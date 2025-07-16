Reddioは、高性能なイーサリアムベースのレイヤー2スケーリングソリューションであり、並列実行およびGPUアクセラレーション技術を通じて、従来のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティおよび計算効率のボトルネックに対処するために設計されています。 1. プロジェクトの背景 ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、パフォーマンスの制限は大規模な普及における大きな障壁となっています。従来のイーサリReddioは、高性能なイーサリアムベースのレイヤー2スケーリングソリューションであり、並列実行およびGPUアクセラレーション技術を通じて、従来のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティおよび計算効率のボトルネックに対処するために設計されています。 1. プロジェクトの背景 ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、パフォーマンスの制限は大規模な普及における大きな障壁となっています。従来のイーサリ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Reddioとは？並...フォーマンスを革新

Reddioとは？並列処理とGPUアクセラレーションでレイヤー2パフォーマンスを革新

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級
NodeAI
GPU$0.1379-8.73%
DeFi
DEFI$0.001695-0.87%
Sleepless AI
AI$0.1214+0.74%
RDO
RDO$0.0005987+36.13%

Reddioは、高性能なイーサリアムベースのレイヤー2スケーリングソリューションであり、並列実行およびGPUアクセラレーション技術を通じて、従来のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティおよび計算効率のボトルネックに対処するために設計されています。

1. プロジェクトの背景


ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、パフォーマンスの制限は大規模な普及における大きな障壁となっています。従来のイーサリアム仮想マシン（EVM）はトランザクションを直列で処理するため、高スループットのアプリケーションに対応しきれません。分散型金融（DeFi）、ブロックチェーンゲーム、人工知能（AI）といった分野からの需要が高まる中、より強力なコンピューティングインフラが求められています。Reddioはこの課題に対し、革新的なアプローチで対応します。

Reddioは、EVMがトランザクション処理時に直面するボトルネックの解消を目指しています。並列実行とGPUアクセラレーションを導入することで、ブロックチェーンのスループットと効率性を飛躍的に向上させ、DeFi、ゲーム、AIを活用した高性能アプリケーションに対して強力なインフラ支援を提供します。

2. 主要技術のハイライト


2.1 並列EVMアーキテクチャ


Reddioは、同一ブロック内のトランザクションを複数のスレッドで同時に処理できる並列実行メカニズムを導入しています。これにより、マルチコアサーバーのリソースを効果的に活用し、スループットを大幅に向上させるとともに、トランザクションコストの削減を実現します。

2.2 CUDA互換のGPUアクセラレーション


Reddioは、EVMのオペコードをCUDA命令に変換するCUDA互換の並列EVM（CuEVM）を開発しました。GPUの並列計算能力を活用することで、これまでにない計算効率を達成しています。

2.3 モジュラーアーキテクチャ


Reddioは、GolangベースのYuフレームワーク上に構築されたモジュール設計を採用しており、さまざまな仮想マシン、データ可用性レイヤー、コンセンサスメカニズムとの柔軟な統合をサポートします。開発者は、データ可用性対応、MEV耐性、高性能コンセンサスなどの高度な機能を活用しながら、特定のユースケースに応じた実行環境をカスタマイズ可能です。この設計により、拡張性とイーサリアムエコシステムとの完全な互換性が両立されています。

3. RDO トークンとは?


3.1 RDO トークンの基本情報


  • トークン名: RDO
  • 総供給量: 100億枚

3.2 RDO トークン配分


Reddioのトークン配布戦略は、分散化、エコシステムの成長、ステークホルダーへのインセンティブ、そして長期的な持続可能性のバランスを重視しています。配分は以下の通りです：

  • コミュニティ8.00%
  • セキュリティ＆ネットワークインセンティブ25.00%
  • エコシステム成長22.76%
  • トレジャリー6.96%
  • 貢献者21.80%
  • 戦略的投資家15.48%


3.3 RDOトークンのユーティリティ


RDOはReddioエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、ネットワークの運営を支える経済的エンジンとして機能します。コミュニティの参加を促進し、ネットワーク全体の安定性を支援する役割を担っています。主なユースケースには、トランザクション手数料の支払い、ステーキング報酬、バリデーターとしての参加、コミュニティガバナンスにおける投票権、エコシステム成長のための取り組みなどが含まれます。

4. MEXCでRDOトークンを購入する方法


Reddio は、革新的な並列実行アーキテクチャとGPU加速技術を通じて、イーサリアムエコシステムにこれまでにない性能向上をもたらしました。ネイティブトークンである RDO のローンチは、プロジェクトが新たな発展段階に入ったことを示しています。開発者にとっても投資家にとっても、Reddio は注目に値する高性能なレイヤー2ソリューションを提供しています。エコシステムの継続的な発展と成熟に伴い、Reddio は次世代Web3アプリケーションの重要な基盤インフラとなり、ブロックチェーン技術の広範な応用と普及を促進することが期待されています。

RDOは現在、MEXCプラットフォームに上場しており、最低水準の手数料でトークンの取引が可能です。

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2) 検索バーに「RDO」と入力し、現物または先物取引にアクセスします。
3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

また、MEXC Airdrop+ページからRDOエアドロップイベントに参加して、追加報酬を獲得することもできます！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得