計により、高性能でスケーラブルなレイヤー2ソリューションを提供します。その革新的なトケノミクスとコミュニティ主導のガバナンスは、ブロックチェーンエコシステムに新たな活力をもたらします。今後、より多くのレイヤー1ネットワークとの連携や技術の成熟により、SOONはブロックチェーン空間全体でより広範な採用とより大きな影響力を持つと期待されています。





SOONの急速な発展において、世界有数の取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは将来性の高いブロックチェーンイノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。









2）検索バーに「SOON」と入力し、SOONの現物または先物取引を選択します。

3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



