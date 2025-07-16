人工知能（AI）の急速な発展に伴い、データのプライバシーとセキュリティは解決を急ぐ重要課題となっています。従来のAIモデルでは、学習や推論のために平文データへのアクセスを必要とし、その結果、機密情報の漏洩リスクが高まります。この問題に対応するため、Privasea AIは、革新的なプライバシーコンピューティング技術によってデータサイロの問題を解消し、AI計算において強固なプライバシーとセキュリティ人工知能（AI）の急速な発展に伴い、データのプライバシーとセキュリティは解決を急ぐ重要課題となっています。従来のAIモデルでは、学習や推論のために平文データへのアクセスを必要とし、その結果、機密情報の漏洩リスクが高まります。この問題に対応するため、Privasea AIは、革新的なプライバシーコンピューティング技術によってデータサイロの問題を解消し、AI計算において強固なプライバシーとセキュリティ
Privasea AIとは？プライバシーコンピューティングを通じてAIセキュリティを再定義する新たな勢力

人工知能（AI）の急速な発展に伴い、データのプライバシーとセキュリティは解決を急ぐ重要課題となっています。従来のAIモデルでは、学習や推論のために平文データへのアクセスを必要とし、その結果、機密情報の漏洩リスクが高まります。この問題に対応するため、Privasea AIは、革新的なプライバシーコンピューティング技術によってデータサイロの問題を解消し、AI計算において強固なプライバシーとセキュリティを提供するために設立されました。

1. Privasea AIの概要


Privaseaは完全同型暗号化（FHE）技術を活用した分散型AIネットワークで、暗号化されたデータに対して直接演算を実行でき、そのプロセス全体を通して完全なプライバシーを維持することができます。FHEを利用することで、Privaseaはデータの価値を安全に流通させ、AI処理のための分散型コンピューティングリソースを提供し、プライバシーを保持したAI計算のための安全で効率的な環境を構築します。

2. Privasea AIの4つの主要要素


Privasea AIは、主に4つの主要要素で構成されています。

2.1 HESea暗号化ライブラリ


HESeaはPrivaseaの中核であり、TFHE、CKKS、BGV、BFVといった主流の完全同型暗号化（FHE）方式の高性能実装を統合しています。このオープンソースライブラリは、暗号化されたデータに対して算術演算や論理演算を実行するためのツールを開発者に提供し、暗号文のパッキングやバッチ処理などの最適化によって暗号化計算のパフォーマンスを大幅に向上させます。

2.2 Privasea API


Privasea APIはHESeaライブラリをベースに構築されており、開発者がプライバシー重視のAIアプリケーションを構築できる一連のプロトコルとツールを提供します。このAPIにより、開発者はFHE技術を自身のシステムや製品に容易に統合し、データ暗号化、モデル推論、学習、その他関連機能を実行できます。

2.3 Privanetix


PrivanetixはPrivaseaの計算ネットワークで、暗号化されたデータに対してデータ計算タスクを実行する複数の分散ノードで構成されています。タスクを分散して連携することで、このネットワークはシステムのスケーラビリティと耐障害性を高めると同時に、機密情報の漏洩を効果的に防止します。

2.4 Privaseaスマートコントラクトキット


Privaseaは計算ノードを管理し、インセンティブを与えるために、専用のスマートコントラクトスイートを提供しています。このスイートはPrivanetixネットワークの運用を監督し、ノード間の円滑な連携を保証します。また、より多くのノードが計算ネットワークに参加することを奨励するインセンティブメカニズムを実装し、それによって全体的なパフォーマンスを向上させています。


3. Privasea AIエコシステム


Privaseaは以下のような多様なアプリケーションエコシステムを構築しています：

1) ImHumanアプリケーション：生体認証と暗号化された検証メカニズムを使用して、ソーシャルプラットフォーム上のボット対策のためのオンチェーン 「Human Identity」NFTを生成するアプリケーション。
2) BotOr_NotABot：ユーザーの真正性を検証するためのツールで、DeFi、ソーシャル、DAOの各コンテキストに広く導入。
3) DeepSea：AIエージェントを安全に動作させ、機密情報の漏洩を防ぐインフラレイヤー。

4. $PRAIトークンとは？


PRAIは、Privaseaエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、DeepSeaとImHumanの運用を支えています。ユーザーは、暗号化計算、AIモデルの実行、パーソナライズされたAIエージェントの起動など、プライバシー重視のAIサービスの代金をPRAIで支払うことができます。さらに、PRAIはトランザクション手数料の支払いや、ステーキング、ガバナンス機能にも利用され、ImHumanアプリケーション内で提供される高度な人間性検証（human-verification）サービスを支える中核的機能として活用されます。

4.1 PRAIトークンの概要


トークン名：Privasea AI PRAI (PRAI)
総供給量：1,000,000,000 PRAI

4.2 PRAIトークンの配布


PRAIトークンの配分は以下の通りです：

割り当てカテゴリー
割合
マイニング1
30.00%
投資家
13.45%
マーケティングおよびコミュニティ
12.97%
剰余金
10.05%
初期貢献者
9.04%
チーム
8.00%
マイニング2
5.00%
流動性
4.00%
将来のエアドロップ
3.00%
バイナンスIDOウォレット
2.00%
マーケティングおよびコミュニティ2
2.00%
戦略的パートナー
0.50%



5. MEXCでPRAIを購入する方法


Privasea AIは、完全同形暗号化（FHE）を活用し、暗号化されたデータに対して復号化を必要とせずにAI処理を可能にする画期的なプライバシーコンピューティングインフラです。これにより、現代のAIアプリケーションにおけるプライバシーの根本的課題を解決するだけでなく、開発者やエンドユーザー様がプライバシー保護AIに取り組む際の障壁を劇的に低減します。

Privasea AIの急速な発展において、世界有数の取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。

現在、MEXCではPRAIを現物および先物取引市場の両方で上場しており、ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「PRAI」と入力し、PRAIの現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

