Web3の急速な発展に伴い、コンテンツ制作はかつてないパラダイムシフトを迎えています。Redbrickは、この波の中でAI技術・ビジュアルプログラミング・オンチェーン経済モデルを通じて、3Dゲームやメタバースコンテンツの制作と消費の変革を目指す革新的なプロジェクトとして注目されています。 独自のOOBCエンジン・強力なAI支援ツール・グローバルなユーザーネットワーク・そして堅牢なトークンエコノミーWeb3の急速な発展に伴い、コンテンツ制作はかつてないパラダイムシフトを迎えています。Redbrickは、この波の中でAI技術・ビジュアルプログラミング・オンチェーン経済モデルを通じて、3Dゲームやメタバースコンテンツの制作と消費の変革を目指す革新的なプロジェクトとして注目されています。 独自のOOBCエンジン・強力なAI支援ツール・グローバルなユーザーネットワーク・そして堅牢なトークンエコノミー
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Redbrick (...3ゲーム制作エンジン

Redbrick (BRIC) とは？AI主導のWeb3ゲーム制作エンジン

2025/7/16MEXC
0m
共有する
REDBRICK
BRIC$0.00702+1.26%
Sleepless AI
AI$0.1214+0.74%
PlaysOut
PLAY$0.04554-6.64%
Gui Inu
GUI$0.00000372+4.20%
NFT
NFT$0.00000043+0.02%

Web3の急速な発展に伴い、コンテンツ制作はかつてないパラダイムシフトを迎えています。Redbrickは、この波の中でAI技術・ビジュアルプログラミング・オンチェーン経済モデルを通じて、3Dゲームやメタバースコンテンツの制作と消費の変革を目指す革新的なプロジェクトとして注目されています。

独自のOOBCエンジン・強力なAI支援ツール・グローバルなユーザーネットワーク・そして堅牢なトークンエコノミーにより、Redbrick はコンテンツ制作の技術的障壁を下げ、「Create-Play-Earn（創る・遊ぶ・稼ぐ）」のエコシステムを構築しています。これにより、開発者・クリエイター・ユーザーに新たな価値獲得の道を提供します。

1. プロジェクト概要：Redbrickとは？


Redbrick は、AI搭載のクラウドベースのWeb3プラットフォームで、3Dゲーム・仮想世界・メタバースコンテンツの制作を簡易化します。オブジェクト指向ブロックコーディング (OOBC) によるビジュアルプログラミングシステムとテキストからコードへの変換技術により、ユーザーはコーディングの経験がなくても、自然言語を使ってインタラクティブな機能や3D環境を簡単に作成することができます。

Redbrick は、教育・マーケティング・ユーザー同士の交流・Web3ゲームなどに適用できる、制作から収益化までの完全なツールチェーンを提供しています。C2E「Create-to-Earn（創って稼ぐ）」メカニズムにより、クリエイターは仮想土地をレンタルまたは所有し、コンテンツを公開することで BRICトークンを獲得でき、コンテンツのインセンティブとエコシステムの共同開発を促進できます。

2. 主な特徴と技術アーキテクチャ


Redbrick の技術アーキテクチャは、使いやすさ・スケーラビリティ・クリエイターフレンドリーのバランスが取れています。AI主導のツールチェーンとマルチチェーン対応フレームワークを搭載し、コンテンツ制作にこれまでにない自由度と効率性を提供しています。

2.1 AI支援型制作ツール


  • AIとライブコードアシストにより、シーン・モデル・アニメーションの生成を高速化。
  • 複数のデバイス（PC・タブレット・モバイル）でのビジュアル3Dシーン編集に対応。

2.2 オープンWeb3メタバース


  • インストール不要の完全ウェブベースのプラットフォームで、マルチチェーンおよび外部メタバースとの相互作用に対応。
  • オープンなメタバースSDK とクロスプラットフォームのコンテンツスケジューリング機能により、真のクロスチェーン協業プラットフォームを構築。

2.3 豊富なリソースと SDKサポート


  • シーンを迅速に構築するための、豊富なアセットライブラリ（メッシュ、GUI、サウンドエフェクト、広告コンポーネントなど）を搭載。
  • Play Storeおよび Unityプラグインのサポートを提供し、外部ゲームアセットの統合に対応。

