Shardeum（SHM）とは？ 2025年の自動スケーリング型ブロックチェーン革命を紐解く





急速に進化する現在のブロックチェーン業界において、スケーラビリティは依然として最大の課題のひとつです。暗号資産や分散型アプリケーションの人気が高まる一方で、高額な手数料や処理能力の限界が普及の障壁となってきました。Shardeumは、こうした課題に対して革新的な解決策を提示するプロジェクトです。この最先端技術により、分散性とセキュリティを維持しながら、ブロックチェーンネットワークにかつてないスケーリング能力をもたらします。









EVM互換のレイヤー1ブロックチェーンであり、ノードを増やすことでネットワークの処理能力を拡大する水平方向のスケーリングを採用しています。これにより、多数のトランザクションを同時に処理しながら、常に低いガス代を維持することができます。さらに、動的ステートシャーディングと自動スケーリングという先進的な技術を組み合わせることで、Shardeumは従来のブロックチェーンが直面してきた、Web2レベルのスケーラビリティ実現という課題を克服しています。SHMはこのShardeumネットワークのネイティブトークンであり、トランザクション手数料の支払いや、バリデーターによるステーキング、ネットワークのガバナンスへの参加、報酬の受け取りなど、さまざまな用途で使用されます。









Shardeumは、ブロックチェーンプラットフォーム全体およびその基盤インフラを指します。一方で、SHMはこのネットワークのネイティブトークンであり、その関係性はイーサリアムとETHの関係に似ています。SHMは、Shardeumエコシステム内で複数の機能を果たしており、主な交換手段としての役割をはじめ、トランザクションおよびガス代の支払い、ネットワークガバナンスへの参加、そしてバリデーターに対するステーキングおよび報酬分配の仕組みにも使用されます。









1）動的ステートシャーディング：Shardeumは、プロトコルレイヤーでネットワークを複数のシャードに分割し、それぞれが独立してトランザクションを処理します。従来のブロックチェーンが単一チェーン上で逐次的に処理を行うのに対し、Shardeumはトランザクションの並列実行を可能にし、ネットワークのスループットを大幅に向上させつつ、アトミックなコンポーザビリティも維持します。





2）オートスケーリング機能：Shardeumは業界初となるリアルタイム需要に応じたオートスケーリングを実装しており、トランザクションの増加に応じて動的にシャード数を拡張し、処理性能を維持します。ネットワーク負荷は60秒ごとに測定され、それに応じて必要なバリデーターノード数が自動的に調整されるため、処理速度や手数料に影響を与えることなく高性能を実現します。





3）リニアスケーラビリティと低トランザクション手数料：Shardeumは、ブロックレスなトランザクション処理と動的ステートシャーディングを組み合わせることで、真のリニアスケーラビリティ（ノード数に比例して処理能力が拡張するスケーラビリティ）を実現しています。たとえば、100ノードで50TPSの処理能力があれば、200ノードでは100TPSの処理が可能です。オートスケーリングにより、ネットワークの運用コストが常に低く抑えられ、ユーザーにとって一貫して低い手数料が提供されます。





4）クロスシャードのアトミックコンポーザビリティ：多くのシャーディング対応ネットワークとは異なり、Shardeumでは複数のスマートコントラクトが異なるシャードに分散されていても、単一のトランザクション内で呼び出しや連携を行うことが可能です。これにより、複雑な操作も一回のトランザクションで完了できるため、ユーザー体験の向上と手数料の削減が実現します。





5）EVM互換性と低いバリデーターノード要件：ShardeumはEVMを基盤としており、イーサリアムの開発ツール、ウォレット、スマートコントラクト機能と互換性を有します。そのため、開発者は新たな言語やフレームワークを学ぶことなく、イーサリアム上のアプリケーションを容易に移植することができます。また、バリデーターノードの稼働に必要なハードウェア要件も低く抑えられており、より多くのコミュニティメンバーの参加が可能となることで、ネットワークの分散性が強化されます。









2025年初頭のTGE（トークン生成イベント）後、Shardeumは動的に供給量を調整する需要連動型の供給モデルを採用し、初期供給量は2億4,900万SHMと定められました。その内訳は以下のとおりです：

セール：91,440,000 SHM（36.72%） – 3カ月のクリフ期間後、2年間の日次線形ベスティング

チーム：76,200,000 SHM（30.6%） – 3カ月のクリフ期間後、2年間の日次線形ベスティング

財団：55,880,000 SHM（22.44%） – TGE時にロック解除

エコシステムおよびエアドロップ：25,480,000 SHM（10.23%） – TGE時にロック解除





ShardeumエコシステムにおけるSHMの機能

ステーキング ：バリデーターはSHMをステーキングすることでネットワークに参加します。不正行為が検知された場合、ステーキングされたトークンはスラッシュ（没収）され、ネットワークの安全性が保たれます。

トランザクション手数料 ：Shardeumネットワーク上でのトランザクションおよびガス代の支払いにSHMが使用されます。これらの手数料はすべてバーンされ、デフレ的なメカニズムが働きます。

ガバナンス ：SHM保有者は、ネットワーク提案やパラメーターの変更に対する投票を通じて、Shardeumのガバナンスに参加することができます。

報酬：バリデーター報酬やエコシステムインセンティブなど、ネットワークへの貢献に対する報酬としてSHMが配布されます。









MEXCはSHMを購入するための理想的なプラットフォームであり、ユーザー様にスムーズかつ手軽な取引体験を提供します。MEXCでは、以下の手順でSHMを購入できます：









1）MEXCアカウントの作成：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、新規登録プロセスを完了します。

2）資金の入金：USDTまたは他の暗号資産をユーザー様のMEXCアカウントに入金します。

4）注文の発注：購入したいSHMの数量を選択し、取引を確定します。









1）高い流動性：MEXCは流動性の高い注文板を備えており、迅速な取引実行が可能です。 2）使いやすいインターフェース：初心者から上級者まで直感的に操作できるデザイン設計となっています。 3）堅牢なセキュリティ対策：複数のセキュリティレイヤーにより、ユーザー様の資産を安全に保護します。 4）24時間365日のカスタマーサポート：いつでもサポートを受けられる体制を整えています。 5）競争力のある手数料体系：他の取引所と比較しても、MEXCは良心的な取引手数料を提供しています。

















Shardeumは、ブロックチェーン技術における画期的な存在であり、分散性やセキュリティを損なうことなくスケーラビリティを実現するソリューションを提供します。ネットワークの混雑状況にかかわらず、常に低いトランザクション手数料を維持できる特性により、これまで現実的ではなかったユースケースにも活用の道を開きます。メインネットのローンチに向けて着実に前進するShardeumは、次世代の分散型アプリケーションに最適なプラットフォームとして注目を集めています。真にスケーラブルで安全なインフラとして、Web3のユーザーが数十億人規模へと拡大する未来を支える中核的な存在となることが期待されています。



