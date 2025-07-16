Privasea AIとは？プライバシーコンピューティングを通じてAIセキュリティを再定義する新たな勢力









Privaseaは完全同型暗号化（FHE）技術を活用した分散型AIネットワークで、暗号化されたデータに対して直接演算を実行でき、そのプロセス全体を通して完全なプライバシーを維持することができます。FHEを利用することで、Privaseaはデータの価値を安全に流通させ、AI処理のための分散型コンピューティングリソースを提供し、プライバシーを保持したAI計算のための安全で効率的な環境を構築します。









Privasea AIは、主に4つの主要要素で構成されています。









HESeaはPrivaseaの中核であり、TFHE、CKKS、BGV、BFVといった主流の完全同型暗号化（FHE）方式の高性能実装を統合しています。このオープンソースライブラリは、暗号化されたデータに対して算術演算や論理演算を実行するためのツールを開発者に提供し、暗号文のパッキングやバッチ処理などの最適化によって暗号化計算のパフォーマンスを大幅に向上させます。









Privasea APIはHESeaライブラリをベースに構築されており、開発者がプライバシー重視のAIアプリケーションを構築できる一連のプロトコルとツールを提供します。このAPIにより、開発者はFHE技術を自身のシステムや製品に容易に統合し、データ暗号化、モデル推論、学習、その他関連機能を実行できます。









PrivanetixはPrivaseaの計算ネットワークで、暗号化されたデータに対してデータ計算タスクを実行する複数の分散ノードで構成されています。タスクを分散して連携することで、このネットワークはシステムのスケーラビリティと耐障害性を高めると同時に、機密情報の漏洩を効果的に防止します。









Privaseaは計算ノードを管理し、インセンティブを与えるために、専用のスマートコントラクトスイートを提供しています。このスイートはPrivanetixネットワークの運用を監督し、ノード間の円滑な連携を保証します。また、より多くのノードが計算ネットワークに参加することを奨励するインセンティブメカニズムを実装し、それによって全体的なパフォーマンスを向上させています。













Privaseaは以下のような多様なアプリケーションエコシステムを構築しています：





1) ImHumanアプリケーション：生体認証と暗号化された検証メカニズムを使用して、ソーシャルプラットフォーム上のボット対策のためのオンチェーン 「Human Identity」NFTを生成するアプリケーション。

2) BotOr_NotABot：ユーザーの真正性を検証するためのツールで、DeFi、ソーシャル、DAOの各コンテキストに広く導入。

3) DeepSea：AIエージェントを安全に動作させ、機密情報の漏洩を防ぐインフラレイヤー。









PRAIは、Privaseaエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、DeepSeaとImHumanの運用を支えています。ユーザーは、暗号化計算、AIモデルの実行、パーソナライズされたAIエージェントの起動など、プライバシー重視のAIサービスの代金をPRAIで支払うことができます。さらに、PRAIはトランザクション手数料の支払いや、ステーキング、ガバナンス機能にも利用され、ImHumanアプリケーション内で提供される高度な人間性検証（human-verification）サービスを支える中核的機能として活用されます。









トークン名：Privasea AI PRAI (PRAI)

総供給量：1,000,000,000 PRAI









PRAIトークンの配分は以下の通りです：





割り当てカテゴリー 割合 マイニング1 30.00% 投資家 13.45% マーケティングおよびコミュニティ 12.97% 剰余金 10.05% 初期貢献者 9.04% チーム 8.00% マイニング2 5.00% 流動性 4.00% 将来のエアドロップ 3.00% バイナンスIDOウォレット 2.00% マーケティングおよびコミュニティ2 2.00% 戦略的パートナー 0.50%













Privasea AIは、完全同形暗号化（FHE）を活用し、暗号化されたデータに対して復号化を必要とせずにAI処理を可能にする画期的なプライバシーコンピューティングインフラです。これにより、現代のAIアプリケーションにおけるプライバシーの根本的課題を解決するだけでなく、開発者やエンドユーザー様がプライバシー保護AIに取り組む際の障壁を劇的に低減します。





Privasea AIの急速な発展において、世界有数の取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。