3. 開発状況とエコシステムの規模


Redbrick は、コミュニティの成長とエコシステムの開発において大きな進歩を遂げながら、技術的な改良を繰り返し、Web3コンテンツプラットフォームの長期的な成功のための強固な基盤を築いています。現在Redbrick は、作成ツール・NFTの発行・コミュニティの関与において重要なマイルストーンを達成しています：

Genesis Landの発行：Genesis Land NFT のプレセールが終了（合計 3,500 個、販売数500 個）、Land保有者向けのトークン報酬および特典が開始されました。最初のプレセールでは、1,000個の BRICトークンが保有者にエアドロップで配布され、ステーキング報酬および IEO優先アクセスが導入されました。


継続的なクリエイター収入とインセンティブ：Genesis Land NFT保有者は BRICのエアドロップを受け取り、Landをステーキングすることで追加報酬を獲得できます。また、限定オンライン/オフラインコミュニティイベントへのアクセスや、今後のプロジェクトへの優先参加権も得られます。

4. Redbrick トケノミクス


BRIC は、Redbrickプラットフォームエコシステムのネイティブトークンであり、インセンティブ・取引・ガバナンスおよび Land特典に使用されます。

Landエアドロップ：Genesis Land NFTのプレセールでは、1,000 BRICを付与。Land保有者は、Earn-to-Stake（稼いでステーキングする）プログラムを通じてさらに報酬を獲得可能。
コンテンツ販売：ユーザーは、BRICを使用して、スキンやパワーアップなどのゲーム資産をマーケットで取引可能。
広告モデル：広告主は BRICを使用して広告を掲載し、ユーザーはコンテンツの消費やエンゲージメントを通じて収益分配を得ることが可能。
IEO 優先権：Land保有者は BRIC Launchpadおよび IEOへの優先アクセス権を取得し、早期のオンチェーン特典を享受可能。
トークンバーンメカニズム：プラットフォームは、BRICの価値を安定させるために、取引収益の一部を買い戻しおよびトークンバーンに充てる予定。

5. 今後の計画とビジョン


Redbrick は、コンテンツエコシステムの構築、技術プラットフォームのアップグレード、および持続的な成長を実現するためのグローバル展開に焦点を当てた、明確な開発ロードマップを策定しています：

5.1 技術強化


  • Unityプラグインと互換性のある Play Storeを開発し、Web2および Web3コンテンツを統合。
  • Telegramサポートを実装し、Web2シナリオへの対応範囲を拡大。
  • ツールや APIを提供し、エコシステム内のイノベーションを促進することで、クリエイターサポートを強化。

5.2 メタバースエコシステムの実装


  • オープンメタバース SDKを拡張し、クロスチェーン間の相互作用とコラボレーションを改善。
  • 広告システムとマーケットプレイスの成長を継続し、Create-to-Earn（C2E）サイクルを完成。

5.3 教育およびブロックチェーン事業の拡大


  • 東南アジアや日本などの市場をターゲットに、Web2教育サービスを深める。
  • 政府や主要機関と協力し、プラットフォームの影響力を拡大。


6. MEXCでのBRIC トークン購入方法


Redbrick はAIとOOBCを使用してコンテンツ作成を簡素化し、ウォレット・テンプレート・SDK を Create-Play-Earn (C2E) エコシステムに統合しています。強力なコミュニティと明確なトークンモデルにより、強固な基盤と成長の可能性を秘めています。マルチチェーンサポートの拡大・広告・コンテンツの効率化により、Redbrick は Web3メタバースの主要プラットフォームとなることを目指しています。Web3ゲーム・教育・仮想空間・AI主導のツールに関心がある方にとって、Redbrickは注目し、参加すべきプロジェクトです。

BRICは現在、MEXCで上場されており、最低水準の手数料で取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「BRIC」と入力し、現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXC Airdrop+ イベントページにアクセスして、BRIC のエアドロップイベントに参加し、追加報酬を獲得することもできます！


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得