Reddioとは？並列処理とGPUアクセラレーションでレイヤー2パフォーマンスを革新









ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、パフォーマンスの制限は大規模な普及における大きな障壁となっています。従来のイーサリアム仮想マシン（EVM）はトランザクションを直列で処理するため、高スループットのアプリケーションに対応しきれません。分散型金融（DeFi）、ブロックチェーンゲーム、人工知能（AI）といった分野からの需要が高まる中、より強力なコンピューティングインフラが求められています。Reddioはこの課題に対し、革新的なアプローチで対応します。





Reddioは、EVMがトランザクション処理時に直面するボトルネックの解消を目指しています。並列実行とGPUアクセラレーションを導入することで、ブロックチェーンのスループットと効率性を飛躍的に向上させ、DeFi、ゲーム、AIを活用した高性能アプリケーションに対して強力なインフラ支援を提供します。













Reddioは、同一ブロック内のトランザクションを複数のスレッドで同時に処理できる並列実行メカニズムを導入しています。これにより、マルチコアサーバーのリソースを効果的に活用し、スループットを大幅に向上させるとともに、トランザクションコストの削減を実現します。









Reddioは、EVMのオペコードをCUDA命令に変換するCUDA互換の並列EVM（CuEVM）を開発しました。GPUの並列計算能力を活用することで、これまでにない計算効率を達成しています。









Reddioは、GolangベースのYuフレームワーク上に構築されたモジュール設計を採用しており、さまざまな仮想マシン、データ可用性レイヤー、コンセンサスメカニズムとの柔軟な統合をサポートします。開発者は、データ可用性対応、MEV耐性、高性能コンセンサスなどの高度な機能を活用しながら、特定のユースケースに応じた実行環境をカスタマイズ可能です。この設計により、拡張性とイーサリアムエコシステムとの完全な互換性が両立されています。













トークン名: RDO

総供給量: 100億枚









Reddioのトークン配布戦略は、分散化、エコシステムの成長、ステークホルダーへのインセンティブ、そして長期的な持続可能性のバランスを重視しています。配分は以下の通りです：





コミュニティ ： 8.00%

セキュリティ＆ネットワークインセンティブ ： 25.00%

エコシステム成長 ： 22.76%

トレジャリー ： 6.96%

貢献者 ： 21.80%

戦略的投資家：15.48%













RDOはReddioエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、ネットワークの運営を支える経済的エンジンとして機能します。コミュニティの参加を促進し、ネットワーク全体の安定性を支援する役割を担っています。主なユースケースには、トランザクション手数料の支払い、ステーキング報酬、バリデーターとしての参加、コミュニティガバナンスにおける投票権、エコシステム成長のための取り組みなどが含まれます。









Reddio は、革新的な並列実行アーキテクチャとGPU加速技術を通じて、イーサリアムエコシステムにこれまでにない性能向上をもたらしました。ネイティブトークンである RDO のローンチは、プロジェクトが新たな発展段階に入ったことを示しています。開発者にとっても投資家にとっても、Reddio は注目に値する高性能なレイヤー2ソリューションを提供しています。エコシステムの継続的な発展と成熟に伴い、Reddio は次世代Web3アプリケーションの重要な基盤インフラとなり、ブロックチェーン技術の広範な応用と普及を促進することが期待されています。









