Redacted Coin (RDAC) とは？多様なAI + Web3エコシステムを支える新たなエンジン









Redacted Coinは、Web3スタートアップ向けのグローバル加速プラットフォームであり、ユーティリティとユーザー成長を強調する「デュアルエンジン」モデルに基づいて構築されています。従来の単一プロジェクトとは異なり、Redacted Coinは、多様なプロダクトから構成されるエコシステムマトリックスを開発し、ユーザーのWeb3への参入障壁を低減すると同時に、開発者に対してトラフィック、資金、技術支援を提供しています。













Redactedは、すでに市場で初期のトラクションを得ている複数のアプリケーションレイヤープロダクトを展開しています。これらは、ブロックチェーンゲーム、AI、トレーディング、決済、NFT、ソーシャルプラットフォームなどの主要セクターをカバーしています。主なプラットフォームは以下の通りです。





RampX ：ガスレスのクロスチェーンブリッジプラットフォームで、迅速かつ安全な資産転送体験を提供。

iAgent ：視覚データトレーニングとAIエンジンを組み合わせたオンチェーンゲームシステムで、世界初のAI + DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）対応のWeb3エージェントプラットフォーム。

Mintify ：暗号資産の高速トレーディングターミナルで、累計取引高は$2,500万を超える。

FlashX ：X（Twitter）ベースの暗号資産取引ボットで、AI戦略を統合し、マルチアセット取引に対応し、累計$1,850万以上の取引実績。

Maxis ：ゲーミフィケーション機能を備えたNFTプラットフォームで、累計取引高は$9,600万に達する。

Swipooor ：「Crypto Tinder」とも称されるGameFiとSocialFiを融合したプラットフォームで、ユーザーは交流しながら報酬を獲得可能。

BipTap ：月間取引高が$1.2億を超える20万人以上のユーザーを有する暗号資産銀行インフラ。

PG Capital：Web3コミュニティベンチャーキャピタルプラットフォームで、ユーザーが初期段階のプロジェクトへの資金提供やガバナンスに参加可能。





これらのプロダクトは、ユーザーに実用的な価値を提供するだけでなく、RDACに対する実需を生み出しています。









RDACの経済モデルは、「利用 - インセンティブ - 再利用」の内部完結型システムに基づいており、その特徴は行動ステーキングの概念を取り入れている点にあります。





マルチプラットフォームインセンティブ ：RDACを保有または使用することで、エコシステム全体で割引、エアドロップ、限定アクセスなどの特典が提供されます。

ティアシステム ：ステーキング量や活動に応じてユーザーレベルが上昇し、より多くの収益機会が解放されます。

オンチェーンデータの資産化：取引、インタラクション、データ提出などのユーザー行動がステーキングデータ資産に変換され、エコシステム報酬が得られる仕組みです。「貢献＝価値」というコンセプトが具体化されています。









割り当て カテゴリー 説明 26.66% エコシステム Redactedエコシステムの開発支援に使用され、プロダクトインキュベーション、開発者インセンティブ、インフラ構築などを含む。 25.00% コミュニティ コミュニティメンバーへのインセンティブとして割り当てられ、一部はエアドロップなどの手段で分配される。 13.00% 貢献者 プロジェクトに貢献した主要メンバーや開発者に対する報酬として割り当てられる。 11.30% シードラウンド 初期段階の投資家に割り当てられ、プロジェクトの初期開発をサポート。 6.00% 流動性 取引所での流動性提供およびトークンの流通確保に使用される。 5.00% アドバイザー プロジェクトに対する戦略的ガイダンスやサポートを提供するアドバイザーチームに対する報酬。 4.54% エンジェルラウンド プロジェクトの立ち上げ段階をサポートする初期エンジェル投資家に割り当てられる。 4.30% パブリックセール TGEで1.41%がアンロックされ、その後1ヶ月のロックアップ期間を経て、2ヶ月間で段階的にリリース。 4.20% プライベートセール TGEで0.83%がアンロックされ、その後1ヶ月のロックアップ期間を経て、9ヶ月間で段階的にリリース。













これらの2回の資金調達で合計$1,300万が集まり、主にRedactedエコシステムの開発と拡張に使用されています。









Redactedは単なるプラットフォームトークンやガバナンストークンではなく、実際のプロダクトとユーザーニーズに基づく多次元のエコシステムであり、多くのWeb3プロジェクトが直面する「ユーザーベースの欠如」と「実収益の欠如」という2つの課題を解決することを目指しています。エコシステムプロダクトからの実収益をRDACの価値に還元することで、トークンとアプリケーション間の深いシナジーを実現しています。また、行動データやユーザー貢献を通じて、長期的な価値を持つユーザーグループを識別し、有機的な成長モデルを形成しています。さらに、Redactedは機関投資家と個人投資家の両方に対し、投資とアプリケーションの境界を取り払い、収益性と使いやすさを統合した共有プラットフォームを提供することを目指しています。Redacted Coinのビジョンは、Web3世界におけるアプリケーションベースの資産コラボレーションネットワークとして、開発者、ユーザー、資本、データを効果的に接続することです。複数の役割が協力する中で、エコシステムの持続可能な成長と真の分散化を実現することを目指しています。









RDACは単なる独立したトークンプロジェクトではなく、実際のユースケース、マルチアプリケーション展開、およびデータ駆動型インセンティブに基づく新しいタイプのエコシステムの代表です。投資家、開発者、一般ユーザーのいずれであっても、Redactedは明確な参加経路と価値捕捉の手段を提供しています。Web3がアプリケーション駆動型の成長に移行する中で、Redacted Coinのマルチチェーンアプリケーションマトリックスとインセンティブメカニズムは、次の暗号資産市場の成長段階への重要なゲートウェイとなる可能性があります。









2）検索バーに「RDAC」と入力し、RDACの現物または先物取引を選択します。

3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。











