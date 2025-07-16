ブロックチェーン業界において、ビットコインは長年にわたり分散型金融（DeFi）の礎となってきました。しかし、より多様な金融アプリケーションへの需要が高まる中で、ビットコインのネイティブなスケーラビリティと機能性には限界があります。ここで登場するのが Side Protocol です。Sideは、ビットコインエコシステムを拡張し、開発者やユーザーに新たな可能性を提供し、BTCを真のグローバル主権通貨ブロックチェーン業界において、ビットコインは長年にわたり分散型金融（DeFi）の礎となってきました。しかし、より多様な金融アプリケーションへの需要が高まる中で、ビットコインのネイティブなスケーラビリティと機能性には限界があります。ここで登場するのが Side Protocol です。Sideは、ビットコインエコシステムを拡張し、開発者やユーザーに新たな可能性を提供し、BTCを真のグローバル主権通貨
Side Protocolとは？—ビットコインの新たな金融インフラガイド

ブロックチェーン業界において、ビットコインは長年にわたり分散型金融（DeFi）の礎となってきました。しかし、より多様な金融アプリケーションへの需要が高まる中で、ビットコインのネイティブなスケーラビリティと機能性には限界があります。ここで登場するのが Side Protocol です。Sideは、ビットコインエコシステムを拡張し、開発者やユーザーに新たな可能性を提供し、BTCを真のグローバル主権通貨へと進化させるための革新的なソリューションです。

1. Side Protocolとは


Side Protocolは、ビットコインのスケーリングレイヤーかつ互換性を持つ最初の dPoS（Delegated Proof of Stake）レイヤー1ブロックチェーンであり、ビットコインのセキュリティと高性能ネットワークのスケーラビリティを組み合わせた次世代の金融インフラです。Side Protocolは、ビットコインを基盤とする分散型アプリケーション（dApp）開発のための新たな基盤を提供し、数十億人のユーザーに向けてBTCを世界的な基軸通貨へと進化させることを目指しています。

Side Protocolの主な特徴：
  • ビットコイン資産との完全互換性：クロスチェーンブリッジなしでBTCの流通を実現。
  • dPoSコンセンサスメカニズム：効率的かつ安全でスケーラブルなオンチェーンガバナンスを提供。
  • モジュール型アーキテクチャ：DeFi、決済、資産管理など多様なアプリケーションの構築を容易にする柔軟なスケーラビリティ。
  • グローバル規模のユーザーを対象としたビットコイン中心のインターネットインフラ
これにより、Side Protocolは単なる価値の保存手段にとどまらず、包括的な金融エコシステムの基盤へと進化します。

2. SIDEトークンとは


Side Protocolのエコシステムにおいて、BTCはすべての製品での主要な資産である一方、$SIDEはネットワークのネイティブユーティリティトークンとして重要な役割を果たします。主な機能は以下の通りです。


2.1 価値捕捉メカニズム


Side Protocolはビットコインの金融拡張レイヤーとして、明確な収益モデルを採用しています。Side Finance、Side Chain、Side Hub、Side Bridge、ネイティブDEXなどの製品から発生する手数料は、定期的にSIDEトークンの買い戻しとバーンに充てられます。このデフレーションメカニズムにより、SIDEの希少性と価値が着実に向上します。

2.2 トランザクション手数料の支払い


Sideネットワーク上では、BTCに加えてSIDEトークンを手数料として支払うことも可能です。すべてのネットワーク操作（送金やコントラクト実行など）は手数料が発生し、その収益はノード参加者への報酬やスパムトランザクション防止、DDoS攻撃対策に使用され、ネットワークのセキュリティと安定性を確保します。

2.3 ステーキングとネットワークセキュリティ


Side Chainは、パーミッションレスのProof-of-Stake（PoS）メカニズムで動作し、ネイティブなデリゲーション機能も備えています。ユーザーはSIDEトークンをバリデータノードに委任することで、ステーキング報酬を獲得しつつ、ネットワークのセキュリティと安定稼働に貢献できます。

2.4 オンチェーンガバナンス


$SIDE トークン保有者は、分散型プロトコルのガバナンスに参加する権利があります。これには、プロトコルパラメータの調整、システムアップグレード、トレジャリーファンドの配分などの主要なネットワーク決定への投票が含まれます。SIDEトークンを通じて、コミュニティはSide Protocolの将来の方向性に実質的な影響力を持ちます。

3. SIDEトークンの取得方法：エアドロップと配分比率


Side Protocolは、2024年11月に最初のトークン配布イベント「Genesis Drop」を実施しました。これは、初期ユーザー、開発者、およびパートナーに対する感謝を表明するために行われた初回のトークン分配イベントです。

Side Protocolの公式情報によると、今回のイベントでは合計1億枚のSIDEトークンがエアドロップされ、具体的な配分比率は以下の表の通りです。

カテゴリ
配分比率
条件
備考
アクティブなビットコインユーザー
30%
過去のネットワーク手数料支出>0.005 BTC
50,000アドレスに上限、1アドレスあたり600 SIDE
NFTコミュニティメンバー
10.50%
NFTコミュニティ招待メンバー
BTC、Cosmos、Solana、Ethereumエコシステムをカバー
ATOMステーキングユーザー
15%
CosmosエコシステムでATOMをステーキング
Hydroユーザーも含む
テストネット参加者
32%
テストネットタスク完了およびアドレス提出
11の報酬階層に分割、先着順なし
バリデータ & ブリッジ運営者
指定報酬
テストネットノードおよびクロスチェーンブリッジ運営に参加
Discordでのコミュニケーションが必要、手動配布
公共財プロジェクト支援者
1%
AEZ公共財プロジェクト支援
DoraHacksドナー、投票者、DORAステーカー含む
ソーシャルイベント参加者
5%
ソーシャルホワイトリストイベント
詳細は近日公開

Side Protocolは、ビットコインのオンチェーンでの応用可能性を再定義しています。その中心にあるSIDEトークンは、ネットワークのガバナンス権と参加権を象徴するだけでなく、価値の成長ポテンシャルも備えています。Genesis Dropは単なるエアドロップにとどまらず、Sideエコシステムの初期構築者となる絶好のチャンスでもあります。


Side Protocolは、最初の完全なビットコインのスケーリングレイヤーかつ互換性を持つdPoS レイヤー1ブロックチェーンとして、ビットコインの応用範囲を拡張するだけでなく、グローバルなユーザー向けに高性能、安全、かつ分散型の金融基盤を提供しています。SIDEトークンを通じた価値捕捉、ネットワークインセンティブ、ガバナンス強化などの多様なメカニズムにより、Sideは活力と成長ポテンシャルに満ちたエコシステムを構築しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


