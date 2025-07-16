Redbrick (BRIC) とは？AI主導のWeb3ゲーム制作エンジン





独自のOOBCエンジン・強力なAI支援ツール・グローバルなユーザーネットワーク・そして堅牢なトークンエコノミーにより、Redbrick はコンテンツ制作の技術的障壁を下げ、「Create-Play-Earn（創る・遊ぶ・稼ぐ）」のエコシステムを構築しています。これにより、開発者・クリエイター・ユーザーに新たな価値獲得の道を提供します。









Redbrick は、AI搭載のクラウドベースのWeb3プラットフォームで、3Dゲーム・仮想世界・メタバースコンテンツの制作を簡易化します。オブジェクト指向ブロックコーディング (OOBC) によるビジュアルプログラミングシステムとテキストからコードへの変換技術により、ユーザーはコーディングの経験がなくても、自然言語を使ってインタラクティブな機能や3D環境を簡単に作成することができます。





Redbrick は、教育・マーケティング・ユーザー同士の交流・Web3ゲームなどに適用できる、制作から収益化までの完全なツールチェーンを提供しています。C2E「Create-to-Earn（創って稼ぐ）」メカニズムにより、クリエイターは仮想土地をレンタルまたは所有し、コンテンツを公開することで BRICトークンを獲得でき、コンテンツのインセンティブとエコシステムの共同開発を促進できます。









Redbrick の技術アーキテクチャは、使いやすさ・スケーラビリティ・クリエイターフレンドリーのバランスが取れています。AI主導のツールチェーンとマルチチェーン対応フレームワークを搭載し、コンテンツ制作にこれまでにない自由度と効率性を提供しています。









AIとライブコードアシストにより、シーン・モデル・アニメーションの生成を高速化。

複数のデバイス（PC・タブレット・モバイル）でのビジュアル3Dシーン編集に対応。









インストール不要の完全ウェブベースのプラットフォームで、マルチチェーンおよび外部メタバースとの相互作用に対応。

オープンなメタバースSDK とクロスプラットフォームのコンテンツスケジューリング機能により、真のクロスチェーン協業プラットフォームを構築。









シーンを迅速に構築するための、豊富なアセットライブラリ（メッシュ、GUI、サウンドエフェクト、広告コンポーネントなど）を搭載。

Play Storeおよび Unityプラグインのサポートを提供し、外部ゲームアセットの統合に対応。









Redbrick は、コミュニティの成長とエコシステムの開発において大きな進歩を遂げながら、技術的な改良を繰り返し、Web3コンテンツプラットフォームの長期的な成功のための強固な基盤を築いています。現在Redbrick は、作成ツール・NFTの発行・コミュニティの関与において重要なマイルストーンを達成しています：









継続的なクリエイター収入とインセンティブ：Genesis Land NFT保有者は BRICのエアドロップを受け取り、Landをステーキングすることで追加報酬を獲得できます。また、限定オンライン/オフラインコミュニティイベントへのアクセスや、今後のプロジェクトへの優先参加権も得られます。









BRIC は、Redbrickプラットフォームエコシステムのネイティブトークンであり、インセンティブ・取引・ガバナンスおよび Land特典に使用されます。





Landエアドロップ：Genesis Land NFTのプレセールでは、1,000 BRICを付与。Land保有者は、Earn-to-Stake（稼いでステーキングする）プログラムを通じてさらに報酬を獲得可能。

コンテンツ販売：ユーザーは、BRICを使用して、スキンやパワーアップなどのゲーム資産をマーケットで取引可能。

広告モデル：広告主は BRICを使用して広告を掲載し、ユーザーはコンテンツの消費やエンゲージメントを通じて収益分配を得ることが可能。

IEO 優先権：Land保有者は BRIC Launchpadおよび IEOへの優先アクセス権を取得し、早期のオンチェーン特典を享受可能。

トークンバーンメカニズム：プラットフォームは、BRICの価値を安定させるために、取引収益の一部を買い戻しおよびトークンバーンに充てる予定。









Redbrick は、コンテンツエコシステムの構築、技術プラットフォームのアップグレード、および持続的な成長を実現するためのグローバル展開に焦点を当てた、明確な開発ロードマップを策定しています：









Unityプラグインと互換性のある Play Storeを開発し、Web2および Web3コンテンツを統合。

Telegramサポートを実装し、Web2シナリオへの対応範囲を拡大。

ツールや APIを提供し、エコシステム内のイノベーションを促進することで、クリエイターサポートを強化。









オープンメタバース SDKを拡張し、クロスチェーン間の相互作用とコラボレーションを改善。

広告システムとマーケットプレイスの成長を継続し、Create-to-Earn（C2E）サイクルを完成。









東南アジアや日本などの市場をターゲットに、Web2教育サービスを深める。

政府や主要機関と協力し、プラットフォームの影響力を拡大。



